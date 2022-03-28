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Новини Війна
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Командирам армії РФ не вистачає часу на планування. Тому вони кидають своїх на знищення, - Буданов

ворог,враг

Російське військове керівництво продовжає кидати своїх солдатів на вірну смерть через те, що їм не вистачає часу на планування операцій.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю виданню "Coffee or die", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, російська армія виявилася не настільки сильною, як позиціонувала себе.

"Росіяни працюють дуже примітивно. Ми бачимо, що так звана друга армія у світі не така потужна, як усі бачили її до початку війни. Незважаючи на значну перевагу в озброєнні та у повітрі, вони зазнають значних втрат", - сказав Буданов.

Він додав, що моральний дух окупантів впав дуже низько. Військове керівництво Росії бачить свої втрати, проте продовжує кидати в бій нові сили.

Також читайте: Російський корабель "Саратов" знищили за допомоги агентів в РФ, - голова ГУР Буданов

"У російських командирів не вистачає часу на планування операції, тому вони кидають своїх людей на знищення, а ми їх знищуємо", - зазначив очільник ГУР.

Автор: 

армія рф (17264) Буданов Кирило (491) розвідка (3857)


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Топ коментарі
+22
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28.03.2022 18:52
+20
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28.03.2022 18:43
+7
Лапатнікі вже народжуються дурними.Тому саме розуму їм не вистачає...
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28.03.2022 18:44
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28.03.2022 18:43 Відповісти
Лапатнікі вже народжуються дурними.Тому саме розуму їм не вистачає...
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28.03.2022 18:44 Відповісти
Петиція щодо ув'язнених осів, що хочуть брати участь в визволенні Батьківщини.

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/10170?aname=published
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28.03.2022 18:44 Відповісти
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28.03.2022 18:45 Відповісти
На виході - хороші рузьге
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28.03.2022 18:56 Відповісти
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28.03.2022 20:17 Відповісти
корм для тварин
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28.03.2022 20:11 Відповісти
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28.03.2022 18:46 Відповісти
у Буданова сегодня пресс-конференция была ?
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28.03.2022 18:47 Відповісти
да какое, уж тут, планирование, если "между первой и второй, перерывчик небольшой", а дальше, обнимая толчок, в голове песня - "ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь, ты, меня, скажи куда?" Уж, прости, меня, Ю.Лоза.
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28.03.2022 18:49 Відповісти
У Лози був "мой маленький плот" , а "белий теплоход" - Юрій Антонов
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28.03.2022 19:11 Відповісти
Почему прости? Лоза поддержал путинскую агрессию на своём ютубканале!
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28.03.2022 19:42 Відповісти
Якщо так подивитись, то в ***** взагалі нічого не виходить, якесь воно невезуче.
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28.03.2022 18:50 Відповісти
Тупа гебешна істота, яка живе за методичками кгб
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28.03.2022 18:55 Відповісти
Один план больше загнать скота на убой
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28.03.2022 18:51 Відповісти
І яка від цієї "інформації" користь? Допомогти кацапні?
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28.03.2022 18:51 Відповісти
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28.03.2022 18:52 Відповісти
То це вони вивезли з раші весь папір туалетний!
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28.03.2022 20:16 Відповісти
Так у їхнього мясника замість мізків у голові 3 кг ботоксу.
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28.03.2022 18:53 Відповісти
Я така затуркана, така затуркана
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28.03.2022 18:55 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
https://twitter.com/SergejTalk/status/1508147718241366019 21 ч



ТАСС. В России рассматривается возможность перевозки авиапассажиров грузовыми самолётами, поскольку на них санкции не распространяются.
В самом деле, стойла поставил - и вперёд! С богом!
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28.03.2022 18:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EOUhxcGUNVs
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28.03.2022 18:56 Відповісти
https://t.me/minval_az/29400 👌🏼Профессиональная работа ВСУ.
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28.03.2022 18:58 Відповісти
їх тупість компенсується кількістю та впертістю помноженими на повну зневагу до життів орків. тому булки розслабляти не треба.
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28.03.2022 18:58 Відповісти
То нам їх пожаліти, що на "убой кидають" кацапів?
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28.03.2022 19:04 Відповісти
Глава Николаевской области Виталий Ким поблагодарил Турцию за позицию по Украине и отметил, что решение закрыть проливы сказалось на общей ситуации в южных украинских городах с выходом к морю: у побережья "нет стреляющих кораблей" ВМФ РФ.

В конце февраля Турция в соответствии с Конвенцией Монтрё решила закрыть проход через Босфор и Дарданеллы военным кораблям и России, и Украины. Исключение - возвращение в порт основной стоянки.
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28.03.2022 19:06 Відповісти
Цікава, што ў іх за планы, што на іх падрыхтоўку не хапіла 20 год... 0_0
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28.03.2022 19:06 Відповісти
Споконвічне кацапське планування це "авось"
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28.03.2022 19:14 Відповісти
https://t.me/trtnarusskom/28437 Как Чернобаевка стала украинской гордостью и мемом Село Чернобаевка в 10 км от Херсона стало культовым - гордость ВСУ и мем-символ многочисленных неудач российской армии одновременно. Разбираемся, с чего все началось.
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28.03.2022 19:16 Відповісти
...заявив розробник унікальної операції з викрадення Чауса 🤩
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28.03.2022 19:20 Відповісти
ничего не изменилось методичка Жукова в действии. вперед! и голым пузом на амбразуру...
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28.03.2022 19:40 Відповісти
І чого це Буданова сьогодні так багато? Більше ніж Олі Полякової.
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28.03.2022 19:46 Відповісти
 
 