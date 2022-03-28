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Вдячний за можливу додаткову фінансову підтримку від Канади, - Зеленський провів перемовини з Трюдо

зеленский,трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твіттері Зелнського.

"Обговорив із Джастіном Трюдо співпрацю України й Канади у сферах оборони та санкційного тиску на Росію. Поінформував про злочини РФ та перебіг переговорного процесу. Вдячний за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України", - підкреслив Зеленський 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю, - Зеленський провів розмову з Джонсоном

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Канада (2189) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+9
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28.03.2022 22:50
+4
Щоб прорвати блокаду Маріка требо не тільки три БТГ але й підтримка з повітря -- тобто винищувачи . Хоча б кожна країна НАТО дала по 2 Міг-29 - й це дало можливість прорвати блокаду .
Без підтримки в повітрі хоч й 5 БТГ , хоч й 8 нічого не зможуть зробити крім самогубства !
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28.03.2022 22:45
+4
когда наши будут в ростове сочи и воронеже тогда поговорим.
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28.03.2022 22:50
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Канада отменила квоты на прием беженцев. Вылет из Варшавы бесплатный.
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28.03.2022 22:43 Відповісти
це добре, але всі не зможуть поїхати за кордон, краще би зброю дали щоб свої землі нам повернути.
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28.03.2022 22:44 Відповісти
будут смотреть как ***** уничтожает всю страну и не давать оружие чтобы не провоцировать а тем временем уедет большая часть украинцев в европу и америку а те что останутся перемешают с завезеными с кацапстана -тем самым решив украинскую проблемму раз и навсегда
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29.03.2022 00:17 Відповісти
уедут женщины и дети(там ассимилируются) а мужчины -кто погибнет а кого переселят в сибирь для постройки трех-четырех городов а кого в лагере сгобят оставят в Украине только кацапов и отъявленных малоросов а со временем запад привыкнет -Ведь война закончена так почему бы не заняться бизнесом.?..
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29.03.2022 00:23 Відповісти
не будуть дивитися, будуть допомогати, і най не так шибко як би хотілося, але будуть допомогати, вже допомогають. з нами Бог.
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29.03.2022 01:11 Відповісти
А де про це можна прочитати?
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28.03.2022 22:57 Відповісти
на офф ресурсах. я знаю от своих которые уже уехали.
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28.03.2022 23:04 Відповісти
Мабуть тут, https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html
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29.03.2022 00:08 Відповісти
Щоб прорвати блокаду Маріка требо не тільки три БТГ але й підтримка з повітря -- тобто винищувачи . Хоча б кожна країна НАТО дала по 2 Міг-29 - й це дало можливість прорвати блокаду .
Без підтримки в повітрі хоч й 5 БТГ , хоч й 8 нічого не зможуть зробити крім самогубства !
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28.03.2022 22:45 Відповісти
Дурниця. Треба прикрити ці БТГ військовою ППО. Це й ПЗРК, і Стріли, і Тунгуски з Шилками. І нічого кацапи зробити не зможуть при їх достатньої кількісті.
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29.03.2022 00:04 Відповісти
Доктрина , що ППО може гарантувати перевагу у повітрі є доктриною йще софкоїдною , яку йще в 1991 році зруйнувало НАТО в конфлікті з окупацією Кувейту Садамом . Тоді авіаносці США бомбили що завгодно з дістанції яке будь яке ППО не могло пробити .
А другій війні з Садамом 2 ланки "Аптачі" розхерачили за 4 години бою 700 танків (з 1000 , які тоді повзли на захопленну натівцями Басру) ...
ППО особливо С-300 й навіть С-400 дуже ефективні проти захисту великих й стаціонарних об"єктів .
Як то критична інфраструктура , так й військових . Але й це було розробленно до бурхливого розвитку БПА . Тим більше до епохи дешевих т.з. дронів-зомбі ...
У того , в кого повітря в того на 2 ступені свободи більше , ніж в того , хто на землі . А особливо вразливі це великі колонни -- коли нема підтримки з повітря . Й особливо в відкритому степу .
Для прориву Маріка потрібен глибокий рейд по тилах десь так 500 км ... Для танків це критична відстань , тай для Бешек -- теж . Тобто крім ударної группи тут потрібне вразлива логістична кішка ...
Тобто Ви пропануєте вступити в теж саме лайно в яке вступили орки , коли їх "обози" й логистику херачели ?!

Не требо думати , що ми "диванні мислителі" крайще розуміємо в стратегії й тактиці за голову Генштабу Залужного ?!
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29.03.2022 04:58 Відповісти
Як розуміють в стратегії й тактиці Генштаб ми вже побачили. Практично орки без бою захопили Херсон, та оточили Маріуполь, та ще й просрали напрямок з Білорусі. А друга війна з Садамом почалася саме з знищення систем ППО, бо мерліканцям дуже сцикотно було літати. Всього було задіяно більше 1000 !!!!! літаків. Армія Садама лишилася практично без ППО. Тобто, без подавленої системи ППО авіація не може працювати. Авіаносці до речі нічого не ******** - це роблять літаки, що на них базуються.
Від Запоріжжя до Маріуполя не 500, а 227 км. Від Волновахи, під котрою знаходяться ЗСУ - вдвічі менше. І до чого тут С-300? Я казав про військову ППО.
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29.03.2022 09:43 Відповісти
Зараз під час війни я не збираюсь обговорювати дії Генштабу до 24 лютого . Тим більше , що не Генштаб й навіть не міністр оборони визначає військовий бюджет за останні так 20 років .
Бо що б стримати наступ й Криму й з Білорусі потрібно було витрачати на армію не 3% , й не 5% бюджету , а так 10-15% . Й не Залужний визначав пріорітетом "велике *дівництво" , й не Генштаб робив договорняки з Мертветчуком . Й не Залужний обирав мера Херсона ... й міську раду з колишньої ригоблювотини .
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29.03.2022 14:47 Відповісти
Бюджет, "велике *дівництво", договорняки з Мертветчуком, вибори мера Херсона тут ні до чого. Це прямий прорахунок Генштаба та його підрозділу - військової розвідки. Та ще й пряме зрадництво відповідних військових - бо нічим іншим не можна пояснити непідрив мостів з Криму та відсутність суцільних мінних полів на перешийку з Криму.
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29.03.2022 15:01 Відповісти
Які нахрен "міні поля" на Перекопі , та йще суцільні ?!
Хіба танки їх (тай бехи теж) пройшли через поля ?!
Тим більш , що мінувати властну теріторію забороняють усі міжнародні конвенції .

