Противник зосереджує основні зусилля для виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, - оперативна інформація Генштабу на 18:00
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 28 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначється: "Триває тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України.
З метою поповнення втрат особового складу, військовими комісаріатами на території російської федерації продовжується здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів "добровольців", які будуть залучатись для забезпечення такого собі окупаційного "порядку" на захоплених територіях. Основні вимоги до кандидатів - задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим. Також, беруть осіб зі знятою судимістю.
Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу російської федерації, щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ.
Підрозділи Збройних Сил України продовжують оборону міста Маріуполя. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступу противника на інші напрямки. Окупанти продовжують зазнавати великих втрат.
Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем.
Відбулося перекидання близько 150 осіб з південної осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення так званої південної осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною.
Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для російської федерації, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, з огляду на відсутність близької перспективи самостійного виготовлення високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет.
Російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат протягом першого місяця війни.
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На северной стороне вроде бы РФ(по речке).Но они нашли переправу в лесу и обошли с юга.
Разбомбили капитально.
Самолеты летали туда з РФ по Осколу неделлю,и день и ночь.
Пару магазинов-по карточке,а так за наличку.
Обналичивают под 17%.
Все в непонятках.
Говорят,шо пенсионерам дадут по 10 тыс.рублей.
На карточку деньги (зарплата) пока приходит.
Был неделю назад по 90гр.
Щас упал до 45.
Ездют покупать в Сватово,а то и в Старобельск-по 27гр.
Ну там уже посты ЛДНР.
***... Победа за победой.
https://github.com/leedrake5/Russia-Ukraine
Інформація про ситуацію в Україні, яку має британська оборонна розвідка станом на 28 березня 2022 року. Червоним позначено території, які потрапили під контроль російської армії, а штриховкою - ті, за які йдуть бої.
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508382174633934853
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508382174633934853
Мирні протести проти озброєних військ терористів - це не тільки небезпека для життя протестувальників, але це марне підставляння себе під ризик для свободи, здоров'я і життя. - Інша річ силовий спротив, тобто, збройний опір.
Якщо скоординувати дії протестувальників з ЗСУ, то міг би бути приблизно такий сценарій:
1. Люди збираються на мітинг протесту і мітинг цей наближається до окупантів, а окупанти стоять компактними групами в центрі міста на площі чи десь в іншому місці.
2. Артилерія ЗСУ отримує (від когось із мітингарів) точні координати місць (вказані точками на картах Google), де стоять групи окупантів, радіус цих груп, приблизну кількість осіб в них... Але мітингарі від цих груп окупантів тримаються на відстані не менше 50 м (окупанти самі намагаються відганяти мітингарів від себе і розганяти їх, стріляючи в повітря чи навіть у мітингарів)...
3. Під наглядом непомітного безпілотника, наприклад, Байрактара з великої висоти або меншого апарата з меншої висоти, або навіть без участі безпілотника, але з участю інформації від мітингарів артилерія ЗСУ завдає точних ударів по визначених групах окупантів, завдаючи їм несподіваних втрат і сіючи серед них паніку і хаос.
4. В процесі обстрілу артилерія і координатори мітингу корегують вогонь і по завершенні обстрілу мітингарі знають, що обстріл завершено (обмін сигналами з артою).
5. Якщо обстріл виявився успішним, мітингарі бачать це, тоді вони стрімко підбігають до залишків окупантів, беруть зброю у вбитих окупантів і з її допомогою знешкоджують рештки окупантів.
Отакий опір, думаю, буде ефективним і успішним, тобто, результативним. Такий опір зможе досягти своїх цілей - звільнення від окупантів.
Або навпаки: добровольчі самоорганізовані сили місцевого збройного спротиву (партизани) могли б діяти значно більш ефективно, якби мали інформаційну підтримку від ЗСУ (наприклад, обмін інформацією розвідки та іншою).
Мітингарі все одно ВЖЕ РИЗИКУЮТЬ собою. Навіть люди в окупації, які не виходять на мітинги, все одно є під загрозою розправ чи навіть знищення з боку окупантів. Однак без співпраці з ЗСУ люди в окупації ризикують без користі для себе і для України. А якщо співпраця є (буде), то і користь є (буде).
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Цитати:
>>> "В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів." - Джерело:
>>> "Фіксуються заходи посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також заходи з посилення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості." - Джерело:
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)