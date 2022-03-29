УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10049 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 850 58

Росія не планує ударів по країнах НАТО, якщо "вони не змусять нас так вчинити". Альянс - машина конфронтації, - Пєсков

нато

У плани Росії не входить завдання ударів по країнах-членах НАТО або вторгнення на їх території, якщо її до цього не примусять.

 Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми не хочемо думати про це", - сказав він в інтерв'ю американському телеканалу PBS у відповідь на запитання, чи може виникнути така ситуація.

Пєсков уточнив, що "якщо це не буде здійснено на умовах взаємності", тобто якщо "вони не змусять нас так вчинити".

Він висловив занепокоєння через нарощування сил НАТО на кордонах з Росією, незважаючи на численні попередження Росії про те, що викликає у неї занепокоєння. За його словами, це ж стосується й перспектив вступу до блоку України. Водночас, як запевняє Пєсков, альянс продовжував робити це "з посмішкою та поступово" ще до початку війни, розв'язаної РФ в Україні, нібито загрожуючи безпеці РФ.

Крім того, НАТО, за словами Пєскова, є "не машиною для співпраці та забезпечення безпеки, а машиною конфронтації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц застеріг Путіна від застосування будь-яких агресивних дій проти країн НАТО

Автор: 

НАТО (6431) Пєсков Дмитро (1610) росія (65007)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Благодарные прихожане пинками выносят россиянских попиков-калолаборантов.

https://t.me/krugozor_news/12352
показати весь коментар
29.03.2022 06:27
+20
Я поставлю цю розповідь тут. Прочитайте. Сльози.

Зі слів українського захисника:

"Ми приїхали в це село і почали займати оборону... хлопці потрохі копати почали.. не окоп, канєшно, а таке, щоб можна було впасти туди під час обстрілу... я не знаю, скільки хвилин пройшло, но я тупо о***їв від того, що побачив... знаєш, коли у людей городи починаються, всі прив'язують на вєлік до рами лопати і йдуть шось сажать... оце була така сама картіна, тільки їхало на мене на цих роверах майже все село... чоловіки, жінки, всі... пригнали і дивляться на мене... ну, типу, командуй! кажуть, синку, де копать?... у мене відібрало мову... стою, як телепень, дивлюсь... вони бігом відкручують свої лопати від вєліків... я зібрався з духом, кажу, не треба нічого, красно дякую, ми самі впораємось! но того вже ніхто не чув... лопати пішли в хід...
за кілька днів суне на нас колона кацапської техніки... у мене необстріляні молоді пацани кричать, танкі пі*ють... тут розвертаюсь, до нас народ із села хмарою валить і кричить, хлопці, танки кацапські піть, шо дєлать??? кажіть, як помагать???... на мене наче відро води крижаної вивернули... дивлюсь на це і плачу... валую їм, бігом назад... ану, по хатам!!!! та ніхто й не думає.... кричу знов, по хатам, бдь... бєзнадьога, Жень... пруть з голими руками! я малих свої пару смикнув, кажу розверніть бігом їх додому! підбігає до мене мужик, 73 роки і каже, синку, дай гранату... я все життя комунальником пропрацював і знаю, як комунікації під ліс ідуть... зараз трубами на перехрестя вискочу, гранату кину і назад в трубу... клянусь, я чуть не здурів з цих людей...
бій цілий день... арта крайню вулицю накрила... 25 хат горять, но, слава богу, всі живі... ми ж цю техніку довбемо... вони поняли, що не прорвуться, давай пробувать на нас з флангів.. палим їхні танкі, бехі, все що бачимо.... розлітаються їхні т-90... малі хлопці мої спрацювались, крошать... під вечір інтенсивність падає... отходять скоти... малі мої кажуть, може отдохнем?... я собі думаю, потомились хлопці, отпускаю... дивлюсь, скидають броню, кидають зброю і пі***ть бігом місцевим хати тушить... я знов плачу... не можу на це дивиться і сам біжу помагать..."