Тобтот, це Генштаб визнає що Перекоп це державний кордон ?!

В десять разів дешевше й лігітимнійше було не паркан кордону будувати з полосою відчудження , а вирити траншею 15 метрів й в глибину 5-10 .
Я б такий рів би запропонував би й на півнчіному й на східному кордоні . Й жодної можливості навіть громадянським його перетинати в будь яку сторону !
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29.03.2022 16:00 Відповісти
Які нахрен міжнародні конвенції? З дуба впав? У нас в Україні 8-й рік війна йде, а не у вас.
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29.03.2022 19:43 Відповісти
Хіба з 8 років боїв низької інтенсивності залишили якусь ілюзію недооцінки того , с якими рептілойдами мають справу українськи вояки ?!
Це мінні поля єфективні лише один раз й проти тих , хто береже свої солдат . А ці наловили би в Лугандоні чоловіків й жінок середнього віку и послали би їх на минні поля йще й звинуватили б Україну , що вона вбила й покалічили мирних своїх же громадян . А траншею можливо було рити роками й вони їх би закопували теж довго . Можливо було рити ноччю й заховати трашеї різними засобами ...

А ось рейки можливо було розібрати по усіх кордонах в глибину до кілометра й це можливо було зразу після визння ****** Лугандонії ...
Але знов таки це політичне рішення .
Це можливо було починати йще в 2014 році . Але закрити ВКонтакті здавалось важливійше , ніж розібрати рейки . Тут ми воюємо , а тут торгуємо !
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29.03.2022 20:46 Відповісти
"Але закрити ВКонтакті здавалось важливійше , ніж розібрати рейки . Тут ми воюємо , а тут торгуємо !"
Тут я повністю згоден.
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29.03.2022 21:08 Відповісти


Шмыгаль , можете объяснить эту инфу ?

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277564964_4886533128129416_5774823551167755223_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=i0_zfVpHmv8AX8COq99&tn=MtjA_NZecevng2M1&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT9vGDNhvUZ5PUZQj-7OS_G7kxwLZFUpIT9eMp8zwPENGg&oe=624840EF
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29.03.2022 21:25 Відповісти
Волноваха - Маріуполь -65 км.
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29.03.2022 09:55 Відповісти
Тобто , Ви рахуєте , що требо покинути лінію зідктення в районі Волновахи , оголити фронт й пійти цими силами на Марік ? А орки нехай вільно йдуть на Запоріжжя й Дніпро ?!
Ви хоч розумієте , скільки потрібно додаткових БТГ , що пійти в повноцінних наступ ?!

В Вас є данні розвідки ?! Скільки йще резервів у ***** в районі Ростова-Таганрога-Новоазовська ?!
Й скільки оборонців в ВСУ зараз на східному флангу ?!
Для оборони їх може й достаньо , а для наступу й прориву кільця потрібні додаткові й свіжі резерви . Требо їх йще до Волновахи підвести й розконцентрувати на великій площі , що арта їх не накрила по дорозі до Волновахи .
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29.03.2022 14:27 Відповісти
Я що писав, що треба оголяти фронт? Так, треба резерви. І потрібно їх вводити, а не пропонувати захисникам Маріуполя здати місто.
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29.03.2022 14:48 Відповісти
Без емоцій (хоча зараз це майже неможливо) .
Сутто математика .
Марік оточує десь так 15-18 тисяч .
Оборонців ~3000 . Так що ніяких 3 й навіть 5-8 БТГ не вистачить для прориву .
Давайте відверто -- більше 20 і то , якщо їх ще требо довести до Волновахи й скільки дійде ?
Припустимо з 20 дійде 19 . Після тимчасового прориву залишиться 10 ... бо в наступі завжди втрати більші ніж при обороні .
Поки орки контролюють Перекоп коридор буде тимчасовим й під загрозою другого оточення .

А 1.5 - 2 тисячи вести туди це бійцям потрібно честно визначити задачу -- заводимо додадкові сили в оточення й стаємо поряд з оборонцями в оточенні . Й там чекаємо з новими й свіжими силами , коли ВСУ визволять Херсон и тоді дорога на Перекоп буде вільної .
Визволяти требо спочатку Херсон , Мелітопіль , Енергодар - ось тоді з Бердянська вони сами втекуть (якщо зможуть) й побігуть в сторону Широкіно й Таганрогу ...
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29.03.2022 16:21 Відповісти
Якщо б так воювали у вас в Ізраїлі, то вже давно би не було такої країни.
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29.03.2022 20:36 Відповісти
Источники FT: Россия готова отказаться от большинства своих требований к Украине, кроме невступления в НАТО
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28.03.2022 22:46 Відповісти
когда наши будут в ростове сочи и воронеже тогда поговорим.
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28.03.2022 22:50 Відповісти
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28.03.2022 22:50 Відповісти
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29.03.2022 01:01 Відповісти
 
 