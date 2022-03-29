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Новини Санкції проти Росії
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Найбільший у світі виробник підшипників із Швеції SKF зупинив завод в Росії

швеція

Найбільший виробник підшипників у світі і у Росії, шведська компанія SKF, заявила про зупинку свого заводу в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив бізнесмен та ексміністр Кабінету міністр Дмитро Дубілет.

SKF володіє великим заводом у Твері і дотепер не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії, у зв’язку з чим під її головним офісом мала відбуватися акція протесту.

"Але зараз нам стало відомо, що SKF таки зупинило свій завод. Постачання підшипників припинилось – про це на внутрішньому порталі компанії повідомив її президент. Ми щиро дякуємо за цю позицію нашим партнерам зі Швеції", – написав Дубілет.

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Підшипники, пояснює він, постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.

За словами Дубілета, фахівці кажуть, що в Росії товарних запасів підшипників залишилось на 1-2 місяці.

"Окрім SKF, в Росії є ще два основні іноземні виробники підшипників — американські компанії Amsted Rail та Timken. Ці компанії поки також офіційних заяв не робили", – повідомив Дубілет і порадив приготуватися активістам у штатах Іллінойс та Огайо, де розташовані хед-офіси цих компаній.

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Автор: 

виробництво (1623) росія (65007) Швеція (951) Дмитро Дубілет (188)


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Топ коментарі
+23
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29.03.2022 02:51
+18
Заводам демократических государств не место в фашистской рашке. Подшипники это вещь незаменимая в военной технике. Пусть кацапы готовятся башни танков корбой поворачивать
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29.03.2022 02:49
+17
Во время Первой мировой войны производство защитных касок(шлемов) в России смогли наладить только в княжестве Финляндском. А топоры, пилы, ломы закупали у Японии.
Вы думаете с тех пор многое изменилось?)
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29.03.2022 03:05
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А це означає, що кацапи скоро на бричках кiньми возитимуть свої вантажі.
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29.03.2022 02:46 Відповісти
Не лошадьми, а оленями. Шойгу и мотострелков на оленей посадит.
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29.03.2022 02:50 Відповісти
тепер товар на "телегу" і на дишло відро з дьогтем і "впердьойот"
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29.03.2022 08:35 Відповісти
Заводам демократических государств не место в фашистской рашке. Подшипники это вещь незаменимая в военной технике. Пусть кацапы готовятся башни танков корбой поворачивать
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29.03.2022 02:49 Відповісти
Да эти уроды скорее всего национализируют заводы. Все к этому идет. Они идут верной дорогой к совку 2.0. Вряд ли в подшипниках есть что-то такое, что нужно было завозить из-за рубежа. Понятно, что через время все изделия параши станут г-м, но пока все настроено, оно будет работать.
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29.03.2022 03:02 Відповісти
конечно хз, но 21 век, при желании можно такую хрень в девайс контроля поставить что дешевле новый завод построить. а так то да, работать будет, качество говно, как обычно. но много.
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29.03.2022 03:35 Відповісти
они могут национализировать стены.
Оборудование встанет при первом же обслуживании
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29.03.2022 03:40 Відповісти
Дійсно, враховуючи багато прецедентів просто захоплення і відбирання чужої власності путінським режимом, треба не просто зупинити виробництво, але і зробити так, щоб існуюче обладнання було або вивезене (за кордон або в невідомому напрямку), або знищене так, щоб його неможливо було використовувати у виробництві цієї продукції.
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29.03.2022 03:50 Відповісти
"Вряд ли в подшипниках есть что-то такое" - поверь, есть . Одно из самых высокотехнологичных производств.
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29.03.2022 04:51 Відповісти
те кто считает что производить подшипники этот раз плюнуть, тот их не производит.
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19.07.2022 00:23 Відповісти
В них і зараз гівно. Колись сама робила на заводі SKF в Луцьку. Йдуть кільця з опіками, кажуть, то на РФ, і так піде.
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29.03.2022 07:52 Відповісти
Станки річ яка постійно зношується. Треба постійно замінювати деталі, оснастку. Але в РФ є багато підшипникових заводів. Думаю, їм не проблема виготовити потрібні підшипники.
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29.03.2022 08:01 Відповісти
Я могу немного объяснить про новое оборудование,если кому интересно:
-все более менее серьезное оборудование имеет цифровую систему управления,которая имеет спец.программу,ядро которой можна дистанционно заблокировать.
Такое есть на любом обрабатывающем центре и если такое сделают ,тот же Сименс к примеру-то на всем оборудовании придется менять систему управления.
Такой вариант кацапам известен,они и сами не раз писали про такую возможность
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29.03.2022 10:38 Відповісти
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29.03.2022 02:51 Відповісти
То що Росія навіть якісь галімі підшипники не може сама зробити?
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29.03.2022 02:58 Відповісти
Во время Первой мировой войны производство защитных касок(шлемов) в России смогли наладить только в княжестве Финляндском. А топоры, пилы, ломы закупали у Японии.
Вы думаете с тех пор многое изменилось?)
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29.03.2022 03:05 Відповісти
Россия даже туалетную бумагу и презервативы производить недееспособна. Доказано совком.
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29.03.2022 03:55 Відповісти
Высокоточные были проблемой и при союзе.
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29.03.2022 04:52 Відповісти
Остались TIMKEN и BRENKO. Когда они уйдут- рашке писец...
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29.03.2022 03:10 Відповісти
!!!!!!
А вот без подшипников ВСЯ их армия встанет очень скоро.
И неармия тоже.
Молодцы
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29.03.2022 03:38 Відповісти
Не пройшло і року, дуже "оперативно" зупинили, за місяць роботи забезпечили окупанта підшипниками на рік!
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29.03.2022 03:55 Відповісти
Они не только на рынок параши работали, есть нюансы.
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29.03.2022 04:53 Відповісти
питання Незалежності-особиста справа кожної держави./А Швеція навіть не в нато.

для інших-питання цивілізованості та етики.

2.Вдячні і за це.
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29.03.2022 05:53 Відповісти
а оборудование они демонтиовали?
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29.03.2022 05:17 Відповісти
Нам они точно ничего не должны
Спасибо и на этом
А подшипник - просто звучит нетехнологично, на самом деле это как колесо машины, важная деталь любого механизма
И за пол столетия я не помню про хорошие подшипники от совка или кацапии
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29.03.2022 05:48 Відповісти
Ты мал и глуп. Самые лучшие по качеству подшипники в СССР шли на вооружение и на ходовую часть жд техники
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29.03.2022 07:52 Відповісти
Это не совсем так-совковые были на уровне,это точно,ездил на машине 1985 года за 250000 в машине ни один подшипник не накрылся,даже на ступицах-сейчас ни одна машина так не проедет
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29.03.2022 10:41 Відповісти
Ну зачем цапам skf у них в Москве 15 гпз трудитесь.
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29.03.2022 05:54 Відповісти
SKF-респект...
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29.03.2022 06:26 Відповісти
Да куда же этот Степан Демура подевался? Вообще где они все рашкины могильщики? Сенатора и то уже сорок дней нет с нами.
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29.03.2022 06:27 Відповісти
На озброєння ********** почали поставлятися секретні транспортні засоби з технологією Стелс.

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29.03.2022 07:45 Відповісти
это хорошо, отныне кацапские механизмы на *** будут крутиться, а не на подщипниках
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29.03.2022 12:19 Відповісти
Надо спросить у Димы - когда его папа вместе с беней вернут 5,5 миллиардов долларов, выведенные из Привата?
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17.04.2022 13:11 Відповісти
 
 