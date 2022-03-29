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Новини Санкції проти Росії Війна
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Пєсков про санкції Заходу: "Умови для РФ ворожі. Почуваємося як під час війни"

пєсков

Через санкції Заходу, запроваджені після вторгнення РФ до України, Росія наразі перебуває в ситуації, рівносильній війні.

Про це в інтерв'ю американському телеканалу PBS заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс"

За словами Пєскова, Росія наразі перебуває в ситуації, рівносильній війні, якщо брати до уваги економіку та світову торгівлю, і вона змушена адаптуватися до такої ситуації.

"Ці умови (...) для нас ворожі. Ми почуваємося як під час війни", - сказав речник президента Росії, пояснивши, що це стало наслідком дій Заходу, який нібито веде проти Росії "війну в торгівлі та економіці".

Втім, він не згадав, що це РФ вторглася з війною на територію нашої держави, наслідком чого стало запровадження санкцій. Пєсков також жодним словом не обмовився про це, як у такій ситуації через ворожі дії РФ почається Україна та її народ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не планує ударів по країнах НАТО, якщо "вони не змусять нас так вчинити". Альянс - машина конфронтації, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1610) росія (65007)


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Топ коментарі
+102
Санкції - це не війна. Это спеціальная фінансовая опєрація
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29.03.2022 06:53
+58
Дасть Бог не тільки почуватися будете а ще й поживете в підвалах серед руїн без води та хліба
.
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29.03.2022 06:58
+56
**** вусатая, падаль кацапская развязала войну со своим плешивым старцем - ху..лом, уничтожает Украину и украинцев и еще заявляет своим вонючим ртом " Условия для него враждебные"
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29.03.2022 06:59
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Санкції - це не війна. Это спеціальная фінансовая опєрація
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29.03.2022 06:53 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/514238223400993?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·

Ну, пп. 1 і 2 й раніше були відомі, а от щодо 3-го...
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UK-R facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960
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29.03.2022 09:21 Відповісти
Повторюю-спєцопєрація по возвращєнію лапатнікав навсєгда к лаптям ідьот по намєченому плану...
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29.03.2022 06:55 Відповісти
Даже не знаю что им ещё должны сделать, чтобы поняли, насколько всё плохо. Насколько испорчено отношение во всём мире именно к народу роисии!!! Насколько плохо будет жить в скрепоносной стране! Каждый день санкций это нескольк месяцев восстановления.
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29.03.2022 06:57 Відповісти
нет никакого народа России .Есть Московия и московиты , под пятой которых многочисленное одураченное население разных республик . Надеюсь они скоро будут свободны от этого кремлёвского ига под названием РФ .
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29.03.2022 08:13 Відповісти
Советую всем к просмотру, дикое удовольствие гарантированно:
https://youtu.be/lJGJexnDotU
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29.03.2022 08:57 Відповісти
надо писать и название ролика ))
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29.03.2022 09:09 Відповісти
Но видео прямо в десятку .Такое ощущение что они всё это предвидели )) Как такое могли тогда пропустить кремлёвские цензоры , непонятно .
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29.03.2022 09:11 Відповісти
В том то и дело, все задаются этим вопросом, как такое могла пропустить цензура ?!
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29.03.2022 09:20 Відповісти
отвечаю на Ваш вопрос ) Оказывается этот фильм был снят в 1989 году .Это пик демократии в СССР .Тогда много чего печатали правдивого . Архивы были открыты , а некоторые документы просто разворовывались за бабло и опубликовалось везде ..Этот ролик с Джихарханяном просто осиновый кол для упырей Кремля )
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29.03.2022 09:25 Відповісти
Мне жена так и сказала , относительно «свежий» Джигарханяну лет 40.
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29.03.2022 09:34 Відповісти
Нужно его посмотреть полностью, думаю там много еще интерестного будет.
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29.03.2022 09:38 Відповісти
Дасть Бог не тільки почуватися будете а ще й поживете в підвалах серед руїн без води та хліба
.
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29.03.2022 06:58 Відповісти
если санкции-чувство состоянии войны,то что делает российская армия в Украине- приехала на "отпускное" сафари??? Явно в Кремле какая-то инфекция.поражающая мозги...
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29.03.2022 06:59 Відповісти
**** вусатая, падаль кацапская развязала войну со своим плешивым старцем - ху..лом, уничтожает Украину и украинцев и еще заявляет своим вонючим ртом " Условия для него враждебные"
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29.03.2022 06:59 Відповісти
Та ні,вусатий,це ти ще нічого не відчуваєш,все ще попереду...
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29.03.2022 07:00 Відповісти
О какой враждебности он говорит? Дети этого гандона как и гандона калантаряна (лаврова) и путина припеваючи живут в европе. О санкциях им ничего не известно. А без активистов они бы и о войне ничего не знали
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29.03.2022 07:01 Відповісти
Цих сук женуть з магазинів ,та плюють їм в обличчя, пардон в морду. Конфіскують майно, та рахунки. А так ні, санкції не відчувають.
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29.03.2022 07:21 Відповісти
"Из-за санкций Запада, введенных после вторжения РФ в Украину, Россия находится в ситуации, равносильной войне."
Че он несет??? Война уже идет второй месяц люду гибнут проснитесь уже...
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29.03.2022 07:06 Відповісти
Та и х...й на них. Скоро х...ло кулак в ж...пе почувствует, но это будет не кулак, а скорее всего Ф-1.
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29.03.2022 07:06 Відповісти
Меня посадят!, а ты не воруй....
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29.03.2022 07:09 Відповісти
Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі,

