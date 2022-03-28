УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6567 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
71 604 83

Українські воїни ліквідували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 58-ї армії окупантів, - ОТУ "Схід". ФОТО

Сьогодні, 28 березня українські воїни ліквідували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, у ході боїв, українські воїни організували зустріч з дияволом черговій партії російських воєнних злочинців. За попередньою інформацією, серед "утилізованих" - командир та начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

Такими темпами у безодні треба буде відкривати офіцерський клуб. І якщо кремлівські очільники не одумаються, то наші захисники регулярно відправлятимуть туди нових учасників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За даними Міноборони РФ, російська армія в Україні за день втрачає солдат у 6 разів більше, ніж у Чечні та у 12 разів більше, ніж в Афганістані. ІНФОГРАФІКА

Українські воїни ліквідували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 58-ї армії окупантів, - ОТУ Схід 01
Українські воїни ліквідували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 58-ї армії окупантів, - ОТУ Схід 02

Автор: 

армія рф (17271) ліквідація (3889)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+105
АС ЛОХОВ ))
Епічно ))
показати весь коментар
28.03.2022 22:24
+62
Земля им асфальтом. Орки проклятые, гореть вам в аду.
показати весь коментар
28.03.2022 22:25
+62
Командир кого? ЛОХОВ!
показати весь коментар
28.03.2022 22:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АС ЛОХОВ ))
Епічно ))
показати весь коментар
28.03.2022 22:24 Відповісти
Командир кого? ЛОХОВ!
показати весь коментар
28.03.2022 22:30 Відповісти
Командир роты абизян
показати весь коментар
29.03.2022 01:00 Відповісти
Тепер в його честь назвуть цілу вулицю та військове училище, а може навіть цілу академію.
показати весь коментар
28.03.2022 22:36 Відповісти
там стільки академій немає.
показати весь коментар
28.03.2022 22:40 Відповісти
та для лохов скільки хоч є
показати весь коментар
28.03.2022 22:51 Відповісти
Є такая дєровня лохово біля підєрбурга.
показати весь коментар
28.03.2022 22:49 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 23:01 Відповісти
ПЕТУШАТНЯ БУКВОЙ ЗЮ
показати весь коментар
29.03.2022 07:02 Відповісти
Елітнає учіліще пятай матастрєлковай девізіі прі міністєрствє ваздушна-касмічєскіх войск імєні Лохав.
показати весь коментар
28.03.2022 22:51 Відповісти
Де ?
показати весь коментар
28.03.2022 23:31 Відповісти
Да какую улицу-город...
показати весь коментар
28.03.2022 23:54 Відповісти
да и того ****ли))))
показати весь коментар
29.03.2022 00:20 Відповісти
Земля им асфальтом. Орки проклятые, гореть вам в аду.
показати весь коментар
28.03.2022 22:25 Відповісти
Лохов жив лохом і здох лохом
показати весь коментар
28.03.2022 22:25 Відповісти
))) А как Лохова А.Сю называли сослуживцы?
показати весь коментар
28.03.2022 22:25 Відповісти
Лохами не рождаются-лохами становятся.
показати весь коментар
28.03.2022 23:56 Відповісти
Невже "Грозний Лохов"?
показати весь коментар
28.03.2022 22:25 Відповісти
Українські воїни ліквідували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 58-ї армії окупантів
=============
дерусифікували погань кацапофашистську.
показати весь коментар
28.03.2022 22:26 Відповісти
Не можна такі новини на ніч. В мене від них сплеск адреналіну на серотоніну і потім не можу заснути

