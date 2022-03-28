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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Частина військ РФ змушена виходити з України для відновлення боєздатності, - Міноборони

рф

Доволі велика часина російських підрозділів змушена виходити з України до Росії чи Білорусі, щоб відновити боєздатність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в понеділок, 28 березня.

"Можу сказати, що доволі велика частина російських підрозділів змушена виводити свої підрозділи, свої війська за межі України на територію Росії або ж територію Білорусі для того, аби відновити боєздатність, поповнити боєприпаси, оскільки наявними силами і засобами в певних районах російська армія наступальних дій вести вже не може", - сказав Мотузяник.

Водночас він уточнив, що не може назвати відсоток підрозділів російської армії, відведених за межі з Україною.

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Автор: 

армія рф (17264) Міноборони (7332)


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Топ коментарі
+6
Крим спорожнів, усі бояться війни, думають, що Україна нападе та відбере півострів. Нас цим постійно лякають. На вулицях порожнеча, вільні дороги, немає натовпів у магазинах. Порожніють дитячі садки, дітей не водять: чи поїхали, чи ховаються, - таких повідомлень на кримських форумах десятки.
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28.03.2022 16:55
+5
❗️Вірменія передала РФ 4 винищувачі разом із пілотами для використання проти України - турецькі ЗМІ

За даними телеканалу Haber Global, це сталося 25 березня і це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні.
Ця країна сприяла посиленню конфлікту, а не миру у регіоні. https://t.me/operativnoZSU/16068
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28.03.2022 16:49
+3
что-то у второй армии мира с самолетами совсем плохо
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28.03.2022 16:53
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❗️Вірменія передала РФ 4 винищувачі разом із пілотами для використання проти України - турецькі ЗМІ

За даними телеканалу Haber Global, це сталося 25 березня і це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні.
Ця країна сприяла посиленню конфлікту, а не миру у регіоні. https://t.me/operativnoZSU/16068
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28.03.2022 16:49 Відповісти
что-то у второй армии мира с самолетами совсем плохо
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28.03.2022 16:53 Відповісти
Саме так. Закінчилися
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28.03.2022 17:00 Відповісти
Літаків у них достатньо , а от класних пілотів ( тих що мають досвід бомбардувань ) добряче порідшало . .
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28.03.2022 17:12 Відповісти
Всю армянскую авиацию перебросили - все четырех непуганых армянских пилотов.
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28.03.2022 17:06 Відповісти
а як по вірменьскі "1 млн $" ?
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28.03.2022 17:08 Відповісти
"частина..... виходити" ))) це видно та частина, шо з ногами залишилась ))) а та частина, де руки з жопи, на покращання чорноземів залишається ))
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28.03.2022 16:53 Відповісти
Якщо військова частина впід час бойових дій загубила свій прапор то може вже не виходити .Її не відновлять
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28.03.2022 18:00 Відповісти
За можливістю, повинні вперед ногами "виходити".
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28.03.2022 16:54 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1508340796944261124 6 ч



Новости российского авиапрома.
1. Серийное производство МС-21 из-за санкций возможно не раньше 2026 года.
2. До этого момента собирались выпускать Ту-214, но выяснилось, что мощности позволяют собирать всего 2 (два) таких самолёта в год. Сверхдержава.
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28.03.2022 16:55 Відповісти
Крим спорожнів, усі бояться війни, думають, що Україна нападе та відбере півострів. Нас цим постійно лякають. На вулицях порожнеча, вільні дороги, немає натовпів у магазинах. Порожніють дитячі садки, дітей не водять: чи поїхали, чи ховаються, - таких повідомлень на кримських форумах десятки.
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28.03.2022 16:55 Відповісти
Десь у новинах була інформація, що ********* так роз'**** свої літаки, що просить у Вірменії и взагалі бомжує.Це фантастично..
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28.03.2022 16:59 Відповісти
ну, теперь некоторых хер обратно в Украину загонят. Начнут пить керосин, глотать ложки и колоть подкожно подсолнечное масло.
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28.03.2022 17:00 Відповісти

Старые проверенные методы. У них так ещё деды косили. ))
Надо побольше таких "рецептов" в их паблики накидать.
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28.03.2022 17:19 Відповісти
ну 4 самолётика это им на полдня хватит в Украине, 2 днем собьют 2 ночью, и + 8 шаурмянске Трупиков с орденом (их обугленые фоточки можно будет Азербаджанцам отправить как подарок
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28.03.2022 17:02 Відповісти


