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Байден заявив, що за його заявою про "Путіна, який не може залишатися при владі" стоїть особисте обурення, а не політична позиція США

байден

Президент США Джо Байден заявив, що його заява про те, що президент Росії Володимир Путін повинен бути відсторонений від влади, відображає його власне особисте обурення, а не політичну позицію США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

 "Я ні тоді, ні зараз не говорив про зміну політики. Я висловлював моральне обурення, яке я відчував, і я не приношу вибачень", - сказав він журналістам у Білому домі

Байден також зазначив, що до свого висловлювання, зробленого в суботу в Польщі, він відвідав сім'ї, які змушені були покинути свої будинки через вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Джо Байден під час виступу у Варшаві згадав про президента РФ Володимира Путіна, і заявив, що "ця людина не може залишатися при владі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль: Не Байдену приймати рішення про правління Путіна

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23773)


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Топ коментарі
+27
что ж ты фраер сдал назад...
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29.03.2022 00:35
+20
І чого ви гавкаєте на Байдена. Дід зробив і робить для України те що може на даному етапі ведення війни. Америка на українському боці і не дасть москалям перемогти. Ви подумайте де би Україна зараз була без американської підтримки. Якби українська влада діяла адекватно і готувалася до війни то наші позиції були би значно сильніші. Думаю влада зробила висновок. Принаймні дуже сподіваюся. А на Байдена не треба бочку грати.
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29.03.2022 00:46
+19

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29.03.2022 00:36
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что ж ты фраер сдал назад...
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29.03.2022 00:35 Відповісти
Бляха, випередив)
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29.03.2022 00:38 Відповісти
я "фраера" хотів байденом замінить ))
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29.03.2022 00:40 Відповісти
Байден не сдав, сдали Саллівани:

"Я висловлював моральне обурення, яке я відчував, і я не приношу вибачень"
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29.03.2022 01:12 Відповісти
Окремо Байден у Брюсселі прокоментував українсько-російські переговори, у рамках яких Кремль, як відомо, вимагає від Києва територіальних поступок.
Байден заявив, що це питання, звісно, лишається рішенням України, але він взагалі не вірить, що Україна на це піде. І саме з цього вибудовує свої прогнози.

Це, до речі, непересічна заява, бо вона підтверджує те, що США зараз упевнені, що військова поразка України (за якої капітуляційна угода та втрата територій стає єдиним варіантом) не розглядається у Вашингтоні як реальний варіант.

А позиція США зараз важить для інших членів НАТО, напевно, найвище, ніж будь-коли у цьому сторіччі.

ду-май-те !!!!
перед тим, як патякати проти Діду !

Том Купер
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/03/26/7136684/
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29.03.2022 01:26 Відповісти
Непуй було спочатку рота відкривати та давати велику можливість кацапам реально виправдовувати свої дії не тільки перед своїм стадом в й у світі взагалом....
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29.03.2022 08:47 Відповісти
Бо обісрався.
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29.03.2022 10:43 Відповісти

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29.03.2022 00:36 Відповісти
Порадовал подполковник!!! А то сегодня было только два непонятных лоха-капитана - командиры полка.
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29.03.2022 00:40 Відповісти
подпокойника повысили до звания покойника. по вечному дембелю )
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29.03.2022 00:42 Відповісти
С Крымом медалька
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29.03.2022 00:50 Відповісти
Що за рило?
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29.03.2022 00:55 Відповісти
Этой фразой их Кобзон там встречает).
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29.03.2022 00:59 Відповісти
Так езжай с цветами и шампанским теперь к нему, чтобы он простил и не обижался
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29.03.2022 00:37 Відповісти
А як грізно голос підвищував! Весь світ спостерігав, слухав кожне слово...
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29.03.2022 00:38 Відповісти
Косив під Рейгана, але Рейган готовий був йти до кінця.
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29.03.2022 00:40 Відповісти
Заявление обдриставшегося маразматика.
Яркий пример того, что украденные выборы всегда имеют плохие последствия.
Трамп был прав.
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29.03.2022 00:39 Відповісти
Трамп уже давно с путеном все порешал б
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29.03.2022 01:03 Відповісти
Знаем как он решал

Потом говорит какие они с ****** друзья

А рукой подписывает новые санкции

Ну и так же он бил по главному союзнику парашки.
Китаю
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29.03.2022 02:04 Відповісти
Бойовий дух незламний, - заступник головнокомандувача ЗСУ про наших захисників.

