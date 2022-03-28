Зазвичай "Тримай злодія!" найголосніше кричить сам злодій: "Азов" пояснив росіянам, хто є нацистами у війні проти України

Полк "Азов" розвінчує міфи кремлівської пропаганди та пояснює росіянам, хто насправді є нацистами у російсько-українській війні.

Як інформує Цезор.НЕТ, про це азовці розповіли у зверненні свого полку до росії, яке опублікували у Телеграмі.

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"Ми зневажаємо нацизм і сталінізм. Тому що наша країна найбільше постраждала від цих тоталітарних режимів та брехливої ​​ідеології. Кремлівська пропаганда називає нас нацистами та фашистами, а себе визволителями, які прийшли "денацифікувати" Україну. А Правда така: на нашу землю підло напав підступний монстр, і наше право та обов'язок захищати її. На передньому краї цієї оборони стоїть Азов", - сказано у зверненні.

Азовці підкреслили, що зазвичай "Тримай злодія!" найголосніше кричить сам злодій.

Сьогодні, написали наші воїни, весь світ живе у часи великих обманів, великої брехні та крихітних істин. Мільярди доларів витрачаються на створення ілюзії величі та просування антилюдських ідей "руского міра". Того самого, що приносить руйнування, смерть, страждання, голод та страх. Єдиною зброєю у цій боротьбі залишається – Правда.

"Азов" - це підрозділ Нагвардії, який сформовано із добровольців у 2014 році, після того, як Росія відібрала Крим, частину Луганської та Донецької області. Це підрозділ, у якому служать українці, росіяни, євреї, греки, грузини, кримські татари та білоруси. У цьому підрозділі вже 8 років служать пліч-о-пліч солдати різних віросповідань: православні, католики, протестанти, язичники, іудеї та мусульмани, у ньому більшість розмовляє російською.

"Нацизм - це невгамовна потреба у вбивстві людей, які наважилися стати вільними. Це впевненість у своєму праві якоїсь наднації і це впевненість у праві керувати іншими народами, при цьому ґвалтувати і грабувати інші держави. Нічого не нагадує?" – питають українські захисники.

Азовці звертають увагу на те, що росія бомбить Бабин Яр, у якому поховані жертви нацизму ХХ століття. Путіністи обрушують тонни снарядів на лікарні, школи, дитячі садки, церкви. Солдати Путіна розстрілюють людей похилого віку, вбивають дітей та вагітних жінок, як колись це робили гітлерівці.

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Різниця в тому, пишуть наші військові, що "Азов" був, є і буде щитом для України доти, доки окупант не піде з нашої країни. Азовці ніколи ні на кого не нападали, а головною метою полку є захист та розвиток своєї країни, свого народу, і життя наших громадян для них важливіше, ніж амбіції будь-яких політиків.

"Ми, захисники міста-героя Маріуполя, взяли в руки щит та меч, які захищають не лише Україну від сил зла та брехні, а й увесь цивілізований світ від чуми ХХІ століття. Якщо ми опустимо меч, то завтра така сама доля спіткає Київ, Львів, а післязавтра Варшаву, Берлін і Париж. Думаючим російським людям хочемо побажати повалити той уряд, який відправляє своїх синів на вірну смерть заради брехливих ілюзій отруєної реальності, замість того, щоб народ росії жив, любив та розвивався", - завершили своє звернення азовці .