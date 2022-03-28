"Для деблокади Маріуполя потрібно 2-3 БТГ чисельністю до 1500 бійців. Це дозволить і звільнити Бердянськ, і знищити південне угруповання", - начштабу полку "Азов" Кротевич. ВIДЕО

Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич розповів про ситуацію в місті, існуючі загрози та можливі наслідки захоплення Маріуполя, а також шляхи деблокади міста і позитивні зміни на фронті в разі деблокади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кротевич закликав всіх українців до тотальної війни проти російських окупантів.

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