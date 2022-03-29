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Повітряні Сили знищили 8 літаків, три гелікоптери, чотири безпілотники та дві крилаті ракети російських окупантів

су

Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало за свою роботу за 28 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування повітряних Сил

У повідомленні відзначається: "28 березня Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські сили знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотники та 2 крилаті ракети рашистів за 27 березня, - Повітряні Сили

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безпілотник (4126) крилаті ракети (1071) літак (2900) вертоліт (876) Повітряні сили (2613)


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Топ коментарі
+68
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29.03.2022 01:11
+41
Оце молодці!!! 8 літаків!
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29.03.2022 01:12
+40

Споки ноки...

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29.03.2022 01:24
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29.03.2022 01:24 Відповісти
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29.03.2022 01:25 Відповісти
невже ? А раніш до цього допетрати ? Ні ?
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29.03.2022 09:03 Відповісти
Деятельность Гетьманцева требует сначала повешения на фонаре на Хрещатике, а уже потом рассмотрения!
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29.03.2022 01:37 Відповісти
Діяльність Гетьманцева по відношенню до українських підприємців і підприємств однозначно направлена проти України
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29.03.2022 10:15 Відповісти
Количество сбитых самолётов уже уравнялось со сбитыми вертолётами. Отлично. Хороший знак. С обновлёнными поставками оружия от союзников дальше больше. Походу, будет перелом в войне в ближайшее время молниеносный !
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29.03.2022 01:28 Відповісти
я так прикинув, що цей новий англійський комплекс за 4 секунди збиває літак, і бенгальські вогні та маневри на нього не діють, бо не вспівають побачити. Це як джевелін для танків. А вертоліт це як кіндерсюрприз для дитини, шансів не має. Не потрібно посипати попелом, Ще б на винищувачі поставити дальнобійні повітря-повітря. від авіації небо закрите
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29.03.2022 01:28 Відповісти
Ну іх у нас наче ще нема. А може вже
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29.03.2022 01:35 Відповісти
хто зна, хто зна....))))
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29.03.2022 01:50 Відповісти
або й менше ніж за 4 сек., бо швидкість ракет до 3,5км/с і дальність до 7 км.
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29.03.2022 04:07 Відповісти
До 3,5 тис км/ч - почти 1000 м/с, так что да, несколько секунд.
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29.03.2022 09:26 Відповісти
3,5 км/с - такая скорость у SM-3, которая сбивает ракеты в космосе и весит полторы тонны.
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29.03.2022 09:30 Відповісти
Спасибі Повітряним Силам! за майбутню, можливо, спокійну ніч! 8 ворожих літаків приземлили, вже не потурбують мирне населення!
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29.03.2022 01:42 Відповісти
только у кацапов их ещё 10 000 ..
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29.03.2022 05:32 Відповісти
если точнее у них 3.5к самолетов, из них приблизительно половина боевые.
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29.03.2022 05:43 Відповісти
Не надо пиз..ть. На 24 февраля у касапчегов было около 250 самолетов возле границ Украины. Сам факт, что последние 4 самолета забрали у Армении - говорит сам за себя.
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29.03.2022 07:51 Відповісти
я не говорю о том что только возле границ Украины, почитай в интернете сколько у них реально самолётов
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30.03.2022 04:33 Відповісти
А сколько из них летает?
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30.03.2022 05:21 Відповісти
я без понятия, но нельзя недооценивать врага
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01.04.2022 08:28 Відповісти

Скоро ЗСУ будуть рашистських літаків десятками за день збивати.
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29.03.2022 01:59 Відповісти
Хвала ЗСУ!
Завалили вісім штучок!
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29.03.2022 02:07 Відповісти
Героям Слава
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29.03.2022 02:13 Відповісти
Дякуємо вам, хлопці.
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29.03.2022 02:22 Відповісти
Вірменія передала РФ 4 винищувачі разом із пілотами для використання проти України - турецькі ЗМІ

За даними телеканалу Haber Global, це сталося 25 березня і це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні. Ця країна сприяла посиленню конфлікту, а не миру у регіоні.

https://t.me/operativnoZSU/16068
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29.03.2022 02:49 Відповісти
То була спеціальна операція "До побачення Карабах"
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29.03.2022 03:23 Відповісти
8 літаків! Надзвичайно! Прекрасно! Чудово! Так тримати!

Літаки - найбільш важливі цілі для ППО, потім - вертольоти. Тому що ракети мають по 1 удару кожна, а літак може скинути по декілька потужних бомб за кожний виліт, а вильотів теж може зробити декілька.
Крім того, пілот може навести зброю літака більш точно, аніж наведена ракета дальнього радіусу дії.

(БПЛА теж важливі, бо вони здійснюють розвідку і наводять артилерію.)

(Сподіваюся, що роззосередження наших сил, засобів і ресурсів дозволяє значно зменшити ризики від ракет.)
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29.03.2022 03:32 Відповісти
да уж, 8 самолетов за день, кацапия бьет все рекорды бездарности.
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29.03.2022 05:44 Відповісти
Слабо віриться. Я ділю на 4 в таких випадках щоб мати реальне число. Ну але хоч щось
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29.03.2022 07:08 Відповісти
Діли на десять ))))
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29.03.2022 09:47 Відповісти
Мабуть про 2 літака розказали геращенко ахрімович і баканов, а хтось склав до купи
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29.03.2022 07:23 Відповісти
А можна докладніше про Баранова? Про нього після 24.02 взагалі не було чути...
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29.03.2022 08:35 Відповісти
З'явилися нові " іграшки" від друзів.
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29.03.2022 08:13 Відповісти
Если учесть, что у них было порядка 350-550 боевых дествительно "летающих" самолетов (из штурмовиков и истребителей), то около десятка в день это хороший показать, через две недели, рашисткие летчики откажутся вообще вылетать на боевые задания в Украину!
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29.03.2022 09:25 Відповісти
Пилотов у них гораздо меньше.
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29.03.2022 09:27 Відповісти
Да, особенно с опытом (они будут "косить"), посадят курсантов-камикадзе (в первый и последний полет, их даже не надо обучать посадке)!
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29.03.2022 09:39 Відповісти
Камикадзе из японцев нормальные получались. А кацапский курсант того гляди и сдастся вместе с самолетом, получит кучу бабла, переучится на пилота гражданского самолета и на рашку будет разве что плевать с высоты.
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29.03.2022 10:29 Відповісти
Так, им не скажут, что они фактические смертники, будут 3,1415здеть, что они "спасители-херои"!
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29.03.2022 10:39 Відповісти
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