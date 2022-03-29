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При Офісі президента буде створено експертну групу з аналізу запроваджених проти Росії санкцій, - Зеленський
При Офісі президента України цього тижня буде створено експертну групу з аналізу запроваджених проти РФ санкцій, заявив президент Володимир Зеленський.
"З цього тижня ми створюємо при Офісі президента групу українських та міжнародних експертів, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані санкції проти Росії, на що вони реально впливають", - заявив Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.
"Наша мета – щоб санкції працювали так, як це і задумано, щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою і для усього демократичного світу. Без жодних винятків", - додав він.
Топ коментарі
+8 Герхард
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+6 viktor donovan
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+5 Юрий Хорошунов
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Ще Єрмака додати треба, щоб Абрамовича санкціями не зобіжали.
Россия надеется, что биткоин спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади
https://www.profinance.ru/news/2022/03/25/c5fh-pochemu-rossiya-nadeetsya-chto-bitkoin-spaset-ekonomiku-podderzhit-rubl-i-ostavi.html
Биткойн получил импульс роста в пятницу после того, как высокопоставленный депутат российского парламента заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что такие страны, как Китай и Турция, получат возможность проводить трансграничные сделки в юанях или лирах соответственно. В качестве альтернативы они могли бы заплатить биткойнами, активом, эмитентом которого не являются ни одна страна в мире, поддерживаемым только доверием сообщества криптоэнтузиастов.
Хотя кому я это говорю?! "Вы" ж и так в курсе своих событий