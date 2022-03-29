Пєсков про санкції Заходу: "Умови для РФ ворожі. Почуваємося як під час війни"

Через санкції Заходу, запроваджені після вторгнення РФ до України, Росія наразі перебуває в ситуації, рівносильній війні.

Про це в інтерв'ю американському телеканалу PBS заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс"

За словами Пєскова, Росія наразі перебуває в ситуації, рівносильній війні, якщо брати до уваги економіку та світову торгівлю, і вона змушена адаптуватися до такої ситуації.

"Ці умови (...) для нас ворожі. Ми почуваємося як під час війни", - сказав речник президента Росії, пояснивши, що це стало наслідком дій Заходу, який нібито веде проти Росії "війну в торгівлі та економіці".

Втім, він не згадав, що це РФ вторглася з війною на територію нашої держави, наслідком чого стало запровадження санкцій. Пєсков також жодним словом не обмовився про це, як у такій ситуації через ворожі дії РФ почається Україна та її народ.

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