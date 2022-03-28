Противник зосереджує основні зусилля для виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, - оперативна інформація Генштабу на 18:00

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 28 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначється: "Триває тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України.

З метою поповнення втрат особового складу, військовими комісаріатами на території російської федерації продовжується здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів "добровольців", які будуть залучатись для забезпечення такого собі окупаційного "порядку" на захоплених територіях. Основні вимоги до кандидатів - задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим. Також, беруть осіб зі знятою судимістю.

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Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу російської федерації, щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ.

Підрозділи Збройних Сил України продовжують оборону міста Маріуполя. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступу противника на інші напрямки. Окупанти продовжують зазнавати великих втрат.

Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем.

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Відбулося перекидання близько 150 осіб з південної осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення так званої південної осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною.

Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для російської федерації, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, з огляду на відсутність близької перспективи самостійного виготовлення високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет.

Російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат протягом першого місяця війни.

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