За першу добу роботи волонтерський сайт CARFORARMY отримав 56 пропозицій від громадян про надання автівок для потреб ЗСУ

Спеціалізований волонтерський сайт СARFORARMY, з допомогою якого кожен бажаючий зможе віддати чи продати своє авто для потреб ЗСУ, за першу добу роботи вже отримав 56 пропозицій про надання автівок. Також багато бажаючих бути волонетрами-водіями, які допоможуть доставити передані ЗСУ автомобілі.

Про це радник глави МВС Антон Геращенко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші підсумки роботи нашого сайту із збору автомобілів для армії за добу з моменту запуску:

За цей час ми отримали заявки:

- 256 заявок, від людей, які готові стати волонтерами-водіями, які доставлять машину з точки А до точки Б.

- 56 заявок на машини. З них 26 на безкоштовній основі та 30 на платній", - йдеться у дописі.

Геращенко також повідомив деякі деталі: Так, наприклад, мешканка одного з міст Одеської області безоплатно передає свій джип Lexus 450D для потреб армії. Він піде в одну з військових частин, які обороняють Одесу. Данило з Кракова готовий пожертвувати 1/2 вартості свого Мітсубіші Паджеро 2000 року для ЗСУ. Тепер з ними зв'яжуться волонтери та обговорять, коли вони зможуть забрати машини та передати до військових частин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі ЄС та України можуть допомогти ЗСУ автомобілями - група волонтерів створила спеціалізований сайт CARFORARMY

Саме для цього зараз розробляється функціонал для можливості донатити на покупку машин, пояснив радник глави МВС

Зазначається, що вся звітність про передані безоплатно, придбані на пожертвування машини, а також про передачу їх на потреби фронту, буде опублікована на сайті http://carforarmy.in.ua