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За добу у Сєверодонецьку та Рубіжному 2 загиблих та 10 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів, - голова Луганської ОВА Гайдай

луганщина

За останню добу у Сєверодонецьку та Рубіжному, що на Луганщині, внаслідок постійних обстрілів російською армією 2 людей загинуло, 10 постраждало, а 26 вдалось врятувати з-під завалів.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

Пожежниками врятовано 26 людей, постраждалих 10, загинули двоє. Вогонь ворог відкривав по Сєверодонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Щедрищевому.

"Удень суцільний жах коївся в Сєверодонецьку – п’ять влучань в житлові будинки, три з яких зруйновані. Рятувальники розбирали завали декілька годин. Загостреною залишається ситуація і в Рубіжному. В цих двох містах за добу ми маємо 2 загиблих та 10 постраждалих. Загалом вдалося врятувати з-під завалів та з вогнища 26 громадян", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожих обстрілів сталися обвали у багатоповерхівках у Сєверодонецьку, заблоковано людей, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Відомо, що за добу в області росіянами пошкоджено 23 об’єкти – 14 багатоквартирних та 8 приватних житлових будинків, а також будівля лікарні в Сєверодонецьку.

обстріл (28303) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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