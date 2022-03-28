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Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю, - Зеленський провів розмову з Джонсоном

джонсон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перебіг переговорів, посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України та Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму твіттері.

"Підтримую постійний зв'язок із Борисом Джонсоном. Розповів про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, поділився інформацією про перебіг мирних перемовин. Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії", - написав український президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23727) оборона (4774) співпраця (1054) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+7
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28.03.2022 19:11
+4
А зараз він випустив зелених чоловічків з Криму на материк.
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28.03.2022 19:19
+3
Ще довольні шо Зеленський не з'їбався?
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28.03.2022 19:13
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28.03.2022 19:11 Відповісти
А зараз він випустив зелених чоловічків з Криму на материк.
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28.03.2022 19:19 Відповісти
Ще довольні шо Зеленський не з'їбався?
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28.03.2022 19:13 Відповісти
А якби він з'їбався, що с того? Українській народ і ЗСУ все одно б чинили опір!
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28.03.2022 19:18 Відповісти
ні, не все одно
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28.03.2022 19:21 Відповісти
А шо воно може ще казати? Когда ему звонят из НАТО, то "дякую, дуже дякую", а когда выступает на украинском телевидении: "Пачиму мы не в НАТе, падлы, я вам все вспомню и тупиным буду встречаться". Клован, просто клован. Усугубляет его положение (да и всей страны в целом) что зеля патологический трус, он никогда не говорит искренне, даже с самим собой. Отсюда и айкосики для уверенности в себе...
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28.03.2022 19:22 Відповісти
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28.03.2022 19:27 Відповісти
Маріуполь ,не б*є в тил рейловими підрозділами ворогу,який НЕ чекає на це,зависло у повітрі.До Президента ЗАВИСЛО,до ГОловнокомандувача тощо.Не буду тут звинувачувати,бо вже раніше попередив,що ЗДАЧУ ТИТАНІВ-оборонців та Міста МАріуполь,Зеленському не пробачать ні історія,ні МИ.
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28.03.2022 19:17 Відповісти
"Для деблокади Маріуполя потрібно 2-3 БТГ чисельністю до 1500 бійців. Це дозволить і звільнити Бердянськ, і знищити південне угруповання", - начштабу полку "Азов" Кротевич. ВIДЕО Джерело:
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28.03.2022 19:18 Відповісти
 
 