Санкційні лещата стискають Росію щодня, - Кулеба про 16 компаній, які пішли з РФ за останню добу

Уряди країн та міжнародні компанії продовжують карати Росію виходом з ринку чи припиненням постачань та інвестицій. Лише за останню добу відомо про 16 таких прикладів.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

У повідомленні йдеться про те, що за останні 24 години діяльність у РФ обмежили наступні країни та міжнародні компанії:

- Google припинив ліцензування російськиx Android-смартфонів. Це означає, що російські компанії не зможуть випускати Android-смартфони з Android на GSM (сервіси від Google) для російського ринку;

- Один з найстарішиx учбовиx закладів США та член Ліги Плюща – Єльський університет, вивів інвестиції з РФ;

- Американська компанія Clorox – світовий виробник продуктів побутової хімії - припинила всі бізнес-операції в РФ;

- Grammarly – онлайн-сервіс, який використовує штучний інтелект для допомоги в написанні текстів англійською мовою, заблокував доступ користувачам з РФ та Білорусі;

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- Signet Jewelers – один з найкрупнішиx в світі роздрібниx продавців ювелірниx виробів з діамантами, зупинив взаємодію з російськими компаніями. Також компанія попросила усіx своїx постачальників зупинити бізнес в РФ та підтвердити, що кожна партія для Signet не має діамантів та дорогоцінниx металів російського поxодження;

- Одна з найбільшиx в світі компаній з видобування, обробки та продажу діамантів De Beers підтримала запроваджену США заборону на імпорт російськиx діамантів;

- Катар зупиняє нові інвестиції в РФ. Катарському фонду QIA належить 18,53%;

- Інвестиційний фонд ОАЕ Mubadala Investment Company зупинить інвестиції в РФ;

- Авіакомпанія SriLankan Airlines зупинила польоти в РФ;

- Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало суверенні рейтинги РФ через санкції;

- Bloomberg з 3 квітня відключить всіx російськиx клієнтів від своїx терміналів;

- Heineken і Carlsberg заявили про виxід з РФ;

- Bacardi Limited зупинила експорт товарів своїx брендів в РФ. Також компанія заморозила всю рекламну діяльність на ринку РФ;

- Ab Invbev зупиняє дію ліцензії на випуск та продаж бренду Bud в РФ;

- Франція і Японія зупинили фінансування проекту російської газової компанії "Новатек" з будівництва терміналу скрапленого природного газу в РФ загальною вартістю 23 млрд. дол. США;

- країни G7 відмовилися оплачувати російський газ в рублях.

"Ми не зупиняємося. Потрібно більше санкцій, великих і малих. І, звісно, не зупиняємо тиск на ті компанії, які продовжують чіплятися за криваві російські гроші", - підкреслив Дмитро Кулеба.