"У вас лише кілька годин. Постачати зброю чи відключати Росію від SWIFT безглуздо", - посол Мельник розповів про бесіду 24 лютого з міністром фінансів ФРН Лінднером

Посол України в Німеччині Андрій Мельник переповів свої розмови із німецькими політиками в день вторгнення російського агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung

Як зазначає Андрій Мельник у день вторгнення 24 лютого в нього була розмова з "міністром фінансів Лінднером, який сидів із "такою ввічливою посмішкою" і розмовляв так, ніби поразка українців давно зафіксована.

"У вас лише кілька годин", - сказав він.

За словами міністра, постачання зброї чи виключення Росії з SWIFT є безглуздим.

За словами Мельника Лінднер думав, що у майбутньому буде окупована Росією Україна з маріонетковим урядом.

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