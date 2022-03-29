Угруповання, що захищає Київ продовжує бойові дії для утримання зовнішнього рубежу оборони, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Київському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У інформації зазначається: "Угруповання, що захищає Киів, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка".

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