Русняві! Задовбетесь "денацифікувати" країну, де населення бігом біжить будувати для армії укріплення, а армія, як вас розбила, біжить рятувати людям хати. Тупо зариють вас! . Всім вам, фашисти кончені, кінець!!!»
показати весь коментар
29.03.2022 07:55
+15
Берлін, вчора...

показати весь коментар
29.03.2022 06:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Благодарные прихожане пинками выносят россиянских попиков-калолаборантов.

https://t.me/krugozor_news/12352
показати весь коментар
29.03.2022 06:27 Відповісти
Писков идет вместе с ****** и руцким кораблем На Х..Й
показати весь коментар
29.03.2022 06:30 Відповісти
Берлін, вчора...

показати весь коментар
29.03.2022 06:41 Відповісти
Взагалі то це не не "народ".
Це фото, як я розумію, реклама літніх відпусток чи щось на кшалт цього
показати весь коментар
29.03.2022 08:24 Відповісти
То ли еще будет...Дубина народной войны опустилась .
показати весь коментар
29.03.2022 06:30 Відповісти
Русский поп, садись на русский корабль
показати весь коментар
29.03.2022 06:37 Відповісти
Нарешті! Я подібних дій чекав вісім років.
показати весь коментар
29.03.2022 08:55 Відповісти
Давно пора!!! А то панькались з **********!!!!
показати весь коментар
29.03.2022 12:41 Відповісти
Песков
показати весь коментар
29.03.2022 06:28 Відповісти
"пирожков поешь, ***** грозный!"
показати весь коментар
29.03.2022 06:30 Відповісти
москальня в істериці підвищує ставки.

Ну, і чим відповість перелякане НАТО ?
показати весь коментар
29.03.2022 06:31 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2022 06:31 Відповісти
піськофф, сциш виступати проти нато?

