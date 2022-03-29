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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Вагнерівці" прибули до Україні разом із своїм вищим керівництвом, - Міноборони Великої Британії

вагнер,пвк

Російська приватна військова компанія "Група Вагнера" вже розгорнута на Сході України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначають, що через значні втрати та вторгнення, яке в основному застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність персоналу Вагнера для України за рахунок операцій в Африці та Сирії.

"Очікується, що для проведення бойових дій буде виведено понад 1000 найманців, включаючи вищих керівників організації", – йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нам сказали, что нас будут встречать с улыбкой на лице", - полонений бойовик російської ПВК "Вагнер". ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5563) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+78
Я так розумію, ЗСУ мають знищити всю нечисть нашої планети? Хто наступні? Сомалійські пірати?
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29.03.2022 02:19
+53
Кадиркіни вже були, то і вагнерівці почервоніють від крові!
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29.03.2022 02:11
+48
Дістали! Де нам їх всіх закопувати?
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29.03.2022 02:11
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https://www.youtube.com/watch?v=-r3V6MVsBQ4
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29.03.2022 02:04 Відповісти
Уже прилетели...

https://twitter.com/i/status/1508508994335293443
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29.03.2022 02:07 Відповісти
Росія є вісь зла, утримує агентів і війська по світу вже 100 років. Прийшов час розпастись тюрмі народів. Якби Україна не ослабла, то кинулись би на Молдову, до ПАР, на Прибалтику... Їм все одно, де махати ядерною зброєю, головне швидко без великих втрат захопити і далі тягнути конфлікти. "Успішною " війною виправдати зубожіння й розпад імперії П, спробувати нагнути всі країни. Чому світ ще не втямив, що гідра повзе і на них?! Повністю не стали пліч-о-пліч з Україною, штовхають її на поступки територією. "Крим наш" в РФ мав підтримку 90%, адже головною метою всіх війн і "виправданням" перед поплічниками - є захоплення чужих територій, надр і надбань. Україна мужньо відбивається від спільного зла, та має право на повну допомогу сусідів! Боже, допоможи Україні вигнати ворогів!
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29.03.2022 11:09 Відповісти
Кадиркіни вже були, то і вагнерівці почервоніють від крові!
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29.03.2022 02:11 Відповісти
Дістали! Де нам їх всіх закопувати?
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29.03.2022 02:11 Відповісти
Цей анекдот - старий. Ще до 2014. Правда, про полонених.

Дзвінок. Путін знімає слухавку.

- Гальо, пане президенте, ту Місько зі Станіславова! Телефоную, жеби вам вповісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.

- Хорошо, Миша. Это важная новость. А большая у Вас армия?

- Ну, зараз… (рахує) Я, Влодко, сусід Стефко і всі, шо ту в преферанс грали. То нас разом вісім.

- Должен признаться, Миша, что у меня в Армии 100 тысяч человек, которые только ждут моего приказа.

- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню.

(за якийсь час)…

- Гальо, прошу пана президента, стан війни не скасовано! До нас

приєдналося ше штири хлопаки з сусідньої кнайпи.

- Должен сказать тебе, Миша, что после последнего нашего разговора я

увеличил армию до 200 тысяч человек!

- Най го холєра вхопе! Я ще зателефоную.

(за якийсь час)

- Слава Йсу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся вицофати з тої войни.

- Неужели? Очень жаль. А почему это вы вдруг передумали?

- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили,

і вздріли, же аж ніяк не зможемо нагодувати 200 тисяч плєнних.
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29.03.2022 02:34 Відповісти
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29.03.2022 10:44 Відповісти
Придурки, хоть крематорії привезли, бо нам тут гнилі вашій на землі вже і так вистачає.
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29.03.2022 02:16 Відповісти
Крематорії вже всьо, ресурс закінчився ...
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29.03.2022 09:10 Відповісти
Вспоминается Вагнергейт Ермака.
Может Вагнеры его "отблагодарят" за то, что он сорвал операцию
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29.03.2022 02:16 Відповісти
Росіяни використали нашу спецоперацію, як контр-спецоперацію для "прінуждєнія" лукашенка до співпраці (а заодно для розколу українців за рахунок дискредитації Зеленського). Хтось із нашої розвідки (можливо ще за Пороха) злив в ФСБ нашу операцію.
Це моя точка зору
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29.03.2022 03:27 Відповісти
Долго думал? Рашики почти неделю не могли отдуплить что произошло)
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29.03.2022 04:51 Відповісти
Я навіть знаю на чому вона основана, ця позиція розроблялася в ОП і вдалблювалася через Г+Г
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29.03.2022 09:11 Відповісти
Боїнг збитий над донеччиною - українці збили, (правда це думка московії).
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29.03.2022 10:07 Відповісти
Ви хоч трішки можите ввімкнути мізки. Проаналізуйте які ракетні комплекси були розроблені і успішно випробувані (навіть отримані замовлення зза кордону). А де наші замовлення (закатані в асфальт щоб легше було ординській техніці). Нас попереджали про майбутній напад, а ми гроші в асфальт-вірніше в свої кишені. Думайте. (не є прихильником Порошенка)
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29.03.2022 10:12 Відповісти
1. Дороги потрібні для війни (постачання БК, продуктів, передислокація, евакуація)
2. А Ви впевнені, що гроші пішли в кишені? А за який кошт джавеліни, стінгери та інше?
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30.03.2022 02:39 Відповісти
Пусть летят, это не против бамбуковых палок воевать
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29.03.2022 02:18 Відповісти
Я так розумію, ЗСУ мають знищити всю нечисть нашої планети? Хто наступні? Сомалійські пірати?
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29.03.2022 02:19 Відповісти
Ну это уже надо будет на выезде играть)))) щас пока домашние матчи...
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29.03.2022 09:38 Відповісти
Сподіваюсь насіння взяли з собою хочь ці.
Хоча ці скорійше у "заград отряди" стануть з дон ганДонами дон....
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29.03.2022 02:20 Відповісти
взяли, взяли ... бананы вырастут.
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29.03.2022 02:44 Відповісти
Из них только бурьян вырастет
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29.03.2022 13:53 Відповісти
Шоты панику разводиш?
Оружие в руки или не *****
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29.03.2022 02:28 Відповісти
27.03.2022

Реєстрація

помощь для орка ---- падай **** убит
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29.03.2022 02:36 Відповісти
орк *ауй
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29.03.2022 07:26 Відповісти
Приехали покупать билеты на концерт кабзона
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29.03.2022 02:21 Відповісти
У них абоніменти на весь сезон.
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29.03.2022 09:14 Відповісти
Аха-ха...севастопольские и не только массово морячки остаются без работы .Не могут даже денюжку снять и в РФ привезти. Их меняют на украинцев, балтийцев и индийцев с филлипинцами. Около 40 тыс. безработных вскорости.
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29.03.2022 02:22 Відповісти
от кончені підари, як вчасно не втікнуть то певно як добрива на наший полях і залишуться
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29.03.2022 02:26 Відповісти
Поки на добриво перетворяться, зарази з них буде.
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29.03.2022 04:18 Відповісти
Это уже лиговци))))
Вагнер (любимый композитор гитлера) было раньше
кремлевское ***** сдулось и поменяло название
Всякая ***** хочет умереть на нашей святой земле
хесбола обрезанная, чичики дон, кацапня...
Работы непочатый край
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29.03.2022 02:26 Відповісти
Це не ті довбойоби яких американці в Сирії розкатали без жодних втрат?
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29.03.2022 02:36 Відповісти
Вони самi, думають що безсмертнi.
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29.03.2022 03:41 Відповісти
може ті, кого віддав ермак?
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29.03.2022 08:37 Відповісти
Тут им не Сирия и не Африка. Тут даже кусты стреляют. Они уже в курсе, что из них выживет только каждый пятый, а остальные будут калеками ?
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29.03.2022 02:39 Відповісти
Ці уйобки дещо відстали від потяга. Вони ще й досі не знають, що збіговисько всратих орків вже далеко - не "друга армія у світі".
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29.03.2022 02:46 Відповісти
одни приехали - им наступил ******, другие приехали - им наступил кирдык, теперь третьи едут - этим будет уже мозамбик ...
Какая-то сплошная Чернобаевка ...
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29.03.2022 02:48 Відповісти
Україна бореться з ТЕМРЯВОЮ за життя і право жити! Це - священна війна! Темряву розвіє Україна!
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29.03.2022 02:55 Відповісти
Дуже гарні слова.
Також це боротьба Добра зі Злом.