Устали воевать, московские оккупанты ...
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28.03.2022 17:03 Відповісти
сегодняшный дзен
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28.03.2022 17:03 Відповісти
Ноги поїхали приклеювати?
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28.03.2022 17:11 Відповісти
Фиг кто их обратно загонит..
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28.03.2022 17:12 Відповісти
Дичь разбегаются..
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28.03.2022 17:15 Відповісти
Она-то разбегается, но похоже её флажками окружать будут. В виде заград отрядов.
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28.03.2022 17:21 Відповісти
Чому замість варінтів "пополнение мясом", "вливание будущих трупов" та "подгон в войска неудачников" редакція обрала саме термін "відновлення боєздатності"?
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28.03.2022 17:15 Відповісти
Вибивати та вибивати, доки бажання лізти в Україну не пропаде.
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28.03.2022 17:23 Відповісти
Килими та плазми своїм самицям повезуть, які намародьорили в Україні .
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28.03.2022 17:25 Відповісти
Нехай поїдуть, та під чарку розкажуть соплємєннікам як вони героїчно абаранялі Чернобаївку.
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28.03.2022 17:35 Відповісти
Змушена виходити прихопивши мій телефон який вони зперли з квартири в Буче...👿 видав геолокацію біля гомельського аеропорту
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28.03.2022 17:38 Відповісти
від https://www.facebook.com/andrij.kharuk?__cft__[0]=AZXHSbVI0GCJ6IzRxgeoSPf1Q1YWos4VyjHQ0ZhsUuE4mMQBoSkEj8RTmpnRoCut2Ko3a1UpMI2K88DO_RVmnEZ8JQqXhC8a-7ZIVuOQGJy8d6g9ZhgaTRa7ziEvjvPCyj0&__tn__=-]K-R Андрій Харук

Чергова частина міркувань Пйотра Левандовського. Його висновок заслуговує винесення в заголовок: "В баченні російських командирів мародерство не руйнує моральний дух - російська армія аморальна за визначенням"

"Ми вже знаємо, що російська армія йшла не на війну. Ми також знаємо чому. Ключове питання полягає в тому, що сталося чи мало статися, коли росіяни зрозуміли, що все-таки вляпались у повномасштабну війну.
Спочатку напишу, як би виглядало, якби польські Збройні Сили були підготовлені до такої війни. Згідно з доктриною, має бути сформовано щонайменше два стратегічні ешелони. Перший стратегічний ешелон зазвичай ділиться на 2 оперативні ешелони з резервом.

Перший танково-механізований оперативний ешелон (співвідношення танків і транспортних засобів піхоти приблизно 2:1) з численною артилерією, повинен забезпечити вихід на т.зв. оперативний простір, тобто вийти на зазначені рубежі на основних напрямках наступу з метою забезпечення розгортання другого оперативного ешелону. Разом з розгортанням другого оперативного ешелону, над власними військами розгортається парасолька ППО та РЕБ. На цьому етапі командування повинно бути в змозі визначити основні зони опору супротивника, точки тяжіння на театрі боїв (тобто завдання, які потребують першочергової реалізації) і ввести туди резерви першого стратегічного ешелону. Слід зазначити, що і перший, і другий оперативні ешелони мають власне матеріально-технічне забезпечення - як матеріальне (паливо, **********, продукти харчування), так і технічне (евакуація несправного обладнання). У другому оперативному ешелоні вага МТЗ зростає.

На завершальному етапі розгортання другого оперативного ешелону на вже окуповані території вводиться другий стратегічний ешелон. Його завдання полягає в тому, щоб підтримати перший стратегічний ешелон у ключових точках, ізолювати міста, якщо вони досі не штурмувались на цьому етапі бою, убезпечити головні шляхи матеріально-технічного забезпечення військ і розвивати польову інфраструктуру (польові склади, пункти збору пошкодженої техніки, польові ремонтні майстерні) з наземним і протиповітряним захистом. Варто зазначити, що у Збройних Сил РФ залишився ще й третій стратегічний ешелон.

