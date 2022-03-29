При Офісі президента буде створено експертну групу з аналізу запроваджених проти Росії санкцій, - Зеленський

При Офісі президента України цього тижня буде створено експертну групу з аналізу запроваджених проти РФ санкцій, заявив президент Володимир Зеленський.

"З цього тижня ми створюємо при Офісі президента групу українських та міжнародних експертів, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані санкції проти Росії, на що вони реально впливають", - заявив Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

"Наша мета – щоб санкції працювали так, як це і задумано, щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою і для усього демократичного світу. Без жодних винятків", - додав він.

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