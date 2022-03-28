На Донеччині змінено час комендантської години. Перебувати на вулиці можна на годину більше
З сьогоднішнього дня, 28 березня, на території Донецької області змінено час комендантської години. Відтепер вона діятиме з 19:00 до 6:00.
Про це повідомляють у Донецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
" Від сьогодні комендантська година на Донеччині діятиме з 19:00 до 06:00.
Також у темну пору доби продовжує діяти режим світломаскування. Будьте обачні та дотримуєтесь встановлених норм — від цього залежить ваше життя та ефективність роботи наших захисників! ", - йдеться у повідомленні.
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