Росія не планує ударів по країнах НАТО, якщо "вони не змусять нас так вчинити". Альянс - машина конфронтації, - Пєсков

У плани Росії не входить завдання ударів по країнах-членах НАТО або вторгнення на їх території, якщо її до цього не примусять.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми не хочемо думати про це", - сказав він в інтерв'ю американському телеканалу PBS у відповідь на запитання, чи може виникнути така ситуація.

Пєсков уточнив, що "якщо це не буде здійснено на умовах взаємності", тобто якщо "вони не змусять нас так вчинити".

Він висловив занепокоєння через нарощування сил НАТО на кордонах з Росією, незважаючи на численні попередження Росії про те, що викликає у неї занепокоєння. За його словами, це ж стосується й перспектив вступу до блоку України. Водночас, як запевняє Пєсков, альянс продовжував робити це "з посмішкою та поступово" ще до початку війни, розв'язаної РФ в Україні, нібито загрожуючи безпеці РФ.

Крім того, НАТО, за словами Пєскова, є "не машиною для співпраці та забезпечення безпеки, а машиною конфронтації".

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