Про інших так не скажеш.
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29.03.2022 00:39 Відповісти
Бидон заслужил на коленях попросить прощения у каДЫРКИНА.
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29.03.2022 00:40 Відповісти
Ну так ганебно зливатися недостойно навіть президента Сомалі. Не кажучи про США...
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29.03.2022 00:40 Відповісти
Злив зараховано .
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29.03.2022 00:40 Відповісти
Лохторат скрізь є, цьому не потрібно дивуватися.
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29.03.2022 00:40 Відповісти
На уголовном жарноне звучит так: морщить жопу
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29.03.2022 00:41 Відповісти
Это какой то позор...(с)
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29.03.2022 00:43 Відповісти
Тюхтій. Голова наддержави вибачається перед гопником. Сором.
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29.03.2022 00:43 Відповісти
Назвав би його х-лом все було б нормально. От що значить неправильно виражати свої емоції.
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29.03.2022 00:45 Відповісти
Очильник НАТО кожну промову починає з запевнень, що альянс не буде воювати з ордою, а лідер наддержави виправдовується перед гопотою яку ЗСУ рве вже другий місяць. До чого б це?
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29.03.2022 00:46 Відповісти
До того, що сила політиків не в тому, щоб взуттям по столу бити, як Хрущов , або рубати правду-матку на кожному кроці, а в діях.
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29.03.2022 01:01 Відповісти
Коли він постійно повторює що НАТО не буде воювати з орками це як запрошення до путлера, можешь робити що завгодно, нам похер.
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29.03.2022 03:55 Відповісти
Схоже, у діда зажувало платівку. Який *******...
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29.03.2022 00:46 Відповісти
І чого ви гавкаєте на Байдена. Дід зробив і робить для України те що може на даному етапі ведення війни. Америка на українському боці і не дасть москалям перемогти. Ви подумайте де би Україна зараз була без американської підтримки. Якби українська влада діяла адекватно і готувалася до війни то наші позиції були би значно сильніші. Думаю влада зробила висновок. Принаймні дуже сподіваюся. А на Байдена не треба бочку грати.
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29.03.2022 00:46 Відповісти
Гавкаєш тут ти. А люди діло кажуть. Докладніше https://www.youtube.com/watch?v=9urgQS0hQns
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29.03.2022 01:02 Відповісти
Ще один антиамериканець. Ти подумай дурню завдяки чому Україна перемагає. Не було би Байдена асфальтом би кидалися. Дебіл ***.
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29.03.2022 01:09 Відповісти
Не було б деменційного бідона - то і повномасштабного вторгнення не було б.
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29.03.2022 01:53 Відповісти
Ага. А напомните мне, что было с Ираном, после того как он расфигачил ракетами американскую базу в Ираке? Если забыли, то напомню я - НИЧЕГО. Вы выполняете сейчас на сайте роль полезной дуры. Во всех дискуссиях с москалями в соцсетях они кидают ссылки помимо своих источников на американский FoxNews. Это наверное сейчас единственный ресурс в США, который скрыто (а иногда не совсем) поддерживает паРашу. И по удивительной случайности этот же ресурс всегда выступал за Трампа. Трамп с ****** при подобных обстоятельствах уже заключил бы с ****** новый пакт Молотова-Риббентропа.
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29.03.2022 02:05 Відповісти
Не в Байдені справа. Непедалюйте херню
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29.03.2022 02:03 Відповісти
Ссылка на Илларионова? Серьезно? Это не тот оналитег, который заявлял, что вторжения не будет? Байден остался при своем, извинений он не принес. В чем ты здесь увидел зраду?
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29.03.2022 01:54 Відповісти
А,чого б вартували США, та інші,якби Україна невитримала удар?
Тому припніть трохи язика. Світ зв'язаний
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29.03.2022 02:01 Відповісти
Не можна перемогти одними протитанковими засобами та ППО. Потрібна наступальна зброя, інакше кацапів не викинути. А нам її не дають.
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29.03.2022 10:47 Відповісти
чето Украина прям открыла толпы говна по всему миру, которые раньше выглядели весьма прилично и даже говорили какие-то вещи, и народ даже слушал и делал... проще было выполнить Будапешт.
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29.03.2022 00:50 Відповісти
Ляпнув і з переляку обіс...ся
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29.03.2022 00:51 Відповісти
это все бояре виноваты, а царь хороший. прям где-то переименованный карлик икнул.
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29.03.2022 00:55 Відповісти
Дуже корисна аналітика стосовно Байдена та НАТО. Сам Том Купер радив прочитати.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/03/26/7136684/ Наляканий НАТО: чому саміт Альянсу не домовився про відповідь на нові погрози Путіна

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/03/23/7136465/ Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем
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29.03.2022 00:57 Відповісти
НАТО не слабкий, але дуже сирливий. Це все, що можна винести із публікації.
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29.03.2022 10:55 Відповісти
Це лише те, що кидається в око, та далеко не все.
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29.03.2022 17:07 Відповісти
Критику за це Байден отримає від своїх ЗМІ, а Україні Америка все одно багато помагає, але Україна воює не тільки за себе і це правда, і США, Європа це дуже добре розуміють.
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29.03.2022 00:58 Відповісти
мда ... даже Джордж Буш младшийна на этом фоне выглядит почти как Эйзенхауэр
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29.03.2022 00:58 Відповісти
Ну як ви не розумієте , що підтвердження цих слів , як позицііі США, це як оголошення війни. Тим не менше , він це сказав, сталевий дід.

