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У Туреччині ЗМІ заявляє, що Вірменія передала Росії чотири Су-30. Єреван це заперечує

су-30

Турецький ресурс Haber Global з посиланням на "розвідку" повідомив, що 25 березня з Вірменії до Росії "для використання в Україні" нібито вилетіли разом з вірменськими льотчиками чотири багатоцільові бомбардувальники Су-30.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Liga.net, про це йдеться у матеріалі, опублікованому сьогодні, 28 березня.

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Своєю чергою посольство Вірменії в Україні заперечує правдивість публікації: "Поширена Haber Global інформація про передання Вірменією літаків Cу-30 не відповідає дійсності".

У відповідь на запит у МЗС України дали посилання на реакцію посольства Вірменії в Україні.

Liga зазначає, що оскільки Туреччина є геополітичним противником Вірменії, до інформації, озвученої у матеріалі, слід ставитись обережно. Підтверджень від незалежних джерел наразі немає.

Наразі відомо, що близько двох років тому Вірменія купила чотири Су-30 без ракет до них.

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Вірменія (738) зброя (7442) Туреччина (3494)


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Топ коментарі
+30
у кацапов заканчиваются?
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28.03.2022 17:01
+25
Слава ЗСУ. Сподіваюся вірменські літаки підуть туди ж куди пішли російські - на брухт.
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28.03.2022 17:04
+22
Пусть останавливаются в Чернобаевке, там хорошие условия доя дальнейших действий...
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28.03.2022 17:05
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в азейбарджанском телеграмме проскочило сообщение ,что многие фирмы германии (4 поставщик вооружений в мире ),готовы немедленно продать кучу вооружений украине-начиная с танков и заканчивая пво и стрелковкой,при том есть все в наличие-но канцелярия штольца тормозит с разрешениями
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28.03.2022 17:41 Відповісти
Верить армянам ни в коем случае нельзя. Это одно и то же что россияне.
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28.03.2022 17:42 Відповісти
Вірмени зараз через Карабах очкують... Якщо вони дійсно це зробили, то це ідіотський крок...
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28.03.2022 17:50 Відповісти
Кавказцы считают армян самыми подлыми людьми
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28.03.2022 17:56 Відповісти
Не только кавказцы.
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28.03.2022 18:14 Відповісти
tvoi kavkazci eto tureckie plenena iz azerbostana bot xrenov ?
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28.03.2022 18:16 Відповісти
пару днів назад пропогадистці росії 1 зрежисували нібито вона вийшла в прямий ефір з англоязичним плакатіком ..нет войне.. і зараз ця пропогандистка їздить по европі і говорить що рускі ні причем, і винен тільки путін. і знімайте санкції, тому що страждає руский народ. так от армани відповідальні за свії уряд. і вони повинні страждати за каліцтва наших дітей.
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28.03.2022 18:07 Відповісти
ты веришь на россии в прямые эфиры)))
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28.03.2022 18:20 Відповісти
верим в прямой эфир кацапии с задержкой +40-60 секунд -
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28.03.2022 21:34 Відповісти
у кацапов еще много самолетов. вопрос их состояния, проблема более серьезная это дефицит опытных летчиков, это товар штучный заменить его нечем, пилот способный выполнять боевые задачи - это 5-6 лет налета, выпускник училища - это про взлет и посадку
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28.03.2022 18:19 Відповісти
Якийсь десонанс. Перший загиблий на Майдані - Нігоян, армянин-українець..., і оце бидло, просто немає слів...
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28.03.2022 18:20 Відповісти
А у нас в Україні всі однакові? Немає зрадників, манкуртів?
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28.03.2022 22:07 Відповісти
Моя бабця казали, що серед будь-якого народу є люди, а є і людиська.
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29.03.2022 04:32 Відповісти
прямих ефірів на рашці немає. або запис. або затримка. але ця спецоперація спрацювала. наприклад в італії на телебаченні берлусконі вона вже виступала. і деякі западні фірми хочуть повернутися на руский ринок.
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28.03.2022 18:27 Відповісти
Це вже не якісь там проплачений мітинг. Це позиція активної частини вірменського народу, який підтримує агресію Кремля в Україні.
Для мене сьогодні Вірменія стоїть, за шкалою недружнього відношення до України, на третьому місці, після РФ та Білорусі.
Й нехай мене простять мої вірменські друзі. Але, вірмени - ганьба вам!

https://www.facebook.com/irakli.komaxidze/videos/679551963233800/?__cft__[0]=AZVJ1YxKfOso8ygZIp1jtOQxVQSDDszplfqa5z-1rbY3X8vML9BTPw8ly5WtR4DDJ1btLWi4xkvi6hRN_lccFtmEerXRm_w1CVIfOSJdsnRFxupn3yplnuykv0AXMU2xuXOjICXES4tn6dXFXaQh-_EWpvlZkX12M9b7q7mFCRO68A&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/irakli.komaxidze/videos/679551963233800/

Любопытно что скажут на это те тбилисские армяне, которые рвали глотку во время Второй карабахской войны. Обвиняли во всех бедах грузин, украинцев и т.д., Но только не своих соотечественников в Армении и не их русских "союзников". Армяне из Ереванской губернии российской федерации, не смотря на то, что русские их кидали не раз (и еще кинут), сегодня вновь вышли на акцию в поддержку россии, развязавшей жестокую войну против Украины
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28.03.2022 18:40 Відповісти
Это именно проплаченный митинг с ватными дебилами. В Ереване прошло уже четыре митинга в поддержку Украины. Про самый многочисленный была новость на Цензоре
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28.03.2022 22:00 Відповісти
и кто оплачивает этот психоз солидарности с кацапизмом? И почем стоит час постоять? хоть 3000 драм платят?
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28.03.2022 22:11 Відповісти
4? Это на 1-2 дня от силы
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28.03.2022 18:42 Відповісти
БОМБИТЕ АРМЕНИЮ !!!
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29.03.2022 07:24 Відповісти
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