Європейський банк реконструкції та розвитку закриває офіси в Росії і Білорусі

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про закриття своїх представництв у РФ та Білорусі через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄБРР рішуче засудив війну з Україною, і рішення про закриття офісів у москві та мінську є неминучим наслідком дій, вжитих російською федерацією за допомогою білорусі", – йдеться у повідомленні банку.

Наголошується, що ЄБРР продовжує свою непохитну підтримку України і вже узгодив початковий пакет заходів для забезпечення стабільності на суму 2 млрд євро для України та інших країн, які постраждали від війни.

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