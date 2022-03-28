Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю, - Зеленський провів розмову з Джонсоном
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перебіг переговорів, посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України та Великої Британії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму твіттері.
"Підтримую постійний зв'язок із Борисом Джонсоном. Розповів про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, поділився інформацією про перебіг мирних перемовин. Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії", - написав український президент.
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