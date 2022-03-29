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"У вас лише кілька годин. Постачати зброю чи відключати Росію від SWIFT безглуздо", - посол Мельник розповів про бесіду 24 лютого з міністром фінансів ФРН Лінднером

мельник,андрій

Посол України в Німеччині Андрій Мельник переповів свої розмови із німецькими політиками в день вторгнення російського агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung

Як зазначає Андрій Мельник у день вторгнення 24 лютого в нього була розмова з "міністром фінансів Лінднером, який сидів із "такою ввічливою посмішкою" і розмовляв так, ніби поразка українців давно зафіксована.

"У вас лише кілька годин", - сказав він.

За словами міністра, постачання зброї чи виключення Росії з SWIFT є безглуздим.

За словами Мельника Лінднер думав, що у майбутньому буде окупована Росією Україна  з маріонетковим урядом. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за 10 днів підбили більше російських танків, ніж перебуває на озброєнні Бундесверу. Є сенс нам допомагати, - посол у ФРН Мельник

Автор: 

Німеччина (7336) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+88
Что то мне подсказывает, что несколько часов - это как раз про Германию, если бы рашка на нее напала. У них ни оружия толком, ничего. Если бы 200к русни заехали с 4 направлений, им бы ****** бы был в течении дня, даже нато не успело бы собраться
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29.03.2022 00:08
+86
Просто мрази.
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29.03.2022 00:07
+84
гандон
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29.03.2022 00:07
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Поки ті санкції почнуть діяти... скільки воїнів поляже. І не тільки воїнів
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29.03.2022 02:21 Відповісти
Если кто-нибудь ведёт список nugapacoB - внесите в него Линднера.
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29.03.2022 01:29 Відповісти
Закинув тому півню на ФБ:
Guten Abend! Wir sind aus der Ukraine!
Drei Stunden bis Kiew, sagst du Schlampe?
Russenfotze, und du verlierst wahrscheinlich Geld!
Schauen Sie sich Ihre Leute vor dem Fenster an,
sie sind gegen die russischen Faschisten, und Sie?
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29.03.2022 01:39 Відповісти
Матюкатися не треба, навіть німецькою
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29.03.2022 02:44 Відповісти
у такій ситуації і на цього гада можна і потрібно
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29.03.2022 04:02 Відповісти
Навіть не здивований, гандурасів в німецькій політиці не бракую. Ось що плазування у ногах кацапів із людьми робе...
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29.03.2022 01:59 Відповісти
І ще хтось втирає про =об'єднану= Європу і її =цінності=.
Обсварюються, коли пишеш про це.

Ця ж німеччина закрила свій простір для британців, коли вони кинулися хоч щось постачати напередодні, не дозволяла балтійцям передати нам граминку свого озброєння.

Але один "великий козачок" саме перед німцями вистрибував і санкції з ПП-2 скасував, щоб не псувати з ними стосунки. Це ці німці, які не платили внески в НАТО і дуже, бач, сердилися, коли їм про це говорили.

