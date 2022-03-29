Росія не планує ударів по країнах НАТО, якщо "вони не змусять нас так вчинити". Альянс - машина конфронтації, - Пєсков
У плани Росії не входить завдання ударів по країнах-членах НАТО або вторгнення на їх території, якщо її до цього не примусять.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Ми не хочемо думати про це", - сказав він в інтерв'ю американському телеканалу PBS у відповідь на запитання, чи може виникнути така ситуація.
Пєсков уточнив, що "якщо це не буде здійснено на умовах взаємності", тобто якщо "вони не змусять нас так вчинити".
Він висловив занепокоєння через нарощування сил НАТО на кордонах з Росією, незважаючи на численні попередження Росії про те, що викликає у неї занепокоєння. За його словами, це ж стосується й перспектив вступу до блоку України. Водночас, як запевняє Пєсков, альянс продовжував робити це "з посмішкою та поступово" ще до початку війни, розв'язаної РФ в Україні, нібито загрожуючи безпеці РФ.
Крім того, НАТО, за словами Пєскова, є "не машиною для співпраці та забезпечення безпеки, а машиною конфронтації".
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Це фото, як я розумію, реклама літніх відпусток чи щось на кшалт цього
Ну, і чим відповість перелякане НАТО ?
байки про 'ната нападьот' видумані для тупих лохів, які 2+2*2 не вміють порахувати. нато має прямий кордон з рахою з 2004-ого року!!! і той кордон набагато ближче, ніж Україна!
Зі слів українського захисника:
"Ми приїхали в це село і почали займати оборону... хлопці потрохі копати почали.. не окоп, канєшно, а таке, щоб можна було впасти туди під час обстрілу... я не знаю, скільки хвилин пройшло, но я тупо о***їв від того, що побачив... знаєш, коли у людей городи починаються, всі прив'язують на вєлік до рами лопати і йдуть шось сажать... оце була така сама картіна, тільки їхало на мене на цих роверах майже все село... чоловіки, жінки, всі... пригнали і дивляться на мене... ну, типу, командуй! кажуть, синку, де копать?... у мене відібрало мову... стою, як телепень, дивлюсь... вони бігом відкручують свої лопати від вєліків... я зібрався з духом, кажу, не треба нічого, красно дякую, ми самі впораємось! но того вже ніхто не чув... лопати пішли в хід...
за кілька днів суне на нас колона кацапської техніки... у мене необстріляні молоді пацани кричать, танкі пі*ють... тут розвертаюсь, до нас народ із села хмарою валить і кричить, хлопці, танки кацапські піть, шо дєлать??? кажіть, як помагать???... на мене наче відро води крижаної вивернули... дивлюсь на це і плачу... валую їм, бігом назад... ану, по хатам!!!! та ніхто й не думає.... кричу знов, по хатам, бдь... бєзнадьога, Жень... пруть з голими руками! я малих свої пару смикнув, кажу розверніть бігом їх додому! підбігає до мене мужик, 73 роки і каже, синку, дай гранату... я все життя комунальником пропрацював і знаю, як комунікації під ліс ідуть... зараз трубами на перехрестя вискочу, гранату кину і назад в трубу... клянусь, я чуть не здурів з цих людей...
бій цілий день... арта крайню вулицю накрила... 25 хат горять, но, слава богу, всі живі... ми ж цю техніку довбемо... вони поняли, що не прорвуться, давай пробувать на нас з флангів.. палим їхні танкі, бехі, все що бачимо.... розлітаються їхні т-90... малі хлопці мої спрацювались, крошать... під вечір інтенсивність падає... отходять скоти... малі мої кажуть, може отдохнем?... я собі думаю, потомились хлопці, отпускаю... дивлюсь, скидають броню, кидають зброю і пі***ть бігом місцевим хати тушить... я знов плачу... не можу на це дивиться і сам біжу помагать..."
Русняві! Задовбетесь "денацифікувати" країну, де населення бігом біжить будувати для армії укріплення, а армія, як вас розбила, біжить рятувати людям хати. Тупо зариють вас! . Всім вам, фашисти кончені, кінець!!!»
Шановні захисники, будь-ласка повідомляйте про копання старосту села чи хоча б у магазині. У нас пів дня пройшло, поки чисто випадково дізналися і почали збиратися. А вам сили в інших справах потрібніші.
Хто іде копати, беріть одразу чим заточувати лопати - знадобиться вже за кілька годин.