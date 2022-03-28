УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10391 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
103 643 472

Абрамович передав Путіну записку від Зеленського про умови перемир'я. Путін заявив: "Я їх знищу", - The Times

абрамович

За даними британського видання The Times, російський олігарх Роман Абрамович є посередником у перемовинах між Банковою та Кремлем, зокрема він передавав записку, написану власноруч президентом України Володимиром Зеленським до російського президента Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Times

 23 березня зранку приватний літак олігарха Hawker 800XP вилетів із міжнародного аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі в напрямку Сочі. Біля міста Мінеральні Води літак вимкнув свій трекер для радарів. Уже ввечері того ж дня літак знову з'явився на радарах в московському аеропорті "Внуково", звідки вилетів назад до Стамбула.

У Москві, за даними журналістів The Times, Абрамович зустрівся з Путіним у Кремлі й передав записку від Зеленського. У ній Зеленський виклав можливі компроміси, на який готовий піти український уряд задля припинення війни.

Також читайте: Абрамович та ще двоє учасників переговорів України з РФ мали симптоми отруєння хімічною речовиною, - Bellingcat

Путін нібито розгнівано відповів Абрамовичу "Передай йому, що я їх знищу".

У Стамбулі ввечері Абрамович нібито зустрівся з народним депутатом Рустемом Умєровим, якого Київ уповноважив брати участь у цьому треку перемовин. Разом із речником турецького президента Ібрагімом Калином вони, за даними британського видання, проводили низку зустрічей у п'ятизіркових готелях Стамбула.

Попри гнів Путіна, джерела журналістів кажуть, що сторони повільно наближаються до досягнення певної угоди про перемир’я.

Калин, якого вважають значним фахівцем у царині зовнішньої політики, запропонував сторонам як компроміс, щоби окупований Крим та окремі райони Донеччини та Луганщини віддали Росії на правах оренди подібно до того, як Велика Британія контролювала Гонконг на правах оренди з 1898 по 1997 роки. Майбутня територіальна належність Криму та Донбасу, за логікою турецького посадовця, буде вирішена після завершення договору про оренду.

Також читайте: Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича, - WSJ

Путін міркує над такою пропозицією, але його лють через військові невдачі російської армії в Україні та особиста ненависть до Зеленського стоять на заваді прогресу в досягненні угоди.

Після цієї розмови в Стамбулі, Абрамович з Умєровим ніби полетіли до Варшави на приватному літаку, зареєстрованому в Туреччині. Після чого вони вирушили до Києва, де зустрічались із Зеленським на Банковій.

Спершу сторони. залучені до процесу, були впевнені, що Абрамовича спонукають чисто меркантильні інтереси врятувати свої статки від санкційного тиску, особливо у Британії, та відновити свою репутацію. Однак, як твердять автори статті, видається, що Абрамович насправжки хоче допомогти припинити війну й нажаханий масштабом руйнувань і кількістю загиблих у війні.

Його матір Ірина народилась в Україні, а донька Софія відкрито засудила російське вторгнення в Україну.

Ні Абрамович, ні Калин, ні Умєров не відповіли на запити The Times щодо коментаря.

Автори статті пояснюють, що участь Туреччини в організації цих перемовин та пропозиції щодо статусу окупованих Росією Криму та ОРДЛО сприяють зростанню її дипломатичної ваги та відновленню іміджа президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоґана в очах союзників у НАТО після кількох років суперечок та конфліктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров: Росія не хоче посередництва західних країн на переговорах

Автор: 

Абрамович Роман (184) Зеленський Володимир (23729) перемовини (2861) путін володимир (23773) Туреччина (3494)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+76
Два еврея договариваются за украинцев. Кто-то верит что зрады не будет?
показати весь коментар
28.03.2022 22:53
+68
Я разминировал выход из Крыма,
я свернул оборонную программу,
я сокращал армию и урезал ее финансирование,
я сделал все, что мог, но защитники Мариуполя не захотели покинуть город.
Я не причем, это все они сами!
Ну и под конец , - Абрамович и пут- ин всё порешают ...((

