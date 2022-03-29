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Новини Санкції проти Росії
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При Офісі президента буде створено експертну групу з аналізу запроваджених проти Росії санкцій, - Зеленський

зеленський

При Офісі президента України цього тижня буде створено експертну групу з аналізу запроваджених проти РФ санкцій, заявив президент Володимир Зеленський.

"З цього тижня ми створюємо при Офісі президента групу українських та міжнародних експертів, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані санкції проти Росії, на що вони реально впливають", - заявив Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

"Наша мета – щоб санкції працювали так, як це і задумано, щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою і для усього демократичного світу. Без жодних винятків", - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23729) санкції (11793)


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Топ коментарі
+8
Подоляк, Арестович, Серлещ - мегаексперти у всьому.
Ще Єрмака додати треба, щоб Абрамовича санкціями не зобіжали.
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29.03.2022 00:55
+6
а взяв Єрмак хабаря від Ромчика Абрамовича? Цей фрукт не пропустить халяву. думаю таки взяв, скоро на лижі ставати, зайва копійка не завадить.
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29.03.2022 01:33
+5
Призначити на посади експертів кентов з 95-го кварталу або "слуг народу". Надати їм посвідчення "Учасника бойових дій", зарплату 50-100 тис. Ордени-медалі за смаком. Шо опять за своє? Не надолго тебе миротворець вистачило.
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29.03.2022 00:57
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29.03.2022 00:52 Відповісти
Подоляк, Арестович, Серлещ - мегаексперти у всьому.
Ще Єрмака додати треба, щоб Абрамовича санкціями не зобіжали.
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29.03.2022 00:55 Відповісти
а взяв Єрмак хабаря від Ромчика Абрамовича? Цей фрукт не пропустить халяву. думаю таки взяв, скоро на лижі ставати, зайва копійка не завадить.
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29.03.2022 01:33 Відповісти
Призначити на посади експертів кентов з 95-го кварталу або "слуг народу". Надати їм посвідчення "Учасника бойових дій", зарплату 50-100 тис. Ордени-медалі за смаком. Шо опять за своє? Не надолго тебе миротворець вистачило.
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29.03.2022 00:57 Відповісти
Від початку війни крипта виросла на 30-35%, і ось чому...

Россия надеется, что биткоин спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади
https://www.profinance.ru/news/2022/03/25/c5fh-pochemu-rossiya-nadeetsya-chto-bitkoin-spaset-ekonomiku-podderzhit-rubl-i-ostavi.html

Биткойн получил импульс роста в пятницу после того, как высокопоставленный депутат российского парламента заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что такие страны, как Китай и Турция, получат возможность проводить трансграничные сделки в юанях или лирах соответственно. В качестве альтернативы они могли бы заплатить биткойнами, активом, эмитентом которого не являются ни одна страна в мире, поддерживаемым только доверием сообщества криптоэнтузиастов.
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29.03.2022 01:04 Відповісти
Якщо не можете зайти на посилання використовуйте VPN, сайт банить користувачів з України.
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29.03.2022 01:06 Відповісти
Кошельки таких особо одаренных запросто банятся криптобиржами
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29.03.2022 01:41 Відповісти
експертами були одна старенька шкапа і два веселих цапа.....
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29.03.2022 01:34 Відповісти
А инвестняни будут? АЛЛО у верхушки зазаборного командования (и не только) есть легальный бизнес в Украине, который крышуют бобики, шнобики и остальные. Тут щас такие схемы замутят, шо "вэлыкое будивництво" покажется мелочью в школу на пирожок.

Хотя кому я это говорю?! "Вы" ж и так в курсе своих событий
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29.03.2022 01:52 Відповісти
 
 