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Новини Війна
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Окупантів відштовхують від Києва, проте про безпеку говорити зарано, - звернення Зеленського. ВIДЕО

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 33-го дня війни.

Відповідне відео опублікувала пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував українським військовим за звільнення від російських окупантів міста Ірпінь. Глава держави зазначив, що загарбників відтісняють від Києва.

"Українські захисники просуваються по Київській області, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці! Вдячний кожному і кожній, всім, хто працював над цим результатом", - сказав Зеленський.

За його словами, окупантів відтісняють від Ірпеня та Києва. Однак поки рано говорити про безпеку в цій частині Київської області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують північну частину області, і мають для цього ресурси і живу силу, а також намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірпінь звільнено від окупантів, - мер Маркушин. ВIДЕО

"Рівень їх втрат навіть на рівні 90% не є для них аргументом, щоб зупинитися. Сотні і сотні спаленої і кинутої техніки, не переконують їх у тому, що так буде з кожним", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Ірпінь (358) Київська область (4009)


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Топ коментарі
+6
з поставлених по плану А на момент вторгнення 45 тисяч мішків для парашних пазлів, не всі ще заповнені. поки ці мішки не закінчуться, вони будуть лізти. а потім план Б запустять - нових чувалів підвезуть
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29.03.2022 00:37
+4
Вы закрываете глаза на некоторые события. Например в событиях по Мариуполю он хочет выглядеть сладеньким мальчиком. Это не шоу.
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29.03.2022 01:19
+4
~ 6:02 - 6:42 на відео з цієї статті:
*1 Українці не повинні гинути від того, що дехто не може знайти у собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю...
*2 Якщо хтось боїться Росії... то це робить їх співвідповідальними за те, що російські окупанти роблять у наших містах.
*3 Бо якщо могли допомогти, то повинні були допомогти.
------
У мене шок від слів Зеленського про те, що частину окупованих нині територій він готовий залишити Путіну (Крим, Донецьк, Луганськ).

Це порушення Конституції України і здорового глузду. Тому що:

Якщо Україна у будь-якій формі (оренди, особливого статусу або анексованих і приєднаних до Росії) віддасть Путіну навіть якусь частину територій України,

то це буде означати, що Путін саме ЗАСОБОМ ВІЙНИ ЗМІГ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ, принаймні, частково.

Тобто, такий сценарій ЗНОВУ СТАНЕ для Путіна ПІДТВЕРДЖЕННЯМ його думок ПРО ТЕ, ЩО ВІЙНА - ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ, ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАВЖДИ ДОСЯГАЄ БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Принаймні, частково.

А це означає, що Путін ЗНОВУ БУДЕ НАПАДАТИ НА НАС ВІЙНОЮ - просто накопичить сили, виправить помилки і знову нападе.
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29.03.2022 02:03
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''Сотні і сотні спаленої і кинутої техніки, не переконують їх у тому, що так буде з кожним''
Засліплює бажання привезти своїм самкам диковинок.
Доля більшості диктатур теж ***** не переконує в тому, що з ним буде так само.
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29.03.2022 00:16 Відповісти
з поставлених по плану А на момент вторгнення 45 тисяч мішків для парашних пазлів, не всі ще заповнені. поки ці мішки не закінчуться, вони будуть лізти. а потім план Б запустять - нових чувалів підвезуть
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29.03.2022 00:37 Відповісти
Серйозно? А не капітуляції нацистського режиму і денацифікації він хотів?
Позаблоковий статус то було для прикриття, він знав, що в нато нас і так не візьмуть.
У цій війні не буде явних переможців. Ми відбились, а параша щагнеться з часом - це треба розглядати як перемогу.
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29.03.2022 18:03 Відповісти
Поэтому - меньше пленных...
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29.03.2022 00:20 Відповісти
Вот есть
https://www.youtube.com/watch?v=OB4UfqPCNeY
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29.03.2022 00:37 Відповісти
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29.03.2022 01:13 Відповісти
Цензор, забань всіх хто приєднався до форуму після початку війни, 99% з них "ті", кого тут не має бути.
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29.03.2022 00:50 Відповісти
уйло всегда выбрит и хорошо одет.
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29.03.2022 01:06 Відповісти
Да имейте совесть, *****. Достали. Зеленский держится достойно. У нас тяжелейшая ситуация, а вам не хватает чистенького европейского вида. Переключитесь на Шольца, он очень аккуратный, побрит и одет. Мужики, да что с вами творится? У нас не игра в компьютерную войнушку, у нас настоящая война.
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29.03.2022 01:11 Відповісти
34 день війни... До Зеленського по справам доїбаться немає за що - дурниць не каже, зради не робить...
Але похєр на справи - мантра в голові сильніша, розумію.
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29.03.2022 01:14 Відповісти
Вы закрываете глаза на некоторые события. Например в событиях по Мариуполю он хочет выглядеть сладеньким мальчиком. Это не шоу.
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29.03.2022 01:19 Відповісти
гоните, кацапских бесов, мужики!! Да подальше да поглубже в мокшанские болота.
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29.03.2022 00:53 Відповісти
вірна заява.
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29.03.2022 01:08 Відповісти
~ 6:02 - 6:42 на відео з цієї статті:
*1 Українці не повинні гинути від того, що дехто не може знайти у собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю...
*2 Якщо хтось боїться Росії... то це робить їх співвідповідальними за те, що російські окупанти роблять у наших містах.
*3 Бо якщо могли допомогти, то повинні були допомогти.
------
У мене шок від слів Зеленського про те, що частину окупованих нині територій він готовий залишити Путіну (Крим, Донецьк, Луганськ).

