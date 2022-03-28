Окупанти поширюють фейки про ставлення ЗСУ до полонених, щоб відвернути увагу від своїх звірств, - СБУ

СБУ спростовує російське фейкове відео про нібито жорстоке поводження бійцями ЗСУ з полоненими окупантами. Першоджерелом таких відео є телеграм-пабліки, які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Російські фейки – такі ж однотипні, як і російські серіали: з поганою акторською грою, дешеві, вульгарні та прогнозовані. Так, у анонімних телеграм-каналах з’являються зрежисовані відеоролики: то про нібито жорстоке поводження з полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки "ватного" спрямування, які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ", - йдеться у повідомленні.

У СБУ пояснюють причину появи таких публікацій – звірства російських окупантів уже настільки шокували весь світ, що це підриває усі міфи "асвабадітєлей". Тож їхня мета: змістити акценти і спробувати переконати, що саме українські військові нібито знущаються з полонених. До того ж – налякати своїх солдатів, аби ті не здавалися в полон.

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Зазначається, що такі закиди – відверта брехня. І численні відео та навіть публічні пресконференції російських полонених легко спростовують їх.

"Підкреслюємо: наші захисники, звісно, не збираються жаліти окупантів і пригощати кавою та тістечками. Але вони б’ють загарбників у бою. А коли ті здаються в полон, то з ними поводяться відповідно до Женевської конвенції.



Хоча зізнання самих окупантів, зокрема, про вчинені мародерства та ґвалтування, – це і є відверті воєнні злочини, які можуть чинити тільки рашисти", - йдеться в повідомленні СБУ.

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