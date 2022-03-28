Окупанти поширюють фейки про ставлення ЗСУ до полонених, щоб відвернути увагу від своїх звірств, - СБУ
СБУ спростовує російське фейкове відео про нібито жорстоке поводження бійцями ЗСУ з полоненими окупантами. Першоджерелом таких відео є телеграм-пабліки, які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Російські фейки – такі ж однотипні, як і російські серіали: з поганою акторською грою, дешеві, вульгарні та прогнозовані. Так, у анонімних телеграм-каналах з’являються зрежисовані відеоролики: то про нібито жорстоке поводження з полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки "ватного" спрямування, які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ", - йдеться у повідомленні.
У СБУ пояснюють причину появи таких публікацій – звірства російських окупантів уже настільки шокували весь світ, що це підриває усі міфи "асвабадітєлей". Тож їхня мета: змістити акценти і спробувати переконати, що саме українські військові нібито знущаються з полонених. До того ж – налякати своїх солдатів, аби ті не здавалися в полон.
Зазначається, що такі закиди – відверта брехня. І численні відео та навіть публічні пресконференції російських полонених легко спростовують їх.
"Підкреслюємо: наші захисники, звісно, не збираються жаліти окупантів і пригощати кавою та тістечками. Але вони б’ють загарбників у бою. А коли ті здаються в полон, то з ними поводяться відповідно до Женевської конвенції.
Хоча зізнання самих окупантів, зокрема, про вчинені мародерства та ґвалтування, – це і є відверті воєнні злочини, які можуть чинити тільки рашисти", - йдеться в повідомленні СБУ.
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Из-за боевых действий в Украине в Германии выросло количество преступлений против россиян и выходцев из России, https://www.rnd.de/politik/9000-politisch-motivierte-straftaten-mit-corona-bezug-in-2021-200-***********-gegen-russen-und-7Y5RJQ6D6JAUDFLSRYXZJTBUSI.html сообщил глава Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА) Хольгер Мюнх редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
«Сейчас мы насчитываем порядка 200 подобных преступлений в неделю, большинство из них имеют антироссийскую направленность», - рассказал Мюнх и отметил, что противоправные деяния варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия. Также против выходцев из России совершаются преступления против имущества, например, на их дома наносятся надписи краской русофобского содержания.
Федеральное управление уголовной полиции также в настоящее время расследует военные преступления в Украине и занимается проблемами беженцев, уточнил Мюнх.
«Беженцы являются потенциальными свидетелями военных преступлений и могут иметь оказать значительную помощь для расследования», - добавил он.
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https://www.youtube.com/channel/UC8juxfcRfSm9Af90S4mZE1Q
https://docs.cntd.ru/document/563726043
Господи, стропы подрезают, про зверства рассказывают...Если всё так страшно,шож вы раненых-то бросаете?
Или это только в фильмах подонка-бодрова русские своих не бросают...проституток.