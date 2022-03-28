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Кримчанам масово пропонують укладати короткострокові контракти з Міноборони РФ, - Чубаров

крым

Міноборони РФ в окупованому Криму масово запрошує місцевих укладати короткострокові контракти з Міноборони РФ.

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"У містах тимчасово окупованого Криму, зокрема у Сімферополі та Євпаторії, масово розклеєні оголошення, що закликають укласти контракт із Міністерством оборони РФ.

Як повідомляють очевидці з Криму, незважаючи на обіцянки, зазначені у тексті, бажаючих практично немає, оскільки очевидно, що набирається "гарматне м'ясо" для відправки на материкову частину України.

Не виключається, що Міністерство оборони РФ на початку квітня 2022 оголосить загальну мобілізацію на окупованих РФ територіях України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В окупованому Криму - примусова мобілізація. Чоловіки намагаються виїхати з півострова, - Денісова

Кримчанам масово пропонують укладати короткострокові контракти з Міноборони РФ, - Чубаров 01

Автор: 

Крим (14135) Чубаров Рефат (563) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+29
Кримчанам масово пропонують укладати короткострокові контракти з Міноборони РФ
==============
та вони навіть до авансу не доживуть!
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28.03.2022 19:33
+21
по совецким нормативам солдат на поле боя живет 5 мин, а танк 15 мин.

с учетом обмундирования и доставки на поле боя контракт должен заключаться на неделю
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28.03.2022 19:34
+19
Значит в ДНР и ЛНР всё мясо выгребли. Собственно я на днях читал, что там работать уже некому и им скоро задница наступит, так как даже на коммунальные предприятия людей не хватает.
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28.03.2022 19:36
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Кримчанам масово пропонують укладати короткострокові контракти з Міноборони РФ
==============
та вони навіть до авансу не доживуть!
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28.03.2022 19:33 Відповісти
Ага, а винагороди отримають нафтою та газом.
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28.03.2022 20:00 Відповісти
по совецким нормативам солдат на поле боя живет 5 мин, а танк 15 мин.

с учетом обмундирования и доставки на поле боя контракт должен заключаться на неделю
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28.03.2022 19:34 Відповісти
Как в фильме "Время", посекундно...
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28.03.2022 20:49 Відповісти
Значит в ДНР и ЛНР всё мясо выгребли. Собственно я на днях читал, что там работать уже некому и им скоро задница наступит, так как даже на коммунальные предприятия людей не хватает.
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28.03.2022 19:36 Відповісти
Закончились шахтери і камбайньори?
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28.03.2022 19:48 Відповісти
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28.03.2022 23:20 Відповісти
По подвалам лугандоны от мобилизации скрываются.
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28.03.2022 19:56 Відповісти
А то ж так, бідолашні, "працювали" там, аж втомилися всі вщент... Донбабве з Лугандоном "цвітуть і пахнуть"...
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28.03.2022 20:06 Відповісти
Дык... ещё три недели назад в плену были слесаря, учителя и прочие военные из этих Багамских островов. В секс-шопах очередь за дрочилками.... а может уже и скупили все.
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28.03.2022 22:49 Відповісти
Короткострокові тому, що ніхто не розраховує на довше їхнє виживання.
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28.03.2022 19:36 Відповісти
ноу-хау ...контракт з передоплатою. Підписав контракт отримав гроші..За два дні пробухав і на війну -здихати за )(уйла.
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28.03.2022 20:00 Відповісти
Класс уси укладайте та пакеты для 200тых не забудьте!и удачи орки!
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28.03.2022 19:36 Відповісти
Дуже короткостроковий контракт "Ой, всьо!"
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28.03.2022 19:39 Відповісти
-- Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?
-- Ку...
-- А почему так ма..?
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29.03.2022 08:44 Відповісти
Контракт на 2-3 дня больше и не нужно. Главное пакеты с собой захватите
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28.03.2022 19:39 Відповісти
Платити будуть багато, проте недовго.
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28.03.2022 19:40 Відповісти
крисчане-помогли вам ваші маскалі
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28.03.2022 19:41 Відповісти
Агов, не забуте видати кожному поліетиленовий пакет, бажано із вказаною адресою доставки трупа.
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28.03.2022 19:41 Відповісти
А кто доставлять будет?
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28.03.2022 19:48 Відповісти
По крымскому каналу поплывут.
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28.03.2022 20:12 Відповісти
а це гідний лайфхак)))
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28.03.2022 20:27 Відповісти
Нова Пошта за рахунок адресату
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29.03.2022 00:34 Відповісти
Суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company приостанавливает инвестиции в России.

Гендиректор фонда Хальдун Халифа аль-Мубарак, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, который организован при участии вашингтонского Атлантического совета, заявил, что "очевидно, что в этих условиях мы должны приостановить инвестиции на этом рынке, в России".

В начале марта дубайский банк Mashreq, как информировал Reuters со ссылкой на источники, приостановил кредитование российских финансовых организаций в связи с высокими рисками, обусловленными ситуацией вокруг Украины.
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28.03.2022 19:44 Відповісти
Платити будуть погано, зате недовго.
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28.03.2022 19:45 Відповісти
"Короткостроковий" - це сам те !!!
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28.03.2022 19:45 Відповісти
Крематорій бонусом
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28.03.2022 19:46 Відповісти
Короткотермінові на вічний упокой? Оце і є тІ "камни с неба"?
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28.03.2022 19:46 Відповісти
Чем больше ватніх лугандонов и крімчан запакетим, тем легче будет освобождать єти територии
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28.03.2022 19:46 Відповісти
Предлагают - отказаться! Заставляют взять оружие и сдаться, еще и укроденьги получат.
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28.03.2022 19:47 Відповісти
с них всё началось , они хотели руZZкий мир , теперь нажрутся им сполна ...в ад крымчане , в ад , 9ый круг ждёт вас , предательство самый тяжкий грех
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28.03.2022 19:48 Відповісти
контракт не може бути заключений , за відсутності у бажаючих заключити котракт, індивідуальних непроникних герметичних пакетів-мішків для тіла.
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28.03.2022 19:49 Відповісти
Зачем долгосрочные контракты, все равно вдыхают быстро.
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28.03.2022 19:54 Відповісти
"1 месяц за 3" - этот месяц ещё надо прожить!
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28.03.2022 19:55 Відповісти
что такое $53 в сутки? чтобы у селян горилку было на что покупать? ,
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28.03.2022 20:00 Відповісти
Надо кацапам предлагать и экспресс-контракт. "Чернобаевский".
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28.03.2022 20:36 Відповісти
Ускоренная технология: пообещали, сдох, похоронили, не заплатили.
Московиты подключили маркетологов.
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28.03.2022 20:59 Відповісти
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28.03.2022 22:10 Відповісти
Контракт до *************)
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29.03.2022 00:35 Відповісти
 
 