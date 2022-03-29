ЗСУ на Східному напрямку стримували атаки окупантів в районі Рубіжного, Лисичанська та Попасної, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на Східному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні, де йдеться про ситуацію на Сході нашої держави, підкреслюється: "Ззосереджуючи зусилля на:
- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;
- створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;
- стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання".
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а может быть так , что наслушавшись Арестовича , Славянчане лягут спокойно спать , а утром проснуться и увидят маскальские танки в городе