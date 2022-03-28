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Новини Війна
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Окупанти поширюють фейки про ставлення ЗСУ до полонених, щоб відвернути увагу від своїх звірств, - СБУ

фейк

СБУ спростовує російське фейкове відео про нібито жорстоке поводження бійцями ЗСУ з полоненими окупантами. Першоджерелом таких відео є телеграм-пабліки, які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Російські фейки – такі ж однотипні, як і російські серіали: з поганою акторською грою, дешеві, вульгарні та прогнозовані. Так, у анонімних телеграм-каналах з’являються зрежисовані відеоролики: то про нібито жорстоке поводження з полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки "ватного" спрямування, які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ", - йдеться у повідомленні.

У СБУ пояснюють причину появи таких публікацій – звірства російських окупантів уже настільки шокували весь світ, що це підриває усі міфи "асвабадітєлей". Тож їхня мета: змістити акценти і спробувати переконати, що саме українські військові нібито знущаються з полонених. До того ж – налякати своїх солдатів, аби ті не здавалися в полон.

Читайте: Ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених", - Залужний

Зазначається, що такі закиди – відверта брехня. І численні відео та навіть публічні пресконференції російських полонених легко спростовують їх.

"Підкреслюємо: наші захисники, звісно, не збираються жаліти окупантів і пригощати кавою та тістечками. Але вони б’ють загарбників у бою. А коли ті здаються в полон, то з ними поводяться відповідно до Женевської конвенції.

Хоча зізнання самих окупантів, зокрема, про вчинені мародерства та ґвалтування, – це і є відверті воєнні злочини, які можуть чинити тільки рашисти", - йдеться в повідомленні СБУ.

Також читайте: "Тут люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку", - російські окупанти розповідають про свої звірства. АУДIО

Автор: 

дезінформація (341) СБУ (12790) фейк (743) полонені (2258)


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Топ коментарі
+12
Скажите спасибо что их вообще в плен берут,придурки винторогие.
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28.03.2022 19:52
+10
А всілякі люськи арістовичі їм в тому допомагають. Пілять, ну невже ту заразу не можна заткнути?
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28.03.2022 19:52
+9
В Германии увеличилось число преступлений против выходцев из России

Из-за боевых действий в Украине в Германии выросло количество преступлений против россиян и выходцев из России, https://www.rnd.de/politik/9000-politisch-motivierte-straftaten-mit-corona-bezug-in-2021-200-***********-gegen-russen-und-7Y5RJQ6D6JAUDFLSRYXZJTBUSI.html сообщил глава Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА) Хольгер Мюнх редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Сейчас мы насчитываем порядка 200 подобных преступлений в неделю, большинство из них имеют антироссийскую направленность», - рассказал Мюнх и отметил, что противоправные деяния варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия. Также против выходцев из России совершаются преступления против имущества, например, на их дома наносятся надписи краской русофобского содержания.

Федеральное управление уголовной полиции также в настоящее время расследует военные преступления в Украине и занимается проблемами беженцев, уточнил Мюнх.

«Беженцы являются потенциальными свидетелями военных преступлений и могут иметь оказать значительную помощь для расследования», - добавил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14107661 заявил , что дискриминация русскоязычных граждан страны из-за военной операции России в Украине неприемлема. «Абсолютно неприемлемо, когда граждане, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам», - сказал он тогда.

В середине марта стало известно, что посольству России в ФРГ поступили десятки обращений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что за прошедшие выходные поступило порядка 40 таких сообщений. Он также https://tass.ru/obschestvo/14064291 назвал вопиющим происшествием поджог российско-германской школе в Берлине.

Ранее неизвестные граждане подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Михаила Ломоносова в Берлине. Местные правоохранители сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, при этом отмечается, что был нанесен ущерб зданию учебного заведения.

