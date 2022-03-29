"Вагнерівці" прибули до Україні разом із своїм вищим керівництвом, - Міноборони Великої Британії

Російська приватна військова компанія "Група Вагнера" вже розгорнута на Сході України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



Зазначають, що через значні втрати та вторгнення, яке в основному застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність персоналу Вагнера для України за рахунок операцій в Африці та Сирії.

"Очікується, що для проведення бойових дій буде виведено понад 1000 найманців, включаючи вищих керівників організації", – йдеться у повідомленні.

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