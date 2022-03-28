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Новини Газова війна
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Німеччина та ЄС не розраховуватимуться за російський газ в рублях: контракти переважно укладені в євро, - Шольц

шольц

Контракти на імпорт в Німеччину російських енергоносіїв будуть оплачуватися відповідно укладених контрактів, тобто у валюті.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у понеділок на спільній пресконференції з прем’єром-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Контракти переважно укладені в євро, і підприємства будуть розраховуватися за договорами відповідно", - заявив Шольц.

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На запитання про можливість відмови рф у такому випадку продовжувати поставки, канцлер заявив: "Ми перебуваємо в ситуації, коли контракти, і це дуже просто, мають виконуватися".

Автор: 

газ (10415) росія (65002) рубль (443) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+17
Рубль послали догонять русский военный корабль.
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28.03.2022 18:05
+6
завтра вам то все відключать і ви всі продажні галоші будете "співати" по іншому.... мерзота! Тут люди гинуть, а вони за копійку вдавляться!
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28.03.2022 18:08
+5
********** понти .. Де він братиме гроші на війну , якщо перекриє Європі поставки газу і нафти ??
Та до паРаші вже через місяць прийде пухнаста полярна тваринка .
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28.03.2022 18:13
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Рубль послали догонять русский военный корабль.
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28.03.2022 18:05 Відповісти
в мерседесах розраховуйся
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28.03.2022 18:07 Відповісти
завтра вам то все відключать і ви всі продажні галоші будете "співати" по іншому.... мерзота! Тут люди гинуть, а вони за копійку вдавляться!
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28.03.2022 18:08 Відповісти
якщо вони прогнуться і на це підуть - то вони будуть повними тєрпілами.
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28.03.2022 18:09 Відповісти
та німчура спокійно це може робити закулісно. по факту в рублях купляти, а на камеру будуть лялякати - тільки в євро.
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28.03.2022 21:59 Відповісти
терпи шольц, терпи
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28.03.2022 18:09 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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28.03.2022 18:12 Відповісти
********** понти .. Де він братиме гроші на війну , якщо перекриє Європі поставки газу і нафти ??
Та до паРаші вже через місяць прийде пухнаста полярна тваринка .
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28.03.2022 18:13 Відповісти
даже если рашка уйдёт в отказ , какое то время прийдётся потопить углём , ну и Америка газку подбросит , так что не замёрзните
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28.03.2022 18:14 Відповісти
Nemci mogut s norvegov zakupat gaz,tam trub u nix mnogo.Nado sto norvegi bolse prodovali gaza
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28.03.2022 18:20 Відповісти
Нет, мы не будем платить деревянными, мы будем платить нормальной валютой. Я бы тоже испугался.
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28.03.2022 19:06 Відповісти
 
 