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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Противник зосереджує основні зусилля для виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, - оперативна інформація Генштабу на 18:00

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 28 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначється: "Триває тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України.

З метою поповнення втрат особового складу, військовими комісаріатами на території російської федерації продовжується здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів "добровольців", які будуть залучатись для забезпечення такого собі окупаційного "порядку" на захоплених територіях. Основні вимоги до кандидатів - задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим. Також, беруть осіб зі знятою судимістю.

Також читайте: Можливість залучення ЗС Білорусі не виключена. У Гомельській області переміщають ОТРК "Искандер-М" до українського кордону, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 28 березня

Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу російської федерації, щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ.

Підрозділи Збройних Сил України продовжують оборону міста Маріуполя. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступу противника на інші напрямки. Окупанти продовжують зазнавати великих втрат.

Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17 тис. осіб, 123 літаки, 127 гелікоптерів, 586 танків і 1 694 броньовані машини

Відбулося перекидання близько 150 осіб з південної осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення так званої південної осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною.

Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для російської федерації, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, з огляду на відсутність близької перспективи самостійного виготовлення високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет.

Російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат протягом першого місяця війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 6:00 28 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6524) Донецька область (8374) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+14
русня немає жодної західної України є захід України.
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28.03.2022 19:44
+8
Ти воюєш? Ти бачив хто в ЗСУ? Ти думаєш там тільки хлопці зі сходу?
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28.03.2022 19:39
+8
Ось тобі відповідь захисника Маріуполя.
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28.03.2022 19:41
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Ти воюєш? Ти бачив хто в ЗСУ? Ти думаєш там тільки хлопці зі сходу?
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28.03.2022 19:39 Відповісти
русня немає жодної західної України є захід України.
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28.03.2022 19:44 Відповісти
маю через пару недель начнется тут скулеж Параши путин просит дать ему пару лет и оставить базу для ЧФ в Севастополе потому как кораблям некуда плыть хоть топи у море... даже ОРЛДО будет неактуальным... воно дефективное не понимает планетарный просырон себя как страны политика армии власти.. и вряд ли поймет его надежда вот нажму на кнопку и пусть летит все к чертям не сработает нажимать он ничего не сможет лично.. а если вылазить будет из бункера то туда сразу придёт состоится.. не не наш американцы не упустят шанса.. уверен что Ху..ло там засело навсегда...там его будет могилка.... он посрался ИДИОМА.. со всеми его пока не грохнули не потому что сложно.. в бункере тем более не сложно... там только легкое переносное и РПГ и стрелковое пулеметы и все.. тем более запасы воды топлива генераторов а это вентиляция а это опять же путь для газа иприта или усыпляющего.. склады имеют привычку заканчиваться и планы то на деле нет ни А ни Б тем более В... не сложно.. просто не нашли форму компромиссов между собой силы влияния...и как будем сдаваться не разработан пакет просьб для себя любимых гарантий для себя или хотя бы своих семей.. думаю переговоры идут и давно.. УКРАИНЕ ВЫПАЛА задача как можно больше перемалывать все воинские силы России.. чем больше Путин заведет в Украину тем меньше их останется априори...
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28.03.2022 21:21 Відповісти
Ничего у них не выйдет!
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28.03.2022 19:41 Відповісти
Мистер очевидность за последнюю неделю
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28.03.2022 19:41 Відповісти
Ось тобі відповідь захисника Маріуполя.
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28.03.2022 19:41 Відповісти
https://t.me/trtnarusskom/28437 Как Чернобаевка стала украинской гордостью и мемом Село Чернобаевка в 10 км от Херсона стало культовым - гордость ВСУ и мем-символ многочисленных неудач российской армии одновременно. Разбираемся, с чего все началось.
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28.03.2022 19:43 Відповісти
Воєнний експерт Жданов пояснив феномен Чорнобаївки. https://www.youtube.com/watch?v=O4yNeYtfbgk
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28.03.2022 20:28 Відповісти
Что с Изюмом?
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28.03.2022 19:47 Відповісти
Тоже интересно
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28.03.2022 20:15 Відповісти
б*ються.
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28.03.2022 20:50 Відповісти
С Изюмом печально.
На северной стороне вроде бы РФ(по речке).Но они нашли переправу в лесу и обошли с юга.
Разбомбили капитально.
Самолеты летали туда з РФ по Осколу неделлю,и день и ночь.
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29.03.2022 07:55 Відповісти
Спасибо. Мне нужно понимать ситуацию.
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29.03.2022 09:41 Відповісти
Ситуацыя не очень.Работают ЖКХ,молочка,мясокомбинат,Кулиничи,магазины.Железка стоит,больницы вроде бы работают.
Пару магазинов-по карточке,а так за наличку.
Обналичивают под 17%.
Все в непонятках.
Говорят,шо пенсионерам дадут по 10 тыс.рублей.
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30.03.2022 05:26 Відповісти
Вот пишу, а самолеты ****** в сторону Изюма. Но разрывов не слышно.
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30.03.2022 05:29 Відповісти
<..железка стоит..>
На карточку деньги (зарплата) пока приходит.
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30.03.2022 05:33 Відповісти
По бензину:
Был неделю назад по 90гр.
Щас упал до 45.
Ездют покупать в Сватово,а то и в Старобельск-по 27гр.
Ну там уже посты ЛДНР.
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30.03.2022 05:37 Відповісти
Благодарю.
***... Победа за победой.
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30.03.2022 14:28 Відповісти
а как они без ног собираются выходить? ))
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28.03.2022 19:48 Відповісти
***** жду когда моих бывших крымских сослуживцев-рашолизов увижу в прицеле... Уже решил для себя, меня Бог судить будет, а я хотя бы дам шанс умереть воином, а не прокладкой, которую будут стыдится дети и внуки.
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28.03.2022 19:52 Відповісти
Україна мілітаризується, Росія демілітаризується. Але в Росії все ще є набагато більше зброї, тому є ще багато чого зробити.

