Зірка Instagram кіт Степан зібрав $10 тис. на допомогу тваринам в Україні
Степан відомий на весь світ завдяки своїм світлинам в інстаграмі. З початком війни він разом із хазяйкою евакуювався з Харкова до Франції і тепер допомагає Україні звідти.
Про це йдеться на сторінці Степана в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Любі друзі, сердечно вдячний вам за відгук та підтримку! Ми зібрали $10 035", - сказано в повідомленні.
Ці гроші підуть українським зоозахисним організаціям та Миколаївському зоопарку.
Степан - справжня зірка інстаграму, він має 1,2 млн підписників. З початком війни кіт два тижні "не виходив" на зв'язок з шанувальниками. Але потім стало відомо, що йому вдалося разом із власницею евакуюватися до Франції.
Топ коментарі
+12 Andry Moon
показати весь коментар28.03.2022 16:58
+10 Павло ШОвте
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+9 Small Jerboa
показати весь коментар28.03.2022 17:37
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ХАРКІВСЬКИЙ БАНДЕРІВЕЦЬ.
Ось справжній ВСУ КІТ: