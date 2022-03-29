Японія запроваджує ембарго на експорт в РФ автомобілів класу "люкс", ювелірних виробів та творів мистецтва

Японія схвалила у вівторок заборону експорту автомобілів класу "люкс" та інших товарів до Росії в рамках економічних санкцій.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Кабінет прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди вводить ембарго на експорт автомобілів класу "люкс", ювелірних виробів та творів мистецтва. Заборона набирає чинності 5 квітня.

"Ми співпрацюватимемо з міжнародною спільнотою, включаючи G7, для запровадження жорстких санкцій", - заявив на пресконференції міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.

Згідно з урядовими даними, автомобілі становлять значну частину поставок до Росії з Японії.

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