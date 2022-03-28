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На Чернігівщині проблеми із мобільним зв'язком, ще у 8 містах зв'язок не працює

телефон,мобільний

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Держспецзв'язку, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобільні оператори Київстар, Vodafone, Lifecell продовжують надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний звʼязок та інтернет працює у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надаються: у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Ворзель на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі і Бердянську на Запоріжжі. Наявні складнощі з наданням послуг електронних комунікацій на Чернігівщині. За наявних проблем із мобільним звʼязком та доступом до інтернету радимо українцям скористатися національним роумінгом", - йдеться в повідомленні.

Водночас інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. Відновлення надання послуг здійснюється якнайшвидше за відсутності бойових дій.

"Не зважаючи на тимчасову окупацію російськими військовими населених пунктів на Херсонщині та Чернігівщині та бойові дії у Харкові, Концерн радіомовлення радіозвʼязку та телебачення, який належить до сфери управління Держспецзвʼязку, продовжує здійснювати телевізійне та радіомовлення. Супутникове мовлення працює стабільно. Також нагадаємо, що у мобільному застосунку Дія є можливість дивитися український теле- та радіомарафони", - додали в Держспецзв'язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без мобільного звʼязку залишаються населені пункти в трьох областях України, - Держспецзв'язок

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мобільний зв’язок (1021) зв’язок (392) Держспецзв’язок (351)


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Город-герой Ирпень освобождён від мокшанских оккупантів! Слава Україні!
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28.03.2022 19:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YjW16kmJ8Bg
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28.03.2022 19:18 Відповісти
Херсонская область, Киевстар отключен, связь через роуминг... Интернет отключен оккупантами, хотя и обьясняют это перебитым где то кабелем...
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28.03.2022 22:30 Відповісти
 
 