В начале марта журнал Esquire https://esquire.ru/articles/327063-net-my-russkie-kak-otnosyatsya-k-russkogovoryashchim-i-rossiyanam-za-rubezhom/ описал случаи дискриминации, с которыми россияне, уехавшие из страны, сталкивались за рубежом из-за войны в Украине. По данным издания, в ближайших к России странах, куда уехало большинство граждан страны - Армении, Грузии - значительно выросли цены на квартиры. Также россияне столкнулись с нежеланием грузин сдавать им жилье и с тем, что цены для них намеренно завышают.
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28.03.2022 19:51
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В Германии увеличилось число преступлений против выходцев из России

Из-за боевых действий в Украине в Германии выросло количество преступлений против россиян и выходцев из России, https://www.rnd.de/politik/9000-politisch-motivierte-straftaten-mit-corona-bezug-in-2021-200-***********-gegen-russen-und-7Y5RJQ6D6JAUDFLSRYXZJTBUSI.html сообщил глава Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА) Хольгер Мюнх редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Сейчас мы насчитываем порядка 200 подобных преступлений в неделю, большинство из них имеют антироссийскую направленность», - рассказал Мюнх и отметил, что противоправные деяния варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия. Также против выходцев из России совершаются преступления против имущества, например, на их дома наносятся надписи краской русофобского содержания.

Федеральное управление уголовной полиции также в настоящее время расследует военные преступления в Украине и занимается проблемами беженцев, уточнил Мюнх.

«Беженцы являются потенциальными свидетелями военных преступлений и могут иметь оказать значительную помощь для расследования», - добавил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14107661 заявил , что дискриминация русскоязычных граждан страны из-за военной операции России в Украине неприемлема. «Абсолютно неприемлемо, когда граждане, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам», - сказал он тогда.

В середине марта стало известно, что посольству России в ФРГ поступили десятки обращений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что за прошедшие выходные поступило порядка 40 таких сообщений. Он также https://tass.ru/obschestvo/14064291 назвал вопиющим происшествием поджог российско-германской школе в Берлине.

Ранее неизвестные граждане подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Михаила Ломоносова в Берлине. Местные правоохранители сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, при этом отмечается, что был нанесен ущерб зданию учебного заведения.

В начале марта журнал Esquire https://esquire.ru/articles/327063-net-my-russkie-kak-otnosyatsya-k-russkogovoryashchim-i-rossiyanam-za-rubezhom/ описал случаи дискриминации, с которыми россияне, уехавшие из страны, сталкивались за рубежом из-за войны в Украине. По данным издания, в ближайших к России странах, куда уехало большинство граждан страны - Армении, Грузии - значительно выросли цены на квартиры. Также россияне столкнулись с нежеланием грузин сдавать им жилье и с тем, что цены для них намеренно завышают.
показати весь коментар
28.03.2022 19:51 Відповісти
Если бы эти "руцкагаварящие граждане Германии" меньше вопили "путеннашефсё!" и не восторгались бы до усачки "спецоперацией Z", то 99% вероятности того, что их бы никто не тронул. А так как "вяличие" и шовинизм из них на каждом углу так и прёт, то не удивительно, что их начинают писдить.
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28.03.2022 21:13 Відповісти
Эти "руцкагаварящие граждане Германии" если бы могли не вопить "путеннашефсё!" были бы европейцами, а так обычная русня. Пусть лучше в свой зажопинск едут, а то "путеннашефсё!", а в том гавне во что они превратили свою страну никто из этих гнид жить не хочет!!!!!!
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28.03.2022 21:18 Відповісти
Скажите спасибо что их вообще в плен берут,придурки винторогие.
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28.03.2022 19:52 Відповісти
Брати полонених потрібно завжди і по можливості берегти їх. Оскільки ніхто від полону не застрахований то завжди має бути обмінний фонд.
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28.03.2022 19:54 Відповісти
Это если противнику не насрать на своих пленных.
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28.03.2022 21:04 Відповісти
Вот тут согласен на все 100... Но была бы моя воля - нахер всех пленных, жалости нет, ты солдат - погибни как солдат с оружие в руках. Вы мирное население безоружное убиваете, какое к вам должно быть отношение?? Скажите спасибо что в плену а не на поле как кусок говна валяетесь, а то что пару тумаков получили или ребра сломали, так то за счастье!!! Мамка дома пожалеет!
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28.03.2022 20:03 Відповісти
А всілякі люськи арістовичі їм в тому допомагають. Пілять, ну невже ту заразу не можна заткнути?
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28.03.2022 19:52 Відповісти
"Любит наш народ всякое говно" (с).
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28.03.2022 19:59 Відповісти
Volodymyr Zolkin

