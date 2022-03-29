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Новини Санкції проти Росії
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Японія запроваджує ембарго на експорт в РФ автомобілів класу "люкс", ювелірних виробів та творів мистецтва

авто

Японія схвалила у вівторок заборону експорту автомобілів класу "люкс" та інших товарів до Росії в рамках економічних санкцій.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Кабінет прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди вводить ембарго на експорт автомобілів класу "люкс", ювелірних виробів та творів мистецтва. Заборона набирає чинності 5 квітня.

"Ми співпрацюватимемо з міжнародною спільнотою, включаючи G7, для запровадження жорстких санкцій", - заявив на пресконференції міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.

Згідно з урядовими даними, автомобілі становлять значну частину поставок до Росії з Японії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія розширила санкції проти РФ

Автор: 

авто (6155) росія (65007) санкції (11793) Японія (1199) ембарго (305)


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Топ коментарі
+10
ви головне їжу їм не поставляйте бо стадо вибрало ягель та кору берьозок.
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29.03.2022 07:24
+6
Японцям-респект.Не зупиняйтесь...
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29.03.2022 07:22
+6
...Курили дуже хочуть додому...
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29.03.2022 07:23
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Японцям-респект.Не зупиняйтесь...
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29.03.2022 07:22 Відповісти
...Курили дуже хочуть додому...
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29.03.2022 07:23 Відповісти
ви головне їжу їм не поставляйте бо стадо вибрало ягель та кору берьозок.
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29.03.2022 07:24 Відповісти
Тримаймося хлопці, цікаве ще попереду...
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29.03.2022 07:24 Відповісти
это мелочи. эмбарго на орг. и бытовую техникуЮ микропроцессоры вот что будет больно
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29.03.2022 07:30 Відповісти
Таке ембарго виглядає як знущання з України.
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29.03.2022 07:32 Відповісти
Лексус, инфинити и акуру поставлять не будут, но их родителей тоету,нисан и хонду - велкам!
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29.03.2022 08:43 Відповісти
Серьезно?
Как думаешь: Если бы Китай напал на Японию, то сколько санкций Украина ввела бы против Китая?
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29.03.2022 08:55 Відповісти
ні про що...Як воно радіє що міксер змародьорив, японське авто класу "люкс" кацапу звичайному ніколи не світило,а ті що богатші давно це мають.
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29.03.2022 07:48 Відповісти
Спасибо и за это , но как то кисло выглядит. Сколько человек в рашке покупает люксовские авто из Японии? Десятки тысяч? А сколько обычные , но надежные Мазда, Тойота, Ниссан ? Думаю под миллион. Самураи, рубаните поставки и запчасти ВСЕХ японских авто , без исключения. Пусть на Калинах гоцают.
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29.03.2022 07:53 Відповісти
Лучше ввести спецналог(100%) на все критичные товары из Японии , с обязательным указанием в цене на товар , что налог изымается в пользу Украины(интересно сколько желающих будет покупать)
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29.03.2022 08:04 Відповісти
А за що б вони оте все і купляли, за фуфлі?
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29.03.2022 08:16 Відповісти
Тема о японским машинах , а на фото немецкий порш.
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29.03.2022 08:41 Відповісти
 
 