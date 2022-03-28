УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5552 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 739 30

У ВР зареєстровано законопроєкт про заборону проросійських партій в Україні

депутат,вр,рада,верховна

Сьогодні Рада отримала законопроєкт 7172-1 щодо процедури та наслідків заборони проросійських партій.

Про це у Telegram повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про обмеження для утворення та діяльності політичних партій, такі як:

- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

- виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань росії, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих росією, а також представників окупаційної адміністрації, яку складають її державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних рф самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".

Читайте також: Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський



- визначення в умовах воєнного стану підсудності справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.

- Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.

- визначений максимальний термін розгляду адміністративнрі справи про заборону партії в суді першої інстанції після відкриття провадження у справі в 1 місяць.

- Суд апеляційної інстанції повинний розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.

- У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.

Також читайте: Стефанчук допускає розширення переліку заборонених партій

Автор: 

ВР (14949) партія (367)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
РПЦ? Коли?
показати весь коментар
28.03.2022 20:11
+22
Давайте вже і з російськими церквами розбиратись.
показати весь коментар
28.03.2022 20:14
+15
Давно пора !!! И кгб попов гоните за поребрик к гундяйской сатане
показати весь коментар
28.03.2022 20:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
РПЦ? Коли?
показати весь коментар
28.03.2022 20:11 Відповісти
Давно пора !!! И кгб попов гоните за поребрик к гундяйской сатане
показати весь коментар
28.03.2022 20:16 Відповісти
треба добавати у Закон через кому "та суспільних і релігійних організацій"
показати весь коментар
28.03.2022 20:17 Відповісти
Закон повинен бути не тільки проти одних проросійських а до будь яких іноземних організацій антиукраїнського напрямку(Наприклад мадярських)
показати весь коментар
28.03.2022 20:46 Відповісти
Вот это вопрос и есть один из самых главных. Я не верю в его успешность, не я Президент. Религия головного мозга - абсолютно той же природы, что и рашизм. Тупость, безоговорочная вера, безоговорочное подчинение попу, готовность подохнуть "за царя, за родину, за веру", отсутствие критического мышления в отношении точно такой же пропаганды, но прикрытой крестом.
Если я кого обидел из верующих, извините, но мне пофиг. Слишком дорого моей стране обходятся религиозные и прочие зомби. 21-й век на дворе, ошибки полоумных фанатиков уже угрожают самой жизни на Земле, посему я н мучаюсь сомнениями.
показати весь коментар
28.03.2022 22:25 Відповісти
Давайте вже і з російськими церквами розбиратись.
показати весь коментар
28.03.2022 20:14 Відповісти
депутат на окрузі є?
до чого тут censor..
показати весь коментар
29.03.2022 00:29 Відповісти
А шо, так можна було? А вісім років тому?
показати весь коментар
28.03.2022 20:14 Відповісти
тоді ні

ви з тундри ?
не знаєте соопитивунань та результатів виборів президента та депутатів ?
Схід це була суцільна ОПХЖ, а Південь та Центр те ж саме - Служки народа

прозріння приходить, коли по хаті жахне град, а після нього дикий кацап сгвалтує та поріже твоїх рідних
показати весь коментар
28.03.2022 20:20 Відповісти
Тоді не можна було, бо західні толєрасти заі-ли б.
показати весь коментар
28.03.2022 20:24 Відповісти
Генпрокуратура Украины: действия российских военных в Мариуполе могут квалифицироваться как геноцид
18:18

«То, что происходит в Мариуполе, это уже не военные преступления... Война имеет правила, а здесь уже вне всяких правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида, когда целый город находится в заложниках. Где люди находятся без воды, без еды, без тепла. Где нет возможности уехать. Где колонны, которые пытаются выехать, расстреливают. Где уничтожается, и об этом сказал даже российский министр Лавров, роддом», - заявила генпрокурор Украины Ирина Венекдитова.

Генпрокурор подчеркнула, что из Мариуполя депортировали и взрослых, и детей, в связи с чем правоохранители открыли два дела по депортации.

«Отдельное большое - о депортации из Украины и отдельное - о депортации детей. Более двух тысяч детей депортировали только из Мариуполя. Это о чем вообще? Это просто военное преступление? Это гораздо больше, чем военное преступление. Поэтому как прокурор я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида, но как гражданин я прекрасно понимаю, что с нашим народом происходит», - добавила Венедиктова.
показати весь коментар
28.03.2022 20:16 Відповісти
Криминальну ответственность за отрицание геноцида в этой войне, за разжигание фейков о нацизме и нацистах в Украине. От 5 до 10 лет.
показати весь коментар
28.03.2022 20:19 Відповісти
Довічне
показати весь коментар
28.03.2022 20:49 Відповісти
Нема такого в ЕС.
показати весь коментар
28.03.2022 20:57 Відповісти
шкодА
показати весь коментар
28.03.2022 21:44 Відповісти
і не забути громадські організації, бо знову щось "виросте" кацапське
показати весь коментар
28.03.2022 20:19 Відповісти
і релігійні
показати весь коментар
28.03.2022 20:29 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 20:20 Відповісти
Насамперед треба заборонити існувати на цьому світі скаженому путлярі, а за його шизобашку відзначити щирими преміальними в 1 млрд дол., або ще більше (хоча номінально жалюгідне існування цієї потворної особини й гроша ламаного не коштує).
показати весь коментар
28.03.2022 20:22 Відповісти
Опять половинчатое решение. Хорошо, запретят какие-то партии, а их представители, вроде Новинского, Королевской, Рабиновича и прочих, которые именно о гражданской войне и "повстанцах" кричали, так и останутся безнаказанными?
показати весь коментар
28.03.2022 20:29 Відповісти
Увы, все внутренние враги на Банковой и Грушевского останутся безнаказанными.
показати весь коментар
28.03.2022 20:36 Відповісти
Новінського, Рабіновича ,Путіна, та іже з ними чіпати не можна. Їхню долю може вирішувати тільки суд в Ізраїлі по шкоді яку вони нанесли своїм одноплемінникам. А ми гої не маєм права судити БОГОВИБРАНИХ
показати весь коментар
28.03.2022 20:51 Відповісти
Загадали як срать сідали
показати весь коментар
28.03.2022 20:34 Відповісти
упц мп 3а рускім кораблем це основні сепаратисти сатанисти
показати весь коментар
28.03.2022 20:43 Відповісти
Опоздание на 8 лет минимум
показати весь коментар
28.03.2022 20:49 Відповісти
"Сегодня Рада получила законопроект 7172-1 по процедуре и последствиям запрета пророссийских партий".

Подозреваю, что в случае принятия этого закона мы можем остаться вообще без партий.
Объясню почему. В любом случае перебежчики из тех партий "совершенно безвозмездно" приткнутся к любой другой, лишь бы быть у корыта и рулить процессами. Дело только в цене вопроса.
Тут нужно "запрещать" именно бывших членов этих партий, а не обходится полумерами. Да и всем партиям стоило бы почистить свои ряды, на предмет политической "чистоплотности".
показати весь коментар
28.03.2022 20:55 Відповісти
До всіляких "членів" - окремий закон про колабораціонізм має бути.
показати весь коментар
28.03.2022 21:46 Відповісти
А я о чём?
Об этом и разговор.
показати весь коментар
28.03.2022 21:48 Відповісти
........через 8 лет войны и тысячи погибших , вовремя .
показати весь коментар
28.03.2022 21:49 Відповісти
 
 