з.і. жартую,побільше таких новин.
показати весь коментар
28.03.2022 22:26 Відповісти
Вот вам еще успокоительного
https://www.youtube.com/watch?v=RZ6wa0_75ng
показати весь коментар
28.03.2022 22:40 Відповісти
Сорян не разбираюсь какое звание у них?
показати весь коментар
28.03.2022 22:26 Відповісти
Это он старший петушатни путинских орков)
показати весь коментар
28.03.2022 22:30 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 22:33 Відповісти
походу копьітаньі
показати весь коментар
28.03.2022 22:30 Відповісти
Капитаны. Маловато для полка. Как в 41 году прям...
показати весь коментар
28.03.2022 22:32 Відповісти
Коп полка и нач штаба мог и наш снайпер уработать. Тут понятно с доказами сложно. А фоточки просто для наглядности каких-то рашистских жмуров приложили. Я не против.
показати весь коментар
28.03.2022 22:37 Відповісти
Капітани
показати весь коментар
28.03.2022 22:55 Відповісти
віп гостей на концерт до кобзона додалося
показати весь коментар
28.03.2022 22:27 Відповісти
Проте гарно звучить "рядовые лоховцы" 503-го мотострілецького полку
показати весь коментар
28.03.2022 22:27 Відповісти
хорошая работа
показати весь коментар
28.03.2022 22:28 Відповісти
Грозный - лоховоз ,
показати весь коментар
28.03.2022 22:29 Відповісти
эт че стали знаки различия надевать? неужто конвенции всякие по военнопленным хотят? Хйло вроде же приказал потерьнет, в чернозем и в рай, по плану.
показати весь коментар
28.03.2022 22:29 Відповісти
"Куда по паханому !!!"
показати весь коментар
28.03.2022 22:30 Відповісти
это какиво, волюнтаризм. целых начальников в утиль? бандеровцы, что с вас взять. Слава Украине!
показати весь коментар
28.03.2022 22:31 Відповісти
На фото догорает лошок.
показати весь коментар
28.03.2022 22:31 Відповісти
Я б ще обісцяв ту падаль 😁🇺🇦✊
показати весь коментар
28.03.2022 22:32 Відповісти
Такими темпами у безодні треба буде відкривати офіцерський клуб ...

У пеклі офіцерський клуб !
показати весь коментар
28.03.2022 22:33 Відповісти
завтра в доме офицеров кобзон будет концерт давать.
показати весь коментар
28.03.2022 22:35 Відповісти
Ща спою
показати весь коментар
28.03.2022 22:35 Відповісти
кто нибудь знает, почему не заблокирован на ютубе канал Шария?! как такое может быть, наши официальные органы не могут этого сделать?
показати весь коментар
28.03.2022 22:37 Відповісти
Я теж було здивувалась. Але потім роздивилась - канал Шарія, а сюжети не його, а якісь наші, українські. Але це в Україні, канал на ТБ. Вам треба скаржитись самим, якщо це в Німеччині.
показати весь коментар
29.03.2022 02:07 Відповісти
Ще одна гадина пішла в "путлеровський рай".
показати весь коментар
28.03.2022 22:37 Відповісти
две.
показати весь коментар
28.03.2022 22:40 Відповісти
28 березня 2022 р. архиєпископ Дніпровський і Криворізький Симеон прийняв до складу Дніпропетровської єпархії Православної Церкви України три релігійні громади області.

Про це повідомляє http://cerkva.dp.ua/vladika-simeon-prijnyav-shhe-3-gromadi-z-moskovskogo-patriarhatu/?fbclid=IwAR3cpHGpryMLUDftTRLK4nZWUk_mRfsSh40DEOGnBDx2pQ11AgH2vco5eQA офіційний сайт Дніпропетровської єпархії Православної Церкви України .

До ПЦУ перейшли громади:

- ікони Божої Матері "Одигітрія", село Вільне, П'ятихатського району;

- преподобного Савви Освященного, село Савро, П'ятихатського району;

- святого апостола Фоми, село Червоне, Криворізького району.

