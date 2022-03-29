До ПЦУ перейшли близько 50 громад УПЦ, готові це зробити близько 100 - Епіфаній

Останнім часом понад 50 громад в Україні перейшли до ПЦУ, близько 100 перебувають в процесі переходу.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх днів ми бачимо початок хвилі переходів громад з боку РПЦ до ПЦУ. І протягом практично декількох днів ми вже оформили більше 50 переходів. Зараз ми говоримо, що вже близько 100 громад визначилися, вони вже в процесі переходу. Тобто поступово українці, які перебували в духовній омані до цього часу, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на Заході, а і в Центрі, на Сході і на Півдні", - сказав владика Епіфаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки громад та низка монастирів перейшли до ПЦУ, - Епіфаній

За його словами, щодня ПЦУ повідомляють про те, що та чи інша громада визначилася, провела збори, ухвалила рішення про перехід.

"А згідно з законодавством, кожна громада має право зміни своєї юрисдикції. Тому я закликаю надалі громади московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", - зазначив митрополит.

Як повідомляв Укрінформ, Синод Православної церкви України закликав духовенство і релігійні громади, які перебувають в юрисдикції московського патріархату, увійти в канонічне єднання з ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти переслідують священників ПЦУ, троє капеланів загинули, - Епіфаній