У ВР зареєстровано законопроєкт про заборону проросійських партій в Україні
Сьогодні Рада отримала законопроєкт 7172-1 щодо процедури та наслідків заборони проросійських партій.
Про це у Telegram повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про обмеження для утворення та діяльності політичних партій, такі як:
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;
- виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань росії, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих росією, а також представників окупаційної адміністрації, яку складають її державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних рф самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".
- визначення в умовах воєнного стану підсудності справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.
- Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.
- визначений максимальний термін розгляду адміністративнрі справи про заборону партії в суді першої інстанції після відкриття провадження у справі в 1 місяць.
- Суд апеляційної інстанції повинний розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.
- У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.
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Если я кого обидел из верующих, извините, но мне пофиг. Слишком дорого моей стране обходятся религиозные и прочие зомби. 21-й век на дворе, ошибки полоумных фанатиков уже угрожают самой жизни на Земле, посему я н мучаюсь сомнениями.
до чого тут censor..
ви з тундри ?
не знаєте соопитивунань та результатів виборів президента та депутатів ?
Схід це була суцільна ОПХЖ, а Південь та Центр те ж саме - Служки народа
прозріння приходить, коли по хаті жахне град, а після нього дикий кацап сгвалтує та поріже твоїх рідних
18:18
«То, что происходит в Мариуполе, это уже не военные преступления... Война имеет правила, а здесь уже вне всяких правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида, когда целый город находится в заложниках. Где люди находятся без воды, без еды, без тепла. Где нет возможности уехать. Где колонны, которые пытаются выехать, расстреливают. Где уничтожается, и об этом сказал даже российский министр Лавров, роддом», - заявила генпрокурор Украины Ирина Венекдитова.
Генпрокурор подчеркнула, что из Мариуполя депортировали и взрослых, и детей, в связи с чем правоохранители открыли два дела по депортации.
«Отдельное большое - о депортации из Украины и отдельное - о депортации детей. Более двух тысяч детей депортировали только из Мариуполя. Это о чем вообще? Это просто военное преступление? Это гораздо больше, чем военное преступление. Поэтому как прокурор я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида, но как гражданин я прекрасно понимаю, что с нашим народом происходит», - добавила Венедиктова.
Подозреваю, что в случае принятия этого закона мы можем остаться вообще без партий.
Объясню почему. В любом случае перебежчики из тех партий "совершенно безвозмездно" приткнутся к любой другой, лишь бы быть у корыта и рулить процессами. Дело только в цене вопроса.
Тут нужно "запрещать" именно бывших членов этих партий, а не обходится полумерами. Да и всем партиям стоило бы почистить свои ряды, на предмет политической "чистоплотности".
Об этом и разговор.