С@ ка, ё@ аныйс, блд , мудрый нарид ,
кого ты с @@@ выбрал!?
показати весь коментар
28.03.2022 23:07
+63
Абрамович - основний гаманець плєшивого упиря і його завдання відпетляти від санкцій, а наш Зєля активно йому в цьому підіграє.
показати весь коментар
28.03.2022 22:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
********* топила за зеленского на выборах...а теперь вдруг он нацистом стал и такая ненависть...думаю хулио развели как младенца и он не знал о договорняке с западом...о то что и план обороны существует и оружие сразу подгонят и эмбарго влепят...
показати весь коментар
29.03.2022 01:46 Відповісти
Никто не знал, что кремль обломает зубы об ВСУ.
показати весь коментар
29.03.2022 01:49 Відповісти
ну я думаю ты понимаешь что без плана обороны и оружия всу бы не долго продержалась...это же понимал и хулио но он многого не знал его развели
показати весь коментар
29.03.2022 02:09 Відповісти
Путина развёл жадный до денег Медведчук.
показати весь коментар
29.03.2022 02:16 Відповісти
ты совсем тупой? зеленский уже бы давно все сдал по договрняку- если бы не ЗСУ и украинский народ
показати весь коментар
29.03.2022 03:20 Відповісти
ну посмотришь как ему теперь крым слить зсу помешает
показати весь коментар
29.03.2022 17:06 Відповісти
https://twitter.com/svecha62/status/1508795996305821711
показати весь коментар
29.03.2022 17:18 Відповісти
не все так просто...чтоб убивать нужны еще оружие и патроны
показати весь коментар
29.03.2022 18:19 Відповісти
Путин сидит в бункере и никого не подпускает,
а ради какой-то вшивой записки ПРИЛЕТЕЛ ЛИЧНО В КРЕМЛЬ ?
И мы должны верить Абрамовичу ?
Правда только то, что он хочет уйти от санкций.
И использует для этого Зеленского - незадорого.
показати весь коментар
29.03.2022 01:47 Відповісти
У листопаді 2019, напередодні зустрічі Зеленського з ****** в Парижі, коли він готувався "сойтись по средине", тобто здати Україну, Коломойський дав знамените інтерв'ю https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-dlya-the-new-york-times-shokiruyushchie-zayavleniya-intervyu-novosti-ukrainy-50053285.html Дайте пять, десять лет - и о крови забудут для американського https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR2QNf9zHQ2pkP6GevRL8JvdQpxeCc-sSyvyqqSvF0rb-AXyqxG9otl0Of8 The New York Times , тоді не вдалось, бо вийшов народ на https://www.youtube.com/watch?v=5Lf1aVfs4A0 Марш "Ні капітуляції" , і ґешефт йому зірвав. Але від затії не відмовився і тепер скориставшись ситуацією, що військовий стан і протести заборонені, він притягнув більш впливового жида олігарха Абрамовича. Мабуть забув, що в країні війна і багато зброї на руках у військових і тероборони, і загиблих. Замутити з ****** вже не вийде. Не дадуть.
показати весь коментар
29.03.2022 01:52 Відповісти
Передайте ***** записку: "Добрий вечір! Випий йаду або миль шию і в Гаагу!"
показати весь коментар
29.03.2022 01:53 Відповісти
Представители украинской стороны добавили, что переговоры должны начаться во вторник 29 марта с 10 утра. Со слов участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров «сместили во времени из-за логистических проблем».

Ранее о встрече Зеленского и Путина высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, встреча сейчас была бы контрпродуктивной.

Лидеры могут встретиться, по его словам, «КАК ТОЛЬКО БУДЕТ ЯСНОСТЬ В РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПО ДОНБАССУ,

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ»

https://replyua.net/268740-stalo-izvestno-vremja-i-mesto-vstrechi-delegacij-ukrainy-i-rf.html
показати весь коментар
29.03.2022 02:04 Відповісти
кто между позором и войной выбирает позор ,тот получит и то и другое.
путлер наши уступки расценивает как слабость,чем больше его будут уговаривать тем дальше он пойдет.и вообще,ему уже дороги назад нет,последствия того что он натворил ужасающи, отвечать придеться по любому.Эта падла идет в ад и стараеться с собой утащить как можно больше ,чего было ожидать от дьявольского отродья.
показати весь коментар
29.03.2022 02:06 Відповісти
Сталин сказал: атомная бомба существует, чтобы пугать слабонервных.
Путин так и делает. И ещё изображает психованного, и распускает слухи, что болен раком, то есть жизнь ему не дорога...
Крым очень сильно ударил путину в голову.
Он хотел повторить, а тут такой нежданчик . . .
показати весь коментар
29.03.2022 02:24 Відповісти
Плешивая кремлевская крыса до обморока боится даже лёгкого вирусного насморка:

такая трусливая мразь никогда не пойдёт на риск своей смерти в ядерной войне. Путин - это гопник, выросший в нищей семье совковых низов: сейчас он дорвался до фантастического богатства, до яхт и дворцов, в молодости ему не давали даже дворовые пролетарские девки, а теперь он дорвался до продажных красивых женщин.

