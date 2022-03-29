ЗСУ успішно стримують противника, на окремих напрямках ефективно контратакують, - оперативна інформація Генштабу станом на 06.00 29 березня
Розпочалася тридцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх них Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 29 березня.
Як зазначається, ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали Українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.
"В порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством", - йдеться у зведенні.
Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.
Також повідомляється, що захисники з Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!
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(1) - порядковий №, (PF) - Pacific Fleet; (NF) - Northern Fleet; (BF) - Baltic Fleet; (BSF) - Black Sea Fleet; (..) 011 - бортовий №.
== Guided Missile Cruiser/Ракетні крейсери
(1) 011 Varyag (PF)
(2) 055 Marshal Ustinov (NF)
== Guided Missile Frigate/ destroyers / Ракетні фрегати та/або есмінці
(3) 494 Admiral Grigorovich (BSF)
(4) 564 Admiral Tributs (PF)
(5) 626 Vice-Admiral Kulakov, (NF)
(6) 431 Admiral Kasatonov, (NF)
== Guided Missile Corvette / Ракетні корвети
(7) 626 Orekhovo Zuevo (BSF)
== Conventional attack submarines / Ракетні підводні човни
( 261 Novorossiysk (BSF)
(9) 265 Krasnodar (BSF)
== Patrol Corvette / Патрульні корвети
-- 0 --
== Landing Ship / Десантні кораблі
-- 0 --
== Minesweeper / Протимінні кораблі
(10) 659 Vladimir Emelyanov (new #466) (BSF)
== Anti-Saboteur Boat / Протидиверсійні катери
(11) 840 Kadet (BSF)
== Intelligence ship / Розвідувальні кораблі
(12) Kildin (BSF)
(13) Vasiliy Tatishchev (BF)
== Auxiliary ship / Судна забезпечення
(14) Vice Admiral Paromov (BSF)
(15) Boris Butoma (PF)
(16) Vyazma (NF)
(17) PM-82 (BF)
== Tugboat / Буксири
(18) Sergey Balk (BSF)
Моніторингова група редакції BlackSeaNews та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Кацапам це не сподобалось тому вони і бісяться
Сцыт Путин Єрдогана наверное больше чем Байдена.
Бережіть себе і повертайтеся живими.