Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю, - Зеленський провів розмову з Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перебіг переговорів, посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України та Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму твіттері.

"Підтримую постійний зв'язок із Борисом Джонсоном. Розповів про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, поділився інформацією про перебіг мирних перемовин. Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії", - написав український президент.

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