І Добро мусить перемогти.
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29.03.2022 04:06 Відповісти
И треснул мир напополам, дымит разлом,

И льётся кровь, идёт война добра со злом.
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29.03.2022 13:51 Відповісти
Росія творить зло, утримує агентів і війська по світу вже 100 років. Прийшов час розпастись тюрмі народів. Якби Україна не ослабла, то кинулись би на Молдову, до ПАР, на Прибалтику... Їм все одно, де махати ядерною зброєю, головне швидко без великих втрат захопити і далі тягнути конфлікти. "Успішною " війною виправдати зубожіння й розпад імперії ввп, спробувати нагнути всі країни. Чому світ ще не втямив, що гідра повзе і на них?! Повністю не стали пліч-о-пліч з Україною, штовхають її на поступки територією. "Крим наш" в РФ мав підтримку 90%, адже головною метою всіх війн і "виправданням" перед поплічниками - є захоплення чужих територій, надр і надбань. Тому треба повернути загарбане. Україна мужньо відбивається від спільного зла, та має право на повну допомогу сусідів! Боже, допоможи Україні вигнати ворогів!
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29.03.2022 11:21 Відповісти
Понедельник 28.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 15966 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший.
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29.03.2022 02:58 Відповісти
у тебя веб камера в его крысиной норе стоит? откуда инфа?
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29.03.2022 03:04 Відповісти
Наши по радиоперехватам от самой русни имеют эти данные.Было около 17 тыс по их даным трупаков уже за 20 тыс.Ну шож они закупили 45 тыс пакетов для мусора мы стараемься )))
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29.03.2022 03:21 Відповісти
телеграмм канал "генерал свр". многие факты озвучивают за несколько дней до подтверждения в прессе.
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29.03.2022 23:33 Відповісти
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон дотримав слова. В Україну прибувають зенітні ракетні комплекси Starstreak. Це ракети, політ яких втричі перевищує швидкість звуку і у найближчий час будуть готові до їх використання збройними силами Україні проти ворожих гелікоптерів і літаків. Starstreak (буквально "зоряний слід") - британський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії, призначений для поразки вертольотів і літаків противника. Дальність дії ракет Starstreak сягає до 7 кілометрів. Starstreak також позначають Starstreak HVM (High Velocity Missile - високошвидкісна ракета). Конструкція дозволяє розігнати ************* до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника. Позиціонується виробником як багатоцільовий комплекс. https://www.youtube.com/watch?v=m5fLuWeQGs8&t=37s
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29.03.2022 03:16 Відповісти
Ой як добре.
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29.03.2022 03:43 Відповісти
Дуже добре.
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29.03.2022 03:44 Відповісти
я думаю ці апарати вже як тиждень як в Україні інакше складно пояснити мінус 20 літаків за останні шість днів
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29.03.2022 03:56 Відповісти
Сьогодні 8 літаків- мабуть вже працюють))
God save the Queen!
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29.03.2022 04:09 Відповісти
Это не оно. Нам передают ПЗРК. У вас на фото, мобильный вариант с радаром. Общего только ракета. Будем надеяться, что и остальные варианты подвезут. Там на этой базе много модификаций создано.
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29.03.2022 04:48 Відповісти
6 800.

