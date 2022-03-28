Anonymous злили наказ міноборони РФ щодо виробництва фейків про ЗСУ. ДОКУМЕНТ

Хакери Anonymous злили в мережу наказ, підписаний генералом російської армії Дмитром Булгаковим, щодо виготовлення фейкових відеометріалів про українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, активісти з Anonymous оприлюднили документ у своєму Twitter акаунті.

"Злитий з Росії наказ щодо виготовлення пропагандистських відео з метою дискредитації ставлення українських військових до військовополонених", - йдеться у дописі хакерів.

Зазначимо, що документ підписаний не Шойгу, а тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони РФ генералом російської армії Дмитром Булгаковим.

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