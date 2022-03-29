"У вас лише кілька годин. Постачати зброю чи відключати Росію від SWIFT безглуздо", - посол Мельник розповів про бесіду 24 лютого з міністром фінансів ФРН Лінднером
Посол України в Німеччині Андрій Мельник переповів свої розмови із німецькими політиками в день вторгнення російського агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung
Як зазначає Андрій Мельник у день вторгнення 24 лютого в нього була розмова з "міністром фінансів Лінднером, який сидів із "такою ввічливою посмішкою" і розмовляв так, ніби поразка українців давно зафіксована.
"У вас лише кілька годин", - сказав він.
За словами міністра, постачання зброї чи виключення Росії з SWIFT є безглуздим.
За словами Мельника Лінднер думав, що у майбутньому буде окупована Росією Україна з маріонетковим урядом.
Топ коментарі
+88 MAKAROV #508144
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+86 Eight Wonder #490997
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+84 Михаил Яцун
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Guten Abend! Wir sind aus der Ukraine!
Drei Stunden bis Kiew, sagst du Schlampe?
Russenfotze, und du verlierst wahrscheinlich Geld!
Schauen Sie sich Ihre Leute vor dem Fenster an,
sie sind gegen die russischen Faschisten, und Sie?
Обсварюються, коли пишеш про це.
Ця ж німеччина закрила свій простір для британців, коли вони кинулися хоч щось постачати напередодні, не дозволяла балтійцям передати нам граминку свого озброєння.
Але один "великий козачок" саме перед німцями вистрибував і санкції з ПП-2 скасував, щоб не псувати з ними стосунки. Це ці німці, які не платили внески в НАТО і дуже, бач, сердилися, коли їм про це говорили.
Тепер мадяри на всю демонструють європейські "цінності".
Всі вони чекали, щоб тоді висловити стурбованість і далі ґешефти вести з москалями.
Зараз цікаво не те, що тепер "думає" та"відчуває" цей чиновник - а що він робить та як діє на посаді з точки зору знищення кацапських окупантів. Наскільки ретельно він виконує накази, корисні Україні (коли такі є, про що саме й хотілося би мати більше висліду).
А не це сліпе "буяння пристрастей".
Чи ви насправді, панове?..
ті хто домовлявся з більшовиками в 1922, в 1933 їли своїх дітей!
присоединяйтесь к флешмобу) надо дать понять этому трусливому политикану продажному что он не просто ошибся, а фатально ошибся.
может эта дурья башка опомнится и будет активнее помогать Украине.
Особенно когда наш флешмоб заметят обычные немцы. Их политики страх как боятся общественного мнения и СМИ. И так и должно быть!