Окупанти проводять приховану мобілізацію в Південній Осетії для поповнення своїх військ, - Генштаб
Російські загарбники перекинули близько 150 бійців з Південної Осетії на територію тимчасово окупованого Криму. В самопроголошеній державі Росія проводить приховану мобілізацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.
Як повідомляється в інформації: "Відбулося перекидання близько 150 осіб з Південної Осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення так званої Південної Осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною".
Топ коментарі
+23 Royal Flush #510166
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+14 Александр Петров #434213
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+13 kuba
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на очереди - чабаны и бараны
1922 року Йосип Сталін посів пост генерального секретаря ВКП(б), а після смерті Леніна сконцентрував владу у своїх руках, розмістив ключових прибічників на основні посади та вигнав потенційних суперників й колишніх союзників.
І взяв і передав
Пообіцяти - і виконати - підтримку в відновленні єдиної Осетії , як незалежної національної держави !!!
- Ну що? Як полювання?
- Та добре: двох вже з'їв, а ти?
- А я москаля.
- Брешеш, ану дихни...
Британські друзі ще багато чого поставили, про що не повідомлялося (і не буде повідомлятися, аж поки перемога України не прийде).
- Как всё? Так на прошлой неделе было уже всё вроде. - почесал репу трубкой Шойгу.
- Не, там двойник №4 был, мы по картотеке сверили.
- Вот же ж ****, развел двойников. А это точно он? А то мало ли.
- Ну вроде он, ну ты подъезжай, сам позыришь.
- Ох, опять это ваши жмурики. Он хоть не сильно зеленый или какой там после вашей химии цвет бывает?
- Не, колор отличный, сами грим делали.
- Ладно, ладно, вылетаю.
Спустя три часа в одном из зауральских бункеров было необычное оживление. У тела вершителя судеб и освободителя Вселенной проходило импровизированное совещание.
- Не он это, говорю тебе, не он! У настоящего должно быть на левой ягодице родимое пятно в форме СССР, на правом яичке татуировка "Стальное яйцо" и на безымянном пальце перстень-печатка "Peace Duke" (подарок президента Вануату).
- А ты про яичко откуда знаешь? - полюбопытствовал Патрушев.
- Места надо знать, - мечтательно протянул Шойгу. - Но это ладно. Что это за хрен, а? Ни пятна, ни тату!
- Ну может рассосалось от химии... - неуверенно мямлил Патрушев.
- Какой блин химии, вы ему что, пятновыводитель вкололи?
- Нет, но может реакция...
- Какая нахрен реакция. И что, перстень тоже реакция?
- Перстень вряд ли.
- То-то же. Охрану допросили?
- Как бы да.
- Ну и что говорят?
- Ничего не говорят. Они того... самоликвидировались.
- Ишь, хорошо устроился. Концы в воду. Ну и что теперь делать-то? - нахмурившись надвинулся на Патрушева Шойгу.
- Ну еще осталась пара-тройка бункеров. Только мы туда попасть не можем. Они полностью автономные. Выдерживают 5 мегатонн. Правда, связь мы там обрезали, ловит только индийский музыкальный канал и какого-то катарского проповедника.
- Ну и черт с ним, пускай там сидит себе. Предъявим этого, может, скостят чего-нибудь. Вызывай похоронную команду.
А тем временем после долгой дороги от границы Китая к вокзалу не нанесенного на карты северокорейского города подъезжала суперсовременная дрезина с развевающимся красным флагом. Дрезиной управлял невысокий невзрачный человечек с уставшим взглядом. На перроне его ожидал сам солнцеликий вождь северных корейцев и группа генералов в позолоченных лампасах. По взмаху руки оркестр народных инструментов грянул "Прощание славянки" с заметным азиатским акцентом. Человек на дрезине чуть поморщился, элегантно соскочил на перрон и направился прямиком к солнцеликому.
- Рад вась привествовать! - прошепелявил вождь-Солнце.
- И вам не хворать.
- Мы осень хочим, штобы вы поделились ш нами опытом вашей победы над Натой и Пендосией. А шейчаш хочю приглашить ваш на торзественный узин. У нас там будут народни россиськи деликатесы - шуфле из ягеля и зарькое из сюсьлика с черемшой.
- Спасибо, спасибо, - с трудом подавил приступ тошноты невзрачный человек.
Так они шли по перрону, перебрасываясь фразами, и никто бы не поверил, что этих людей боится вся планета, да что планета - вся Вселенная, включая черные дыры и белых карликов...
барановосєтінов -- в холодільнік!"
в абхазии окуппированой тоже мало
если речь идет именно про осетин, то это их очень мало набрать можно
а вот если про тот контингент окупантов что там сидит, то побольше
но все равно мало