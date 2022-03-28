Окупанти взяли в заручники журналіста УНІАН Дмитра Хилюка
Журналіст УНІАН Дмитро Хилюк опинився у полоні російських загарбників на Київщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Медійну ініціативу за права людини, імовірно він був викрадений 4 березня.
Напередодні зникнення Дмитро написав у Фейсбуці, що його село опинилося під окупацією:
"Наші зірвали міст через р. Ірпінь за Демидовим і пошкодили дамбу в Козаровичах. Населені пункти на лівому березі Ірпеня наразі відрізані від столиці.Світло спеціально знищили окупанти, води немає. Магазини порожні. Інтернет дуже слабкий і лише МТС".
Він помітив, що біля Козаровичів на узбережжі Київського водосховища перебувало велике угруповання військовослужбовців РФ та понад 100 одиниць техніки:
"Наші періодично криють їх артою. Час від часу над дислокацією кружляють їхні вертольоти, охороняють схоже. Окупанти вже ходять по хатах. Люди сидять по домівках, бо періодично стріляють по селу".
"Спершу про зникнення повідомили його друзі-медійники, які не змогли зв'язатися з журналістом. Пізніше інформацію про його затримання підтвердили сусіди: вони бачили як Хилюка затримали військові у формі РФ.
За словами звільнених місцевих жителів сусіднього села Козаровичі, Дмитра нині утримують у будівлі одного з підприємств у Димері. Саме там його бачили кілька вже звільнених чоловіків. Тримають, як й інших, із зав’язаними скотчем руками та пов’язками на очах", - йдеться у повідомленні..
Це не перший випадок, коли російські військові затримують та викрадають журналістів, активістів та представників місцевих органів самоврядування. Через це правозахисники закликали міжнародну спільноту розповідати про всі історії полонених, змусити росію дотримуватися положень Женевської конвенції та звільнити всіх заручників.
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Чергова частина міркувань Пйотра Левандовського. Його висновок заслуговує винесення в заголовок: "В баченні російських командирів мародерство не руйнує моральний дух - російська армія аморальна за визначенням"
"Ми вже знаємо, що російська армія йшла не на війну. Ми також знаємо чому. Ключове питання полягає в тому, що сталося чи мало статися, коли росіяни зрозуміли, що все-таки вляпались у повномасштабну війну.
Спочатку напишу, як би виглядало, якби польські Збройні Сили були підготовлені до такої війни. Згідно з доктриною, має бути сформовано щонайменше два стратегічні ешелони. Перший стратегічний ешелон зазвичай ділиться на 2 оперативні ешелони з резервом.
Перший танково-механізований оперативний ешелон (співвідношення танків і транспортних засобів піхоти приблизно 2:1) з численною артилерією, повинен забезпечити вихід на т.зв. оперативний простір, тобто вийти на зазначені рубежі на основних напрямках наступу з метою забезпечення розгортання другого оперативного ешелону. Разом з розгортанням другого оперативного ешелону, над власними військами розгортається парасолька ППО та РЕБ. На цьому етапі командування повинно бути в змозі визначити основні зони опору супротивника, точки тяжіння на театрі боїв (тобто завдання, які потребують першочергової реалізації) і ввести туди резерви першого стратегічного ешелону. Слід зазначити, що і перший, і другий оперативні ешелони мають власне матеріально-технічне забезпечення - як матеріальне (паливо, **********, продукти харчування), так і технічне (евакуація несправного обладнання). У другому оперативному ешелоні вага МТЗ зростає.
На завершальному етапі розгортання другого оперативного ешелону на вже окуповані території вводиться другий стратегічний ешелон. Його завдання полягає в тому, щоб підтримати перший стратегічний ешелон у ключових точках, ізолювати міста, якщо вони досі не штурмувались на цьому етапі бою, убезпечити головні шляхи матеріально-технічного забезпечення військ і розвивати польову інфраструктуру (польові склади, пункти збору пошкодженої техніки, польові ремонтні майстерні) з наземним і протиповітряним захистом. Варто зазначити, що у Збройних Сил РФ залишився ще й третій стратегічний ешелон.