стали вам поперек горла, москалі їбучі.
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29.03.2022 07:12 Відповісти
верить Писькову? да еще со словом "как"... поверю тогда, когда его чада и женушка заверещат, что их высылают на хрен в Сибирь, потому что в дом попала ракета.
Иначе, все это блеф, как байденовская помощь.
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29.03.2022 07:13 Відповісти
Сьогодні капіталізація всіх російських компаній на Московській біржі - 450 млрд. дол.

Це:

в 2 рази менше за вартість Tesla,

в 4 рази менше за Google,

в 6 разів менше, ніж коштує Apple.

Байден обнародовал бюджет США в размере $5,8 трлн на 2023 финансовый год. Из них $813 млрд пойдут на оборону.

Для сравнения - федеральный бюджет России - $250 млрд.

Это он был раньше 250 млрд в долларах. А сейчас ~ 100-150 $млрд
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29.03.2022 07:15 Відповісти
зато в фублях ОГОГО)
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29.03.2022 07:19 Відповісти
а для ватничка 17 тыщ бублей это средняя зряплата
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29.03.2022 08:15 Відповісти
Та нє, це для раші ще краще, бо у них рублі, а рублі це обходить.
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29.03.2022 07:16 Відповісти
Ненене, это показалось
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29.03.2022 07:17 Відповісти
Та не, козлина. Война - это когда вы кровью харкать будете, кору "бирьозок" жрать. Когда голодные бунты "бессмысленные и беспощадные". Когда ты, мразь, в мавзолее прятаться будешь от авианалётов и от своих немытых подданых😡
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29.03.2022 07:18 Відповісти
Так здавайся!
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29.03.2022 07:19 Відповісти
Песков не идиот, он конченный. Разве санкции бывают дружественными? И это дурачье элита расиян ? Что тогда сказать о всем населении Московии
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29.03.2022 07:26 Відповісти
Щось дуже вже на Царьова мордою схожий.
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29.03.2022 08:51 Відповісти
Та ти шо?!
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29.03.2022 07:29 Відповісти
Так ви і маєте почуватись.
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29.03.2022 07:30 Відповісти
Пиписькин ехай к Едрилле Гундяеву!
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29.03.2022 07:30 Відповісти
Це не війна, а спеціальна антитерористична операція по ліквідації Московії
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29.03.2022 07:31 Відповісти
свинособачий цинізм має смак падалі...
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29.03.2022 07:33 Відповісти
Немає слів, це нелюди.
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29.03.2022 07:35 Відповісти
Причем пуйло все еще может победить. С нашими то коллаборационистамт
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29.03.2022 07:35 Відповісти
Чтоб вы ЗДОХЛИ твари!
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29.03.2022 07:39 Відповісти
"Ці умови (...) для нас ворожі. Ми почуваємося як під час війни", - сказав речник президента Росії, пояснивши, що це стало наслідком дій Заходу, який нібито веде проти Росії "війну в торгівлі та економіці".

Гидота.
Приїдь в Україну, наприклад, в Маріуполь, і посиди під обстрілами.

Господи, ну, скільки така наволоч, виродки роду людського, вбивці невинних людей і дітей будуть ще коптити небо, га ?

