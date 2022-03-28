Кримчанам масово пропонують укладати короткострокові контракти з Міноборони РФ, - Чубаров

Міноборони РФ в окупованому Криму масово запрошує місцевих укладати короткострокові контракти з Міноборони РФ.

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"У містах тимчасово окупованого Криму, зокрема у Сімферополі та Євпаторії, масово розклеєні оголошення, що закликають укласти контракт із Міністерством оборони РФ.

Як повідомляють очевидці з Криму, незважаючи на обіцянки, зазначені у тексті, бажаючих практично немає, оскільки очевидно, що набирається "гарматне м'ясо" для відправки на материкову частину України.

Не виключається, що Міністерство оборони РФ на початку квітня 2022 оголосить загальну мобілізацію на окупованих РФ територіях України", - йдеться в повідомленні.

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