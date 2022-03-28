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Російський корабель "Саратов" знищили за допомоги агентів в РФ, - голова ГУР Буданов

бердянськ

Широка агентурна мережа, яку Україна має в військовому, політичному та фінансовому керівництві Росії, допомогла знищити в порту Бердянська корабель "Саратов".

Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирил Буданов розповів в інтерв’ю виданню "Coffee or Die", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", - розказав Буданов.

Він пояснив, що влучити саме в той момент, коли удар дав змогу завдати максимальної шкоди, Україні вдалося завдяки своїм розвідувальним можливостям.

Також читайте: Знищення "Саратова" у Бердянську може підірвати впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій біля узбережжя України, - Британська розвідка

Буданов наголосив, що Україна з великою користю використовує всю здобуту в РФ інформацію.

Нагадаємо, 24 березня захисники України нанесли удар по тимчасово захопленому противником порту м. Бердянськ. Великий десантний корабель "Саратов" було знищено, кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, у знищеному "Саратові" було близько 20 танків, 45 БТРів та 400 осіб морської піхоти.

Автор: 

Бердянськ (469) Буданов Кирило (491) корабель (1612) розвідка (3857)


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Топ коментарі
+85
Буданов ти нам краще розкажи як ти проспав настув росіі на Україну
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28.03.2022 18:21
+55
а хто розмінував Чонгар , чи інші переходи з криму? Ті , що афальт вкладали?
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28.03.2022 18:36
+49
Особливо на Півдні...!!!
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28.03.2022 18:23
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Буданов ти нам краще розкажи як ти проспав настув росіі на Україну
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28.03.2022 18:21 Відповісти
Особливо на Півдні...!!!
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28.03.2022 18:23 Відповісти
а хто розмінував Чонгар , чи інші переходи з криму? Ті , що афальт вкладали?
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28.03.2022 18:36 Відповісти
Зеледенту? Рассказывать? Про вагнеровцев уже все забыли? У дебилента была инфа от самых надежных разведок мира и что? Буданов не доложил?
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28.03.2022 18:29 Відповісти
допомогли агенти РФ Гоги та Машка, дружбани Буданова
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28.03.2022 18:39 Відповісти
Не пи.з..ди.
Маю скрін, де він в першиш числах листопада 2021р пише, що початок - середина лютого почнеться повномаштабне вторгнення
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28.03.2022 18:50 Відповісти
лучше пока 🤐 держать язык за зубами
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28.03.2022 18:54 Відповісти
Якщо він таке розголосив, значіть на справді нікого там нема - це для шухеру в кремлі, вони там одне другого перестріляють
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28.03.2022 19:00 Відповісти
Диверсія у Бердянську вдалася.
Випадковість ?
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28.03.2022 19:36 Відповісти
А чому ти вважаєш, що влучний постріл має буди виключно випадковістю?
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28.03.2022 19:47 Відповісти
Там взагалі незрозуміло що і як. Взнаємо або пізніше, або вже після війни.
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28.03.2022 20:17 Відповісти
А може він не проспав,а може він …..? Щось ***** з цим нападом ну дуже все мутно,люся з телеекранів не вилазив розказував,що все під контролем,данілов з такою впевненістю говорив ми все знаємо і всі наготові,президент на шашлики 1 травня мав йти! Хто їх так розслабив? Хто їм у вуха вложив таку впевненість,що вони класні круті хлопці? А насправді вийшло ,що вони всрались,а штани зняти забули!!!
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28.03.2022 21:08 Відповісти
