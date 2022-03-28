Абрамович передав Путіну записку від Зеленського про умови перемир'я. Путін заявив: "Я їх знищу", - The Times
За даними британського видання The Times, російський олігарх Роман Абрамович є посередником у перемовинах між Банковою та Кремлем, зокрема він передавав записку, написану власноруч президентом України Володимиром Зеленським до російського президента Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Times
23 березня зранку приватний літак олігарха Hawker 800XP вилетів із міжнародного аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі в напрямку Сочі. Біля міста Мінеральні Води літак вимкнув свій трекер для радарів. Уже ввечері того ж дня літак знову з'явився на радарах в московському аеропорті "Внуково", звідки вилетів назад до Стамбула.
У Москві, за даними журналістів The Times, Абрамович зустрівся з Путіним у Кремлі й передав записку від Зеленського. У ній Зеленський виклав можливі компроміси, на який готовий піти український уряд задля припинення війни.
Путін нібито розгнівано відповів Абрамовичу "Передай йому, що я їх знищу".
У Стамбулі ввечері Абрамович нібито зустрівся з народним депутатом Рустемом Умєровим, якого Київ уповноважив брати участь у цьому треку перемовин. Разом із речником турецького президента Ібрагімом Калином вони, за даними британського видання, проводили низку зустрічей у п'ятизіркових готелях Стамбула.
Попри гнів Путіна, джерела журналістів кажуть, що сторони повільно наближаються до досягнення певної угоди про перемир’я.
Калин, якого вважають значним фахівцем у царині зовнішньої політики, запропонував сторонам як компроміс, щоби окупований Крим та окремі райони Донеччини та Луганщини віддали Росії на правах оренди подібно до того, як Велика Британія контролювала Гонконг на правах оренди з 1898 по 1997 роки. Майбутня територіальна належність Криму та Донбасу, за логікою турецького посадовця, буде вирішена після завершення договору про оренду.
Путін міркує над такою пропозицією, але його лють через військові невдачі російської армії в Україні та особиста ненависть до Зеленського стоять на заваді прогресу в досягненні угоди.
Після цієї розмови в Стамбулі, Абрамович з Умєровим ніби полетіли до Варшави на приватному літаку, зареєстрованому в Туреччині. Після чого вони вирушили до Києва, де зустрічались із Зеленським на Банковій.
Спершу сторони. залучені до процесу, були впевнені, що Абрамовича спонукають чисто меркантильні інтереси врятувати свої статки від санкційного тиску, особливо у Британії, та відновити свою репутацію. Однак, як твердять автори статті, видається, що Абрамович насправжки хоче допомогти припинити війну й нажаханий масштабом руйнувань і кількістю загиблих у війні.
Його матір Ірина народилась в Україні, а донька Софія відкрито засудила російське вторгнення в Україну.
Ні Абрамович, ні Калин, ні Умєров не відповіли на запити The Times щодо коментаря.
Автори статті пояснюють, що участь Туреччини в організації цих перемовин та пропозиції щодо статусу окупованих Росією Криму та ОРДЛО сприяють зростанню її дипломатичної ваги та відновленню іміджа президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоґана в очах союзників у НАТО після кількох років суперечок та конфліктів.
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а ради какой-то вшивой записки ПРИЛЕТЕЛ ЛИЧНО В КРЕМЛЬ ?
И мы должны верить Абрамовичу ?
Правда только то, что он хочет уйти от санкций.
И использует для этого Зеленского - незадорого.
жидаолігарха Абрамовича. Мабуть забув, що в країні війна і багато зброї на руках у військових і тероборони, і загиблих. Замутити з ****** вже не вийде. Не дадуть.
Ранее о встрече Зеленского и Путина высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, встреча сейчас была бы контрпродуктивной.
Лидеры могут встретиться, по его словам, «КАК ТОЛЬКО БУДЕТ ЯСНОСТЬ В РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПО ДОНБАССУ,
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ»
https://replyua.net/268740-stalo-izvestno-vremja-i-mesto-vstrechi-delegacij-ukrainy-i-rf.html
путлер наши уступки расценивает как слабость,чем больше его будут уговаривать тем дальше он пойдет.и вообще,ему уже дороги назад нет,последствия того что он натворил ужасающи, отвечать придеться по любому.Эта падла идет в ад и стараеться с собой утащить как можно больше ,чего было ожидать от дьявольского отродья.
Путин так и делает. И ещё изображает психованного, и распускает слухи, что болен раком, то есть жизнь ему не дорога...
Крым очень сильно ударил путину в голову.
Он хотел повторить, а тут такой нежданчик . . .
такая трусливая мразь никогда не пойдёт на риск своей смерти в ядерной войне. Путин - это гопник, выросший в нищей семье совковых низов: сейчас он дорвался до фантастического богатства, до яхт и дворцов, в молодости ему не давали даже дворовые пролетарские девки, а теперь он дорвался до продажных красивых женщин.
И кто-то всерьёз думает, что это крысиное ничтожество, дорвавшееся до статуса мультимиллиардера, захочет погибать в ядерной войне просто из Принципа?
Тому українцям нічого і не могло обломитись - вони повністю контролювали процес.
в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как ОН РАССМАТРИВАЕТ ДРУЖБУ КАК СЛАБОСТЬ".
(А.П. ЧЕХОВ.)
ОН РАССМАТРИВАЕТ ДРУЖБУ КАК СЛАБОСТЬ".
А.П. ЧЕХОВ.
когда показывали интервью (вчера в 2.30 утра) "наивеличайшемудрейшего всех времен" расийским сми, то лично зеленский на вопрос о количестве убитых врагов не ответил... а надо было бы сказать - 16600 человек... но... увиливая от ответа на этот вопрос он ни разу не сказал, что убиты агрессоры, оккупанты, пособники терроризма и убийцы украинского народа... он сказал только о присутствии "расийских военнослужащих" ????? далее оно сказал о готовности выйти в ноль путем вывода войск кацапии на границы, существовавшие на 24.2.2022 года...???? потом кацапы сказали, что эрдоган проинформировал о готовности Украины не идти в НАТО и введении русского языка... зелень это не прокомментировал...
Поэтому то, что предложил Калин, было усвоено зеленью и, наверное, принято... но потом зелень начала говорить о другом...
І має ж зв'язки з тим негідником.
https://t.me/Chornovil_official/4100 Тарас Чорновіл
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https://twitter.com/25_andriy/status/1508671442023550979 1 год
Злі язики доповідають, що абрамович був у Киеві 03.03.2022 Банкова тримає це у тайні. Відомо, що зе просив зняти санкції з абрамича. Пункти переговорів не висвітлюють. Можливо гниди вже здали Донбас і Крим. Усі переговори мають відбуватись публічно, довіри перемовникам немає.
Вангую: Съедешь с темы, переведёшь стрелки и сольёшься. Удиви меня.
Так откуда информация.?
Америці вигідно мати росію така яка вона є, ніж Незалежну Україну.
Але допомагати вони будуть, щоб Захід ніхто не зміг звинуватити
в утисках свободи.