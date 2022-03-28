На Чернігівщині проблеми із мобільним зв'язком, ще у 8 містах зв'язок не працює

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Держспецзв'язку, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобільні оператори Київстар, Vodafone, Lifecell продовжують надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний звʼязок та інтернет працює у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надаються: у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Ворзель на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі і Бердянську на Запоріжжі. Наявні складнощі з наданням послуг електронних комунікацій на Чернігівщині. За наявних проблем із мобільним звʼязком та доступом до інтернету радимо українцям скористатися національним роумінгом", - йдеться в повідомленні.

Водночас інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. Відновлення надання послуг здійснюється якнайшвидше за відсутності бойових дій.

"Не зважаючи на тимчасову окупацію російськими військовими населених пунктів на Херсонщині та Чернігівщині та бойові дії у Харкові, Концерн радіомовлення радіозвʼязку та телебачення, який належить до сфери управління Держспецзвʼязку, продовжує здійснювати телевізійне та радіомовлення. Супутникове мовлення працює стабільно. Також нагадаємо, що у мобільному застосунку Дія є можливість дивитися український теле- та радіомарафони", - додали в Держспецзв'язку.

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