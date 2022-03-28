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"Проросійські яструби" не зможуть втекти, закон про колабораціонізм діє, - Стефанчук

стефанчук

Закон про колабораціонізм діє і нікому з "проросійських яструбів" не вийде втекти.

Про це у Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Проросійські яструби", які роками вдягалися в "голубів миру", незадовго до нападу або з першими ж вибухами бомб втекли до держави-агресора чи деінде з надією пересидіти. Хочу застерегти їх та інших — не вийде! Це не просто слова, тому що прийнятий закон про колабораціонізм уже діє. І вибір тут простий. Кожен зараз або боронить цю країну, або воює проти неї", - наголосив він.

За словами Стефанчука, зараз перед нардепами стоїть багато завдань. 

"Потрібно підтримувати боєздатність збройних сил, допомогти тим, хто вимушений був переселитися, вилікувати хворих і поранених, допомогти економіці працювати, забезпечувати робочі місця, потрібно сіяти зерно й пекти хліб. І потрібно ростити дітей.

Зараз не тільки пишеться наша історія, але й будується майбутнє України!" - підсумував спікер ВР.

Також читайте: У ВР зареєстровано законопроєкт про заборону проросійських партій в Україні

Автор: 

ВР (14949) колабораціонізм (1158) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+42
Роса в очі.
Медведчук вже від вас втік.
Портнова охороняє МВС.
Про кримінальні справи по Єфремову та Богатирьовій Венедиктова "забула".
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28.03.2022 20:23
+37
стефанчук, фільтруй базар!

не варто щурів називати яструбами
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28.03.2022 20:26
+32
Де медвечук ?
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28.03.2022 20:21
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Що з Допою?
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28.03.2022 20:20 Відповісти
Самому интересно где эта жопа в Харькове или сдрыснула куда.
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28.03.2022 20:23 Відповісти
А де Медведчук?
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28.03.2022 20:51 Відповісти
ему слова правильні написали... нарешті
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28.03.2022 20:23 Відповісти
стефанчук, фільтруй базар!

