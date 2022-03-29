Окупантів відштовхують від Києва, проте про безпеку говорити зарано, - звернення Зеленського. ВIДЕО

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 33-го дня війни.

Відповідне відео опублікувала пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував українським військовим за звільнення від російських окупантів міста Ірпінь. Глава держави зазначив, що загарбників відтісняють від Києва.

"Українські захисники просуваються по Київській області, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці! Вдячний кожному і кожній, всім, хто працював над цим результатом", - сказав Зеленський.

За його словами, окупантів відтісняють від Ірпеня та Києва. Однак поки рано говорити про безпеку в цій частині Київської області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують північну частину області, і мають для цього ресурси і живу силу, а також намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат.

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"Рівень їх втрат навіть на рівні 90% не є для них аргументом, щоб зупинитися. Сотні і сотні спаленої і кинутої техніки, не переконують їх у тому, що так буде з кожним", - додав Зеленський.