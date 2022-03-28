22 373 41
Anonymous злили наказ міноборони РФ щодо виробництва фейків про ЗСУ. ДОКУМЕНТ
Хакери Anonymous злили в мережу наказ, підписаний генералом російської армії Дмитром Булгаковим, щодо виготовлення фейкових відеометріалів про українських військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, активісти з Anonymous оприлюднили документ у своєму Twitter акаунті.
"Злитий з Росії наказ щодо виготовлення пропагандистських відео з метою дискредитації ставлення українських військових до військовополонених", - йдеться у дописі хакерів.
Зазначимо, що документ підписаний не Шойгу, а тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони РФ генералом російської армії Дмитром Булгаковим.
Топ коментарі
+62 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.03.2022 17:41
+29 Алла Новосад #194524
показати весь коментар28.03.2022 17:43
+23 буков
показати весь коментар28.03.2022 17:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЦПД при РНБО України повідомляє про нового «героя» серед окупантів. На цей раз "героїзації" зазнав дагестанець сержант Ібрагімхаліл Гаджієв.
🔺Російські ЗМІ живописують як він, перебуваючи в епіцентрі бойових дій в районі села Червона Поляна на Донбасі, коли побачив спрямований на бійців постріл з гранатомету, закрив їх своїм тілом, врятувавши від загибелі.
❗️Вибух сильно пошкодив йому обличчя, але прикриваючи своїх товаришів по службі, Гаджієв начебто знищив ще "понад 50 неонацистів".
🔺Далі УВАГА❗️сержант нині перебуває на лікуванні у шпиталі і знову рветься у бій.
Спочатку інформація про Гаджієва містила моторошні подробиці. ❗️Внаслідок вибуху снаряду у Гаджієва начебто випало око, яке сержант "засунув назад і знову кинувся у бій". Характерно, що у пізніших публікаціях ці подробиці зникли. Мабуть, хтось із військових пояснив "казкарям", що з такими пораненнями важко залишитися не тільки при тямі, а і вижити. І в такому стані зовсім не до знищення ворогів. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/963
думають дуже хитрі ))
Дай Бог - і стирють і ці секретні коди
І доречі яка це стаття КК про наклеп і дезінформацію на війскових ЗСУ в умовах воєнного стану?
Особливо їх рве від Чорнобаївки і "майстерності" їх командирів. Від цього навіть самі упороті кладуть цеглою в штани і не спішать їхати воювати. Вочевидь розуміють що таке справді може бути.
И первым его выложил в сеть какой-то российский политик. Казалось бы, откуда у российского политика видео с задержания российских военных.
Просто россии нужно сделать, чтобы русские солдаты боялись сдаваться в плен. А то они сейчас сдаются пачками.
А тут фільмики про звірства хочуть показати, щоб у полон не задавались. "Людяність проявляють" чи попереджують перед репресіями.