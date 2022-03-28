Частина військ РФ змушена виходити з України для відновлення боєздатності, - Міноборони

Доволі велика часина російських підрозділів змушена виходити з України до Росії чи Білорусі, щоб відновити боєздатність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в понеділок, 28 березня.

"Можу сказати, що доволі велика частина російських підрозділів змушена виводити свої підрозділи, свої війська за межі України на територію Росії або ж територію Білорусі для того, аби відновити боєздатність, поповнити боєприпаси, оскільки наявними силами і засобами в певних районах російська армія наступальних дій вести вже не може", - сказав Мотузяник.

Водночас він уточнив, що не може назвати відсоток підрозділів російської армії, відведених за межі з Україною.

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