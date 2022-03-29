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Угруповання, що захищає Київ продовжує бойові дії для утримання зовнішнього рубежу оборони, - Генштаб ЗСУ

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Київському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У інформації зазначається: "Угруповання, що захищає Киів, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ворог не полишає надії захопити Київ - намагається прорвати коридор навколо і блокувати шляхи", - Маляр. ВIДЕО

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Генштаб ЗС (6528) Київ (19436) оборона (4775)


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Це відволікаючі удари. Головний удар кацапи здійснюють в зоні ООС. Невже в Генштабі цього не зрозуміли?
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29.03.2022 02:44 Відповісти
Розуміють.
Нам не кажуть.
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29.03.2022 02:58 Відповісти
Оце добре.
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29.03.2022 03:35 Відповісти
Вітаю, пані Софіє. От і чудово.

Вибачте, я тоді Вам не відповіла про боягузство політиків - новини накопичуються і не завжди встигаєш. Якось згодом. Але загалом хотіла сказати, що в ******** політиці - криза особистостей, бо в політику йдуть зовсім не ті, хто мав би. Тому й проблем багато таких, яких можна уникнути. І чи вони скеровують світ в правильному напрямку ...
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29.03.2022 03:51 Відповісти
привет Ведана !Места под солнцем заняли люди , любящие деньги . Им тепло и уютно.

потому они боятся перемен. Живут по принципу- по-моему нас хоть потоп.

к сожалению сейчас это так. только работа с мировой общественностью даст результаты . Тогда в выборы будут оценивать политиков по их делам . Потому сейчас важно рассказывать миру о преступлениях хутина и его политических сородичей в мире.
СИРИЮ ВМЕ ПРОГЛОТИЛИ - Украиной он ПОДАВИТСя !!!

про Ирпень инфа из первых рук
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29.03.2022 12:02 Відповісти
Сорри , принцип - после нас хоть потоп
редактор шалит
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29.03.2022 12:03 Відповісти
@mil_coach

·

Бойцы Исламского батальона «Крым» сегодня зачистили село Мотыжин, расположенное на западе Киевской области.

https://twitter.com/i/status/1508515003393003522
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29.03.2022 02:44 Відповісти
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын: для украинцев вопросы Крыма и Донбасса - это красные линии, это правильно, так как они непосредственно касаются территориальной целостности и суверенитета страны. Мы не признали аннексию Крыма, как и остальной мир. Даже Китай не признал аннексию Крыма. Россиянам следует сформулировать какие-нибудь другие предложения.
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29.03.2022 05:48 Відповісти
 
 