не варто щурів називати яструбами
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28.03.2022 20:26 Відповісти
кукие нах яструбы? клопы и тараканы.
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28.03.2022 20:44 Відповісти
Красные крысы - не обижайте птичку, оно не виновата, что природа наделила ее красным хвостом.
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28.03.2022 23:12 Відповісти
Гордон писав, що Допа записався в тероборону Харкова. ХЗ правда чи ні.
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28.03.2022 20:53 Відповісти
Допа восстав проти москалів і послав Царьова.
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28.03.2022 20:59 Відповісти
Мабуть Харків Допі дорожчий за москалів
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29.03.2022 00:35 Відповісти
Де медвечук ?
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28.03.2022 20:21 Відповісти
Похоже на те, що він сам(медведчук) не знає де він.
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28.03.2022 20:23 Відповісти
в Карагандє - ДБР командирувала із забеспеченням переходу кордону
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28.03.2022 20:24 Відповісти
Поговаривали что в Гуте - дачка там у него или что то в этом роде - правда это было сразу после "бегства"
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28.03.2022 20:35 Відповісти
Може йому Чаус точку сдав, де можна через Дністер переплисти в Молдову...
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28.03.2022 20:55 Відповісти
Міль з'їла .
(У випадку з ведмедчуком та ****** ця фраза набула несподіваного змісту ).
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28.03.2022 20:42 Відповісти
Що з Рабіновичем?
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28.03.2022 20:22 Відповісти
Рабинович в Израиле типа заболел.
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28.03.2022 20:24 Відповісти
Клізми в Ізраїлі приймає з Мертвого моря.
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28.03.2022 20:26 Відповісти
Утром - кефир, вечером - клистир (с).
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28.03.2022 20:44 Відповісти
Роса в очі.
Медведчук вже від вас втік.
Портнова охороняє МВС.
Про кримінальні справи по Єфремову та Богатирьовій Венедиктова "забула".
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28.03.2022 20:23 Відповісти
взагалы то мертвечук в вдома, в рузге. там вороги і там вороги, иоже чкурнув у крим.
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28.03.2022 20:33 Відповісти
Він був ТУТ під домашнім арештом.
Але йому дозволили втікти.
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28.03.2022 20:37 Відповісти
не яструби а курки, і не ловить а відстрілювати
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28.03.2022 20:27 Відповісти
После войны надо чтобы Азов полным составом возглавил генеральную прокуратуру.
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28.03.2022 20:27 Відповісти
А де ота падлюка зелена Бужанський?
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28.03.2022 20:27 Відповісти
десь побіля шарія
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28.03.2022 21:51 Відповісти
Чого колабораціоністи не покарані досі? Чого не покарана влада міст які сдалися ворогові без бою?що це за бардак? Воєнний час а олігархи зрадники не покарані в в них не забрані гроші для армії? Що це таке? Одні гинуть за країну а інші здають країну і міста ворогу в гуляють? Що влада робить? Коли буде визволений Маріуполь? Влада винна що мешканці міста не евакуйовані , дітей залишили там на смерть .це нормально? Херсон здали в Зеленський вважає себе героєм? Тьху.
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28.03.2022 20:27 Відповісти
Які там яструби....стерв'ятники вони
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28.03.2022 20:27 Відповісти
Починається звичайна для ОП сцянина в очи...
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28.03.2022 20:28 Відповісти
А той, хто дав їм втекти, підпадає під дію закону?
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28.03.2022 20:30 Відповісти
колорабів карати? Це вище сил слуг, свої ж доску, з ними хороводи водили, косоворотки припасли. Тягнути будуть до останнього.
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28.03.2022 20:35 Відповісти
Де мертвечук та кива?
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28.03.2022 20:39 Відповісти
Зеля послав Мертветчука до Путлера в перший день війни з таємной депешою.
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28.03.2022 20:52 Відповісти
Ну, мертвечука реально відпустили з під домашнього арешту. Складається враження, що були домовленості.
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28.03.2022 21:03 Відповісти
Портнов
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28.03.2022 20:55 Відповісти
Ківу Іспанія пропустила в рашку попри те, що він був в розшуку від України.
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28.03.2022 21:20 Відповісти
Наскільки я зрозумів, головний і єдиний "яструб" - Семенченко, попри всі плюси та мінуси..
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28.03.2022 20:39 Відповісти
я бы попросил падальщиков не называть ястребами!
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28.03.2022 20:41 Відповісти
Погребинский арестован
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28.03.2022 20:49 Відповісти
Ця мафія ничого не зробе "яструбам" бо вони зроблени з одного тіста. Це просто балаканина.
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28.03.2022 20:50 Відповісти
Де Евглена Бондаренко "Ротата"?
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28.03.2022 21:00 Відповісти
боронить країну
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28.03.2022 21:06 Відповісти
Ротом?
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28.03.2022 21:19 Відповісти
https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/392733936012692 заборона РПЦ в Україні!
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28.03.2022 21:02 Відповісти
татаров,портнов теж "не втечуть"?
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28.03.2022 21:03 Відповісти
А де суркіс зі своїми двома онуками 19 та 26 років? А де мудачук?
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28.03.2022 21:04 Відповісти
русланчику доклади зусиль.......бо всі бачили хто чим дихає......тож долучися
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28.03.2022 21:10 Відповісти
Заарештуйте тих, хто зірвав програму ракетобудування стратегічних і тактичних ракет в Україні. Це могли бути тільки керівники АП, РНБО і Оборонпрому.
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28.03.2022 21:10 Відповісти
Тим асфальтом, що приготували на Велике будівництво доріг заасфальтуйте агентів кремля, які підірвали нашу обороноздатність своїми ворожими рішеннями.
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28.03.2022 21:13 Відповісти
Скільки таких посадили за останніх майже 3 роки? Бла-бла-бла!
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28.03.2022 21:20 Відповісти
Вони всі сидять на "яструбовських" дотаціях. То хто ж буде рубати той сук
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28.03.2022 21:24 Відповісти
А поёт так сладко, как соловей! Які то треба мати крила (та ту масу), щоб наздогнать тих "яструбів"... Тільки не кажіть, що в нього діабет.
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28.03.2022 21:21 Відповісти
У зелених як завжди - одна бравада на словах
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28.03.2022 21:55 Відповісти
Та не кизди!!! Никто больше не сделал для начала этой войны как ваш гребанный квартал!!!!

И вы за это ответите!!!!
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28.03.2022 22:25 Відповісти
Як Медведчук та Ківа не зможуть втекти?

Чи їх арештують, як Шуфрича?

Кому той Стефанчук затирає про кровну помсту поплічникам, з якими ще 2 місяці тому співпрацював у ВР?

Доречі, навіщо той бородатий колобок у мілітарі нарядився? Воно воювати зібралося чи просто в СН тепер тренд не на айкози, а на мілітарі?
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29.03.2022 01:04 Відповісти
 
 