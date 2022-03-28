Вдячний за можливу додаткову фінансову підтримку від Канади, - Зеленський провів перемовини з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твіттері Зелнського.

"Обговорив із Джастіном Трюдо співпрацю України й Канади у сферах оборони та санкційного тиску на Росію. Поінформував про злочини РФ та перебіг переговорного процесу. Вдячний за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України", - підкреслив Зеленський

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