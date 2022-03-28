Зеленський відзначив 147 українських військових орденами і медалями, з них 8 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив 147 українських військовослужбовців державними нагородами України. З них 8 воїнів - посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів нагороджено такими відзнаками як ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" та "Захиснику Вітчизни".

Із списком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

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