Так само, як і натяк на те, що американські солдати будуть в Україні. Це знатний тролінг х-ла. Він діє по їх методу, ой, я так не казав , ой настамнєт. Але сигнал був даний чіткий

Дуже непорядно з боку деяких коментаторів сипати образи на лідера країни , який об'єднав Захід заради нас і постійно шле допомогу.
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29.03.2022 00:58 Відповісти
Вы ищете черную кошку там, где ее нет. Байден знаменит своими оговорками. Про солдат это одна из них.
А высказывать свое мнение во время официального обращения... Возможно это сигнал для кацапской "Ылиты", что надо убирать х*йла, что с ним дел не будет... Но как-то это слабо всё. Просто не достойно президента величайшей страны.
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29.03.2022 01:17 Відповісти
разговоры хороши до войны, если они ее предотвращают. при Обаме и Байдене разговоры вроде совсем не помогли, а даже наоборот (эвакуация посольства к примеру и призыв всех вывезти - это вообще что было? почему, там, корабль не прислали погудеть хотя бы?)
а во время войны считаются уже конкретные действия, разговорчики закончились.
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29.03.2022 01:36 Відповісти
Та воно й видно - "об"єднання". Заради нас ? Серйозно ?

Хоч би за новинами стежили.

Приписувати неіснуючі заслуги індивіду і соромити когось за правду - "розумно".

У притирка рейтинг схвалення 39% в своїй країні і тільки українські сектанти облизують цього немічного і співають оди.
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29.03.2022 02:00 Відповісти
Я за новинами стежу , причому дуже уважно і не тільки на Цензорі
Як об'єднався Захід бачу на прикладі країни , де живу. Об'єднався не заради нас, а заради себе. У французів завжди хата скраю, нічого, крім цін і зарплат їх зазвичай не турбує. Зараз суспільна думка кардинально змінилась, вони розуміють загрозу для всього світу і для них особисто, тому готові терпіти підвищення цін на енергоносії і все, що з цим пов'язано, лише б прибрати цю страшну загрозу з їхнього життя . І позиція США , яких вони зазвичай не долюблюють , зіграла в цих змінах не останню роль.

Але я вам особисто нічого не буду доводити, судячи з риторики , без єдиного притомного аргументу,ваш кумир це Трамп.
Якби він був президентом , України вже не було б.
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29.03.2022 02:42 Відповісти
Я вам теж нічого доводити не буду. Побачила дуже притомні" аргументи.
Лише так само заявлю, що ваш кумир - деменційний старець.

І навіть не питатиму, на якій такій глибокій аналітиці та екстрасенсорних здібностях ви базуєтеся, щоб безапедяційно стверджувати "Якби він був президентом , України вже не було б".

Історія не знає умовного способу, якщо ви раптом не в курсі. І вона розставить на свої місця всіх діячів і оцінить їхню роль.

І =тсчатєльнєє=:
"сипати образи на лідера країни , який об'єднав Захід заради нас і постійно шле допомогу". - 00:58

"Як об'єднався Захід бачу на прикладі країни , де живу. Об'єднався не заради нас, а заради себе".

Бувайте, "аналітик".
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29.03.2022 03:05 Відповісти
"Я висловлював моральне обурення, яке я відчував, і я не приношу вибачень" - у них Президент это госслужащий, который не может самостоятельно напасть на другую страну, заявить про смену власти в другой стране. Так что молодец дедушка. Сказал, что думал. Подчеркнул, что ни с кем не советовался и соответственно это не может быть расценено как позиция США. Нам так тоже надо уметь. А то придёт какой-то чинуша и начнёт вещать от всего народа, страны, коллектива ...
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29.03.2022 00:59 Відповісти
Прикиньте какой сильный дух, мощь... украинских людей, мы Украинцы реально крутые, это прям какая то фантастика, может нам реально Бог помогает.
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29.03.2022 01:07 Відповісти
Бог і Америка. Непогана компанія, правда?
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29.03.2022 01:14 Відповісти
Якщо Бог з нами то хто проти нас?
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29.03.2022 01:21 Відповісти
Байден не вибачався.