Перший стратегічний ешелон складається з активних (контрактних і призовників) солдатів, доповнених так званим активним резервом, другий - з підрозділів, сформованих із резервістів із «скелетом» з контрактників, а також допоміжних формувань, таких як Росгвардія. Третій стратегічний ешелон формується із старших віком резервістів на найстарішій техніці.
Тепер повернемося до війни, що триває. Росіяни атакували одним стратегічним ешелоном, що складається з двох оперативних ешелонів з резервом. Дії першого оперативного ешелону були успішним, за винятком району ООС. На решті напрямків передові російські угрупування вийшли на оперативний простір, забезпечуючи зручний вступ у бій з'єднань другого оперативного ешелону. Протягом перших трьох днів росіяни щодня проходили по кілька десятків кілометрів. У бій було введено другий оперативний ешелон і, можливо, резерв.
Почала з'являтися інформація про нестачу пального, артилерійських ***********, низький бойовий дух, фотографії покинутої техніки, прострочених харчових пайків тощо. Інформація про загальну нестачу пального через день-два боїв нгавряд чи є коректною. Наявні матеріали показують, що і перший, і другий ешелони супроводжувалися паливними автоцистернами. Звісно, деякі з них були знищені, але росіяни з більшим чи меншим успіхом продовжували атаку на всіх напрямках. Без палива це було б просто неможливо. Дійсно, у деяких бойових груп це паливо закінчилося. На мою думку, це було пов'язано не стільки з поганим плануванням, скільки з вступом у бій з порожніми цистернами. Що сталося з цим паливом? Ну, на мою думку, його просто продали або використовували для обігріву транспортних засобів до вторгнення. Місяці життя в польових таборах в прикордонних регіонах зробили свою справу.
Можна припустити, що росіянам таки довелося економити артилерійські **********. На цьому етапі боїв застосування російської артилерії було відносно малоінтенсивним. Варто пам'ятати, що при виконанні завдань безпосередньої вогневої підтримки на одну 152-мм гаубицю потрібно дві вантажівки *********** на добу. Ще раз: дві вантажівки на один ствол на день.
Щодо техніки, покинутої через технічні несправності або вищезгадану нестачу палива. З незрозумілих мені причин підрозділи другого ешелону не супроводжувались ремонтниками (тобто мобільними ремонтними майстернями та групами евакуації техніки). Вони мали б убезпечити та евакуювати залишену техніку. Чому їх там не було? Я не знаю, доктринально вони мали б бути, і не має значення, чи йшли росіяни на війну, чи на обмежену військову операцію.
Прострочення або відсутність харчових пайків. Це може означати дві речі, причому одна не не виключає іншу. По-перше, корупція досягла непомірних масштабів (заміна продовольчих пайків на складах відбувалась тільки на папері, а гроші клались в кишені інтендантів), а по-друге, росіяни адміністративним рішенням могли продовжити термін дії продовольчих пайків. Дійсно, такі пайки можна споживати ще довго після закінчення терміну придатності - але уявіть моральний дух солдатів, які бачать на упаковці, що пайки давно прострочені.
Моральний дух. До початку операції солдати тижнями жили в умовах, за які тиловиків в цивілізованих арміях однозначно зняли б з посад. Наявні матеріали перших днів війни показують внутрішню частину бронетранспортерів - солдати жили просто в них. І ось, після тижнів такого «існування», солдати дізналися, що йдуть в Україну. І тут не слід вестись на черговий медіа-наратив, поданий першими полоненими: наче їм не сказали, що операція з «визволення» України почалася і вони думали, що ще на навчаннях. Швидше, їм сказали, що це буде ВИГЛЯДАТИ ЯК НАВЧАННЯ. Так чи інакше, морально солдати, а що важливіше - їх командири, не були готові до повномасштабного конфлікту. Звичайно, це спричинило значне падіння і без того низького морального духу. Проте повного й загального розпаду дисципліни не відбулося (в окремих частинах це могло статися, про що свідчать швидкі відставки командирів), бо такі підрозділи або частини просто не могли б атакувати. А росіяни увесь час атакували. Звідси висновок - мораль у російському концепті виглядає інакше, ніж у НАТО. В баченні російських командирів мародерство не руйнує моральний дух - російська армія аморальна за визначенням."