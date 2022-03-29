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Новини
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До ПЦУ перейшли близько 50 громад УПЦ, готові це зробити близько 100 - Епіфаній

епіфаній

Останнім часом понад 50 громад в Україні перейшли до ПЦУ, близько 100 перебувають в процесі переходу.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх днів ми бачимо початок хвилі переходів громад з боку РПЦ до ПЦУ. І протягом практично декількох днів ми вже оформили більше 50 переходів. Зараз ми говоримо, що вже близько 100 громад визначилися, вони вже в процесі переходу. Тобто поступово українці, які перебували в духовній омані до цього часу, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на Заході, а і в Центрі, на Сході і на Півдні", - сказав владика Епіфаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки громад та низка монастирів перейшли до ПЦУ, - Епіфаній

За його словами, щодня ПЦУ повідомляють про те, що та чи інша громада визначилася, провела збори, ухвалила рішення про перехід.

"А згідно з законодавством, кожна громада має право зміни своєї юрисдикції. Тому я закликаю надалі громади московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", - зазначив митрополит.

Як повідомляв Укрінформ, Синод Православної церкви України закликав духовенство і релігійні громади, які перебувають в юрисдикції московського патріархату, увійти в канонічне єднання з ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти переслідують священників ПЦУ, троє капеланів загинули, - Епіфаній

Автор: 

УПЦ МП (1207) Епіфаній (349) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+24
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29.03.2022 01:50
+9
А шо случілась? А якже адін народ? А якже раскольнікі?

Залишаться самі упороті. Тих відразу по списку в СБУ або ГУР.
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29.03.2022 02:01
+7
Хто до кінця війни не перейде мають бути судимі за коллабораціонізм.
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29.03.2022 01:54
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29.03.2022 01:50 Відповісти
Хто до кінця війни не перейде мають бути судимі за коллабораціонізм.
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29.03.2022 01:54 Відповісти
@OSINTua



UAF shot down Russian Mi-24/35.

https://twitter.com/i/status/1508508994335293443 https://twitter.com/i/status/1508508994335293443







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29.03.2022 01:58 Відповісти
з кацапа пішов чорний дим, бо в них душі чорні
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29.03.2022 08:38 Відповісти
А шо случілась? А якже адін народ? А якже раскольнікі?

Залишаться самі упороті. Тих відразу по списку в СБУ або ГУР.
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29.03.2022 02:01 Відповісти
12 000 точок гнидників базуються в Україні. і тільки 50 точок перешло. ось вам і кубло сепаратизма.
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29.03.2022 02:04 Відповісти
щодо решти..11000-150..

обшуки і посадки..

обшуки і посадки..
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29.03.2022 06:03 Відповісти
А з рускими попами в тих громадах що робити? Вони ж там ледь не всі "Служу Савецкому Саюзу!"? Вони свою пропаганду будуть точіти під єгідою УПЦ. Доволі важке питання. Хоча як воно насправді я не знаю. Може там тіх попів рускіх не так багато.
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29.03.2022 02:12 Відповісти
переїдуть в омск
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29.03.2022 02:21 Відповісти
з попами вже будуть визначатись в ПЦУ
Хто не встиг, той "*******"
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29.03.2022 08:40 Відповісти
50 громад -это ни о чем!..5000, а то и больше уже перейти должно!, работать с народом на местах нужно...
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29.03.2022 02:28 Відповісти
"... близько 100 переобуваються в процесі переходу."
Оце треба було дочекатися тотальної війни з кацапами, щоби тільки почати перевзуватись.
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29.03.2022 02:28 Відповісти
А вони не переобуваються, вони маскуються.
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29.03.2022 09:26 Відповісти
це точно. Після третьої чарки чаю поскребеш нігтєм - а там вчорашній ліберальний кацапізм проглядає.
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29.03.2022 09:40 Відповісти
50 із більше ніж 11000...
Я так розумію усім іншим Зеленський заважає особисто? Чи Арєстович з Подоляком? Ой, нє то всьо Порох зі Свинарчуками - інфа соточка.
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29.03.2022 02:32 Відповісти
Посилання ще працює, хоча писали, що цей ресурс закрили.

https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/27/iskhod

«Спецоперация» в Украине ускорила распад международной структуры РПЦ

рпц-фсб вже втратила і втрачає православні приходи та церкви по інших країнах.
Це теж війна.
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29.03.2022 02:46 Відповісти
Их нужно было давно запретить(еще в 2014 году),а не цацкаться со всякими переходами.
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29.03.2022 02:57 Відповісти
Вже кілька років наша громада судиться з УПЦ МП за церкву, були і бійки коли з інших сел привозили шанувальників кацапні, тітушок. А недавно СБУ затримали батюшку московської церкви як диверсанта, а його шанувальниці на брамі написали "путінська шльонда". Тепер би ще суддів затримати і піде справа.
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29.03.2022 03:09 Відповісти
У цьому є, (здається мені, суто невправному та незграбному), (тиха, несумісна та необорна) відмінність.
Священник є речником громади до Бога (Україна), або "тиначальнік ядурак яначяльнік тидурак тиначальнік ядурак яначяльнік тидурак"...
Є деяке... зрушення, як ви вважаєте?
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29.03.2022 05:18 Відповісти
КОЛИ буде виконаний Закон про перейменування РПЦ в РПЦвУ?
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29.03.2022 06:00 Відповісти
Я не здивуюся, якщо вірні УПЦ МП створять антиукраїнську партизанку.
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29.03.2022 06:06 Відповісти
Як там лавра)?
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29.03.2022 06:40 Відповісти
Бородатые менеджеры в маскарадных платьях XIII-го века очень хорошо умеют переобуваться в воздухе. Следите за руками, как только ЗСУ погонит кацапье обратно в орду, эти дяди еще и все поголовно вышиванки оденут.
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29.03.2022 08:50 Відповісти
Гундяй - https://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo_id/89949.phtml?filter=best Адвокат дьявола
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29.03.2022 12:37 Відповісти
 
 