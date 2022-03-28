У Туреччині ЗМІ заявляє, що Вірменія передала Росії чотири Су-30. Єреван це заперечує
Турецький ресурс Haber Global з посиланням на "розвідку" повідомив, що 25 березня з Вірменії до Росії "для використання в Україні" нібито вилетіли разом з вірменськими льотчиками чотири багатоцільові бомбардувальники Су-30.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Liga.net, про це йдеться у матеріалі, опублікованому сьогодні, 28 березня.
Своєю чергою посольство Вірменії в Україні заперечує правдивість публікації: "Поширена Haber Global інформація про передання Вірменією літаків Cу-30 не відповідає дійсності".
У відповідь на запит у МЗС України дали посилання на реакцію посольства Вірменії в Україні.
Liga зазначає, що оскільки Туреччина є геополітичним противником Вірменії, до інформації, озвученої у матеріалі, слід ставитись обережно. Підтверджень від незалежних джерел наразі немає.
Наразі відомо, що близько двох років тому Вірменія купила чотири Су-30 без ракет до них.
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Для мене сьогодні Вірменія стоїть, за шкалою недружнього відношення до України, на третьому місці, після РФ та Білорусі.
Й нехай мене простять мої вірменські друзі. Але, вірмени - ганьба вам!
https://www.facebook.com/irakli.komaxidze/videos/679551963233800/?__cft__[0]=AZVJ1YxKfOso8ygZIp1jtOQxVQSDDszplfqa5z-1rbY3X8vML9BTPw8ly5WtR4DDJ1btLWi4xkvi6hRN_lccFtmEerXRm_w1CVIfOSJdsnRFxupn3yplnuykv0AXMU2xuXOjICXES4tn6dXFXaQh-_EWpvlZkX12M9b7q7mFCRO68A&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/irakli.komaxidze/videos/679551963233800/
Любопытно что скажут на это те тбилисские армяне, которые рвали глотку во время Второй карабахской войны. Обвиняли во всех бедах грузин, украинцев и т.д., Но только не своих соотечественников в Армении и не их русских "союзников". Армяне из Ереванской губернии российской федерации, не смотря на то, что русские их кидали не раз (и еще кинут), сегодня вновь вышли на акцию в поддержку россии, развязавшей жестокую войну против Украины