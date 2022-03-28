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Anonymous злили наказ міноборони РФ щодо виробництва фейків про ЗСУ. ДОКУМЕНТ

Хакери Anonymous злили в мережу наказ, підписаний генералом російської армії Дмитром Булгаковим, щодо виготовлення фейкових відеометріалів про українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, активісти з Anonymous оприлюднили документ у своєму Twitter акаунті.

Anonymous злили наказ міноборони РФ щодо виробництва фейків про ЗСУ 01

"Злитий з Росії  наказ  щодо виготовлення пропагандистських відео з метою дискредитації ставлення українських військових до військовополонених",  - йдеться у дописі хакерів.

Зазначимо, що документ підписаний не Шойгу, а  тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони РФ генералом російської армії Дмитром Булгаковим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Шойгу стався інфаркт після жорстких претензій Путіна через провал вторгнення в Україну, - Геращенко

Шойгу Сергій (626) фейк (743) ЗСУ (7514) Anonymous (27)


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Топ коментарі
+62
Анонімусам-черговий респект...
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28.03.2022 17:41
+29
Арестовичу ганьба.
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28.03.2022 17:43
+23
А чого мордва посилається на Женевську конвенцію, там про спеціальні операції нема нічого.
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28.03.2022 17:44
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Анонімусам-черговий респект...
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28.03.2022 17:41 Відповісти
Арестовичу ганьба.
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28.03.2022 17:43 Відповісти
казляра... раз смог поверить...и иметь желание наказать за.... за брехню пропагандонов...
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28.03.2022 17:45 Відповісти
Накази не обговорюються...
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28.03.2022 17:50 Відповісти
проституткою був, проституткуою і лишився. я його ще з вагнергейту зневажаю
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28.03.2022 17:52 Відповісти
Є в кого переклад? Хочу це в Твіті запостить.
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28.03.2022 19:16 Відповісти
Кацапи , вам вже нічого не допоможе , ні фейки , ні ваша ворожа пропаганда проти українців , так як вам всі триндець настане на нашій землі !
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28.03.2022 17:43 Відповісти
ну, пропагандонські казкарі ру не вгавають

ЦПД при РНБО України повідомляє про нового «героя» серед окупантів. На цей раз "героїзації" зазнав дагестанець сержант Ібрагімхаліл Гаджієв.

🔺Російські ЗМІ живописують як він, перебуваючи в епіцентрі бойових дій в районі села Червона Поляна на Донбасі, коли побачив спрямований на бійців постріл з гранатомету, закрив їх своїм тілом, врятувавши від загибелі.
❗️Вибух сильно пошкодив йому обличчя, але прикриваючи своїх товаришів по службі, Гаджієв начебто знищив ще "понад 50 неонацистів".
🔺Далі УВАГА❗️сержант нині перебуває на лікуванні у шпиталі і знову рветься у бій.

