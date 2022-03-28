Російський корабель "Саратов" знищили за допомоги агентів в РФ, - голова ГУР Буданов
Широка агентурна мережа, яку Україна має в військовому, політичному та фінансовому керівництві Росії, допомогла знищити в порту Бердянська корабель "Саратов".
Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирил Буданов розповів в інтерв’ю виданню "Coffee or Die", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", - розказав Буданов.
Він пояснив, що влучити саме в той момент, коли удар дав змогу завдати максимальної шкоди, Україні вдалося завдяки своїм розвідувальним можливостям.
Буданов наголосив, що Україна з великою користю використовує всю здобуту в РФ інформацію.
Нагадаємо, 24 березня захисники України нанесли удар по тимчасово захопленому противником порту м. Бердянськ. Великий десантний корабель "Саратов" було знищено, кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, у знищеному "Саратові" було близько 20 танків, 45 БТРів та 400 осіб морської піхоти.
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Маю скрін, де він в першиш числах листопада 2021р пише, що початок - середина лютого почнеться повномаштабне вторгнення
Випадковість ?
В мене до цього головного розвідника - 0 довіри, якщо не сказати гірше.
Кажуть , у роісії зараз тільки рублі залишаться
итог - отличный! как это произошло и кто туда попал - не для публики.. хватит пиара и шоу !!!
задолбали хвастаться чужой работой !!!!
У зелени все такие придурки?
Что и Кто и Как помогал.
Делайте Все Тихо.
Будет Победа
Вот тогда и рассказывайте.
ну 3.14здить....
а тех ребят которые рискуют жизнью ради Украины.
То же самое касается рассказов Арестовича, что глупо распылять удары на разные направления (и, как следствие, его же вчерашние грустные рассказы о том, что ВСРФ учли ошибки и собирают кулак в зоне ООС и с этого дня могут быть не только радостные военные новости, но и грустные).
Кроме корабля он крайне эффективно организовал демилитаризацию наступающей техники и комплектацию частей 19-летними срочниками.
Буданов, если его разоблачат, мы должны его спасти!
А мокши теперь хай ищут)))
А от головному розвіднику можна за одним махом видати відразу 2 військові таємниці: що рузькі кораблі підбили ракетним ударом (між іншим, Маляр про це навмисно не хотіла говорити, підкресливши, що це таємниця) і друге - що цьому допомогла наша агентура. Хоча, розвідник мав публічно лише висловити припущення, що ті кораблі вибухнули внаслідок недбало викинутого незгаслого недопалка якимсь п'яним рузьким морячком.