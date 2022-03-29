Повітряні Сили знищили 8 літаків, три гелікоптери, чотири безпілотники та дві крилаті ракети російських окупантів
Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало за свою роботу за 28 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування повітряних Сил
У повідомленні відзначається: "28 березня Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів.
Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках".
Топ коментарі
+68 rofs
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+41 Yuri Sotnyk
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+40 константен
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Скоро ЗСУ будуть рашистських літаків десятками за день збивати.
Завалили вісім штучок!
За даними телеканалу Haber Global, це сталося 25 березня і це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні. Ця країна сприяла посиленню конфлікту, а не миру у регіоні.
https://t.me/operativnoZSU/16068
Літаки - найбільш важливі цілі для ППО, потім - вертольоти. Тому що ракети мають по 1 удару кожна, а літак може скинути по декілька потужних бомб за кожний виліт, а вильотів теж може зробити декілька.
Крім того, пілот може навести зброю літака більш точно, аніж наведена ракета дальнього радіусу дії.
(БПЛА теж важливі, бо вони здійснюють розвідку і наводять артилерію.)
(Сподіваюся, що роззосередження наших сил, засобів і ресурсів дозволяє значно зменшити ризики від ракет.)