И кто-то всерьёз думает, что это крысиное ничтожество, дорвавшееся до статуса мультимиллиардера, захочет погибать в ядерной войне просто из Принципа?
показати весь коментар
29.03.2022 11:51 Відповісти
Люди,а який вам інтерес буде з оренди Криму і Донбасу?На ціну,яку ви платите за тепло і світло в своєму домі,якось впливає той факт,що Україна видобуває газ і має 16 атомних реакторів?Україну називають житницею Європи,державою,яка здатна прогодувати 600 мільйонів чоловік,ви,українці,яких є тільки 40 мільйонів,це знаєте,коли оплачуєте буханку хліба?Після розпаду Радянського Союзу,вам щось перепало з розподілу заводів,параходів,газових труб,атомного арсеналу і воєнної зброї?Якщо,ось так взяти і оглянутися на ці 30 років Незалежності-то це будуть 30 років найоб...вання сорокамільйонного народу купкою аферистів.То чому ви думаєте,що якщо ця передана записка про аренду Криму і Донбасу справді існує,то на ній є написані умови,які вам хоч якось полегшать життя і не дадуть для вас катастрофічних наслідків у майбутньому,а не офшорний рахунок теперішньої влади?
показати весь коментар
29.03.2022 02:21 Відповісти
СРСР не розпадався: його разібрали на запчастини самі ж комуняки.
Тому українцям нічого і не могло обломитись - вони повністю контролювали процес.
показати весь коментар
29.03.2022 02:30 Відповісти
Colt,СРСР не мав шансу.Комуняки агресивні,але бездарні.Вони його створили,але прогодувати його не змогли,тому він і розпався.А українці,після довгого періоду рабства,нажаль,не знайшли тоді в собі сили позбутися агресивних комуняк і їхнього бездарного керівництва.
показати весь коментар
29.03.2022 03:52 Відповісти
бред какой то - кто тебе сказал что у нас интерес к оренде? вы что боты все в школе не учились?
показати весь коментар
29.03.2022 03:23 Відповісти
Це ти в школі не вчився,якщо не знаєш,що таке "оренда".Або ти настільки не розумієш української,що до тебе не доходе,що"оренда"-це "здать в наем".В 2014 ***** вкрав в України Крим, і ця ж **** місяць тому напала на Україну,щоб силою змусити Україну відмовитися від вкраденої власності.Президент України,Зеленський, який є відомий своїм "сайдемся по середине",вирішив скористатися моментом-знаючи,що Україна ніколи не змириться з втратою Криму,а біснувате ***** ніколи добровільно крадене не віддасть,він додумався здати Крим ***** в оренду.Маючи на увазі,що Україні-добре,бо Крим залишається її власністю,а ***** ще ліпше,тому що він офіційно може користуватися Кримом.Ось,тому і нікому не зрозуміле маніакальне бажання Зеленського зустрітися з *****м сам на сам,а це просто договоритися про ціну.А ціна має бути гігантською.Бо Крим-це не двохкімнатна необмебльована квартира,це цілий півострів з містами,а в них дорогами,музеями,театрами,будинками і людьми!А так як законного власника Криму,Україну,просто ставлять перед фактом,що раз Зеленський президент,то він має право розпоряджатися державним майном так як йому хочеться,то виникає підозра,що кошти виручені за оренду півострова Зеленський буде класти зовсім не в державну скарбницю.
показати весь коментар
29.03.2022 06:37 Відповісти
"Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести , и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны,

в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как ОН РАССМАТРИВАЕТ ДРУЖБУ КАК СЛАБОСТЬ".

(А.П. ЧЕХОВ.)
показати весь коментар
29.03.2022 02:25 Відповісти
"Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести , и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны, в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как

ОН РАССМАТРИВАЕТ ДРУЖБУ КАК СЛАБОСТЬ".