байки про 'ната нападьот' видумані для тупих лохів, які 2+2*2 не вміють порахувати. нато має прямий кордон з рахою з 2004-ого року!!! і той кордон набагато ближче, ніж Україна!
показати весь коментар
29.03.2022 06:36 Відповісти
Але ********* намагається прискорити зближення кордонів з НАТО та скажено кидається захопили Україну.
показати весь коментар
29.03.2022 07:18 Відповісти
писькин в своем стиле...
показати весь коментар
29.03.2022 06:37 Відповісти
Як можна тримати речника із пикою трактирного халдея?
показати весь коментар
29.03.2022 06:39 Відповісти
Дурик, какой бить по НАТО? Они же тебе усы сбреют да ребра пересчитают.
показати весь коментар
29.03.2022 06:41 Відповісти
аха...Украина же " ВЫНУДИЛА" напасть...так и пусть НАТО не спит...И может это правильно,что пусть НАТО не спит,если НАТО не хочет помочь самой себе избавиться от угрозы думать каждый день- не вынудило ли оно россию напасть? А решение простое-дать Украине оружие и закрыть небо..Небо не боялись же закрывать ни вв Югославии,ни в Сирии,ни в Ливиии,зотя те же "предупреждения" смо стороны россии были,а тут,в Украине,вдруг "застесанялись" закрыть небо.Ну тогда пусть не спят и боятся,пока существует россия . ( со сменой путина россия не поменяется,пока не получит конкретный урок)
показати весь коментар
29.03.2022 06:41 Відповісти
https://t.me/voynareal/16912 "Польша нападет на Беларусь, потому что Азербайджан нарушил перемирие. Поэтому нужно установить нормальную государственность на всей территории Украины в составе российской федерации" 🤡 Или, если короче: "хроники российского бреда"
показати весь коментар
29.03.2022 06:44 Відповісти
Пойду за цитрамоном) Чуть голова не треснула пока дочитала.
показати весь коментар
29.03.2022 07:56 Відповісти
якщо так юуде продовжуватись, ми зберемо нову орду і так ще раз повторимо 1945, що тримайте мене семеро. Але орди не безмежні, фанерного рейхстагу немає, навіть Нарву кинув на призволяще, В лави Путінських грифів стервятників затягують берберів, внуків арафата, скоро приїдеостання надія -зулуси з ПАР, ці то точно збільшать населення Рузге удвоє, а чим піськов буде махати, коли останні резерви прибирає по світу і все в мясорубку
показати весь коментар
29.03.2022 06:49 Відповісти
Лживые кремлевские *****, не вы ли идете на конфронтацию и сближение к границам НАТО, пытаясь полностью захватить Украину..
показати весь коментар
29.03.2022 06:50 Відповісти
не зовсім зрозуміло хто більше від кого сситься насправді...чи то орда від НАТО чи НАТО від орди. але риторика орків більш грізна.
показати весь коментар
29.03.2022 06:54 Відповісти
Конченый идиот!
показати весь коментар
29.03.2022 07:01 Відповісти
Мордор це обізяна з гранатою
показати весь коментар
29.03.2022 07:03 Відповісти
Спочатку навали,такі інтервью читав з подивом,а тепер --зі сміхом!!!
показати весь коментар
29.03.2022 07:14 Відповісти
Хіба що язиком по дупі вдариш.
показати весь коментар
29.03.2022 07:15 Відповісти
Удари по НАТО, це так смішно.
показати весь коментар
29.03.2022 07:15 Відповісти
Идите в жопу, *********
показати весь коментар
29.03.2022 07:19 Відповісти
На Украину вы тоже говори что ненападете
показати весь коментар
29.03.2022 07:21 Відповісти
И проживет тогда Рашка часа три..
показати весь коментар
29.03.2022 07:24 Відповісти
после того, как в Украине, вы калцапы, получили п.и.зды, тявкать в сторону НАТО, это пошло, гадко и самоубийственно!) позорники, они еще делают хорошую мину, при плохой игре))
показати весь коментар
29.03.2022 07:29 Відповісти
кацапам вірить, самого себе наїбать
показати весь коментар
29.03.2022 07:30 Відповісти
ну да. только в странах альянса мир и покой. А у соседей параши, одна проблема - как угомонить безумную страну-бензоколонку.
показати весь коментар
29.03.2022 07:34 Відповісти
пішов *****, свинособачий брехун
показати весь коментар
29.03.2022 07:34 Відповісти
Судя по заявлениям *****, оркостан и на Украину не собирался нападать. Нет более лживых мразей, чем русофашистские орки.
показати весь коментар
29.03.2022 07:35 Відповісти
Короче все наоборот , значит рассматривают нанесение, ядерного удара
показати весь коментар
29.03.2022 07:39 Відповісти
Ага слышали - в Украину тоже не собирались...
показати весь коментар
29.03.2022 07:42 Відповісти
Так за кілька діб до нападу . Ви також волали ,що ніт не нападем на Украіну єтовидумкі НАТО. СЛОВА РУЗГЕ ЗАВШЕ БРЕХНЯ!
показати весь коментар
29.03.2022 07:44 Відповісти
А не примусять це не здадуться?Все як з Україной?
показати весь коментар
29.03.2022 07:54 Відповісти
Я поставлю цю розповідь тут. Прочитайте. Сльози.

Зі слів українського захисника:

