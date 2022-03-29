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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Значна частина окупантів відрізана від логістичного забезпечення й основних сил, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 24:00 28 березня

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 24:00 28 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Завершується тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, зосереджуючи зусилля на:

- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;

- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;

- створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;

- стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник зосереджує основні зусилля для виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, - оперативна інформація Генштабу на 18:00

Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.

Угруповання, що захищає Киів, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.

Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.

Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17 тис. осіб, 123 літаки, 127 гелікоптерів, 586 танків і 1 694 броньовані машини

Автор: 

Генштаб ЗС (6528) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+27
Вот что США нам передал с последней партии
Для истеричек - данные с сайта Белого дома, не истерите
800 зенитных комплексов Stinger;
2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4;
100 тактических беспилотных летательных аппаратов;
100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков;
Более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам;
25 000 комплектов бронежилетов; а также
25 000 шлемов.
В дополнение к перечисленному выше оружию, предыдущая помощь Соединенных Штатов Украине включает:

более 600 зенитных комплексов Stinger;
Приблизительно 2600 противотанковых систем Javelin;
Пять Ми-
17 вертолетов;
Три патрульных катера;
Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами;
Четыре противоминометные радиолокационные системы;
200 гранатометов и боеприпасов;
200 ружей и 200 пулеметов;
Около 40 миллионов патронов к стрелковому оружию и более 1 миллиона гранатометных, минометных и артиллерийских выстрелов;
70 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV) и других транспортных средств;
Безопасная связь, системы обнаружения РЭБ, бронежилеты, каски и другое тактическое снаряжение;
Военно-медицинское оборудование для обеспечения лечения и боевой эвакуации;
Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования; а также
Спутниковые снимки и возможности анализа.
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29.03.2022 00:27
+19
Это всё хорошо.ЗСУ работает но не нада им давать передышку ни на секунду.Верим в армию и свой народ !Мы обязательно додавим путинских фашистов !
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29.03.2022 00:20
+8
Для истеричек же написал выше, данные с сайта Белого Дома!!!
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/16/fact-sheet-on-u-s-security-assistance-for-ukraine/
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29.03.2022 00:33
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Это всё хорошо.ЗСУ работает но не нада им давать передышку ни на секунду.Верим в армию и свой народ !Мы обязательно додавим путинских фашистов !
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29.03.2022 00:20 Відповісти
На жаль маріуполь довго не витримає
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29.03.2022 00:23 Відповісти
Выстоит на грани невозможного. Да, идут жестокие уличные бои. Но только лишь малая часть города под контролем врага. Наличие "героических видео в ютубе" от кадыровских шакалов это не подтверждение того, что Марик уже на грани и будет взят с часу на час.
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29.03.2022 00:51 Відповісти
Вот что США нам передал с последней партии
Для истеричек - данные с сайта Белого дома, не истерите
800 зенитных комплексов Stinger;
2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4;
100 тактических беспилотных летательных аппаратов;
100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков;
Более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам;
25 000 комплектов бронежилетов; а также
25 000 шлемов.
В дополнение к перечисленному выше оружию, предыдущая помощь Соединенных Штатов Украине включает:

более 600 зенитных комплексов Stinger;
Приблизительно 2600 противотанковых систем Javelin;
Пять Ми-
17 вертолетов;
Три патрульных катера;
Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами;
Четыре противоминометные радиолокационные системы;
200 гранатометов и боеприпасов;
200 ружей и 200 пулеметов;
Около 40 миллионов патронов к стрелковому оружию и более 1 миллиона гранатометных, минометных и артиллерийских выстрелов;
70 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV) и других транспортных средств;
Безопасная связь, системы обнаружения РЭБ, бронежилеты, каски и другое тактическое снаряжение;
Военно-медицинское оборудование для обеспечения лечения и боевой эвакуации;
Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования; а также
Спутниковые снимки и возможности анализа.
показати весь коментар
29.03.2022 00:27 Відповісти
Был когда то такой плакат НЕ БОЛТАЙ ТСС !
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29.03.2022 00:31 Відповісти
Для истеричек же написал выше, данные с сайта Белого Дома!!!
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/16/fact-sheet-on-u-s-security-assistance-for-ukraine/
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29.03.2022 00:33 Відповісти
Дробовики, это shotguns, скорее какие-то ружья
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29.03.2022 00:32 Відповісти
Угу, тактические дробовики. В ВС США на вооружении Моссберги и Бенелли.
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29.03.2022 00:46 Відповісти
возможно, помповые дробовики типа Моссберг или немного устаревшие, но тоже надежные ремингтоны.
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29.03.2022 00:51 Відповісти
кто видел хаммер у наших военных?
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29.03.2022 00:52 Відповісти
Бачив на відео нещодавно.
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29.03.2022 01:13 Відповісти
Ну собственно, как и говорил Арестович, оружие для ведения партизанской войны. А нам нужно оружие для регулярной армии - танки, штурмовики, истребители.
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29.03.2022 00:53 Відповісти
Ще б усе це потрапило на передній край а не на склади....
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29.03.2022 02:24 Відповісти
Чехи дали 30000 пистолетов, как говорится от души до 2050 года на лейтенантов хватит).
Ну и впринципе стрелкотни они насыпали от души)
https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vlada-schvalila-dalsi-dar-v-podobe-vojenskeho-materialu-ukrajine-233798/ Ссылка
Там как бы чешские аналоги АКМ и ПКМ + пистолеты-пулеметы Скорпион, но они у них на вооружении так что не пожадничали.
Это была только первая партия.
Потом дали кучу артиллерийских снарядов и дальше дают.
Спасибо чехам.
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29.03.2022 03:00 Відповісти
Бойовий дух незламний, - заступник головнокомандувача ЗСУ про наших захисників.

Про деяких інших так не скажеш.
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29.03.2022 00:40 Відповісти
Що з Ізюмом, хтось в курсі?
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29.03.2022 01:10 Відповісти
Маріуполь й Чернігів ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ Й РОЗБЛОКУВАННЯ. Але щось поки не виходить ..... чому питання до керівництва .....
З Київа до Чернігова 130-150 км , а допомога дійти поки, нажаль, не може. А розповідати що "усе чудово, вайньіНєБудєт" вміє зеКОманда.
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29.03.2022 02:28 Відповісти
Спочатку треба рашкіни літачки по максімуму покоцать.
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29.03.2022 03:24 Відповісти
Ну во первых, зеКОманда это законно избранное правительство Украины и всему народу надо сплотиться него, тем более что кроме военных побед, они имеют поразительный успех в информационной войне. А во вторых, абсолютно согласен с вашей тревогой по поводу Мариуполя и Чернигова, городам требуется срочная помощь для деблокирования.
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29.03.2022 06:08 Відповісти
Коломийка "Русский Ванька Горько плачет".

https://www.youtube.com/watch?v=mqUr8wXtVQo&t=27s
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29.03.2022 03:19 Відповісти
 
 