А.П. ЧЕХОВ.
показати весь коментар
29.03.2022 02:26 Відповісти
Интересно, как ***** эту записку читал, через бинокль? А вообще, пусть дадут по 1 миллиону долларов каждому украинцу, откроют счёт и перечислят каждому от новорождённого до пенсионера по 1 миллиону долларов, не меньше и забирают ***** этот крым. Вот, только такой компромисс, я думаю, может иметь смысл.
показати весь коментар
29.03.2022 04:45 Відповісти
Передав запіску, потримав запіску, пососав запіску
показати весь коментар
29.03.2022 05:48 Відповісти
Калин, якого вважають значним фахівцем у царині зовнішньої політики, запропонував сторонам як компроміс, щоби окупований Крим та окремі райони Донеччини та Луганщини віддали Росії на правах оренди подібно до того, як Велика Британія контролювала Гонконг на правах оренди з 1898 по 1997 роки. Майбутня територіальна належність Криму та Донбасу, за логікою турецького посадовця, буде вирішена після завершення договору про оренду.

когда показывали интервью (вчера в 2.30 утра) "наивеличайшемудрейшего всех времен" расийским сми, то лично зеленский на вопрос о количестве убитых врагов не ответил... а надо было бы сказать - 16600 человек... но... увиливая от ответа на этот вопрос он ни разу не сказал, что убиты агрессоры, оккупанты, пособники терроризма и убийцы украинского народа... он сказал только о присутствии "расийских военнослужащих" ????? далее оно сказал о готовности выйти в ноль путем вывода войск кацапии на границы, существовавшие на 24.2.2022 года...???? потом кацапы сказали, что эрдоган проинформировал о готовности Украины не идти в НАТО и введении русского языка... зелень это не прокомментировал...

Поэтому то, что предложил Калин, было усвоено зеленью и, наверное, принято... но потом зелень начала говорить о другом...
показати весь коментар
29.03.2022 06:20 Відповісти
Если честно переживаю за Украину и вот в каком плане. Если все таки Россия начнет ковровые бомбардировки, а это я уже раза 3 за последнею неделю слышала на РФ ТВ предложения. вы что делать будете то есть города будут брать в прах разбитыми. Ну типа 24 часа вам на эвакуацию людей из города а если нет то это вина Зеленского это он людей не вывез типа мы открыли коридоры. Да бесчеловечно я согласен но общество РФ это устроит им скажут много погибших российских солдат короче придумают Украину уже с игил сравнивают это так для начала а игил то можно и вакуумными бомбами и фосфором и чем хочешь. Но ещё прикол в том что западную Украину не отдадут туда введут миротворцев по линии какой то НАТО. Вот если Запад не вмешается тогда все с ним понятно. Он хочет чтоб Путин своими руками разхерачачил русские города убил русских все в крови в дыму в разрухе куча трупов голод ненависть населения куча оружия на руках автоматов джевелинов и забирай эту Украину восточную плюс партизаны разбирайся восстанавливай и прочее короче полный мешок дерьма и санкции в придачу. Короче Запад такой продуманный что я в шоке. Ну Россия сама виновата сама не правильно работала у РФ была огромная поддержка в Украине я бы в 2014 Януковича зашкирку и назад и Крым бы не забирал а наоборот газ бы давал в 5 раз дешевле и помогал Украине вот тогда была бы дружба а так все сделал так что ненависть идет огненная и уже РФ шатается.
