За час блокади у Маріуполі загинуло майже 5 тис. людей, з них близько 210 - діти, - мер Бойченко
У Маріуполі за час російської облоги загинуло майже 5 тисяч людей, з яких близько 210 - діти.
Такі дані надав ЗМІ мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За 27 діб облоги, станом на 27 березня у Маріуполі загинуло майже 5 тисяч людей, з них приблизно 210 дітей", - йдеться в повідомленні.
За вказаний період ворожими обстрілами та бомбардуваннями пошкоджено 2340 багатоквартирних житлових будинків, що становить 90% від загальної кількості, з них прямим влученням – 1560 (60%), а зруйновано 1040 (40%). У приватному секторі пошкоджено – 61 200 (90%), з них прямим влученням – 40 800 (60%) та зруйновано – 27 200 (40%).
Також зруйновано 3 лікарні, пошкоджено ще 7. Крім того, пошкоджено 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно.
У місті пошкоджено також два заводи, порт та військову частину.
Міський голова Маріуполя зазначив, що ці дані є лише приблизними, адже точно порахувати загиблих зараз неможливо, оскільки постійно тривають бої.
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https://www.5.ua/regiony/ofitsiini-dani-daleki-vid-realnosti-radnyk-ochilnyka-mariupolia-zaiavyv-shcho-v-misti-20-tysiach-zahyblykh-271336.html
Бенядиктова лучше знает. От только не говорите что эта лярва всегда говорит правду.