Шоб тебе заціпило, скотина.
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29.03.2022 07:43 Відповісти
30 апреля 2022( 1945 )года после самоубийства Гитлера в соответствии с политическим завещанием фюрера Геббельс сменил его на посту рейхсканцлера Германии. Пробыв в должности один день, он совершил самоубийство вместе с женой Магдой Геббельс, которая предварительно отравила их шестерых детей !)
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29.03.2022 07:43 Відповісти
Great.
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29.03.2022 07:46 Відповісти
Ну мля,рівень цінизму кацапів...Ну просто нема слів.
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29.03.2022 07:50 Відповісти
Ви ще кров'ю харкати будете...І США знову будуть вас рятувати...
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29.03.2022 07:55 Відповісти
В этот раз *** кого будут спасать. Идея развалить совок 2.0 появилась в 1999, как только замаячил на горизонте чекист из членинграда вовка. И каждый шаг америка делал на пути к реализации этого плана. Обратного пути для разваливающегося кацапстана нет. Китай помагать не станет, а ближайшие "брацкие рыспублики" распилят ыр эф окончательно.
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29.03.2022 13:26 Відповісти
Ты падаль, вы руSSкие сгниете..... СУКИ.
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29.03.2022 07:57 Відповісти
Они от рождения гнилая нация.
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29.03.2022 09:03 Відповісти
Они от рождения гнилая нация.
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29.03.2022 09:04 Відповісти
Шеломов и Песков не русские. Они хабадники, и никакие не славяне.
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29.03.2022 09:46 Відповісти
А кто в кацапии вообще славяне? Они там есть?
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29.03.2022 09:57 Відповісти
Ви перші об'явили світові війну
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29.03.2022 08:17 Відповісти
А це і є для вас війна. Холодна, зразка тої, яку оголосив вам цивілізований світ на початку 1980року, після вторгнення в Афган.
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29.03.2022 08:24 Відповісти
таке враження, що ані українцям ані усьому світу не дуже сподобалися якісь ваші дії, чи не так?

подумайте ще трошки, може навіть почнете підозрювати, які саме ваші дії не сподобалися українцям та міжнродній спільноті.

даю підказку: це не бої у ваших магазинах за цукор та пательні.
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29.03.2022 08:25 Відповісти
Как в фильме,,собачье серце,,-"главное событие жизни у вас впереди..." Попытался запад из кацапов сделать людей,не получается. Значит вернетесь на привычное для себя место--жизнь животным на мусорке.
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29.03.2022 08:30 Відповісти
Ні паскуда війна прийде до вас і імперія зла розвалится ,а рашиські злочинці будуть засуджені.
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29.03.2022 08:45 Відповісти
Вторглись,убили много людей, разрушили города , єто не війна? Вас , сук, нужно на другу планету переселить, всех.
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29.03.2022 08:49 Відповісти
И взорвать ту планету, ибо глистокацапы и оттуда будут пулять ракетами
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29.03.2022 09:41 Відповісти
Песочек с котячим гомном,никакой войны нет.Это спецоперация по утилизации страны Кацапстан.
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29.03.2022 09:02 Відповісти
Розпочавши війну дивується щоб боляче. Ти ж сам розповідав що воюєш з НАТО але чомусь ЗВР ховав саме там. Хто вам винен що ви несповна розуму (умалішєнниє).
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29.03.2022 09:32 Відповісти
Пєсков про санкції Заходу: "Умови для РФ ворожі. Почуваємося як під час війни"

А с чєво бьі всьо єто?!
Что за навязьівание колективньім Западом агалтєлой русафобии?
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29.03.2022 09:36 Відповісти
"
Почуваємося як під час війни"
То есть - им ещё не сказали, да?
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29.03.2022 09:56 Відповісти
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29.03.2022 10:14 Відповісти
Почему КАК? Война - это и есть война!
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29.03.2022 10:22 Відповісти
писькoff, сколько тебе лет? Спроси у своего мамы, как там на "сссре", она ответит что точно так же, как и сейчас на выгребной яме-404! Так что не звизди - "как на войне"...
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29.03.2022 10:26 Відповісти
А ти, ******** булькастий, ще не воюєш?
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29.03.2022 10:58 Відповісти
А як ви кончені хотіли. Ви ще й відновлювати все що зруйнували будете. Чим більше, придурки, зруйнуєте тим більше заплатите. Але ж ви тупі, думали, що напасти на саму велику державу Європи не буде мати для вас наслідків...
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29.03.2022 11:03 Відповісти
от інтересно. ЩО ПИПИСЬКИН КУРЕ РАЗОМ З УЙЛОМ В БУНКІРІ?
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29.03.2022 11:12 Відповісти
Смерть ворогам!!!
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03.07.2022 16:54 Відповісти
 
 