показати весь коментар
29.03.2022 06:49 Відповісти
Марина Сегеда. ТьІ руZZкий женского пола или мужского? твои цитатьІ: "я уже раза 3 за последнею неделю СЛЬІШАЛА на РФ ТВ" ; "я СОГЛАСЕН но общество РФ это устроит" Шо то тьІ так много букфф НАПИСАЛО и много пугалок ; игил , атомньІе и фосфорньІе бомбьІ, НАТО в западной Украине. Кончай Z-личинка Z-пукина бред с рос ТВ нести. Проклятия всего цивилизованного мира на головьІ предателей УкраиньІ и на головьІ врагов УкраиньІ. Суд Божий над вами, нелюдями, обязательно будет.
показати весь коментар
29.03.2022 07:47 Відповісти
кто тут абрамович? на хрена он нужен
показати весь коментар
29.03.2022 06:52 Відповісти
Абрамович - неомедведчук. Невже його не вчить історія з Порошенком-Мертвечуком?
показати весь коментар
29.03.2022 07:17 Відповісти
І шо ж йому написав Зєля такого, шо та бункерна криса так собі зуби виламує? Мабуть "Путін- х..ло"
показати весь коментар
29.03.2022 07:43 Відповісти
запИська примерно такая, дядя вова учитывая то , как я подготовил почву для вашего вторжения и ваш агент Дермак продолжает работать на кремль, прошу сохранить мои работающие в маЦкве киностудии, офшоры с ними связанные, майно в маЦкве и Крыму, а так-же бабло капающее за трансляцию сватов на стс и т.д
показати весь коментар
29.03.2022 08:02 Відповісти
Сколько можно заглядывать ...?
показати весь коментар
29.03.2022 08:26 Відповісти
Адольф також хотів всіх знищити , а чим закінчилось? Це якась маячня,щоб залякати українців
показати весь коментар
29.03.2022 08:29 Відповісти
А-го-ов!!! Покажіть тут хоч одного Українця, що вирішує долю України!
показати весь коментар
29.03.2022 08:30 Відповісти
А що на уралі вже Кремль побудували?
показати весь коментар
29.03.2022 08:44 Відповісти
А чому не каламойша побіг до гітлерьониша з писулькою, або к зе від *****? Де воно коломойське зараз, доречі?
показати весь коментар
29.03.2022 08:48 Відповісти
Даремно президент витягував з під санкцій Абрамовича ,це шахрай і негідник ,а ні який не миротворець.
показати весь коментар
29.03.2022 08:50 Відповісти
Даремно чи даром ?
І має ж зв'язки з тим негідником.
показати весь коментар
29.03.2022 08:53 Відповісти
Яке їхало таке й здибало.
показати весь коментар
29.03.2022 09:55 Відповісти
Значить підтверджується, те що хитрий єврей Абрамович вирішив порятувати своє майно беручі участь у якості перемовника. От в чому переконуєшся, єврей єврею завжди ближче, ніж хтось інший.
показати весь коментар
29.03.2022 08:51 Відповісти
Нас готують до прихованої й часткової капітуляції. ... Зеленському: нехай гляне на досвід Чечні, коли з рашею підписали мир, а невдовзі та влаштувала путінські теракти в російських містах та розгорнула другу чеченську війну, знищила в рази більше людей, убила їхнього президента Дудаєва (не забувайте про це, пане Зеленський) і поставила в країні терористичний режим убивці кадирова, який досі щодня вбиває і своїх, і чужих.

