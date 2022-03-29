Окупантів відштовхують від Києва, проте про безпеку говорити зарано, - звернення Зеленського. ВIДЕО
Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 33-го дня війни.
Відповідне відео опублікувала пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Президент подякував українським військовим за звільнення від російських окупантів міста Ірпінь. Глава держави зазначив, що загарбників відтісняють від Києва.
"Українські захисники просуваються по Київській області, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці! Вдячний кожному і кожній, всім, хто працював над цим результатом", - сказав Зеленський.
За його словами, окупантів відтісняють від Ірпеня та Києва. Однак поки рано говорити про безпеку в цій частині Київської області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують північну частину області, і мають для цього ресурси і живу силу, а також намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат.
"Рівень їх втрат навіть на рівні 90% не є для них аргументом, щоб зупинитися. Сотні і сотні спаленої і кинутої техніки, не переконують їх у тому, що так буде з кожним", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Засліплює бажання привезти своїм самкам диковинок.
Доля більшості диктатур теж ***** не переконує в тому, що з ним буде так само.
Позаблоковий статус то було для прикриття, він знав, що в нато нас і так не візьмуть.
У цій війні не буде явних переможців. Ми відбились, а параша щагнеться з часом - це треба розглядати як перемогу.
https://www.youtube.com/watch?v=OB4UfqPCNeY
Але похєр на справи - мантра в голові сильніша, розумію.
*1 Українці не повинні гинути від того, що дехто не може знайти у собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю...
*2 Якщо хтось боїться Росії... то це робить їх співвідповідальними за те, що російські окупанти роблять у наших містах.
*3 Бо якщо могли допомогти, то повинні були допомогти.
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У мене шок від слів Зеленського про те, що частину окупованих нині територій він готовий залишити Путіну (Крим, Донецьк, Луганськ).
Це порушення Конституції України і здорового глузду. Тому що:
Якщо Україна у будь-якій формі (оренди, особливого статусу або анексованих і приєднаних до Росії) віддасть Путіну навіть якусь частину територій України,
то це буде означати, що Путін саме ЗАСОБОМ ВІЙНИ ЗМІГ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ, принаймні, частково.
Тобто, такий сценарій ЗНОВУ СТАНЕ для Путіна ПІДТВЕРДЖЕННЯМ його думок ПРО ТЕ, ЩО ВІЙНА - ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ, ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАВЖДИ ДОСЯГАЄ БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Принаймні, частково.
А це означає, що Путін ЗНОВУ БУДЕ НАПАДАТИ НА НАС ВІЙНОЮ - просто накопичить сили, виправить помилки і знову нападе.
До речі, склалось враження, що про обстріли Києва та передмість повідомляють не все.
Так позавчора, 27.03 пізно ввечеріобстріляли район новобудов в передмісті Києва, одна людина загинула, але по ТБ про це сказали тільки через добу, 28.03 о 18:00, а в інтернеті взагалі, та на Цензорів зокрема, не згадали взагалі...
Чи при такій кількості жертв новини не повідомляють?
Р.S арахамія в переговорах це треш
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
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