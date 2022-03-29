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ЗСУ на Східному напрямку стримували атаки окупантів в районі Рубіжного, Лисичанська та Попасної, - Генштаб ЗСУ

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на Східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні, де йдеться про ситуацію на Сході нашої держави,  підкреслюється: "Ззосереджуючи зусилля на:

- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;

- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;

- створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;

- стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значна частина окупантів відрізана від логістичного забезпечення й основних сил, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 24:00 28 березня

Автор: 

Генштаб ЗС (6528) Донбас (22354) ЗСУ (7519)


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т.е. уже даже Каменка и Топольское не наше ? (про Изюм понимаю уже молчат)
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29.03.2022 01:20 Відповісти
Я не розумію. Ну припустимо в Маріуполь неможливо перекинути підкріплення, але ж сюди і в зону ООС це можна зробити? Невже в нас настільки не вистачає резервів чи зброї? За чисельністю ЗСУ і кацапів порівну, але наступати складніше, як же вони просуваються.
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29.03.2022 01:50 Відповісти
Сюрпризом будет, когда на Славянск первые артелеристкие выстрелы с севера лягут - все аху#ют.
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29.03.2022 02:25 Відповісти
выстрелы это еще не так катастрофически
а может быть так , что наслушавшись Арестовича , Славянчане лягут спокойно спать , а утром проснуться и увидят маскальские танки в городе
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29.03.2022 02:41 Відповісти
Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів.
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29.03.2022 01:24 Відповісти
Когда наши военные эксперты всерьёз говорят о партизанской войне, о том как мы доблестно будем в тылу убивать врага, я хочу спросить : "чё, б#ть, происходит? " Я конечно понимаю, что мы доблестно прое#ли 5 крупнейших военных хранилищ до 2019г, но партизанами войну не выиграть точно, даже ход войны не сломить.
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29.03.2022 05:01 Відповісти
 
 