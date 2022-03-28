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Новини
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Зірка Instagram кіт Степан зібрав $10 тис. на допомогу тваринам в Україні

степан,кіт

Степан відомий на весь світ завдяки своїм світлинам в інстаграмі. З початком війни він разом із хазяйкою евакуювався з Харкова до Франції і тепер допомагає Україні звідти.

Про це йдеться на сторінці Степана в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Любі друзі, сердечно вдячний вам за відгук та підтримку! Ми зібрали $10 035", - сказано в повідомленні.

Ці гроші підуть українським зоозахисним організаціям та Миколаївському зоопарку.

Степан - справжня зірка інстаграму, він має 1,2 млн підписників. З початком війни кіт два тижні "не виходив" на зв'язок з шанувальниками. Але потім стало відомо, що йому вдалося разом із власницею евакуюватися до Франції.

Дивіться: Воєнні будні київського зоопарку. ВIДЕО

Зірка Instagram кіт Степан зібрав $10 тис. на допомогу тваринам в Україні 01

Автор: 

тварини (459) допомога (8321) захист тварин (84)


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Топ коментарі
+12
Правильний кіт.
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28.03.2022 16:58
+10
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28.03.2022 16:59
+9
Тюююю!
Ось справжній ВСУ КІТ:

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28.03.2022 17:37
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Правильний кіт.
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28.03.2022 16:58 Відповісти
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28.03.2022 16:59 Відповісти
Якісь ці сітки в вас різнокольорові. А в нас приймають тільки зелене, хакі і бежеве ганчір'я.
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28.03.2022 21:39 Відповісти
Бандерівець!
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28.03.2022 17:06 Відповісти
Я от него балдею))
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28.03.2022 17:08 Відповісти
Кицькунястик безподобний.
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28.03.2022 17:11 Відповісти
Пика в коттика бадьора та вгодована!
ХАРКІВСЬКИЙ БАНДЕРІВЕЦЬ.
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28.03.2022 17:11 Відповісти
а сколько передал на помощь миллиардер зеленский и бородатая бабушка?
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28.03.2022 17:15 Відповісти
похудал
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28.03.2022 17:19 Відповісти
Чи бувають синьо-жовті коти? Так.
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28.03.2022 17:28 Відповісти
Тюююю!
Ось справжній ВСУ КІТ:

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28.03.2022 17:37 Відповісти
Відразу видно, що не кацапський)
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28.03.2022 18:37 Відповісти
 
 