Українські воїни ліквідували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 58-ї армії окупантів, - ОТУ "Схід". ФОТО

Сьогодні, 28 березня українські воїни ліквідували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, у ході боїв, українські воїни організували зустріч з дияволом черговій партії російських воєнних злочинців. За попередньою інформацією, серед "утилізованих" - командир та начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

Такими темпами у безодні треба буде відкривати офіцерський клуб. І якщо кремлівські очільники не одумаються, то наші захисники регулярно відправлятимуть туди нових учасників".

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