https://t.me/Chornovil_official/4100 Тарас Чорновіл
показати весь коментар
29.03.2022 09:02 Відповісти
Він не дуже цікавився подіями в Чечні. Був надто молодим (С)
показати весь коментар
29.03.2022 09:09 Відповісти
От чого сюди вилазять оці гнилі потуги Тарасика,ручного пуделька Яника? Воно ж продало за 30 срібняків свого батька і криком кричало на події Майдану.А тут воно стратег і знає всідумки *****.Тарасику,Дудаєва кацапи вбили практично зразу,а першу Чеченську війну закінчували чеченці вже без Дудаєва,і закінчили достойно.А далі пішли розколи в самих тейпах...Ось до цього ти своїми випорожненнями і сентенціями і ведеш.Гроші ФСБ все таки десь витрачені і не на вітер.Тобі вони до смаку...
показати весь коментар
29.03.2022 10:19 Відповісти
andrii vn@25_andriy

·
https://twitter.com/25_andriy/status/1508671442023550979 1 год



Злі язики доповідають, що абрамович був у Киеві 03.03.2022 Банкова тримає це у тайні. Відомо, що зе просив зняти санкції з абрамича. Пункти переговорів не висвітлюють. Можливо гниди вже здали Донбас і Крим. Усі переговори мають відбуватись публічно, довіри перемовникам немає.
показати весь коментар
29.03.2022 09:08 Відповісти
Будь який договір з москалями - це зрада Українців! Тільки наші ЗСУ!
показати весь коментар
29.03.2022 09:26 Відповісти
Сватула,що "Сватів передивився?Виставляти проти Мединського Чалого?Ти що з глузду зїхав? Арабського скакуна проти поні?Це не переговорники-це імітація самого процесу.Може домовляться про евакуацію Маріуполя.Це було б найвище досягнення...
показати весь коментар
29.03.2022 10:23 Відповісти
Сватула,та мені глибоко начхати на всі твої 64 роки.Ти пропонуєш дипломату-міжнароднику Чалому "перемовлятися" з олігофреном Мединським?Та це себе не поважати...Воно ж "думалводка" приїхало в Турцію.Надіюсь про "бісер перед свинями.." ти все таки осилив,в 64?
показати весь коментар
30.03.2022 21:37 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2022 09:47 Відповісти
уважаемый а у меня вопрос - а ты откуда чего можешь знать что подобное пишешь. Если это предположение - то это лишь игра твоего воображения, а если утверждение - то это уже уголовное преступление.
показати весь коментар
29.03.2022 10:13 Відповісти
УВАЖАЕМЫЙ давай без этого твоего дешёвого ************* ни о чём. я снова повторю вопрос???? - а ты откуда чего можешь знать что подобное пишешь?????
Вангую: Съедешь с темы, переведёшь стрелки и сольёшься. Удиви меня.
Так откуда информация.?
показати весь коментар
29.03.2022 11:54 Відповісти
Ніяких оренд та лишніх слів. Продовжувати п... дити окупанта. Скажених песиголовці в треба добивати бо нападатимуть знову. Краще б попросити англійців з виготовленням Нептунів. Хоча б штук 300...
показати весь коментар
29.03.2022 09:58 Відповісти
2 котла под Киевом, 1 в перспективе котел в таврийских степях, захват Белгорода и Куревска 2-3 дня дела, а дальше мальцевский погром мардовии. ПС. Белорусь и яйца лукараста на выходе. Дагавор, дагавор...
показати весь коментар
29.03.2022 10:06 Відповісти
вопросов к зелёному безусловно много, особенно за тотальную не подготовку страны к войне но это после войны а пока всё что мы читаем является из сферы слухов и предположений, пока лишь известно что вступление в НАТО будет отдано на откуп референдуму, а какой будет там ответ после войны более чем известен. И ещё одно - как США без наличия своих военных баз на нашей территории будет гарантировать нашу безопасностью?
показати весь коментар
29.03.2022 10:06 Відповісти
Їм або перднути, потягнути час, і гадаю вони чекають що кремль виграє.
Америці вигідно мати росію така яка вона є, ніж Незалежну Україну.
Але допомагати вони будуть, щоб Захід ніхто не зміг звинуватити
в утисках свободи.
показати весь коментар
29.03.2022 10:44 Відповісти
******* оккупантов-рашистов без переговоров и разговоров, чтобы навсегда забыли дорогу в Украину.
показати весь коментар
29.03.2022 10:30 Відповісти
Є хтось, хто вірить у цю маячню? Записку ***** літаком????? А на равликах слабО? На кого це розраховано?
показати весь коментар
29.03.2022 10:38 Відповісти
Дай Боже щоб у Зе і у думках не було зливати незалежність інтереси України (курс на НАТО і ЄС), про Крим і Донбас і так все зрозуміло що це Україна
показати весь коментар
29.03.2022 10:41 Відповісти
ПУТИНА НЕОБХОДИМО ПРОУЧИТЬ И ПРОУЧИТЬ ВСЕМ МИРОМ, ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ !!! ЧТОБЫ ЕЩЁ ХОТЯ БЫ ЛЕТ 70 НИКОМУ НЕ ХОТЕЛОСЬ ДЕЛАТЬ ВОЙНУ !!!
показати весь коментар
29.03.2022 11:20 Відповісти
Яка оренда! Вони там зовсім рухнули? Це що за перемовини такі? В нас Крим був в оренді і якби Янукович в 2017 не здав його далі московії, то не будо б такого, що маємо зараз. Якщо вони здадуть хоч клаптик нашої країни, то в них так само земля буде горіти під ногами, як в москалів.
показати весь коментар
29.03.2022 11:28 Відповісти
Знайшли погальників собі. Турки надто залежать від московії і будуть намагатися якнайшвидше придушити все і зробити угоду за будь-яку ціну. Не дай Боже зелені підпишуть якусь маячню.
показати весь коментар
29.03.2022 11:31 Відповісти
Предупреждение Абрамовичу ,чтобы точно знал на какой стороне «играть»и не рыпался защищать интересы Киева…Эта фигура уж очень часто стала вспоминаться на полях сми..
показати весь коментар
29.03.2022 12:18 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2022 12:31 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 