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Японія запроваджує ембарго на експорт в РФ автомобілів класу "люкс", ювелірних виробів та творів мистецтва
Японія схвалила у вівторок заборону експорту автомобілів класу "люкс" та інших товарів до Росії в рамках економічних санкцій.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Кабінет прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди вводить ембарго на експорт автомобілів класу "люкс", ювелірних виробів та творів мистецтва. Заборона набирає чинності 5 квітня.
"Ми співпрацюватимемо з міжнародною спільнотою, включаючи G7, для запровадження жорстких санкцій", - заявив на пресконференції міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.
Згідно з урядовими даними, автомобілі становлять значну частину поставок до Росії з Японії.
Топ коментарі
+10 Палєо Мустьє
показати весь коментар29.03.2022 07:24
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.03.2022 07:22
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.03.2022 07:23
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