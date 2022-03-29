Найбільший у світі виробник підшипників із Швеції SKF зупинив завод в Росії

Найбільший виробник підшипників у світі і у Росії, шведська компанія SKF, заявила про зупинку свого заводу в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив бізнесмен та ексміністр Кабінету міністр Дмитро Дубілет.

SKF володіє великим заводом у Твері і дотепер не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії, у зв’язку з чим під її головним офісом мала відбуватися акція протесту.

"Але зараз нам стало відомо, що SKF таки зупинило свій завод. Постачання підшипників припинилось – про це на внутрішньому порталі компанії повідомив її президент. Ми щиро дякуємо за цю позицію нашим партнерам зі Швеції", – написав Дубілет.

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Підшипники, пояснює він, постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.

За словами Дубілета, фахівці кажуть, що в Росії товарних запасів підшипників залишилось на 1-2 місяці.

"Окрім SKF, в Росії є ще два основні іноземні виробники підшипників — американські компанії Amsted Rail та Timken. Ці компанії поки також офіційних заяв не робили", – повідомив Дубілет і порадив приготуватися активістам у штатах Іллінойс та Огайо, де розташовані хед-офіси цих компаній.

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