ЗСУ на Східному напрямку стримували атаки окупантів в районі Рубіжного, Лисичанська та Попасної, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на Східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні, де йдеться про ситуацію на Сході нашої держави, підкреслюється: "Ззосереджуючи зусилля на:

- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;

- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;

- створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;

- стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання".

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