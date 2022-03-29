До ПЦУ перейшли близько 50 громад УПЦ, готові це зробити близько 100 - Епіфаній
Останнім часом понад 50 громад в Україні перейшли до ПЦУ, близько 100 перебувають в процесі переходу.
Про це повідомив в ефірі національного телемарафону предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протягом останніх днів ми бачимо початок хвилі переходів громад з боку РПЦ до ПЦУ. І протягом практично декількох днів ми вже оформили більше 50 переходів. Зараз ми говоримо, що вже близько 100 громад визначилися, вони вже в процесі переходу. Тобто поступово українці, які перебували в духовній омані до цього часу, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на Заході, а і в Центрі, на Сході і на Півдні", - сказав владика Епіфаній.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки громад та низка монастирів перейшли до ПЦУ, - Епіфаній
За його словами, щодня ПЦУ повідомляють про те, що та чи інша громада визначилася, провела збори, ухвалила рішення про перехід.
"А згідно з законодавством, кожна громада має право зміни своєї юрисдикції. Тому я закликаю надалі громади московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", - зазначив митрополит.
Як повідомляв Укрінформ, Синод Православної церкви України закликав духовенство і релігійні громади, які перебувають в юрисдикції московського патріархату, увійти в канонічне єднання з ПЦУ.
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Залишаться самі упороті. Тих відразу по списку в СБУ або ГУР.
обшуки і посадки..
обшуки і посадки..
Хто не встиг, той "*******"
Оце треба було дочекатися тотальної війни з кацапами, щоби тільки почати перевзуватись.
Я так розумію усім іншим Зеленський заважає особисто? Чи Арєстович з Подоляком? Ой, нє то всьо Порох зі Свинарчуками - інфа соточка.
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/27/iskhod
«Спецоперация» в Украине ускорила распад международной структуры РПЦ
рпц-фсб вже втратила і втрачає православні приходи та церкви по інших країнах.
Це теж війна.
Священник є речником громади до Бога (Україна), або "тиначальнік ядурак яначяльнік тидурак тиначальнік ядурак яначяльнік тидурак"...
Є деяке... зрушення, як ви вважаєте?