Австралія запроваджує санкції проти 39 високопоставлених російських корупціонерів зі "списку Магнітського"

МЗС Австралії оголосив про перший санкційний список великих російських корупціонерів. У списку присутні імена тих, кого розкрив аудитор Сергій Магнітський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Австралії.

Адресні санкції торкнуться 39 російських політиків, олігархів і великих бізнесменів.

Обмеження передбачають заморожування активів і заборону на поїздки. Останнє гарантує, що Австралія не стане притулком для тих, чия діяльність вже заблокована в інших державах.

Читайте також: Санкційні лещата стискають Росію щодня, - Кулеба про 16 компаній, які пішли з РФ за останню добу