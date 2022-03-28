Окупанти взяли в заручники журналіста УНІАН Дмитра Хилюка

Журналіст УНІАН Дмитро Хилюк опинився у полоні російських загарбників на Київщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Медійну ініціативу за права людини, імовірно він був викрадений 4 березня.

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Напередодні зникнення Дмитро написав у Фейсбуці, що його село опинилося під окупацією:

"Наші зірвали міст через р. Ірпінь за Демидовим і пошкодили дамбу в Козаровичах. Населені пункти на лівому березі Ірпеня наразі відрізані від столиці.Світло спеціально знищили окупанти, води немає. Магазини порожні. Інтернет дуже слабкий і лише МТС".

Він помітив, що біля Козаровичів на узбережжі Київського водосховища перебувало велике угруповання військовослужбовців РФ та понад 100 одиниць техніки:

"Наші періодично криють їх артою. Час від часу над дислокацією кружляють їхні вертольоти, охороняють схоже. Окупанти вже ходять по хатах. Люди сидять по домівках, бо періодично стріляють по селу".

"Спершу про зникнення повідомили його друзі-медійники, які не змогли зв'язатися з журналістом. Пізніше інформацію про його затримання підтвердили сусіди: вони бачили як Хилюка затримали військові у формі РФ.

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За словами звільнених місцевих жителів сусіднього села Козаровичі, Дмитра нині утримують у будівлі одного з підприємств у Димері. Саме там його бачили кілька вже звільнених чоловіків. Тримають, як й інших, із зав’язаними скотчем руками та пов’язками на очах", - йдеться у повідомленні..

Це не перший випадок, коли російські військові затримують та викрадають журналістів, активістів та представників місцевих органів самоврядування. Через це правозахисники закликали міжнародну спільноту розповідати про всі історії полонених, змусити росію дотримуватися положень Женевської конвенції та звільнити всіх заручників.