Агенты походу тю тю, вот и рассказывают
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28.03.2022 18:22 Відповісти
"А был ли мальчик"ⓒ Кто хотел тот услышал-теперь пусть ищут черную кошку в темной комнате......
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28.03.2022 18:53 Відповісти
Цей головний "розвідник" головне трепло, йому дуже кортіло розповісти, що в нього в Бердянську є агентура? Ну тепер із за нього рашисти будуть кошмарити все населення Бердянська.
В мене до цього головного розвідника - 0 довіри, якщо не сказати гірше.
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28.03.2022 19:19 Відповісти
Всім хто готував та виконав це свято-респект...Не зупиняйтесь...
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28.03.2022 18:22 Відповісти
Все правильно пусть теперь касапы в крымле режут друг другу глотки.
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28.03.2022 18:23 Відповісти
буданов-еще расскажи кто там шпион-придурки инстаграммные,еще кадырку кто то обвиняет в театральности,а сами,что люся,что этот персонаж,что гера -все хайпуют
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28.03.2022 18:24 Відповісти
Где фамилии и фото агентов?
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28.03.2022 18:24 Відповісти
Герасимов.
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28.03.2022 18:35 Відповісти
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28.03.2022 18:38 Відповісти
відкрию таємницю, агент на псевдо "х...ло" передав інфу.
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28.03.2022 18:41 Відповісти
Кадирка здав за 10 тис. рублів.
Кажуть , у роісії зараз тільки рублі залишаться
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28.03.2022 19:32 Відповісти
Феерический пассаж...
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28.03.2022 18:24 Відповісти
Да ладна, абычное расZZвиздяйство
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28.03.2022 18:24 Відповісти
Знищили, так знищили і пішов він, куда належить руським кораблям.
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28.03.2022 18:24 Відповісти
Накуя палить агентуру?
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28.03.2022 18:25 Відповісти
Агентура - це той рашистський пропагандист, який напередодні зняв сюжет про розвантаження "саратова" в Бердянська
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28.03.2022 18:29 Відповісти
потому что предатели
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28.03.2022 18:31 Відповісти
Откуда у этого сосунка агенты ? Сравните генерала Бурбу и эту скороспелку
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28.03.2022 18:40 Відповісти
Пальонноє нє паліцца.
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28.03.2022 19:20 Відповісти
не надо много звиздеть... зачем этот слив????
итог - отличный! как это произошло и кто туда попал - не для публики.. хватит пиара и шоу !!!
задолбали хвастаться чужой работой !!!!
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28.03.2022 18:26 Відповісти
Якийсь сюр. Головний розвідник, що мав би менше триндіть, виліз на сцену і розійшовся.
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28.03.2022 18:51 Відповісти
Так и хочется попросить: имена и должности "героев-подпольщиков" в студию...
У зелени все такие придурки?
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28.03.2022 21:14 Відповісти
і в росії теж є агенти у найвищому ешелоні ОПУ, вся Україна знає. Скрізь де могли ставили палки в колеса. Танки повинні стояти в казармах - девіз агентури Кремля.
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28.03.2022 18:26 Відповісти
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28.03.2022 18:27 Відповісти
Якийсь у нас голова ГУР дуже язикатий. Теж захотів собі шматочок слави. Хайповщик.
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28.03.2022 18:27 Відповісти
Танки повинні стояти в казармах - широко відомий девіз кремлівської агентури
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28.03.2022 18:27 Відповісти
Тимошенко юлька
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28.03.2022 18:36 Відповісти
7-ма біологічна бригада

