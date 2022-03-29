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Новини Санкції проти Росії Війна
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Австралія запроваджує санкції проти 39 високопоставлених російських корупціонерів зі "списку Магнітського"

санкции

МЗС Австралії оголосив про перший санкційний список великих російських корупціонерів. У списку присутні імена тих, кого розкрив аудитор Сергій Магнітський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Австралії.

Адресні санкції торкнуться 39 російських політиків, олігархів і великих бізнесменів.

Обмеження передбачають заморожування активів і заборону на поїздки. Останнє гарантує, що Австралія не стане притулком для тих, чия діяльність вже заблокована в інших державах.

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Австралія (428) росія (65007) санкції (11793) Закон Магнітського (9)


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Австралійцям-респект...
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29.03.2022 07:09 Відповісти
Це скільки років вони у сплячці були? Років 10 чи більше? Хоч би не позорилися.
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29.03.2022 07:10 Відповісти
Весь Світ об'єднався проти фашистського імперського **********, тримаймо стрій, скоро Перемога.
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29.03.2022 07:13 Відповісти
 
 