"Проросійські яструби" не зможуть втекти, закон про колабораціонізм діє, - Стефанчук

Закон про колабораціонізм діє і нікому з "проросійських яструбів" не вийде втекти.

Про це у Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Проросійські яструби", які роками вдягалися в "голубів миру", незадовго до нападу або з першими ж вибухами бомб втекли до держави-агресора чи деінде з надією пересидіти. Хочу застерегти їх та інших — не вийде! Це не просто слова, тому що прийнятий закон про колабораціонізм уже діє. І вибір тут простий. Кожен зараз або боронить цю країну, або воює проти неї", - наголосив він.

За словами Стефанчука, зараз перед нардепами стоїть багато завдань.

"Потрібно підтримувати боєздатність збройних сил, допомогти тим, хто вимушений був переселитися, вилікувати хворих і поранених, допомогти економіці працювати, забезпечувати робочі місця, потрібно сіяти зерно й пекти хліб. І потрібно ростити дітей.

Зараз не тільки пишеться наша історія, але й будується майбутнє України!" - підсумував спікер ВР.

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