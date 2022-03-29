Байден заявив, що за його заявою про "Путіна, який не може залишатися при владі" стоїть особисте обурення, а не політична позиція США
Президент США Джо Байден заявив, що його заява про те, що президент Росії Володимир Путін повинен бути відсторонений від влади, відображає його власне особисте обурення, а не політичну позицію США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я ні тоді, ні зараз не говорив про зміну політики. Я висловлював моральне обурення, яке я відчував, і я не приношу вибачень", - сказав він журналістам у Білому домі
Байден також зазначив, що до свого висловлювання, зробленого в суботу в Польщі, він відвідав сім'ї, які змушені були покинути свої будинки через вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, Джо Байден під час виступу у Варшаві згадав про президента РФ Володимира Путіна, і заявив, що "ця людина не може залишатися при владі".
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"Я висловлював моральне обурення, яке я відчував, і я не приношу вибачень"
Байден заявив, що це питання, звісно, лишається рішенням України, але він взагалі не вірить, що Україна на це піде. І саме з цього вибудовує свої прогнози.
Це, до речі, непересічна заява, бо вона підтверджує те, що США зараз упевнені, що військова поразка України (за якої капітуляційна угода та втрата територій стає єдиним варіантом) не розглядається у Вашингтоні як реальний варіант.
А позиція США зараз важить для інших членів НАТО, напевно, найвище, ніж будь-коли у цьому сторіччі.
ду-май-те !!!!
перед тим, як патякати проти Діду !
Том Купер
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/03/26/7136684/
Яркий пример того, что украденные выборы всегда имеют плохие последствия.
Трамп был прав.
Потом говорит какие они с ****** друзья
А рукой подписывает новые санкции
Ну и так же он бил по главному союзнику парашки.
Китаю
Про інших так не скажеш.
Тому припніть трохи язика. Світ зв'язаний
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/03/26/7136684/ Наляканий НАТО: чому саміт Альянсу не домовився про відповідь на нові погрози Путіна
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/03/23/7136465/ Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем
Так само, як і натяк на те, що американські солдати будуть в Україні. Це знатний тролінг х-ла. Він діє по їх методу, ой, я так не казав , ой настамнєт. Але сигнал був даний чіткий
Дуже непорядно з боку деяких коментаторів сипати образи на лідера країни , який об'єднав Захід заради нас і постійно шле допомогу.
А высказывать свое мнение во время официального обращения... Возможно это сигнал для кацапской "Ылиты", что надо убирать х*йла, что с ним дел не будет... Но как-то это слабо всё. Просто не достойно президента величайшей страны.
а во время войны считаются уже конкретные действия, разговорчики закончились.
Хоч би за новинами стежили.
Приписувати неіснуючі заслуги індивіду і соромити когось за правду - "розумно".
У притирка рейтинг схвалення 39% в своїй країні і тільки українські сектанти облизують цього немічного і співають оди.
Як об'єднався Захід бачу на прикладі країни , де живу. Об'єднався не заради нас, а заради себе. У французів завжди хата скраю, нічого, крім цін і зарплат їх зазвичай не турбує. Зараз суспільна думка кардинально змінилась, вони розуміють загрозу для всього світу і для них особисто, тому готові терпіти підвищення цін на енергоносії і все, що з цим пов'язано, лише б прибрати цю страшну загрозу з їхнього життя . І позиція США , яких вони зазвичай не долюблюють , зіграла в цих змінах не останню роль.
Але я вам особисто нічого не буду доводити, судячи з риторики , без єдиного притомного аргументу,ваш кумир це Трамп.
Якби він був президентом , України вже не було б.
Лише так само заявлю, що ваш кумир - деменційний старець.
І навіть не питатиму, на якій такій глибокій аналітиці та екстрасенсорних здібностях ви базуєтеся, щоб безапедяційно стверджувати "Якби він був президентом , України вже не було б".
Історія не знає умовного способу, якщо ви раптом не в курсі. І вона розставить на свої місця всіх діячів і оцінить їхню роль.
І =тсчатєльнєє=:
"сипати образи на лідера країни , який об'єднав Захід заради нас і постійно шле допомогу". - 00:58
"Як об'єднався Захід бачу на прикладі країни , де живу. Об'єднався не заради нас, а заради себе".
Бувайте, "аналітик".
Люди, схаменіться, Байден на пресухі запитали чи закликав він до повалення влади в рашці.
Він і відповів, що висловив те 8о відчував.
І де він вибачається, альо???
Можливим є й інше пояснення: у виконавчій владі США відсутня єдність із ключового питання актуальної політики. І навіть відсутня виконавча дисципліна щодо цієї політики. Оце вже недобре.
Це в першу чергу наратив російської пропаганди.
Все буде добре, Все буде Україна.
https://www.newsmax.com/newsfront/army-recruitment-reduction-military/2022/03/28/id/1063243/?fbclid=IwAR2VVB3NRNhAzS_BnvmvWun0Lkg9PPJKyIai-j9zU8AB5fbpeYV9DA_ee_c
І коменти на НюзМаксі- красномовні.
President Joe Biden's comment about Russian President Vladimir Putin not being allowed to remain in power was "not helpful in any regard," at a time when what Ukraine needs is weapons, not words, Rep. Pat Fallon said Monday on http://www.newsmax.com/live Newsmax .
"We know what we need to do right now, and that is to arm the Ukrainians to the teeth, help them out economically, and with humanitarian aid," the Texas Republican said on Newsmax's "https://www.newsmaxtv.com/Shows/Wake-Up-America Wake Up America ." "Just give them the Polish MiGs [fighter jets] and let's give them artillery pieces and stop calling for the removal of their [Russia's] dictator."
Fallon also panned Biden's speech all around, telling Newsmax that "every time that guy speaks, he's about as inspiring as a stale croissant."
Biden has come under fire after saying, at the end of his speech Saturday in Poland, that Putin "cannot remain in power," sparking a denial from the White House that he was calling for regime change and creating concerns that his words could escalate matters in Ukraine further.
His comment has been blamed on being a gaffe, but Fallon said he watched the video of the speech and Biden was "staring right into the teleprompter screen."
Meanwhile, nobody is talking about the fact that Ukraine feeds much of the world, said Fallon.
"That planting season starts right now, and they're fighting a war," he said. "Commodity prices are going to go through the roof in about six months."
продовження в статті.
"Это какой-то позор" (с) ШВОНДЕР