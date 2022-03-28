"Проросійські яструби" не зможуть втекти, закон про колабораціонізм діє, - Стефанчук
Закон про колабораціонізм діє і нікому з "проросійських яструбів" не вийде втекти.
Про це у Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Проросійські яструби", які роками вдягалися в "голубів миру", незадовго до нападу або з першими ж вибухами бомб втекли до держави-агресора чи деінде з надією пересидіти. Хочу застерегти їх та інших — не вийде! Це не просто слова, тому що прийнятий закон про колабораціонізм уже діє. І вибір тут простий. Кожен зараз або боронить цю країну, або воює проти неї", - наголосив він.
За словами Стефанчука, зараз перед нардепами стоїть багато завдань.
"Потрібно підтримувати боєздатність збройних сил, допомогти тим, хто вимушений був переселитися, вилікувати хворих і поранених, допомогти економіці працювати, забезпечувати робочі місця, потрібно сіяти зерно й пекти хліб. І потрібно ростити дітей.
Зараз не тільки пишеться наша історія, але й будується майбутнє України!" - підсумував спікер ВР.
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не варто щурів називати яструбами
(У випадку з ведмедчуком та ****** ця фраза набула несподіваного змісту ).
Медведчук вже від вас втік.
Портнова охороняє МВС.
Про кримінальні справи по Єфремову та Богатирьовій Венедиктова "забула".
Але йому дозволили втікти.
И вы за это ответите!!!!
Чи їх арештують, як Шуфрича?
Кому той Стефанчук затирає про кровну помсту поплічникам, з якими ще 2 місяці тому співпрацював у ВР?
Доречі, навіщо той бородатий колобок у мілітарі нарядився? Воно воювати зібралося чи просто в СН тепер тренд не на айкози, а на мілітарі?