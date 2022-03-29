Найбільший у світі виробник підшипників із Швеції SKF зупинив завод в Росії
Найбільший виробник підшипників у світі і у Росії, шведська компанія SKF, заявила про зупинку свого заводу в РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив бізнесмен та ексміністр Кабінету міністр Дмитро Дубілет.
SKF володіє великим заводом у Твері і дотепер не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії, у зв’язку з чим під її головним офісом мала відбуватися акція протесту.
"Але зараз нам стало відомо, що SKF таки зупинило свій завод. Постачання підшипників припинилось – про це на внутрішньому порталі компанії повідомив її президент. Ми щиро дякуємо за цю позицію нашим партнерам зі Швеції", – написав Дубілет.
Підшипники, пояснює він, постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.
За словами Дубілета, фахівці кажуть, що в Росії товарних запасів підшипників залишилось на 1-2 місяці.
"Окрім SKF, в Росії є ще два основні іноземні виробники підшипників — американські компанії Amsted Rail та Timken. Ці компанії поки також офіційних заяв не робили", – повідомив Дубілет і порадив приготуватися активістам у штатах Іллінойс та Огайо, де розташовані хед-офіси цих компаній.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оборудование встанет при первом же обслуживании
-все более менее серьезное оборудование имеет цифровую систему управления,которая имеет спец.программу,ядро которой можна дистанционно заблокировать.
Такое есть на любом обрабатывающем центре и если такое сделают ,тот же Сименс к примеру-то на всем оборудовании придется менять систему управления.
Такой вариант кацапам известен,они и сами не раз писали про такую возможность
Вы думаете с тех пор многое изменилось?)
А вот без подшипников ВСЯ их армия встанет очень скоро.
И неармия тоже.
Молодцы
для інших-питання цивілізованості та етики.
2.Вдячні і за це.
Спасибо и на этом
А подшипник - просто звучит нетехнологично, на самом деле это как колесо машины, важная деталь любого механизма
И за пол столетия я не помню про хорошие подшипники от совка или кацапии