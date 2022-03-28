У ВР зареєстровано законопроєкт про заборону проросійських партій в Україні

Сьогодні Рада отримала законопроєкт 7172-1 щодо процедури та наслідків заборони проросійських партій.

Про це у Telegram повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про обмеження для утворення та діяльності політичних партій, такі як:



- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;



- виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань росії, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих росією, а також представників окупаційної адміністрації, яку складають її державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних рф самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".

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- визначення в умовах воєнного стану підсудності справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.



- Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.



- визначений максимальний термін розгляду адміністративнрі справи про заборону партії в суді першої інстанції після відкриття провадження у справі в 1 місяць.



- Суд апеляційної інстанції повинний розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.



- У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.

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