На парафіяльних зборах віруючі цих храмів ухвалили добровільне рішення полишити юрисдикцію Московського Патріархату в Україні, і приєднатись до Православної Церкви України.
показати весь коментар
28.03.2022 22:37 Відповісти
ну і назви...як якісь мафіозі преподобного Савви Освященного чи наркокортель-- святого апостола Фоми
показати весь коментар
28.03.2022 22:45 Відповісти
там же попы фсб-шники в званиях? как бы они потом опять не перекрасились
показати весь коментар
29.03.2022 03:33 Відповісти
От що я подумав, а дружина в нього є?
показати весь коментар
28.03.2022 22:38 Відповісти
щось у них зосім піздець з командним сладом раз капітани керують полками
показати весь коментар
28.03.2022 22:38 Відповісти
Тепер будуть командирами полку сержанти
показати весь коментар
28.03.2022 22:54 Відповісти
Ніт, літінанти. 🚮
показати весь коментар
29.03.2022 02:13 Відповісти
Лохонулся с поездкой на учения.
показати весь коментар
28.03.2022 22:39 Відповісти
Одним лохом меньше
показати весь коментар
28.03.2022 22:40 Відповісти
****...сь. Земля стекловатой!!!
показати весь коментар
28.03.2022 22:40 Відповісти
горіть у пеклі уйобіща,Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
28.03.2022 22:41 Відповісти
"ЛоховАС" - эпичненько...
показати весь коментар
28.03.2022 22:42 Відповісти
сразу подумал, шо это те которые в кунге на концерт кабыздоха ехали )) но действительно, чёт мелковата ))
показати весь коментар
28.03.2022 22:43 Відповісти
Гореть им в аду
показати весь коментар
28.03.2022 22:46 Відповісти
командир 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії лохов
показати весь коментар
28.03.2022 22:46 Відповісти
Гори в пеклі
показати весь коментар
28.03.2022 22:48 Відповісти
лохов это этнически рузкий с своим мешком приехал...
показати весь коментар
28.03.2022 22:48 Відповісти
Умивальніков начальнік і мачалок камандір
показати весь коментар
28.03.2022 22:51 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 22:53 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 23:07 Відповісти
Не будет по пахоте на танке ездить!
показати весь коментар
28.03.2022 23:40 Відповісти
Зайшла почитати щось заспокійливе на ніч. Дякую, тепер можна і спатоньки😚
показати весь коментар
28.03.2022 23:44 Відповісти
Інфа з блокнот.волгоград.ру: там у місцевих орків така собі кніга памяті погибших за мірних жителєй домбаса в кількості 35 задвохсочених
показати весь коментар
28.03.2022 23:55 Відповісти
Посівну в Україні уже почали на москалів…
Смерть московітам!!!
показати весь коментар
28.03.2022 23:52 Відповісти
еще один ванька свалил на хVйZz )))
Ох уж эти Vанько ******** )))
показати весь коментар
29.03.2022 00:06 Відповісти
"За Будду, за путіна!" або буддисти на концерті Кобзона.

Частина 1. Буряти.

Всі знають, що рф є державою багатонаціональною і багатоконфесійною. Такими ж є й її збройні сили. Звісно, найбільше християн (різних деномінацій), за ними йдуть мусульмани, а третє місце посідають буддисти. Для забезпечення їхніх духовних потреб в армії рф є навіть один військовий лама, який офіційно займає посаду помічника командира 37-ї окремої мотострілецької бригади у м. Кяхта в Бурятії.

З початком так званої «спецоперації» всі релігійні ієрархи в рф тим чи іншим способом заявили про свою підтримку дій президента пу. Не стали виключенням й буддисти. Голова буддійської традиційної сангхи росії хамбо лама Дамба Аюшев заявив, що він молиться за вояків зс рф. За його словами буддисти, попри те, що виступають за мир і згоду, все ж мають захищати інтереси своєї держави. Він, зокрема, сказав: «У нас має бути міцний і надійний тил. З нами наші сахюсани (божества, захисники буддійського вчення), з нами наші великі хамбо лами, з нами Будда!». Крім того, у буддійських дацанах (монастирях) відбулися молебні за здоров'я російських солдатів, за їхнє щасливе повернення додому. Так, по всій рф відбувся спеціальний спільний молебень - хурал «Лхарзай». Крім того, в бурятських дацанах пройшли інші хурали - молебень «Табан Харюлга», що має усунути перешкоди для вояків рф на духовному рівні. Окремо читалася молитва «Юрол Маані» за полеглих.
Які ж на сьогодні результати «молитовного стояння (чи може сидіння)» буддійських лам Бурятії. Молитву за здоров'я вони читали гірше, ніж за упокій, адже за місяць російської агресії республіка, за офіційною інформацією, втратила 39 своїх уродженців. Для порівняння за 8 років війни в Афганістані серед мешканців регіону було 28 загиблих. Що ж стосується етнічних бурятів (бо ж не всі в Бурятії буряти), а отже послідовників буддизму, то їх на концерті Кобзона, зараз щонайменше вже 20, з них 14 - власне з Бурятії, 4 - з Забайкальського краю, 2 - з Іркутської області.