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28.03.2022 18:28 Відповісти
vot šo tvariat omeriganskie laboratoriji v Ukraine...
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28.03.2022 21:30 Відповісти
Який видатний блазень... Крім піару нічого,суцільна розвинена агентурна мережа... Нісло,нівпало...
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28.03.2022 18:28 Відповісти
А Арестович дякував російському пропагандисту... Який знімав відео розвантаження бтрів
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28.03.2022 18:29 Відповісти
а там нет какой-то криминальной статьи насчет "разговоров", "интервью" и т.п. "главы" "управления разведки" во время войны? что-то типа "державна зрада", расстрел на месте и подобное? а то похоже привыкли бабло пилить и херней страдать.
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28.03.2022 18:30 Відповісти
Серед неблазнів,такі працівники непублічні. Серед ************ суцільні ванькі-встанькі,тобто стрибунці
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28.03.2022 18:59 Відповісти
а деньги клоуны получают согласно штата. и + премии и+ надбавки и + что там еще коллегам-"друзьям". не зажирно ли? может там броник купить лишний? или тротиллу немного? или обучить резерв? или учебные птуры - стингеры пластиковые слепить если боевые никак?
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28.03.2022 19:15 Відповісти
не скандальте. скорее всего подробную информацию про корабль передала амерканская разведка. у американцев 24 часа все движения московских войск фиксируются. А генерал чтобы понервировать и внести сумятицу в ряды кацапских военных придумал историю об агентах. по моему все правильно.
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28.03.2022 19:12 Відповісти
во время войны "генералу" больше нечем заняться. ахренительно. аналлоговнет.
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28.03.2022 19:19 Відповісти
невже агент-дружбан-сосід гогілашвілі постарався?
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28.03.2022 18:31 Відповісти
на пару з Арахамчиком
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28.03.2022 18:34 Відповісти
Только Идиот может Сливать
Что и Кто и Как помогал.
Делайте Все Тихо.
Будет Победа
Вот тогда и рассказывайте.
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28.03.2022 18:32 Відповісти
Ось воно і зливає.
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28.03.2022 18:34 Відповісти
Да тут и к бабке не ходи.
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28.03.2022 18:36 Відповісти
американские разведданные. остальное игра на нервах у противника. подавить моральный дух иногда важнее.
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28.03.2022 19:13 Відповісти
американские разведданные. остальное игра на нервах у противника. подавить моральный дух иногда важнее.
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28.03.2022 19:14 Відповісти
Я так розумію, на порозі можливої третьої світової, а в світі нічогісінько не змінилося, як і в першу, як і в другу, при владі одні паскуди, які керують всім, де тільки можливо. При тому невдало керують на свою користь.
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28.03.2022 18:33 Відповісти
голова ГУР Буданов - язиката Хвеська; гнати такого дятла треба , може куди підмітайлом відправити...
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28.03.2022 18:34 Відповісти
Буданов тролить кацапню, а ви дратуєтесь...
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28.03.2022 18:34 Відповісти
Агенты такие крутые, шо двое суток "Саратов" почему-то "Орском" называли.
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28.03.2022 18:36 Відповісти
Не знаю , как там с агентами в Раиси , а , в Украине их пруд пруди , один из них Буданов со своим сожителем Гогиашвили - эксминистром и гражданином РФии
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28.03.2022 18:37 Відповісти
причем оба агента проживают в Воронеже.
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28.03.2022 18:38 Відповісти
Так в Бердянске каждый пятый агент. Порт на виду.
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28.03.2022 18:38 Відповісти
затулить йому пельку.... здає своїх агентів
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28.03.2022 18:39 Відповісти
Крім,своєї нікченості,нікого нездасть
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28.03.2022 19:00 Відповісти
а чи не буде настільки люб"язна "широка агентурна мережа Буданова" аби бодай чимось допомогти Героям Маріуполя, до яких окупанту навстіж, кимсь загадковим, були розкриті ворота на кримському перешійку?
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28.03.2022 18:39 Відповісти
Широкая агентурная сеть, которую Украина имеет в военном, политическом и финансовом руководстве России Источник:

