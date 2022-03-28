На Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак, знищено 12 танків та 10 БМП, збито 1 літак, - штаб ООС

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Протягом дня українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська намагалися 1 раз сходити в атаку на східному напрямку, втратили 15 солдатів та БМП, - ОТУ "Схід"