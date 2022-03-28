Зірка Instagram кіт Степан зібрав $10 тис. на допомогу тваринам в Україні

Степан відомий на весь світ завдяки своїм світлинам в інстаграмі. З початком війни він разом із хазяйкою евакуювався з Харкова до Франції і тепер допомагає Україні звідти.

Про це йдеться на сторінці Степана в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Любі друзі, сердечно вдячний вам за відгук та підтримку! Ми зібрали $10 035", - сказано в повідомленні.

Ці гроші підуть українським зоозахисним організаціям та Миколаївському зоопарку.

Степан - справжня зірка інстаграму, він має 1,2 млн підписників. З початком війни кіт два тижні "не виходив" на зв'язок з шанувальниками. Але потім стало відомо, що йому вдалося разом із власницею евакуюватися до Франції.

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