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Новини Війна
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За першу добу роботи волонтерський сайт CARFORARMY отримав 56 пропозицій від громадян про надання автівок для потреб ЗСУ

зсу,пікап,волонтери

Спеціалізований волонтерський сайт СARFORARMY, з допомогою якого кожен бажаючий зможе віддати чи продати своє авто для потреб ЗСУ, за першу добу роботи вже отримав 56 пропозицій про надання автівок. Також багато бажаючих бути волонетрами-водіями, які допоможуть доставити передані ЗСУ автомобілі.

Про це радник глави МВС Антон Геращенко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші підсумки роботи нашого сайту із збору автомобілів для армії за добу з моменту запуску:

За цей час ми отримали заявки:
- 256 заявок, від людей, які готові стати волонтерами-водіями, які доставлять машину з точки А до точки Б.

- 56 заявок на машини. З них 26 на безкоштовній основі та 30 на платній", - йдеться у дописі.

Геращенко також повідомив деякі деталі: Так, наприклад, мешканка одного з міст Одеської області безоплатно передає свій джип Lexus 450D для потреб армії. Він піде в одну з військових частин, які обороняють Одесу. Данило з Кракова готовий пожертвувати 1/2 вартості свого Мітсубіші Паджеро 2000 року для ЗСУ. Тепер з ними зв'яжуться волонтери та обговорять, коли вони зможуть забрати машини та передати до військових частин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі ЄС та України можуть допомогти ЗСУ автомобілями - група волонтерів створила спеціалізований сайт CARFORARMY

Саме для цього зараз розробляється функціонал для можливості донатити на покупку машин, пояснив радник глави МВС

Зазначається, що вся звітність про передані безоплатно, придбані на пожертвування машини, а також про передачу їх на потреби фронту, буде опублікована на сайті http://carforarmy.in.ua

Автор: 

авто (6153) волонтери (1329) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+6
Счастливая семья российского летчига...

https://twitter.com/i/status/1508462077366738948 https://twitter.com/i/status/1508462077366738948

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28.03.2022 18:53
+4
Те ж саме,що заважало робити нормальну армію і економіку останні 3 роки
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28.03.2022 19:01
+3
Те ж саме,що заважало їм робити нормальну армію і економіку останні 3 роки
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28.03.2022 19:03
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Счастливая семья российского летчига...

https://twitter.com/i/status/1508462077366738948 https://twitter.com/i/status/1508462077366738948

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28.03.2022 18:53 Відповісти
Хто знає, де можна купити розвідувальний дрон для армії?
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28.03.2022 18:54 Відповісти
В Европі.В Україні дякуючи Зе все паралізовано
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28.03.2022 18:59 Відповісти
Мені конкретно треба. В яких польських магазинах є військові дрони?
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28.03.2022 19:02 Відповісти
Не шукайте в асортименті, треба зв'язуватися з власником, вони пробивають своїми каналами
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28.03.2022 19:07 Відповісти
В Европе внедорожники б у стоят сильно дешевле чем у нас. К тому же, это не военные товары и ограничений нет. Что мешает правительству их закупить?
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28.03.2022 18:56 Відповісти
Те ж саме,що заважало робити нормальну армію і економіку останні 3 роки
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28.03.2022 19:01 Відповісти
Те ж саме,що заважало їм робити нормальну армію і економіку останні 3 роки
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28.03.2022 19:03 Відповісти
Вроде ж пошлины отменили? Или нет?
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29.03.2022 00:12 Відповісти
https://t.me/minval_az/29404 ⚡️⚡️⚡️ Зеленский: Азербайджан выразил готовность обеспечить Украину топливом для проведения посевной кампании. Об этом он сообщил по итогам разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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28.03.2022 18:56 Відповісти
 
 