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Новини Війна
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Зеленський відзначив 147 українських військових орденами і медалями, з них 8 - посмертно

нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив 147 українських військовослужбовців державними нагородами України. З них 8 воїнів - посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів нагороджено такими відзнаками як ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" та "Захиснику Вітчизни".

Із списком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 з них - посмертно

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нагорода (1258) ЗСУ (7519)


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зеля номинован на "человек года"
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28.03.2022 22:37 Відповісти
70 років тому і щараз проти одного ворога.

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28.03.2022 22:37 Відповісти
http://detaly.co.il/yakov-kedmi-bolshe-ne-poyavitsya-na-iton-tv/ Якова Кедми выгнали с ITON-TV


Пропагандонам ***** ніде не раді -- женуть навіть з місць геолокації ...
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28.03.2022 22:40 Відповісти
А почему "Зеленский видзначив"?Это Украина награждает своих воинов!
Что-то не помню, что бы он кого-то в последний путь проводил...
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28.03.2022 23:52 Відповісти
Потому что в военное время президент - это верховный главнокомандующий. И он издаёт указ о награждении. Украина сама по себе наградить никого не может, поскольку кто-то всё-таки должен издать указ. Что касается похорон, то он слишком лакомая мишень для врага. После войны он отдаст героям все положенные почести. Не нужно цепляться к президенту без малейших на то оснований. Это выглядит несколько *******. Потом. После победы. Все разборки, обиды и претензии потом.
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29.03.2022 06:56 Відповісти
Слава Україні! Героям Слава!
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29.03.2022 01:17 Відповісти
 
 