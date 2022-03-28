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Новини Санкції проти Росії
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Європейський банк реконструкції та розвитку закриває офіси в Росії і Білорусі

єбрр

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про закриття своїх представництв у РФ та Білорусі через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄБРР рішуче засудив війну з Україною, і рішення про закриття офісів у москві та мінську є неминучим наслідком дій, вжитих російською федерацією за допомогою білорусі", – йдеться у повідомленні банку.

Наголошується, що ЄБРР продовжує свою непохитну підтримку України і вже узгодив початковий пакет заходів для забезпечення стабільності на суму 2 млрд євро для України та інших країн, які постраждали від війни.

Також читайте: 2 мільярди євро для допомоги Україні виділить ЄБРР

Автор: 

Білорусь (7926) ЄБРР (886) росія (65007)


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Добре..
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28.03.2022 21:23 Відповісти
Снежный ком набирает обороты. Сев. Корея отдыхает.
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28.03.2022 21:24 Відповісти
Ну как вам импортозамещённое государсво???

РБК: министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рекомендует мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях из-за неопределенности в поставках телекоммуникационного оборудования.
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28.03.2022 21:24 Відповісти
Це добре , так як порядним компаніям там нічого робити
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28.03.2022 21:25 Відповісти
Банк реконструкції і розвитку не може працювати там, де від розвитку відмовилися
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28.03.2022 21:34 Відповісти
 
 