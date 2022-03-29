Повітряні Сили знищили 8 літаків, три гелікоптери, чотири безпілотники та дві крилаті ракети російських окупантів

Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало за свою роботу за 28 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування повітряних Сил

У повідомленні відзначається: "28 березня Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках".

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