Про інших буддистів, які слухають концерт йосипа давидовича, - калмиків і тувинців - напишу окремо.
показати весь коментар
29.03.2022 00:20 Відповісти
Мені здається, перед тим як викладати такі відомості, потрібно 10 разів отримати підтвердження. Бо вже *** знаєш, кому вірити! Не так давно наші заявили, що завалили генерала Мордвичева, і всі відомі ********* ********** це по всім каналам! А сьогодні дивлюсь , що бородатий дон рамзанка цілується в ясна з цім самим «убиенным» Мордвичевим. Хочу до наших ЗМІ звернутися- може перевіряти надо на смак те блюдо , перед тим як подавати людям на стіл??? Заїбали вже зі своїми фейками!! Вчора один ще ****** Лубківський пише, що Херсон через декілька годин буде наш! От с *** якого він таке натякає??? Може карати треба за це? Так само як карати за зйомку воєнних об'єктів , то ще й за ******ство?Скоро *** буду кому вірити, якщо вже свої *******!!!
показати весь коментар
29.03.2022 00:37 Відповісти
кто заявил? где? сам же слухи распускаешь а потом типа возмущаешься
показати весь коментар
29.03.2022 03:35 Відповісти
https://www.google.com.ua/amp/s/tsn.ua/ru/amp/********/v-chernobaevke-ubili-komanduyuschego-8-y-armiey-yuzhnogo-********-okruga-rf-general-leytenanta-mordvicheva-2013292.html наприклад ось тут і ще по до хріна різним джерелам! Не можна робити гучних заяв, не перевіривши інформації!
показати весь коментар
29.03.2022 07:16 Відповісти
Або ось-https://www.google.com.ua/amp/s/www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/27/7334986/index.amp. Не хочу з Вами сперечатися, я також вірю і чекаю нашої перемоги. Просто вважаю, перед тим як робити в пресі смілі заяви, інформацію потрібно перевіряти ретельно. А не почув десь одним вухом, і вже опублікував
показати весь коментар
29.03.2022 07:21 Відповісти
Почитайте, в багатьох наших джерелах не тільки припущення робили з приводу цього орка, а зтверджували- загинув, перевірили, вже 6 генерал і бла-бла. Прикро, що за останні роки став вірити декільком джерелам, а виявляється, що й вони іноді не почують та й добрешуть
показати весь коментар
29.03.2022 07:28 Відповісти
Судя по погонам, у орков появилось новое звание - генерал-капитан.
показати весь коментар
29.03.2022 01:38 Відповісти
А командир ЛОХОВ як пишуть АС.🤣
показати весь коментар
29.03.2022 08:25 Відповісти
І як людину з таким прізвищем воювати відправили!
показати весь коментар
29.03.2022 09:25 Відповісти
Трупы, трупы. Показывайте трупы рашистов, а не ихние шмотки. Собирайте трупы по полям и лесам и раскладывайте трупы русских солдат на площадях городов, снимайте крупным планом, что бы все видели масштаб трагедии. Это невозможно будет скрыть для российского общества. И это не издевательство. Погибшим уже все равно. Сейчас ещё холодно, они не будут разлагается. А россияне, возможно, прозреют.
показати весь коментар
29.03.2022 09:55 Відповісти
Лохов А.С. = жопа лохов
показати весь коментар
29.03.2022 12:41 Відповісти
 
 