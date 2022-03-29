Євросоюз має мотивувати українців покинути Польщу та виїжджати в інші країни ЄС, - єврокомісар Йохансон

Європейський Союз має створити стимули для українців, які прибули під час війни до Польщі, переїхати до інших країн ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на actuality, таку заяву зробила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

"Важливо мотивувати біженців покинути Польщу і спробувати поїхати до інших держав-членів (ЄС), тому що інакше ситуація не буде стійкою", - сказав Йоханссон.

Нагадаємо, що Польща, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, наразі Польща прийняла 2,3 мільйона українських біженців – біля 60% від їх загальної кількоітсі.

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Йоханссон уточнює, що Брюссель "не працює над жодними квотами чи розподілом мігрантів" між країнами ЄС. Вона додала, що в той час як Союз перебуває під "великим тиском" - особливо на Польщу та Чехію - темпи припливу біженців поступово зменшуються. сповільнення. "Це близько 50 000 (людей) на день. На піку (міграційної хвилі) їх було понад 200 тисяч", – сказала вона.

Варто відмітити, що подібна позиція суперечить пропозиціям самої Польщі.

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