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На Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак, знищено 12 танків та 10 БМП, збито 1 літак, - штаб ООС
Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Протягом дня українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
Топ коментарі
+25 Старый пионэр
показати весь коментар28.03.2022 22:01
+20 Ла-ла-ла-ла
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+18 Саша Пончик
показати весь коментар28.03.2022 22:02
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https://www.youtube.com/watch?v=RZ6wa0_75ng
Смачного!
Але можно сказати яка ситуація з продуктами, з людьми що, чи це теж таємниця?
Можно сказати що ведеться робота у цьому напрямку й робиться усе можливе?
Консператори мл#ть з д'Єрмаком біля Зеленського..... поцікавтесь про його брата й батька біографію.
У рішенні російського суду про визнання компанії Meta екстремістською наголошується, що воно не обмежує використання цих соцмереж для незабороненої діяльності.
Понеділок. 33-ий день
Нові резерви у росіян. Атаки під Києвом та сході. Наша ППО збила рекордну кількість ракет.
Київський фронт
Полісся. Ворог тисне на ділянках Демидів-Ірпінь-Ясногородка-Макарів. Ворог планує тут міцно закріпитися, контролювати трасу на Житомир та в перспективі розвивати наступальні дії. Є інформація про замінування окремих ділянок.
Броварський напрям. Без особливих змін.
Північно-східний. Чернігів-Суми-Харків
Окупанти пішли із Славутича після того як взяли у громадян харчові продукти. Складно під Черніговом. Туди уже не проїжджають навіть гуманітарні коридори.
Суми-Харків. Тут наші провадять успішні операції тактичного рівня. Є звільнені населені пункти, великі втрати у ворога, є небезпека для комунікацій росіян на трасі Київ-Суми.
Східний фронт. Ізюм-Рубіжне-Авдіївка-Вугледар-Маріуполь
Головний нерв війни. У росіян є успіхи на північному фланзі усього нашого угруповування на Донбасі. Ворогу вдалося форсувати Сіверський Дінець та обійти наші сили, що знаходились у південній, правобережній частині частині міста. Зараз якщо і можна говорити про присутність наших у місті, то хіба що часткову. Водночас ЗСУ провели успішну контратаку та увійшли у село Гусарівка і обмежили змогу ворога розвивати наступ на Слов'янськ. В найближчі дні тут буде гаряче і тривожно.
Тривають запеклі бої в районі Сєверодонецька-Лисичанська-Рубіжного, в районі Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Тривають тяжкі вуличні бої в Маріуполі.
Південий фронт
Тут без особливих змін. Бої під Херсоном. Ворог повністю ізолює окуповані території, зникає мобільний та стаціонарний зв'язок та інтернет. росіяни намагаються подавити протестні настрої населення. Оголошене відкриття освітніх закладів на початок квітня.
За інформацією нашої розвідки у Кремлі є плани по побудові на окупованих територіях нового квазідержавного утворення. Сценарій цілком реалістичний. Є заява гауляйтер окупованого Луганська щодо можливості проведення референдуму по приєднанню Луганської області до росії. Офіційна влада росії коментує це не по суті. Але прямо зараз не варто очікувати якихось рішень від кремля. Спочатку йому потрібно досягнути якогось проміжного результату на полі бою.
Вчора на територію України росіяни запустили 70 ракет. Це - найбільший однодений залп цієї вийни. Більшість із цих ракет було збито силами нашої ППО.