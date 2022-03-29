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Угруповання, що захищає Київ продовжує бойові дії для утримання зовнішнього рубежу оборони, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Київському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У інформації зазначається: "Угруповання, що захищає Киів, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка".
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Нам не кажуть.
Вибачте, я тоді Вам не відповіла про боягузство політиків - новини накопичуються і не завжди встигаєш. Якось згодом. Але загалом хотіла сказати, що в ******** політиці - криза особистостей, бо в політику йдуть зовсім не ті, хто мав би. Тому й проблем багато таких, яких можна уникнути. І чи вони скеровують світ в правильному напрямку ...
потому они боятся перемен. Живут по принципу- по-моему нас хоть потоп.
к сожалению сейчас это так. только работа с мировой общественностью даст результаты . Тогда в выборы будут оценивать политиков по их делам . Потому сейчас важно рассказывать миру о преступлениях хутина и его политических сородичей в мире.
СИРИЮ ВМЕ ПРОГЛОТИЛИ - Украиной он ПОДАВИТСя !!!
про Ирпень инфа из первых рук
редактор шалит
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Бойцы Исламского батальона «Крым» сегодня зачистили село Мотыжин, расположенное на западе Киевской области.
https://twitter.com/i/status/1508515003393003522