ну 3.14здить....
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28.03.2022 18:40 Відповісти
от же брехло. вдарили коли до корабля підійшли вантажівки з ************ і бензовози.то вони що на крим збирались грузитись?
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28.03.2022 18:42 Відповісти
А нахіба там були бензовози і вантажівки з бк, якщо він став під розгрузку
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28.03.2022 18:42 Відповісти
Кожна жаба своє болото хвалить)
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28.03.2022 18:43 Відповісти
Як в анекдоті про Рабіновича, в якого не було доньки
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28.03.2022 18:43 Відповісти
Мог и дезу вкинуть, чтоб орки перестрелялись.
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28.03.2022 18:44 Відповісти
Будан закрой рот и не сдавй нашу агентуру,это не твоя заслуга в уничтожении кораблей,
а тех ребят которые рискуют жизнью ради Украины.
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28.03.2022 18:44 Відповісти
У цих медійних клоунів синдром Хєращєнка: ******* наліво й направо, коли треба просто мовчки виконувати свої обов'язки.
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28.03.2022 18:49 Відповісти
Если это не деза, Буданов - *****, детали операций раскрывать довольно тупо.
То же самое касается рассказов Арестовича, что глупо распылять удары на разные направления (и, как следствие, его же вчерашние грустные рассказы о том, что ВСРФ учли ошибки и собирают кулак в зоне ООС и с этого дня могут быть не только радостные военные новости, но и грустные).
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28.03.2022 18:49 Відповісти
ТА НЕ БУЛО ТАМ НІЯКОЇ АГЕНТУРИ-ЦЕ ВСЕ ДЕШЕВІ ПОНТИ. ПЕРЕД САРАТОВИМ ОРСЬК РОЗГРУЗИВСЯ СПОКІЙНО НА ТОМУ Ж МІСЦІ,А ПО ЦЬОМУ ВДАЛОСЯ ВЛУЧИТИ,ЯКЩО ВЗАГАЛІ БУЛО ВЛУЧАННЯ,А НЕ КАЦАПСЬКА РУКОДУПІСТЬ. ПРОСТО ПОЩАСТИЛО. ІНАКШЕ,ЧОМУ АГЕНТИ НЕ ДОПОМОЖУТЬ З ТИМИ ЛОХАНЯМИ,ЩО КАЛІБРАМИ ШМАЛЯЮТЬ.
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28.03.2022 18:55 Відповісти
навiщо писати капсшрифтом, можна ж просто видiлити текст жирним шрифтом!?
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28.03.2022 20:09 Відповісти
среди, фашистов или рашистов, и свои Штирлицы, найдутся.
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28.03.2022 18:57 Відповісти
Якщо це правда, то навіщо патякати? Це типу багатоходова операція з дезінформації чи злив агентури онлайн?
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28.03.2022 18:58 Відповісти
Шспіто з'їхав, але скількі блазнів полишив
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28.03.2022 19:02 Відповісти
Так що знищили Орськ чи Саратов?
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28.03.2022 19:08 Відповісти
Воно йо@нуте, якщо таке говорить! Або ж ні якої агентури не існує! Чи досі з гогілашвілі співмешкає???
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28.03.2022 19:16 Відповісти
Буданова перед інтерв`ю не попередили, що це не сцена 95 Кварталу.
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28.03.2022 19:23 Відповісти
Агент "оленевод" ценный кадр украинской разведки.
Кроме корабля он крайне эффективно организовал демилитаризацию наступающей техники и комплектацию частей 19-летними срочниками.
Буданов, если его разоблачат, мы должны его спасти!
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28.03.2022 19:34 Відповісти
Саратов? А чому два дні про Орськ розказували, агентурщики хренові? Бо вся їхня "агентура" - це росТВ. Не гарно до чужих перемог примазуватись. А тим, хто насправді це зробив - Слава героям!
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28.03.2022 19:39 Відповісти
Вот и дай им Бог здоровья!
А мокши теперь хай ищут)))
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28.03.2022 19:40 Відповісти
Уявіть тільки скількох цінних агентів ми втратили після приходу до влади того, кого зараз не варто критикувати! Чого нам тільки коштувало арешт наших людей, які мали можливість вільно пересуватися по окупованій території за "незаконне" володіння зброєю...
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28.03.2022 20:08 Відповісти
Тих, хто фоточку із димом після попадання ворожих ракет викладе в читик на пару десятків дружбанів, можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

А от головному розвіднику можна за одним махом видати відразу 2 військові таємниці: що рузькі кораблі підбили ракетним ударом (між іншим, Маляр про це навмисно не хотіла говорити, підкресливши, що це таємниця) і друге - що цьому допомогла наша агентура. Хоча, розвідник мав публічно лише висловити припущення, що ті кораблі вибухнули внаслідок недбало викинутого незгаслого недопалка якимсь п'яним рузьким морячком.
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28.03.2022 20:45 Відповісти
Да, млять, вотето принуждение к рускаязычию играет плохую роль для самой рабсеи, попробуй отличи шпиона, толи дело война с немцами, акцент не спрячешь...
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28.03.2022 20:59 Відповісти
мене дивує інше: чому до сих пір немає моменту влучання ракети? всі відео, які є - змонтовані і момент попадання ракетою чомусь ВИРІЗАНИЙ!
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28.03.2022 21:03 Відповісти
Спецолимпиада по пиару 🤦‍♂️
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29.03.2022 00:01 Відповісти
Слова скоріше ідіота ніж розвідника
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29.03.2022 03:04 Відповісти
 
 