Це порушення Конституції України і здорового глузду. Тому що:

Якщо Україна у будь-якій формі (оренди, особливого статусу або анексованих і приєднаних до Росії) віддасть Путіну навіть якусь частину територій України,

то це буде означати, що Путін саме ЗАСОБОМ ВІЙНИ ЗМІГ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ, принаймні, частково.

Тобто, такий сценарій ЗНОВУ СТАНЕ для Путіна ПІДТВЕРДЖЕННЯМ його думок ПРО ТЕ, ЩО ВІЙНА - ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ, ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАВЖДИ ДОСЯГАЄ БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Принаймні, частково.

А це означає, що Путін ЗНОВУ БУДЕ НАПАДАТИ НА НАС ВІЙНОЮ - просто накопичить сили, виправить помилки і знову нападе.
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29.03.2022 02:03 Відповісти
Зеленский с самого начала пришёл с этой идеей и весь срок ********* село за селом - ведь просто нужно перестать стрелять. Он реально в это верит. Так что смотрим за руками
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29.03.2022 06:18 Відповісти
,, Петушня,, , не трогайте Зеленского ... войско вы диванное ...
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29.03.2022 03:50 Відповісти
Ну блин, слава богу тут народ не делает из этого актёра культ личности)) ну видно же эту нарускную дерзость, трусливые глазенки никакой брутальный щетиной не скроешь. Зато как народ спросить за предвыборные обещания или прл татарова - бежал, прятался как мыш. Потому то что он сейчас нарулит - опять трудоустроен будет квартал и друзья.
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29.03.2022 06:16 Відповісти
Вчора приблизно з 22:30 до 00:00 була знала сильна артканонада на західними околицями Києва. Що саме стріляло - визначити не вдалося. Але не Гради...
До речі, склалось враження, що про обстріли Києва та передмість повідомляють не все.

Так позавчора, 27.03 пізно ввечеріобстріляли район новобудов в передмісті Києва, одна людина загинула, але по ТБ про це сказали тільки через добу, 28.03 о 18:00, а в інтернеті взагалі, та на Цензорів зокрема, не згадали взагалі...
Чи при такій кількості жертв новини не повідомляють?
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29.03.2022 08:16 Відповісти
Поки йде війна до нашої перемоги безпеки не буде ніде.
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29.03.2022 08:50 Відповісти
С утра 1 апреля ОРКИ снова полезут ордой (последняя, перед агонией режима, попытка взять Украину нахрапом). Будет тяжело, но нужно продержаться три дня, а потом нанести решающий удар с максимально возможными для агрессора и оккупанта потерями (они побегут, быстро и далеко, не успеете догнать)!
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29.03.2022 09:05 Відповісти
Хватит ******* на Зеленского , выгоним русню , тогда можно будет разбираться , но победителей не судят . Пока Зеленский справляться , . А что по Марику , я думаю делают , что могут . Надо еще потерпеть , как это цинично не звучит .
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29.03.2022 10:01 Відповісти
А кто победитель, Зеленский чт ли? А я думал ЗСУ.
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29.03.2022 18:56 Відповісти
Хватит ******* на Зеленского , выгоним русню , тогда можно будет разбираться , но победителей не судят . Пока Зеленский справляться , . А что по Марику , я думаю делают , что могут . Надо еще потерпеть , как это цинично не звучит .
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29.03.2022 10:05 Відповісти
Помню как в 2014 году 314здели на президента все и никто не говорил, что мол после победьі будем критиковать
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29.03.2022 11:24 Відповісти
ссыкливость, гнусавость и отсутствие здравого ума - это две основные характеристики шмурдяковатого сдающего интересы Украины режима...
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29.03.2022 12:47 Відповісти
Безпека буде коли буде НАТО....
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29.03.2022 16:27 Відповісти
Зеленський і ко навіть не намагайтеся торгувати нашим суверенітетом бо тікати вам немає куди. рашку ми дожмемо з вами чи без вас.
Р.S арахамія в переговорах це треш
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29.03.2022 17:43 Відповісти
Трохи нагадаю чому почалась війна для Зе які усталі от войни:
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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29.03.2022 18:50 Відповісти
 
 