Люди, схаменіться, Байден на пресухі запитали чи закликав він до повалення влади в рашці.

Він і відповів, що висловив те 8о відчував.

І де він вибачається, альо???
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29.03.2022 01:11 Відповісти
Видно, що хтось це підхопив від російської пропаганди і понеслось.
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29.03.2022 01:18 Відповісти
Саліван (теж держслужбовець США) заперечив оцей сакраментальний вислів Байдена - ясно й однозначно. Тоді питання: кого саме обирав нарід США, а хто з цих двох найняв іншого на працю? Щось тут не в'яжеться з Конституцією США.

Можливим є й інше пояснення: у виконавчій владі США відсутня єдність із ключового питання актуальної політики. І навіть відсутня виконавча дисципліна щодо цієї політики. Оце вже недобре.
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29.03.2022 01:38 Відповісти
рік назад Байден сказав теж саме, що це нелюд і нічого крисениш проковтнув. Так що Байдену не вперше, а критикувати його миролюбці з банкової не мають морального права
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29.03.2022 01:15 Відповісти
З Банкової зовсім ніхто нічого не говорив на цю тему, не придумуйте.
Це в першу чергу наратив російської пропаганди.
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29.03.2022 01:24 Відповісти
Люблю его прямолинейность..,даже если не так дипломатично..Он редко ошибается..
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29.03.2022 01:17 Відповісти
Та насрать на путлера, ты почему нам истребители не даёшь, м?
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29.03.2022 01:26 Відповісти
Я вважаю, що за своїх потрібно стояти стіною, а не критикувати.
Все буде добре, Все буде Україна.
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29.03.2022 01:51 Відповісти
вы еще увидите какое чмо этот старый пердун
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29.03.2022 02:23 Відповісти
Так, захід нам допомогає, але не дуже сильно, так, щоб ми довго мусили бити русню а вони руйнували наші города. Їм по%уй скількі українцев загине, аби тількі не воювати самім.
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29.03.2022 04:06 Відповісти
The U.S. Army's total count of active soldiers would fall below 1 million in 2023, as part of a new Biden budget proposal.

https://www.newsmax.com/newsfront/army-recruitment-reduction-military/2022/03/28/id/1063243/?fbclid=IwAR2VVB3NRNhAzS_BnvmvWun0Lkg9PPJKyIai-j9zU8AB5fbpeYV9DA_ee_c

І коменти на НюзМаксі- красномовні.
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29.03.2022 04:21 Відповісти
І до статті, сенатор: Rep. Fallon to Newsmax: Biden's Putin Comments 'Not Helpful in Any Regard'

President Joe Biden's comment about Russian President Vladimir Putin not being allowed to remain in power was "not helpful in any regard," at a time when what Ukraine needs is weapons, not words, Rep. Pat Fallon said Monday on http://www.newsmax.com/live Newsmax .

"We know what we need to do right now, and that is to arm the Ukrainians to the teeth, help them out economically, and with humanitarian aid," the Texas Republican said on Newsmax's "https://www.newsmaxtv.com/Shows/Wake-Up-America Wake Up America ." "Just give them the Polish MiGs [fighter jets] and let's give them artillery pieces and stop calling for the removal of their [Russia's] dictator."

Fallon also panned Biden's speech all around, telling Newsmax that "every time that guy speaks, he's about as inspiring as a stale croissant."

Biden has come under fire after saying, at the end of his speech Saturday in Poland, that Putin "cannot remain in power," sparking a denial from the White House that he was calling for regime change and creating concerns that his words could escalate matters in Ukraine further.

His comment has been blamed on being a gaffe, but Fallon said he watched the video of the speech and Biden was "staring right into the teleprompter screen."

Meanwhile, nobody is talking about the fact that Ukraine feeds much of the world, said Fallon.

"That planting season starts right now, and they're fighting a war," he said. "Commodity prices are going to go through the roof in about six months."
продовження в статті.
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29.03.2022 04:33 Відповісти
Не сенатор, конгресмен.
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29.03.2022 04:37 Відповісти
Це огидно
"Это какой-то позор" (с) ШВОНДЕР
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29.03.2022 05:37 Відповісти
Байден, хватит ссать, да ещё и против ветра. Кого боишься? Обосранного в бункере *****?
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29.03.2022 07:39 Відповісти
А чого дядечко Джо пригальмував, він навіть не сказав, що Путлер @уйло.
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29.03.2022 08:13 Відповісти
Оббздался "западный мир".
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29.03.2022 16:18 Відповісти
 
 