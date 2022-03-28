Вдячний за можливу додаткову фінансову підтримку від Канади, - Зеленський провів перемовини з Трюдо
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твіттері Зелнського.
"Обговорив із Джастіном Трюдо співпрацю України й Канади у сферах оборони та санкційного тиску на Росію. Поінформував про злочини РФ та перебіг переговорного процесу. Вдячний за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України", - підкреслив Зеленський
Топ коментарі
+9 Максім ХОЙ #398010
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+4 Elvic Vic
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Без підтримки в повітрі хоч й 5 БТГ , хоч й 8 нічого не зможуть зробити крім самогубства !
А другій війні з Садамом 2 ланки "Аптачі" розхерачили за 4 години бою 700 танків (з 1000 , які тоді повзли на захопленну натівцями Басру) ...
ППО особливо С-300 й навіть С-400 дуже ефективні проти захисту великих й стаціонарних об"єктів .
Як то критична інфраструктура , так й військових . Але й це було розробленно до бурхливого розвитку БПА . Тим більше до епохи дешевих т.з. дронів-зомбі ...
У того , в кого повітря в того на 2 ступені свободи більше , ніж в того , хто на землі . А особливо вразливі це великі колонни -- коли нема підтримки з повітря . Й особливо в відкритому степу .
Для прориву Маріка потрібен глибокий рейд по тилах десь так 500 км ... Для танків це критична відстань , тай для Бешек -- теж . Тобто крім ударної группи тут потрібне вразлива логістична кішка ...
Тобто Ви пропануєте вступити в теж саме лайно в яке вступили орки , коли їх "обози" й логистику херачели ?!
Не требо думати , що ми "диванні мислителі" крайще розуміємо в стратегії й тактиці за голову Генштабу Залужного ?!
Від Запоріжжя до Маріуполя не 500, а 227 км. Від Волновахи, під котрою знаходяться ЗСУ - вдвічі менше. І до чого тут С-300? Я казав про військову ППО.
Бо що б стримати наступ й Криму й з Білорусі потрібно було витрачати на армію не 3% , й не 5% бюджету , а так 10-15% . Й не Залужний визначав пріорітетом "велике *дівництво" , й не Генштаб робив договорняки з Мертветчуком . Й не Залужний обирав мера Херсона ... й міську раду з колишньої ригоблювотини .
Хіба танки їх (тай бехи теж) пройшли через поля ?!
Тим більш , що мінувати властну теріторію забороняють усі міжнародні конвенції .
Тобтот, це Генштаб визнає що Перекоп це державний кордон ?!
В десять разів дешевше й лігітимнійше було не паркан кордону будувати з полосою відчудження , а вирити траншею 15 метрів й в глибину 5-10 .
Я б такий рів би запропонував би й на півнчіному й на східному кордоні . Й жодної можливості навіть громадянським його перетинати в будь яку сторону !
Це мінні поля єфективні лише один раз й проти тих , хто береже свої солдат . А ці наловили би в Лугандоні чоловіків й жінок середнього віку и послали би їх на минні поля йще й звинуватили б Україну , що вона вбила й покалічили мирних своїх же громадян . А траншею можливо було рити роками й вони їх би закопували теж довго . Можливо було рити ноччю й заховати трашеї різними засобами ...
А ось рейки можливо було розібрати по усіх кордонах в глибину до кілометра й це можливо було зразу після визння ****** Лугандонії ...
Але знов таки це політичне рішення .
Це можливо було починати йще в 2014 році . Але закрити ВКонтакті здавалось важливійше , ніж розібрати рейки . Тут ми воюємо , а тут торгуємо !
Тут я повністю згоден.
Шмыгаль , можете объяснить эту инфу ?
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277564964_4886533128129416_5774823551167755223_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=i0_zfVpHmv8AX8COq99&tn=MtjA_NZecevng2M1&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT9vGDNhvUZ5PUZQj-7OS_G7kxwLZFUpIT9eMp8zwPENGg&oe=624840EF
Ви хоч розумієте , скільки потрібно додаткових БТГ , що пійти в повноцінних наступ ?!
В Вас є данні розвідки ?! Скільки йще резервів у ***** в районі Ростова-Таганрога-Новоазовська ?!
Й скільки оборонців в ВСУ зараз на східному флангу ?!
Для оборони їх може й достаньо , а для наступу й прориву кільця потрібні додаткові й свіжі резерви . Требо їх йще до Волновахи підвести й розконцентрувати на великій площі , що арта їх не накрила по дорозі до Волновахи .
Сутто математика .
Марік оточує десь так 15-18 тисяч .
Оборонців ~3000 . Так що ніяких 3 й навіть 5-8 БТГ не вистачить для прориву .
Давайте відверто -- більше 20 і то , якщо їх ще требо довести до Волновахи й скільки дійде ?
Припустимо з 20 дійде 19 . Після тимчасового прориву залишиться 10 ... бо в наступі завжди втрати більші ніж при обороні .
Поки орки контролюють Перекоп коридор буде тимчасовим й під загрозою другого оточення .
А 1.5 - 2 тисячи вести туди це бійцям потрібно честно визначити задачу -- заводимо додадкові сили в оточення й стаємо поряд з оборонцями в оточенні . Й там чекаємо з новими й свіжими силами , коли ВСУ визволять Херсон и тоді дорога на Перекоп буде вільної .
Визволяти требо спочатку Херсон , Мелітопіль , Енергодар - ось тоді з Бердянська вони сами втекуть (якщо зможуть) й побігуть в сторону Широкіно й Таганрогу ...