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Новини Війна
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ЗСУ успішно стримують противника, на окремих напрямках ефективно контратакують, - оперативна інформація Генштабу станом на 06.00 29 березня

рф,армія,техніка,сіверщина

Розпочалася тридцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх них Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 29 березня.

Як зазначається, ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали Українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

"В порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством", - йдеться у зведенні.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угруповання, що захищає Київ продовжує бойові дії для утримання зовнішнього рубежу оборони, - Генштаб ЗСУ

Також повідомляється, що захисники з Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Автор: 

армія рф (17271) Генштаб ЗС (6528)


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Топ коментарі
+23
ЗСУ та всім хто боронить Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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29.03.2022 06:33
+15
Слава ЗСУ!
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29.03.2022 06:35
+9
Те що ми Переможемо нема ніяких сумнівів, бо навіть діти, вустами яких, як відомо глаголить істина, проти цієї наволочі. Треба подвоювати зусилля, та повернути Мир нашим дітям на нашій українській землі.
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29.03.2022 07:01
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ЗСУ та всім хто боронить Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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29.03.2022 06:33 Відповісти
https://t.me/minval_az/29435 🤬 Депутат Госдумы Михаил Делягин пригрозил Азербайджану бомбежками нефтепромышленности. Господин Делягин может, конечно, с металлом в голосе вопрошать, «зачем нам нужна нефтепромышленность Азербайджана». Только вот, во-первых, этот депутат забыл сущую мелочь: во-первых, не ему решать, будет ли у Азербайджана нефтяная промышленность или нет. А во-вторых, и «в-главных», интересно услышать мнение МИДа и Минобороны России по поводу озвученного депутатом опасного бреда. И тем более нелишне задать вопрос, кому и зачем понадобилось озвучивать этот бред. И не лучше ли научить собственных генералов не врать хотя бы в пресс-релизах.
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29.03.2022 06:33 Відповісти
А с какого перепугу бомбить ? Совсем уже чекнулись ?
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29.03.2022 07:34 Відповісти
Бажано, щоб ця заява була почута Ердоганом. Впевнена, йому це дуже не сподобається.
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29.03.2022 07:36 Відповісти
На ізоляцію з боку Ердогана жодний ілюзій не майте - в контексті того, що українці цього літа відпочивайте в Туреччину не приїде, Туреччина прийматиме на відпочинок кацапів! Хто ж відмовиться, від прибутків. От побачите влітку!
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29.03.2022 08:22 Відповісти
Еси у мардвы будут доллары за фуфелы даже султан не кормит.
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29.03.2022 09:44 Відповісти
Ердоган зробив в військовому плані більше, чим усе НАТО - заблокував прохід до Чорного моря ескадри кацапів.
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29.03.2022 10:00 Відповісти
три корабля
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29.03.2022 12:09 Відповісти
Склад військово-морського угруповання 4-х флотів ВМФ РФ в Середземному морі станом на 05.03.2022:

(1) - порядковий №, (PF) - Pacific Fleet; (NF) - Northern Fleet; (BF) - Baltic Fleet; (BSF) - Black Sea Fleet; (..) 011 - бортовий №.

== Guided Missile Cruiser/Ракетні крейсери
(1) 011 Varyag (PF)
(2) 055 Marshal Ustinov (NF)

== Guided Missile Frigate/ destroyers / Ракетні фрегати та/або есмінці
(3) 494 Admiral Grigorovich (BSF)
(4) 564 Admiral Tributs (PF)
(5) 626 Vice-Admiral Kulakov, (NF)
(6) 431 Admiral Kasatonov, (NF)

== Guided Missile Corvette / Ракетні корвети
(7) 626 Orekhovo Zuevo (BSF)

== Conventional attack submarines / Ракетні підводні човни
( 261 Novorossiysk (BSF)
(9) 265 Krasnodar (BSF)

== Patrol Corvette / Патрульні корвети
-- 0 --
== Landing Ship / Десантні кораблі
-- 0 --

== Minesweeper / Протимінні кораблі
(10) 659 Vladimir Emelyanov (new #466) (BSF)

== Anti-Saboteur Boat / Протидиверсійні катери
(11) 840 Kadet (BSF)

== Intelligence ship / Розвідувальні кораблі
(12) Kildin (BSF)
(13) Vasiliy Tatishchev (BF)

== Auxiliary ship / Судна забезпечення
(14) Vice Admiral Paromov (BSF)
(15) Boris Butoma (PF)
(16) Vyazma (NF)
(17) PM-82 (BF)

== Tugboat / Буксири
(18) Sergey Balk (BSF)

Моніторингова група редакції BlackSeaNews та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
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29.03.2022 15:11 Відповісти
Напевно, після того, як Азербайджан сказав, що повністю забезпечить Україну (як ЗСУ так і сільське господарство) паливом.
Кацапам це не сподобалось тому вони і бісяться
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29.03.2022 08:21 Відповісти
У Азербайджана с Турцией фактически общая армия, потому кацапы и не лезут в окупированный Арменией Нагорный Карабах.
Сцыт Путин Єрдогана наверное больше чем Байдена.
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29.03.2022 09:27 Відповісти
Як ви бачите, кацапи готові до будь-якої підлості та підступної атаки, тому, почувши подібні майже відкриті погрози розправи, Азербайджану треба посилено готувати ППО, винищувачі та виробляти/закуповувати ракетне озброєння для ударів у відповідь. Кремль - то банда садистів та моральних виродків, вони отримують задоволення від приниження та знищення тих, кого вважають слабшими та за кого немає кому заступитися, тому прошу вас не повторювати наших помилок та активно готуватися до війни, навіть якщо вона наразі не планується. Воно, звісно, не дуже дешево по закупівлі та утриманню, але, як показала практика, воно себе окупає потім, коли починаються справжні бойові дії.
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29.03.2022 10:02 Відповісти
Слава ЗСУ!
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29.03.2022 06:35 Відповісти
Те що ми Переможемо нема ніяких сумнівів, бо навіть діти, вустами яких, як відомо глаголить істина, проти цієї наволочі. Треба подвоювати зусилля, та повернути Мир нашим дітям на нашій українській землі.
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29.03.2022 07:01 Відповісти
Дякуємо Вам, дорогі наші Воїни !

Бережіть себе і повертайтеся живими.
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29.03.2022 07:35 Відповісти
8 літаків
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29.03.2022 08:00 Відповісти
може тобі ще дислокацію ппо викласти?
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29.03.2022 08:56 Відповісти
Більш брехливих потвор ніж кацапи сатана ще не відтворював
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29.03.2022 10:18 Відповісти
 
 