Спочатку інформація про Гаджієва містила моторошні подробиці. ❗️Внаслідок вибуху снаряду у Гаджієва начебто випало око, яке сержант "засунув назад і знову кинувся у бій". Характерно, що у пізніших публікаціях ці подробиці зникли. Мабуть, хтось із військових пояснив "казкарям", що з такими пораненнями важко залишитися не тільки при тямі, а і вижити. І в такому стані зовсім не до знищення ворогів. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/963
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28.03.2022 18:02 Відповісти
Ага, каДыровский рэмба гвардии лаптеногих петухов ордена красных НКВДшников бригады каДыровских членосов рядовой орк ещё во время перестрелки в прижке сальто укакошил ещё 1072 неонацфашистов, а тот глаз, который выпал повесил на дереве, благодаря которым передавал разведданные в хенеральный штап
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28.03.2022 18:37 Відповісти
А чого мордва посилається на Женевську конвенцію, там про спеціальні операції нема нічого.
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28.03.2022 17:44 Відповісти
а їм шо підходить - на те й посилаються.... )))
думають дуже хитрі ))
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28.03.2022 17:47 Відповісти
Там все є, тому всі її повинні дотримуватися і я надіюсь що рашистсткі мародери і гвалтівники рано чи пізно отримають заслужені терміни.
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28.03.2022 17:48 Відповісти
Так само як і росіі немає як такої. Один фейк
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28.03.2022 17:48 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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28.03.2022 17:46 Відповісти
Та пусть уже намутят коды от ядерных боеголовок, и война, и раССея закончатся завтра..
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28.03.2022 17:47 Відповісти
А що ... справа майстра боїться
Дай Бог - і стирють і ці секретні коди
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28.03.2022 20:24 Відповісти
единственное, что способна производить страна-говно - это фейки и ещё портить воздух соседу, ближнему..
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28.03.2022 17:47 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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28.03.2022 17:47 Відповісти
Анонімуси брешуть, арєстовіч сказав що українські військові знущаються над полоненими. А як не вірити цій бусєчкі,цьому першому трансу в апасних кацапських серіалах про мєнтов і умних сабак.
І доречі яка це стаття КК про наклеп і дезінформацію на війскових ЗСУ в умовах воєнного стану?
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28.03.2022 17:48 Відповісти
Взагалі він сказав що факти перевірять і зроблять висновки. А ви чекали що він скаже на камеру: катуйте окупантів . У нас не сирія, він мусить такі речі говорити. Те що залишається за камерою невідомо . Росіся розганяє це відео тому що багато здається в полон.
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28.03.2022 17:59 Відповісти
Справедливості заради, відео - скоріж за все правда. Аде це цілком прогнозовано, просто відстріл ваньок не потрібно викладати в нет.
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28.03.2022 18:00 Відповісти
А що трапилось із весільним хенералом щойгу? Викрали її з весілля?
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28.03.2022 17:50 Відповісти
З весільного його демілітарізували до "похоронного", з 21.03.2022, за даними тих самих Anonymous
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28.03.2022 17:55 Відповісти
Спецоперацьія "вьі бурят - как я рад"? Vіп мєсто на концерт кабZдона
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28.03.2022 18:25 Відповісти
Перенесли свадьбу, в связи с тем, что невеста оказалась не столь непорочной девой, как казалось на первый взгляд.
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28.03.2022 17:58 Відповісти
Був на ворожих ресурсах. Що можу сказати. Орки відео захавали і не подавились. Хтось "абєщяєт атамстіть", хтось просто сциться сюди лізти, але цих меншість. Про зазначений наказ кажуть, що звісно ж, "ФЄЙК! Пиня нас любіт". Треба більше чорніх мішків в оркостан.

Особливо їх рве від Чорнобаївки і "майстерності" їх командирів. Від цього навіть самі упороті кладуть цеглою в штани і не спішать їхати воювати. Вочевидь розуміють що таке справді може бути.
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28.03.2022 17:51 Відповісти
Нєвзоров на своєму телеграм-каналі оприлюднив звернення азовців до "притомних росіян" - залайкали той пост, як ніколи, а в коментах все одно ватники де-не-де висиралися з головним аргументом - цим самим відео, де стріляли по ногах полоненим... Ось так: контр-пропаганда не працює, коли пропаганда вже вшита в мозок на генетичному рівні
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28.03.2022 18:41 Відповісти
мрак..., это ж как под копирку - гэбэшные приказы про дискредитацию УПА, например, ниче не меняется...
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28.03.2022 17:53 Відповісти
арєстовіч з вами не згоден.
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28.03.2022 17:56 Відповісти
Хто такий Булгаков, та де Шойгу? Як не як приказ міноборони, а підписав не голокомандувач.
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28.03.2022 17:55 Відповісти
Вот ***** ордынское, ну ни разу не палится.
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28.03.2022 17:55 Відповісти
Вчера это видео вышло.

И первым его выложил в сеть какой-то российский политик. Казалось бы, откуда у российского политика видео с задержания российских военных.

Просто россии нужно сделать, чтобы русские солдаты боялись сдаваться в плен. А то они сейчас сдаются пачками.
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28.03.2022 17:56 Відповісти
Мехліс (головний пропагандон в РККА) працював простіше - у нас полонених немає, у нас були зрадники батьківщини. І тут же розіслав указівку всім-сімї зрадників батьківщини, які здалися в полон підлягають переслідуванню. І після війни полонених після перевірки на 10 років відправляли в ГУЛАГ. Тільки у 1955 році все це скасували.
А тут фільмики про звірства хочуть показати, щоб у полон не задавались. "Людяність проявляють" чи попереджують перед репресіями.
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28.03.2022 18:22 Відповісти
Сначала оленевод далее тыловик экономист.Сколько стоит чтобы слесарь стал мо?
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28.03.2022 18:23 Відповісти
"Временно исполняющий обязанности министра обороны Булгаков." Шойгу таки выгнали нах?
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28.03.2022 18:24 Відповісти
Упорно ходит слух, что он уже самоутилизировался.
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28.03.2022 18:29 Відповісти
Выгнали зах
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28.03.2022 18:29 Відповісти
Фейк?
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28.03.2022 18:37 Відповісти
Шойга посмотрел на все это и сказал: "Та ну вас нахер, не получается у меня нничего..." и пошел в высокую-высокую рожь...
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28.03.2022 18:55 Відповісти
 
 