Тепер мадяри на всю демонструють європейські "цінності".
Всі вони чекали, щоб тоді висловити стурбованість і далі ґешефти вести з москалями.
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29.03.2022 02:14 Відповісти
Європа б залюбки продала б Україну як колись Чехію, сподіваючись на своб безпеку. Але дяка США і Британії які цього разу були разом з самого початку в цьому процессі
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29.03.2022 02:26 Відповісти
Ви ирохи більше послухайте, почитайте про США/Байдена і взнаєте, що таке "гра в чотири руки". Америка озброєння дає в 5 раз менше, ніж вона давала щороку афганським військам проти талібів у тапках. Вони всі однакові! Тільки ми самі зможемо подалати це все.
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29.03.2022 11:23 Відповісти
Це дрібний (і досить смішний) епізодик - для подальшого написання історії цеї війни.
Зараз цікаво не те, що тепер "думає" та"відчуває" цей чиновник - а що він робить та як діє на посаді з точки зору знищення кацапських окупантів. Наскільки ретельно він виконує накази, корисні Україні (коли такі є, про що саме й хотілося би мати більше висліду).
А не це сліпе "буяння пристрастей".
Чи ви насправді, панове?..
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29.03.2022 04:40 Відповісти
Може і справді треба було здатися а потім разом із орками ввалити фріцам? Зла нє хватаєт
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29.03.2022 05:44 Відповісти
Ти серйозно??? Перед тим як валити фрица, треба буде пережити голодомор!!!!!
ті хто домовлявся з більшовиками в 1922, в 1933 їли своїх дітей!
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29.03.2022 09:39 Відповісти
Руки вгору,дупу вниз,зізнавайся,ті рашист?
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29.03.2022 10:01 Відповісти
Никогда не любил ни русню, т.к. они хамы, ни западноевропейских политиков, ибо они лицемеры.
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29.03.2022 06:24 Відповісти
Еverything secret sooner or later becomes clear/все тайное рано или поздно становится явным ! Еще в Женеве Байден согласился, - по умолчанию, - с притязаниями Путина к Украине, которые РФ реализует за несколько дней. Коллективный Запад до сих пор своими бесконечными повторами не закрывать небо и не предоставлять самолеты и прочее ПВО как бы торопит Путина быстрее "решать украинский вопрос"
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29.03.2022 08:01 Відповісти
Правильно, что озвучил мнение этого негодяя.
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29.03.2022 08:15 Відповісти
німці зрадники.
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29.03.2022 08:56 Відповісти
нацисти i рашисти завжди були разом, не дивно!!!!
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29.03.2022 09:35 Відповісти
Бувші рвуть дупу за теперішніх...
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29.03.2022 09:59 Відповісти
Муділо германо-фашистське.
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29.03.2022 10:18 Відповісти
Ну давайте честно, мы и сами себе дали бы пару дней. Что-то у ***** пошло не так, а ЕС и США, просто собирались обеспокоится, и поделить по Днепру нашу с вами Нэньку, типо ну нет целой Украины и йух с ней, живут же как-то люди в луганде и крымнаше. но вот беда, они не учли наш героический народ, и всю ту ненависть вековую которую кацапы нам вдалбливали голодоморами, окупацией и тд. и тут европейцы и американцы ******, типо надо что-то делать чтобы сохранить лицо, надо помогать хотябы для виду. чтобы не был топорный захват АВтократией с ЯО, госудаства и народа который просил о помощи по уставу ООН и Будапештскому меморандому, Все что делает США И ВБ = ******* (маловато, но *******), а всё что делает западный ЕС - это то что их заставляет делать Дед Бидон, им ваще ***** как там за линией керзона называется територия - рашн *********, украинЭ, Бульбораша, и тд. Кулеба и Мельник красавцы, и Дещица еще тоже круасанчик, такое ощущение что они там одни работают впахивают чтобы не слить Нэньку *****, как планировали ********-******* (********-Педомакарон)
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29.03.2022 10:58 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ОЧЕНЬ МНОГИЕ ТАК ДУМАЛИ В ЕВРОПЕ .США, НО УКРАИНЦЫ МОЛОДЦЫ! ГЕРОЯМ СЛАВА! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! АГРЕССОР БУДЕТ ПОВЕРЖЕН В СВОЕМ ЛОГОВЕ-БУНКЕРЕ. СЛАВА ЗСУ!
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29.03.2022 12:36 Відповісти
https://www.facebook.com/lindnermdb https://www.facebook.com/lindnermdb


присоединяйтесь к флешмобу) надо дать понять этому трусливому политикану продажному что он не просто ошибся, а фатально ошибся.

может эта дурья башка опомнится и будет активнее помогать Украине.

Особенно когда наш флешмоб заметят обычные немцы. Их политики страх как боятся общественного мнения и СМИ. И так и должно быть!
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29.03.2022 15:33 Відповісти
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