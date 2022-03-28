Україні потрібні серйозні системи ППО, артилерія калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація 5-го покоління, - Буданов

Україна за допомогою агентурної розвідки, включаючи джерела в Кремлі, отримує велику кількість інформації про наміри Росії. Українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва та використовувати добуту інформацію з великою користю.

Про це в інтерв’ю виданню "Coffee or Die", який спеціалізується на військовій тематиці, заявив очільник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

Одним із прикладів вдалого використання розвідданих, який навів начальник ГУР МО України, є нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель. Завдяки своїм розвідувальним можливостям, Україна влучила у потрібний момент, щоб завдати максимальної шкоди. "Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", – сказав Буданов.

Наявність агентів у керівництві Росії, у тому числі в адміністрації Путіна, є надзвичайно корисною для України, сказав Буданов. Агентурна розвідка була посилена швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України, які, як стверджує він, дають глибоке розуміння військових планів Росії.

"Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці", – зазначив начальник ГУР МО України. Так, крім інформації про російських військових, Україна змогла "дуже добре побачити обіг російських грошей". "Ми також знаємо, що відбувається в паливній сфері Росії та відстежуємо всі інновації озброєння", – розповів Буданов.

Під час інтерв’ю Буданов підкреслив важливість розвідувальної допомоги від союзників. При цьому, найвищі посадові особи американської розвідки нещодавно свідчили перед Конгресом США, що обмін розвідувальною інформацією з Україною є "революційним". Зокрема, голова Управління оборонної розвідки генерал-лейтенант Скотт Бер’єр сказав, що такий обмін є "революційним з точки зору того, що ми можемо зробити", а Пол Накасоне, директор АНБ, засвідчив, що "за свої 35 років служби він не бачив кращого обміну точними, своєчасними та ефективними розвідувальними даними".

Відповідаючи на питання щодо перспектив російсько-української війни, генерал Буданов висловив обережний оптимізм: "Всього через два дні після вторгнення Росія зрозуміла, що все йде не так добре, як вони сподівалися. Тому російське керівництво склало плани дій на наступні 30 та 60 діб (так звані Д 30 та Д 60). Ми пережили перший період (Д 30) і росіяни зазнали невдач. Оскільки ми розуміємо, що Росія робить, ми віримо, що Д 60 також буде невдалим".

Оцінюючи дії ворога, Буданов зазначив:

"Росіяни працюють дуже примітивно. Ми бачимо, що так звана друга армія у світі не така потужна, як усі бачили її до початку війни. Незважаючи на значну перевагу в озброєнні та у повітрі, вони зазнають значних втрат. Їхній моральний дух впав дуже низько. Військове керівництво Росії бачить свої втрати та кидає в бій нові сили. У російських командирів не вистачає часу на планування операції, тому вони кидають своїх людей на знищення, а ми їх знищуємо".

"Коли я розмовляв з багатьма полоненими, ми чуємо абсолютно відверті відповіді. Вони не знають, що відбувається і що вони тут роблять. Ми не можемо назвати їх високомотивованими. Я б сказав, що це головна причина нашого успіху. Але є й інші фактори", – сказав начальник ГУР МО. Зокрема, це іноземці, які долучилися до захисту України у складі Іноземного легіону, а також українські партизани, які воюють проти російських загарбників.

На прохання журналіста надати відверту оцінку того, як довго Україна може протриматися, враховуючи величезні ресурси, які все ще залишилися у Росії, а також поточний рівень озброєння Збройних Сил України з огляду на надходження іноземної зброї, Буданов відповів:

"Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України. Але нам потрібна допомога. Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація".

При цьому, особливу увагу очільник ГУР МО приділив потребі України у літаках п’ятого покоління:

"Нам не потрібні застарілі літаки четвертого покоління. У нашого ворога – більша частина бойової авіації четвертого покоління плюс. Наші пілоти, використовуючи застарілі літаки, знищують більш сучасну авіацію ворога, та здатні опанувати літаки п’ятого покоління. Я не маю сумнівів у майстерності українських льотчиків".