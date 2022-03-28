Російський корабель "Саратов" знищили за допомоги агентів в РФ, - голова ГУР Буданов

Широка агентурна мережа, яку Україна має в військовому, політичному та фінансовому керівництві Росії, допомогла знищити в порту Бердянська корабель "Саратов".

Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирил Буданов розповів в інтерв’ю виданню "Coffee or Die", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", - розказав Буданов.

Він пояснив, що влучити саме в той момент, коли удар дав змогу завдати максимальної шкоди, Україні вдалося завдяки своїм розвідувальним можливостям.

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Буданов наголосив, що Україна з великою користю використовує всю здобуту в РФ інформацію.

Нагадаємо, 24 березня захисники України нанесли удар по тимчасово захопленому противником порту м. Бердянськ. Великий десантний корабель "Саратов" було знищено, кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, у знищеному "Саратові" було близько 20 танків, 45 БТРів та 400 осіб морської піхоти.