"Ми приїхали в це село і почали займати оборону... хлопці потрохі копати почали.. не окоп, канєшно, а таке, щоб можна було впасти туди під час обстрілу... я не знаю, скільки хвилин пройшло, но я тупо о***їв від того, що побачив... знаєш, коли у людей городи починаються, всі прив'язують на вєлік до рами лопати і йдуть шось сажать... оце була така сама картіна, тільки їхало на мене на цих роверах майже все село... чоловіки, жінки, всі... пригнали і дивляться на мене... ну, типу, командуй! кажуть, синку, де копать?... у мене відібрало мову... стою, як телепень, дивлюсь... вони бігом відкручують свої лопати від вєліків... я зібрався з духом, кажу, не треба нічого, красно дякую, ми самі впораємось! но того вже ніхто не чув... лопати пішли в хід...
за кілька днів суне на нас колона кацапської техніки... у мене необстріляні молоді пацани кричать, танкі пі*ють... тут розвертаюсь, до нас народ із села хмарою валить і кричить, хлопці, танки кацапські піть, шо дєлать??? кажіть, як помагать???... на мене наче відро води крижаної вивернули... дивлюсь на це і плачу... валую їм, бігом назад... ану, по хатам!!!! та ніхто й не думає.... кричу знов, по хатам, бдь... бєзнадьога, Жень... пруть з голими руками! я малих свої пару смикнув, кажу розверніть бігом їх додому! підбігає до мене мужик, 73 роки і каже, синку, дай гранату... я все життя комунальником пропрацював і знаю, як комунікації під ліс ідуть... зараз трубами на перехрестя вискочу, гранату кину і назад в трубу... клянусь, я чуть не здурів з цих людей...
бій цілий день... арта крайню вулицю накрила... 25 хат горять, но, слава богу, всі живі... ми ж цю техніку довбемо... вони поняли, що не прорвуться, давай пробувать на нас з флангів.. палим їхні танкі, бехі, все що бачимо.... розлітаються їхні т-90... малі хлопці мої спрацювались, крошать... під вечір інтенсивність падає... отходять скоти... малі мої кажуть, може отдохнем?... я собі думаю, потомились хлопці, отпускаю... дивлюсь, скидають броню, кидають зброю і пі***ть бігом місцевим хати тушить... я знов плачу... не можу на це дивиться і сам біжу помагать..."

Русняві! Задовбетесь "денацифікувати" країну, де населення бігом біжить будувати для армії укріплення, а армія, як вас розбила, біжить рятувати людям хати. Тупо зариють вас! . Всім вам, фашисти кончені, кінець!!!»
показати весь коментар
29.03.2022 07:55 Відповісти
Також залишу це тут, на всяк випадок.

Шановні захисники, будь-ласка повідомляйте про копання старосту села чи хоча б у магазині. У нас пів дня пройшло, поки чисто випадково дізналися і почали збиратися. А вам сили в інших справах потрібніші.

Хто іде копати, беріть одразу чим заточувати лопати - знадобиться вже за кілька годин.
показати весь коментар
29.03.2022 08:58 Відповісти
АГА!-УЖЕ СЛЫХАЛИ=РОСИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ НАПАДАТЬ НА УКРАИНУ-И НЕ НАПАДАЛА! КАЦАПУ ВЕРИТЬ-СЕБЕ ДОРОЖЕ!!!!!
показати весь коментар
29.03.2022 08:10 Відповісти
Як що пІськов каже що "не планують", значить вже заплановано.
показати весь коментар
29.03.2022 08:31 Відповісти
Вже ракети зарядили, щоб запустити на Європу.
показати весь коментар
29.03.2022 08:41 Відповісти
НАТО, не чую вашого глибокого занепокоєння.
показати весь коментар
29.03.2022 09:00 Відповісти
Долбо(ОЙ)бы...
показати весь коментар
29.03.2022 09:55 Відповісти
Мы уже это слышали , тем не менее эту мразь ждет мусорный мешок .
показати весь коментар
29.03.2022 11:36 Відповісти
Песков, анальный зонд для тебя уже подготовлен. Заходи.

показати весь коментар
29.03.2022 11:48 Відповісти
Байден показал себя слабым тютей, особенно своими извинениями. Теперь рашка видит НАТО как слабохарактерным, и ещё больше попробуют манипулировать. Ну если не хотели помогать самолётами, не нужно было постоянно об этом говорить, путо почувствовать что они боятся, и что он может понемногу диктовать условия.
показати весь коментар
29.03.2022 15:24 Відповісти
 
 