https://github.com/leedrake5/Russia-Ukraine
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28.03.2022 19:55 Відповісти
Там оборона в 3 ешелона плюс мужики с боевым опытом..Да обороняться куда эфективней и легче чем наступать.Соотношение потерь несоизмеримо.Плюс мотивация у ЗСУ огромная.Нада было, нада было ещё в 2019 заходить в Донецк и решать пробюлему Донбасса когда был шанс.....
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28.03.2022 19:59 Відповісти
Міністерство оборони Великої Британії показало мапу захоплених російськими військами територій України і територій, за які зараз точаться бої.
Інформація про ситуацію в Україні, яку має британська оборонна розвідка станом на 28 березня 2022 року. Червоним позначено території, які потрапили під контроль російської армії, а штриховкою - ті, за які йдуть бої.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508382174633934853
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28.03.2022 20:03 Відповісти
Ця карта так собі, брехливенька на користь рабсії.
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28.03.2022 20:18 Відповісти
Міноборони Британії на користь рабсії?
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508382174633934853
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28.03.2022 20:36 Відповісти
Ця карта відображує захоплені цілі території. Але кацапи контролюють в основному дороги.
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29.03.2022 14:43 Відповісти
Відкиньте Крим і ОРДЛО, які захоплені з 2014 і решта буде майже те, що ви кажете. Херсонська область також захоплена, це наші визнають офіційно.
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29.03.2022 15:23 Відповісти
Туда бы кинуть парочку байрактаров .Помочь нашим.
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28.03.2022 20:50 Відповісти
Скільки окупантів у Мелітополі, Токмаку, Бердянську, Каховці, Херсоні, Славутичі та ін.? Де саме вони?

Мирні протести проти озброєних військ терористів - це не тільки небезпека для життя протестувальників, але це марне підставляння себе під ризик для свободи, здоров'я і життя. - Інша річ силовий спротив, тобто, збройний опір.

Якщо скоординувати дії протестувальників з ЗСУ, то міг би бути приблизно такий сценарій:

1. Люди збираються на мітинг протесту і мітинг цей наближається до окупантів, а окупанти стоять компактними групами в центрі міста на площі чи десь в іншому місці.

2. Артилерія ЗСУ отримує (від когось із мітингарів) точні координати місць (вказані точками на картах Google), де стоять групи окупантів, радіус цих груп, приблизну кількість осіб в них... Але мітингарі від цих груп окупантів тримаються на відстані не менше 50 м (окупанти самі намагаються відганяти мітингарів від себе і розганяти їх, стріляючи в повітря чи навіть у мітингарів)...

3. Під наглядом непомітного безпілотника, наприклад, Байрактара з великої висоти або меншого апарата з меншої висоти, або навіть без участі безпілотника, але з участю інформації від мітингарів артилерія ЗСУ завдає точних ударів по визначених групах окупантів, завдаючи їм несподіваних втрат і сіючи серед них паніку і хаос.

4. В процесі обстрілу артилерія і координатори мітингу корегують вогонь і по завершенні обстрілу мітингарі знають, що обстріл завершено (обмін сигналами з артою).

5. Якщо обстріл виявився успішним, мітингарі бачать це, тоді вони стрімко підбігають до залишків окупантів, беруть зброю у вбитих окупантів і з її допомогою знешкоджують рештки окупантів.

Отакий опір, думаю, буде ефективним і успішним, тобто, результативним. Такий опір зможе досягти своїх цілей - звільнення від окупантів.
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29.03.2022 03:02 Відповісти
Смисл у тому, що мітингарі (і навіть просто місцеві мешканці) охоче допомогли б ЗСУ, якби їх організувати і підключити до таких чи інших операцій в якості розвідки в реальному часі + навіть резервних сил на етапі знешкодження малих залишків ворожих сил.

Або навпаки: добровольчі самоорганізовані сили місцевого збройного спротиву (партизани) могли б діяти значно більш ефективно, якби мали інформаційну підтримку від ЗСУ (наприклад, обмін інформацією розвідки та іншою).

Мітингарі все одно ВЖЕ РИЗИКУЮТЬ собою. Навіть люди в окупації, які не виходять на мітинги, все одно є під загрозою розправ чи навіть знищення з боку окупантів. Однак без співпраці з ЗСУ люди в окупації ризикують без користі для себе і для України. А якщо співпраця є (буде), то і користь є (буде).

---
Цитати:

>>> "В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів." - Джерело:

>>> "Фіксуються заходи посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також заходи з посилення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості." - Джерело:
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29.03.2022 03:04 Відповісти
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) резервістів, особливо, добровольців, для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
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29.03.2022 03:09 Відповісти
 
 