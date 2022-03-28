У Туреччині ЗМІ заявляє, що Вірменія передала Росії чотири Су-30. Єреван це заперечує

Турецький ресурс Haber Global з посиланням на "розвідку" повідомив, що 25 березня з Вірменії до Росії "для використання в Україні" нібито вилетіли разом з вірменськими льотчиками чотири багатоцільові бомбардувальники Су-30.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Liga.net, про це йдеться у матеріалі, опублікованому сьогодні, 28 березня.

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Своєю чергою посольство Вірменії в Україні заперечує правдивість публікації: "Поширена Haber Global інформація про передання Вірменією літаків Cу-30 не відповідає дійсності".

У відповідь на запит у МЗС України дали посилання на реакцію посольства Вірменії в Україні.

Liga зазначає, що оскільки Туреччина є геополітичним противником Вірменії, до інформації, озвученої у матеріалі, слід ставитись обережно. Підтверджень від незалежних джерел наразі немає.

Наразі відомо, що близько двох років тому Вірменія купила чотири Су-30 без ракет до них.

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