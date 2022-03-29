Російські військові підняли радіоактивний пил у Рудому лісі. Це смертельно небезпечно, - Reuters

Російські окупанти без захисту пересуваються бронетехнікою по території Чорнобильської катастрофи. Вони підняли пил у Рудому лісі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на два незалежні джерела серед робітників ЧАЕС.

Один співробітник станції заявив, що у росіян нема жодного протирадіаційного захисту для техніки. Другий додав, що це - справжне самогубство для російських військових, бо радіоактивний пил, який вони підняли, при вдиханні викликає внутрішнє опромінення.



Нагадаємо, окупанти захопили Чорнобильську АЕС ще у перший день повномасштабної війни - 24 лютого. І лише 20 березня відбулася часткова ротація персоналу ЧАЕС та евакуація осіб, які перебували на території окупованої станції.

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