це все-таки комплекс малого радіусу.
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29.03.2022 05:58 Відповісти
Точніше безпосереднього прикриття (до 10 км), малої дії рахується від 10 до 30 км (Оса, Тор, Куб, с-125 ...)
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29.03.2022 09:23 Відповісти
Вагнеровцы ********* дохнуть от ракет.
У нас по такому случаю их есть.
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29.03.2022 03:18 Відповісти
Вагнеровцы уже были в Украине в 2015 году в районе Дебальцево. Публиковались перехваты где один из их командиров жаловался своему начальнику в том что я здесь пиз*ы получаю.
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29.03.2022 03:29 Відповісти
Шашличок "ВагінерМорт" на підході...
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29.03.2022 03:32 Відповісти
ти мабуть й сам не зрозумів, яку чудову назву вигадав "Вагіна морт" це доречно
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29.03.2022 04:30 Відповісти
Був простий шашлик. "РусМорт" а тут лакшері модифікація....
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29.03.2022 11:17 Відповісти
"Сам - во, а важний!..." (с)
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29.03.2022 06:32 Відповісти
Я так розумію,що це ті,яких заарештував в Білорусі бацька?
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29.03.2022 07:20 Відповісти
Бацька? Гівно з вусами на паличці, а не бацька.
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29.03.2022 09:40 Відповісти
Кадыровцы, вагнеровцы...
Да какая разница!
ЗСУ не залякаєш,

Джавеліни справляться!
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29.03.2022 07:39 Відповісти
Вагнерівці ******!
Нащі зроблять вам політ Валькірій на Джавелінах. Та позбавлять землю від такого лайна, як ваша зграя.
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29.03.2022 08:37 Відповісти
Трупи вагнера прибули на утилізацію!
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29.03.2022 08:56 Відповісти
Надеюсь пакеты с собой взяли с написанной фамилией?
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29.03.2022 09:07 Відповісти
Зачем скоту фамилия?
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29.03.2022 11:39 Відповісти
А раньше типа их не было тут? новость агонь!
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29.03.2022 09:38 Відповісти
в этот раз с самим вагнером прибыли
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29.03.2022 12:17 Відповісти
🤣🤣🤣
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29.03.2022 13:44 Відповісти
Елітні сорти добрива під'їхали?
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29.03.2022 09:42 Відповісти
Человеческое тело очень беззащитно против современных видов оружия, хоть "срочников", хоть "вагнеровцев" (пуля - дура, снаряд - идиот: различий делать не будут), подохнут и те и другие!
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29.03.2022 09:45 Відповісти
Сопутствующая задача ВСУ - сделать так, шоб этим 3/14дарасам тут так "понравилось", что бы они тут всем составом остались навечно!
Подойдёт любой СКОТОМОГИЛЬНИК...
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29.03.2022 09:53 Відповісти
Пусть ***** вывозит свою шваль отовсюду. Будет легче убирать российские гнойники в других странах. Карабах уже пошёл. На Таджикистан сейчас талибы облизывается. Скоро и Асада на бутылку посадят.
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29.03.2022 11:41 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ЭТИХ НЕ БРАТЬ В ПЛЕН. ГЕРОЯМ СЛАВА! ЭТИХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОЧВЫ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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29.03.2022 12:48 Відповісти
АГРЕССОР БЕЗ ГОЛОВЫ НАВЕРНОЕ. КАК МОЖНО ЗАХВАТИТЬ ТАКУЮ БОЛЬШУЮ СТРАНУ С ЕЕ ГЕРОИЧЕСКИМ НАРОДОМ. СЛАВА УКРАИНЦАМ! СЛАВА ВСУ!
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29.03.2022 12:52 Відповісти
 
 