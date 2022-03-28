Абрамович передав Путіну записку від Зеленського про умови перемир'я. Путін заявив: "Я їх знищу", - The Times

За даними британського видання The Times, російський олігарх Роман Абрамович є посередником у перемовинах між Банковою та Кремлем, зокрема він передавав записку, написану власноруч президентом України Володимиром Зеленським до російського президента Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Times

23 березня зранку приватний літак олігарха Hawker 800XP вилетів із міжнародного аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі в напрямку Сочі. Біля міста Мінеральні Води літак вимкнув свій трекер для радарів. Уже ввечері того ж дня літак знову з'явився на радарах в московському аеропорті "Внуково", звідки вилетів назад до Стамбула.

У Москві, за даними журналістів The Times, Абрамович зустрівся з Путіним у Кремлі й передав записку від Зеленського. У ній Зеленський виклав можливі компроміси, на який готовий піти український уряд задля припинення війни.

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Путін нібито розгнівано відповів Абрамовичу "Передай йому, що я їх знищу".

У Стамбулі ввечері Абрамович нібито зустрівся з народним депутатом Рустемом Умєровим, якого Київ уповноважив брати участь у цьому треку перемовин. Разом із речником турецького президента Ібрагімом Калином вони, за даними британського видання, проводили низку зустрічей у п'ятизіркових готелях Стамбула.

Попри гнів Путіна, джерела журналістів кажуть, що сторони повільно наближаються до досягнення певної угоди про перемир’я.

Калин, якого вважають значним фахівцем у царині зовнішньої політики, запропонував сторонам як компроміс, щоби окупований Крим та окремі райони Донеччини та Луганщини віддали Росії на правах оренди подібно до того, як Велика Британія контролювала Гонконг на правах оренди з 1898 по 1997 роки. Майбутня територіальна належність Криму та Донбасу, за логікою турецького посадовця, буде вирішена після завершення договору про оренду.

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Путін міркує над такою пропозицією, але його лють через військові невдачі російської армії в Україні та особиста ненависть до Зеленського стоять на заваді прогресу в досягненні угоди.

Після цієї розмови в Стамбулі, Абрамович з Умєровим ніби полетіли до Варшави на приватному літаку, зареєстрованому в Туреччині. Після чого вони вирушили до Києва, де зустрічались із Зеленським на Банковій.

Спершу сторони. залучені до процесу, були впевнені, що Абрамовича спонукають чисто меркантильні інтереси врятувати свої статки від санкційного тиску, особливо у Британії, та відновити свою репутацію. Однак, як твердять автори статті, видається, що Абрамович насправжки хоче допомогти припинити війну й нажаханий масштабом руйнувань і кількістю загиблих у війні.

Його матір Ірина народилась в Україні, а донька Софія відкрито засудила російське вторгнення в Україну.

Ні Абрамович, ні Калин, ні Умєров не відповіли на запити The Times щодо коментаря.

Автори статті пояснюють, що участь Туреччини в організації цих перемовин та пропозиції щодо статусу окупованих Росією Криму та ОРДЛО сприяють зростанню її дипломатичної ваги та відновленню іміджа президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоґана в очах союзників у НАТО після кількох років суперечок та конфліктів.

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