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Російські військові підняли радіоактивний пил у Рудому лісі. Це смертельно небезпечно, - Reuters
Російські окупанти без захисту пересуваються бронетехнікою по території Чорнобильської катастрофи. Вони підняли пил у Рудому лісі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на два незалежні джерела серед робітників ЧАЕС.
Один співробітник станції заявив, що у росіян нема жодного протирадіаційного захисту для техніки. Другий додав, що це - справжне самогубство для російських військових, бо радіоактивний пил, який вони підняли, при вдиханні викликає внутрішнє опромінення.
Нагадаємо, окупанти захопили Чорнобильську АЕС ще у перший день повномасштабної війни - 24 лютого. І лише 20 березня відбулася часткова ротація персоналу ЧАЕС та евакуація осіб, які перебували на території окупованої станції.
Топ коментарі
+40 Михаил Батькович #493580
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+34 Виктор Дийнега
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+20 Вячеслав #508718
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https://youtu.be/RYb9qn2fHaY
Alien 4.1: Russian Resurrection
Боюся(?), висмокче їх фаршем у дюрку назад у расєйський вакуум..
@SvobodaRadio
Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз, если Украина будет иметь нейтральный статус. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 4 источника, знакомых с ходом переговоров.
Так що , Україна дуже зацікавленна , що як мона більше ренгенів отримав кожний окр , хто цю пил підняв . Меньше блазнів-мутантів народиться потім у ************ мамаш ...
https://t.me/minval_az/29435 🤬 Депутат Госдумы Михаил Делягин пригрозил Азербайджану бомбежками нефтепромышленности. Господин Делягин может, конечно, с металлом в голосе вопрошать, «зачем нам нужна нефтепромышленность Азербайджана». Только вот, во-первых, этот депутат забыл сущую мелочь: во-первых, не ему решать, будет ли у Азербайджана нефтяная промышленность или нет. А во-вторых, и «в-главных», интересно услышать мнение МИДа и Минобороны России по поводу озвученного депутатом опасного бреда. И тем более нелишне задать вопрос, кому и зачем понадобилось озвучивать этот бред. И не лучше ли научить собственных генералов не врать хотя бы в пресс-релизах.
- Чаво?
- Пєйте медленнєй говорю, вода холодная, йєщо простудітесь..
У ЧЕРНОБИЛІ ЗАДЛЯ ВИКОНАННЯ НАКАЗУ І ПРОЖИВУТЬ ПІСЛЯ ЦЬОГО НА 30 РОКІВ МЕНШЕ