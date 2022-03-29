Значна частина окупантів відрізана від логістичного забезпечення й основних сил, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 24:00 28 березня
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 24:00 28 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Завершується тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, зосереджуючи зусилля на:
- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;
- створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;
- стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.
Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.
Угруповання, що захищає Киів, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.
Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.
Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст".
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800 зенитных комплексов Stinger;
2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4;
100 тактических беспилотных летательных аппаратов;
100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков;
Более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам;
25 000 комплектов бронежилетов; а также
25 000 шлемов.
В дополнение к перечисленному выше оружию, предыдущая помощь Соединенных Штатов Украине включает:
более 600 зенитных комплексов Stinger;
Приблизительно 2600 противотанковых систем Javelin;
Пять Ми-
17 вертолетов;
Три патрульных катера;
Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами;
Четыре противоминометные радиолокационные системы;
200 гранатометов и боеприпасов;
200 ружей и 200 пулеметов;
Около 40 миллионов патронов к стрелковому оружию и более 1 миллиона гранатометных, минометных и артиллерийских выстрелов;
70 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV) и других транспортных средств;
Безопасная связь, системы обнаружения РЭБ, бронежилеты, каски и другое тактическое снаряжение;
Военно-медицинское оборудование для обеспечения лечения и боевой эвакуации;
Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования; а также
Спутниковые снимки и возможности анализа.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/16/fact-sheet-on-u-s-security-assistance-for-ukraine/
Ну и впринципе стрелкотни они насыпали от души)
https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vlada-schvalila-dalsi-dar-v-podobe-vojenskeho-materialu-ukrajine-233798/ Ссылка
Там как бы чешские аналоги АКМ и ПКМ + пистолеты-пулеметы Скорпион, но они у них на вооружении так что не пожадничали.
Это была только первая партия.
Потом дали кучу артиллерийских снарядов и дальше дают.
Спасибо чехам.
Про деяких інших так не скажеш.
З Київа до Чернігова 130-150 км , а допомога дійти поки, нажаль, не може. А розповідати що "усе чудово, вайньіНєБудєт" вміє зеКОманда.
https://www.youtube.com/watch?v=mqUr8wXtVQo&t=27s