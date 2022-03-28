У Люботині на Харківщині через обстріл одна людина загинула, двоє поранені, - ДСНС

Протягом 28 березня підрозділи ДСНС здійснювали виїзди на гасіння пожеж, спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали і в місті Харкові, і районах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Найбільшого обстрілу сьогодні ворог завдав по житлових масивах Київського району Харкова, де сталося шість пожеж, а також по приватному сектору міста Люботина Харківського району, де одночасно палало сім житлових приватних будівель", - зазначається у повідомленні.

На одній із пожеж у Люботині рятувальники вилучили з-під завалу тіло загиблого чоловіка (1957 року народження). Ще двох людей (чоловіка та жінку) вдалося врятувати. Їх негайно госпіталізували до місцевого лікувального закладу.

Крім того, сьогодні підрозділи служби порятунку залучалися до гасіння двох пожеж, спричинених обстрілами, у Чугуївському районі області.

Також читайте: Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі. За добу ворог 59 разів обстрілював Харків, - Синєгубов