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Новини Війна
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За час блокади у Маріуполі загинуло майже 5 тис. людей, з них близько 210 - діти, - мер Бойченко

поховання,маріуполь,цивільні

У Маріуполі за час російської облоги загинуло майже 5 тисяч людей, з яких близько 210 - діти.

Такі дані надав ЗМІ мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За 27 діб облоги, станом на 27 березня у Маріуполі загинуло майже 5 тисяч людей, з них приблизно 210 дітей", - йдеться в повідомленні.

За вказаний період ворожими обстрілами та бомбардуваннями пошкоджено 2340 багатоквартирних житлових будинків, що становить 90% від загальної кількості, з них прямим влученням – 1560 (60%), а зруйновано 1040 (40%). У приватному секторі пошкоджено – 61 200 (90%), з них прямим влученням – 40 800 (60%) та зруйновано – 27 200 (40%).

Також зруйновано 3 лікарні, пошкоджено ще 7. Крім того, пошкоджено 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно.

У місті пошкоджено також два заводи, порт та військову частину.

Також читайте: Злочини РФ у Маріуполі можна кваліфікувати як геноцид, - Венедіктова

Міський голова Маріуполя зазначив, що ці дані є лише приблизними, адже точно порахувати загиблих зараз неможливо, оскільки постійно тривають бої.

Автор: 

армія рф (17264) Маріуполь (3226) смерть (6743) Бойченко Вадим (88)


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Топ коментарі
+6
А я думаю, что эта цифра Очень занижена!Смерть оркам проклятым!
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28.03.2022 17:26
+3
Це геноцид проти народу ,геноцид проти маріупольців вся рашиська мерзота яка знищувала місто неодміну має постати перед міжнародним трибуналом ,всі варвари від кривавого рашиського ката путіна до варвара який скидав бомби на театер мають бути покарані.
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28.03.2022 17:39
+2
Байден в своей речи сказал, что эта война быстро не закончится..., и нам надо приготовится к еще большим потерям..., пока толстый слегка похудеет(рашка), худой сдохнет(это мы)..., я конечно верю в победу, но какой ценой..., санкции рашка ощутит только в долгосрочной перспективе, у нее огромный запас прочности, население там готово умирать за все хорошее против всего плохого и готово терпеть столько, сколько скажут..., так что Марик - это наша большая боль, но сосем не последняя...
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28.03.2022 17:28
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А я думаю, что эта цифра Очень занижена!Смерть оркам проклятым!
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28.03.2022 17:26 Відповісти
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що загальна ситуація у місті катастрофічна, за його словами, кількість жертв російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч. https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331396/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331396/

https://www.5.ua/regiony/ofitsiini-dani-daleki-vid-realnosti-radnyk-ochilnyka-mariupolia-zaiavyv-shcho-v-misti-20-tysiach-zahyblykh-271336.html
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28.03.2022 19:39 Відповісти
Глава Офісу Президента Єрмак заявив, що не здається жодне українське місто.
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28.03.2022 17:27 Відповісти
Иии?
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28.03.2022 17:38 Відповісти
Байден в своей речи сказал, что эта война быстро не закончится..., и нам надо приготовится к еще большим потерям..., пока толстый слегка похудеет(рашка), худой сдохнет(это мы)..., я конечно верю в победу, но какой ценой..., санкции рашка ощутит только в долгосрочной перспективе, у нее огромный запас прочности, население там готово умирать за все хорошее против всего плохого и готово терпеть столько, сколько скажут..., так что Марик - это наша большая боль, но сосем не последняя...
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28.03.2022 17:28 Відповісти
Це дивлячись, які санкції. США та Увропа не зацікавлені в швидкому руйнуванн економіки пидоросії.
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28.03.2022 19:42 Відповісти
а почьому цей герой не у мариуполи. вместе с жинками и дитями? герой украины за мужество чуваку положен
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28.03.2022 17:29 Відповісти
Сьогодня путин присвоїв звання генерал лейтенанта кадирову.Сьогодня кадиров поїхав в Маріуполь,так що є шанс приземлити нового генерала українській землі
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28.03.2022 17:38 Відповісти
Це геноцид проти народу ,геноцид проти маріупольців вся рашиська мерзота яка знищувала місто неодміну має постати перед міжнародним трибуналом ,всі варвари від кривавого рашиського ката путіна до варвара який скидав бомби на театер мають бути покарані.
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28.03.2022 17:39 Відповісти
Никакой пощады кацапским свиньям. Только праведное возмездие. Помним, что хороших кацапов не существует.
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28.03.2022 17:39 Відповісти
Хороший москаль, мертвий москаль
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28.03.2022 17:42 Відповісти
Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 143 дитини, 216 - поранено, - Офіс генпрокурора.

Бенядиктова лучше знает. От только не говорите что эта лярва всегда говорит правду.
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28.03.2022 17:42 Відповісти
 
 