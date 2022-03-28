Впродовж останніх тижнів у Києві вилучили кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися, - МВС
У Києві впродовж останніх тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися. Просимо бути максимально обережними з ними. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102", - наголосив він.
Також Єнін закликав особливу увагу приділити дітям.
"Зайвий інтерес, зайве наближення до цих предметів може коштувати життя", - додав він.
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