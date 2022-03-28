Німеччина та ЄС не розраховуватимуться за російський газ в рублях: контракти переважно укладені в євро, - Шольц

Контракти на імпорт в Німеччину російських енергоносіїв будуть оплачуватися відповідно укладених контрактів, тобто у валюті.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у понеділок на спільній пресконференції з прем’єром-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Контракти переважно укладені в євро, і підприємства будуть розраховуватися за договорами відповідно", - заявив Шольц.

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На запитання про можливість відмови рф у такому випадку продовжувати поставки, канцлер заявив: "Ми перебуваємо в ситуації, коли контракти, і це дуже просто, мають виконуватися".