https://www.youtube.com/channel/UC8juxfcRfSm9Af90S4mZE1Q
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28.03.2022 19:52 Відповісти
Хакери Anonymous опублікували наказ міністерства оборони Росії про створення низки фейкових відео. Вони мають продемонструвати нібито знущання з російських військовополонених в Україні.
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28.03.2022 19:52 Відповісти
Що найбільш цікаво, так те, що параша денонсувала у себе визнання Женевської конвенції у листопаді 2019 року (див. документ). А тепер апелює саме до цієї конвенції. Дійсно, це не держава, а фейк, гімно кругом та суцільна брехня.
https://docs.cntd.ru/document/563726043
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28.03.2022 23:35 Відповісти
Тільки геть дурне може вірити лапотним брехунам...
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28.03.2022 19:53 Відповісти
подвальная киностудия барана-коекакера ка дыркина, и его верных ослов.
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28.03.2022 19:53 Відповісти
в информационной войне всегда побеждает ложь , правда ограниченна рамками фактов и реальности , а у лжи вообще ни каких рамок , бреши всё шо в голову прийдёт
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28.03.2022 19:54 Відповісти
!!!!!!!!!!!!Заарештуйте люську арєстовіча за наклеп на ЗСУ та дезінформацію.!!!!!!!!!!!!
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28.03.2022 19:57 Відповісти
Мосфильм.
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28.03.2022 20:05 Відповісти
А вам *** казали,вбивайте кацапів та прикопуйте їх потихесеньку,щоб ні хто не бачив,тоді і розмов таких не було б.
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28.03.2022 20:09 Відповісти
Які розмови...це спланована російська операція проти ЗСУ. Чергові розіп'яті хлопчики.
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28.03.2022 20:42 Відповісти
Меньше кацапів,меньше розмов.
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28.03.2022 21:29 Відповісти
Так у них вся страна сплошной фейк и надувательство. Они сами пишут, что потерь у них и пленных ихних крайне мало у нас, поэтому как мы можем такой ценный груз не беречь, лилеем и с бутылочки кормим, какие издевательства, мы же не рабсейская армия.
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28.03.2022 20:11 Відповісти
Ну даже если какому то оператору Града пальчик отрезали, чтоб больше на кнопку не мог нажимать... Ну так города наши целее будут
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28.03.2022 20:21 Відповісти
А эти...Вообще пленные?По ходу просто бандиты! - Войны-то нет!-Откуда пленные?Да их там вообще нет!
Господи, стропы подрезают, про зверства рассказывают...Если всё так страшно,шож вы раненых-то бросаете?
Или это только в фильмах подонка-бодрова русские своих не бросают...проституток.
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28.03.2022 20:23 Відповісти
Якщо до кацапа ставитись, як до людини, рано чи пізно ви пошкодуєте. Ріжте мразоту поза кадром, без жалю.
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28.03.2022 20:27 Відповісти
Есть нормативы отношения к пленным.Нормативов насчет дохлых врагов нет....Лучше им дохнуть...
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28.03.2022 20:42 Відповісти
Свинособаки мацковські, ви пришли в мій дім мене вбивати. а тепер виєте, як кнурі під швайкою, що я до ваших полонених не так відношусь??? таких дибілів як кацапня ще світ не бачив... смерть рашофашистам і ніякого полону.
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28.03.2022 20:48 Відповісти
 
 