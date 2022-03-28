Українські воїни ліквідували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 58-ї армії окупантів, - ОТУ "Схід". ФОТО
Сьогодні, 28 березня українські воїни ліквідували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, у ході боїв, українські воїни організували зустріч з дияволом черговій партії російських воєнних злочинців. За попередньою інформацією, серед "утилізованих" - командир та начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.
Такими темпами у безодні треба буде відкривати офіцерський клуб. І якщо кремлівські очільники не одумаються, то наші захисники регулярно відправлятимуть туди нових учасників".
Будь ласка, зачекайте...
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Епічно ))
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дерусифікували погань кацапофашистську.
з.і. жартую,побільше таких новин.
https://www.youtube.com/watch?v=RZ6wa0_75ng
У пеклі офіцерський клуб !
Про це повідомляє http://cerkva.dp.ua/vladika-simeon-prijnyav-shhe-3-gromadi-z-moskovskogo-patriarhatu/?fbclid=IwAR3cpHGpryMLUDftTRLK4nZWUk_mRfsSh40DEOGnBDx2pQ11AgH2vco5eQA офіційний сайт Дніпропетровської єпархії Православної Церкви України .
До ПЦУ перейшли громади:
- ікони Божої Матері "Одигітрія", село Вільне, П'ятихатського району;
- преподобного Савви Освященного, село Савро, П'ятихатського району;
- святого апостола Фоми, село Червоне, Криворізького району.
На парафіяльних зборах віруючі цих храмів ухвалили добровільне рішення полишити юрисдикцію Московського Патріархату в Україні, і приєднатись до Православної Церкви України.
Смерть московітам!!!
Ох уж эти Vанько ******** )))
Частина 1. Буряти.
Всі знають, що рф є державою багатонаціональною і багатоконфесійною. Такими ж є й її збройні сили. Звісно, найбільше християн (різних деномінацій), за ними йдуть мусульмани, а третє місце посідають буддисти. Для забезпечення їхніх духовних потреб в армії рф є навіть один військовий лама, який офіційно займає посаду помічника командира 37-ї окремої мотострілецької бригади у м. Кяхта в Бурятії.
З початком так званої «спецоперації» всі релігійні ієрархи в рф тим чи іншим способом заявили про свою підтримку дій президента пу. Не стали виключенням й буддисти. Голова буддійської традиційної сангхи росії хамбо лама Дамба Аюшев заявив, що він молиться за вояків зс рф. За його словами буддисти, попри те, що виступають за мир і згоду, все ж мають захищати інтереси своєї держави. Він, зокрема, сказав: «У нас має бути міцний і надійний тил. З нами наші сахюсани (божества, захисники буддійського вчення), з нами наші великі хамбо лами, з нами Будда!». Крім того, у буддійських дацанах (монастирях) відбулися молебні за здоров'я російських солдатів, за їхнє щасливе повернення додому. Так, по всій рф відбувся спеціальний спільний молебень - хурал «Лхарзай». Крім того, в бурятських дацанах пройшли інші хурали - молебень «Табан Харюлга», що має усунути перешкоди для вояків рф на духовному рівні. Окремо читалася молитва «Юрол Маані» за полеглих.
Які ж на сьогодні результати «молитовного стояння (чи може сидіння)» буддійських лам Бурятії. Молитву за здоров'я вони читали гірше, ніж за упокій, адже за місяць російської агресії республіка, за офіційною інформацією, втратила 39 своїх уродженців. Для порівняння за 8 років війни в Афганістані серед мешканців регіону було 28 загиблих. Що ж стосується етнічних бурятів (бо ж не всі в Бурятії буряти), а отже послідовників буддизму, то їх на концерті Кобзона, зараз щонайменше вже 20, з них 14 - власне з Бурятії, 4 - з Забайкальського краю, 2 - з Іркутської області.
Про інших буддистів, які слухають концерт йосипа давидовича, - калмиків і тувинців - напишу окремо.