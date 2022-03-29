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Австралія запроваджує санкції проти 39 високопоставлених російських корупціонерів зі "списку Магнітського"
МЗС Австралії оголосив про перший санкційний список великих російських корупціонерів. У списку присутні імена тих, кого розкрив аудитор Сергій Магнітський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Австралії.
Адресні санкції торкнуться 39 російських політиків, олігархів і великих бізнесменів.
Обмеження передбачають заморожування активів і заборону на поїздки. Останнє гарантує, що Австралія не стане притулком для тих, чия діяльність вже заблокована в інших державах.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.03.2022 07:09 Відповісти Мені подобається 6
Alexandr Kovalenko #215761
показати весь коментар29.03.2022 07:10 Відповісти Мені подобається 2
Petrov Viktor
показати весь коментар29.03.2022 07:13 Відповісти Мені подобається 3
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