Командирам армії РФ не вистачає часу на планування. Тому вони кидають своїх на знищення, - Буданов

Російське військове керівництво продовжає кидати своїх солдатів на вірну смерть через те, що їм не вистачає часу на планування операцій.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю виданню "Coffee or die", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, російська армія виявилася не настільки сильною, як позиціонувала себе.

"Росіяни працюють дуже примітивно. Ми бачимо, що так звана друга армія у світі не така потужна, як усі бачили її до початку війни. Незважаючи на значну перевагу в озброєнні та у повітрі, вони зазнають значних втрат", - сказав Буданов.

Він додав, що моральний дух окупантів впав дуже низько. Військове керівництво Росії бачить свої втрати, проте продовжує кидати в бій нові сили.

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"У російських командирів не вистачає часу на планування операції, тому вони кидають своїх людей на знищення, а ми їх знищуємо", - зазначив очільник ГУР.