Перший стратегічний ешелон складається з активних (контрактних і призовників) солдатів, доповнених так званим активним резервом, другий - з підрозділів, сформованих із резервістів із «скелетом» з контрактників, а також допоміжних формувань, таких як Росгвардія. Третій стратегічний ешелон формується із старших віком резервістів на найстарішій техніці.

Тепер повернемося до війни, що триває. Росіяни атакували одним стратегічним ешелоном, що складається з двох оперативних ешелонів з резервом. Дії першого оперативного ешелону були успішним, за винятком району ООС. На решті напрямків передові російські угрупування вийшли на оперативний простір, забезпечуючи зручний вступ у бій з'єднань другого оперативного ешелону. Протягом перших трьох днів росіяни щодня проходили по кілька десятків кілометрів. У бій було введено другий оперативний ешелон і, можливо, резерв.

Почала з'являтися інформація про нестачу пального, артилерійських ***********, низький бойовий дух, фотографії покинутої техніки, прострочених харчових пайків тощо. Інформація про загальну нестачу пального через день-два боїв нгавряд чи є коректною. Наявні матеріали показують, що і перший, і другий ешелони супроводжувалися паливними автоцистернами. Звісно, деякі з них були знищені, але росіяни з більшим чи меншим успіхом продовжували атаку на всіх напрямках. Без палива це було б просто неможливо. Дійсно, у деяких бойових груп це паливо закінчилося. На мою думку, це було пов'язано не стільки з поганим плануванням, скільки з вступом у бій з порожніми цистернами. Що сталося з цим паливом? Ну, на мою думку, його просто продали або використовували для обігріву транспортних засобів до вторгнення. Місяці життя в польових таборах в прикордонних регіонах зробили свою справу.

Можна припустити, що росіянам таки довелося економити артилерійські **********. На цьому етапі боїв застосування російської артилерії було відносно малоінтенсивним. Варто пам'ятати, що при виконанні завдань безпосередньої вогневої підтримки на одну 152-мм гаубицю потрібно дві вантажівки *********** на добу. Ще раз: дві вантажівки на один ствол на день.

Щодо техніки, покинутої через технічні несправності або вищезгадану нестачу палива. З незрозумілих мені причин підрозділи другого ешелону не супроводжувались ремонтниками (тобто мобільними ремонтними майстернями та групами евакуації техніки). Вони мали б убезпечити та евакуювати залишену техніку. Чому їх там не було? Я не знаю, доктринально вони мали б бути, і не має значення, чи йшли росіяни на війну, чи на обмежену військову операцію.

Прострочення або відсутність харчових пайків. Це може означати дві речі, причому одна не не виключає іншу. По-перше, корупція досягла непомірних масштабів (заміна продовольчих пайків на складах відбувалась тільки на папері, а гроші клались в кишені інтендантів), а по-друге, росіяни адміністративним рішенням могли продовжити термін дії продовольчих пайків. Дійсно, такі пайки можна споживати ще довго після закінчення терміну придатності - але уявіть моральний дух солдатів, які бачать на упаковці, що пайки давно прострочені.

Моральний дух. До початку операції солдати тижнями жили в умовах, за які тиловиків в цивілізованих арміях однозначно зняли б з посад. Наявні матеріали перших днів війни показують внутрішню частину бронетранспортерів - солдати жили просто в них. І ось, після тижнів такого «існування», солдати дізналися, що йдуть в Україну. І тут не слід вестись на черговий медіа-наратив, поданий першими полоненими: наче їм не сказали, що операція з «визволення» України почалася і вони думали, що ще на навчаннях. Швидше, їм сказали, що це буде ВИГЛЯДАТИ ЯК НАВЧАННЯ. Так чи інакше, морально солдати, а що важливіше - їх командири, не були готові до повномасштабного конфлікту. Звичайно, це спричинило значне падіння і без того низького морального духу. Проте повного й загального розпаду дисципліни не відбулося (в окремих частинах це могло статися, про що свідчать швидкі відставки командирів), бо такі підрозділи або частини просто не могли б атакувати. А росіяни увесь час атакували. Звідси висновок - мораль у російському концепті виглядає інакше, ніж у НАТО. В баченні російських командирів мародерство не руйнує моральний дух - російська армія аморальна за визначенням."
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28.03.2022 19:18 Відповісти
 
 