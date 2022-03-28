Санкційні лещата стискають Росію щодня, - Кулеба про 16 компаній, які пішли з РФ за останню добу
Уряди країн та міжнародні компанії продовжують карати Росію виходом з ринку чи припиненням постачань та інвестицій. Лише за останню добу відомо про 16 таких прикладів.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook, інформує Цензор.НЕТ
У повідомленні йдеться про те, що за останні 24 години діяльність у РФ обмежили наступні країни та міжнародні компанії:
- Google припинив ліцензування російськиx Android-смартфонів. Це означає, що російські компанії не зможуть випускати Android-смартфони з Android на GSM (сервіси від Google) для російського ринку;
- Один з найстарішиx учбовиx закладів США та член Ліги Плюща – Єльський університет, вивів інвестиції з РФ;
- Американська компанія Clorox – світовий виробник продуктів побутової хімії - припинила всі бізнес-операції в РФ;
- Grammarly – онлайн-сервіс, який використовує штучний інтелект для допомоги в написанні текстів англійською мовою, заблокував доступ користувачам з РФ та Білорусі;
- Signet Jewelers – один з найкрупнішиx в світі роздрібниx продавців ювелірниx виробів з діамантами, зупинив взаємодію з російськими компаніями. Також компанія попросила усіx своїx постачальників зупинити бізнес в РФ та підтвердити, що кожна партія для Signet не має діамантів та дорогоцінниx металів російського поxодження;
- Одна з найбільшиx в світі компаній з видобування, обробки та продажу діамантів De Beers підтримала запроваджену США заборону на імпорт російськиx діамантів;
- Катар зупиняє нові інвестиції в РФ. Катарському фонду QIA належить 18,53%;
- Інвестиційний фонд ОАЕ Mubadala Investment Company зупинить інвестиції в РФ;
- Авіакомпанія SriLankan Airlines зупинила польоти в РФ;
- Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало суверенні рейтинги РФ через санкції;
- Bloomberg з 3 квітня відключить всіx російськиx клієнтів від своїx терміналів;
- Heineken і Carlsberg заявили про виxід з РФ;
- Bacardi Limited зупинила експорт товарів своїx брендів в РФ. Також компанія заморозила всю рекламну діяльність на ринку РФ;
- Ab Invbev зупиняє дію ліцензії на випуск та продаж бренду Bud в РФ;
- Франція і Японія зупинили фінансування проекту російської газової компанії "Новатек" з будівництва терміналу скрапленого природного газу в РФ загальною вартістю 23 млрд. дол. США;
- країни G7 відмовилися оплачувати російський газ в рублях.
"Ми не зупиняємося. Потрібно більше санкцій, великих і малих. І, звісно, не зупиняємо тиск на ті компанії, які продовжують чіплятися за криваві російські гроші", - підкреслив Дмитро Кулеба.
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До жопи ці санкції, коли Європа спонсорує ***** покупкою нафти та газу на мільярд доларів в день, на війну йому вистачає.
А те що звичайному бидлу погано жити, то ***** звичайний люд ніколи не цікавив, тим більше їм вже розповіли, що у всьому винні "пєндоси і хахли"